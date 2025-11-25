Daniel Băluță, despre modul în care ar rezolva problema căldurii și a apei calde în București. „Soluția? Fuziune ELCEN cu RADET”

10:50

Iată top 10 obiecte din locuință care pot deveni un real „magnet” pentru microbi, praf și alte microparticule. Chiar și în condițiile în care faci curățenie și menții ordinea, pot exista obiecte care sunt folosite zilnic și care devin un mediu propice pentru dezvoltarea microbilor. Iată la ce să fii atent. Primul obiect pe listă […]