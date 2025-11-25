Daniel Băluță, despre modul în care ar rezolva problema căldurii și a apei calde în București. „Soluția? Fuziune ELCEN cu RADET”
Gândul, 25 noiembrie 2025 14:20
Daniel Băluță a explicat, în cadrul unei emisiuni de la Antena 1, ce soluție ar aborda cu scopul de a rezolva problema căldurii și a apei calde în București. Candidatul înscris în cursa pentru Primăria Capitalei a susținut că soluția ar fi o fuziune între ELCEN și RADET. De asemenea, Daniel Băluță a mai menționat […]
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 5 minute
14:50
Sărbătoare importantă în calendarul ortodox din 26 noiembrie: Sfântul care ocrotește pruncii # Gândul
E sărbătoare importantă în calendarul ortodox din 26 noiembrie, atunci când Biserica Ortodoxă îl prăznuiește pe Sfântul care ocrotește pruncii, și anume, Sfântul Stelian. Astfel, Sfântul Stelian Paflagonul, ocrotitorul pruncilor şi al familiei creştine, este prăznuit pe 26 noiembrie. Potrivot crestinortodox.ro, Sfântul Stelian s-a născut în secolul al VI-lea, la Adrianopolis, în provincia Paflagonia din […]
Acum 15 minute
14:40
Curtea Supremă de Justiție învinge Guvernul Bolojan la CCR. Legea Guvernului pe plata pensiilor private, care viza 8,3 milioane de români, este neconstituțional # Gândul
Judecătorii CCR au declarat neconstituțional proiectul de lege al lui Ilie Bolojan privind pensiilor private. Actul normativ este așteptat să reglementeze cum vor încasa românii banii acumulați în fondurile de Pilon II și III la ieșirea din câmpul muncii. CCR a anunțat marți că proiectul legii privind plata pensiilor private este neconstituțional, după ce termenul […]
14:40
Cum s-a răzbunat o femeie care nu a primit PRIORITATE pe trecerea de pietoni. Poliția Română a intervenit imediat # Gândul
Pentru că nu a primit prioritate pe trecerea de pietoni, o femeie care era împreună cu băiețelul ei a decis să nu lase lucrurile așa și să-i dea lecție șoferului. Astfel, ea a recurs la un gest pe care nu mulți români îl fac. Concret, a depus o sesizare pe site-ul Poliției Române, reclamând cele […]
Acum 30 minute
14:30
Povestea de succes a Lianei, românca din Italia care a dat lovitura în afaceri, după 45 de ani: „Talentul nu are dată de expirare” # Gândul
O româncă pe nume Liana Gabriela Rotariu, stabilită în Italia, a trăit, la 45 de ani, momentul în care a simțit că pierde totul: locul de muncă, direcția, siguranța. Dar acea prăbușire interioară i-a adus o nouă viață profesională, bazată pe ideea că „talentul nu are dată de expirare” și că munca, după vârsta de 50 […]
Acum o oră
14:20
Daniel Băluță, despre modul în care ar rezolva problema căldurii și a apei calde în București. „Soluția? Fuziune ELCEN cu RADET” # Gândul
Daniel Băluță a explicat, în cadrul unei emisiuni de la Antena 1, ce soluție ar aborda cu scopul de a rezolva problema căldurii și a apei calde în București. Candidatul înscris în cursa pentru Primăria Capitalei a susținut că soluția ar fi o fuziune între ELCEN și RADET. De asemenea, Daniel Băluță a mai menționat […]
14:10
Netflix anulează trei seriale la scurt timp după anunțul privind anularea unei alte comedii, semnalând o schimbare strategică înaintea grilei din 2026. Netflix a anunțat oficial anularea a încă trei seriale, marcând un nou val de tăieri bruște, în timp ce platforma își reorganizează oferta în perspectiva anului 2026, scrie NetflixLife. Decizia vine la doar […]
14:10
Curtea de Justiție a Uniunii Europene a hotărât că statele UE trebuie să recunoască căsătoriile între persoane de același sex # Gândul
Curtea de Justiție a Uniunii Europene a decis azi că statele membre sunt obligate să recunoască căsătoriile între persoane de același sex încheiate legal într-un alt stat din comunitate, criticând totodată Polonia pentru că nu a validat o căsătorie încheiată în Germania, notează Reuters. Astfel, instanța europeană a stabilit că Polonia a încălcat drepturile fundamentale […]
14:10
Caz șocant în Italia. Un bărbat s-a deghizat în mama sa decedată pentru a-i încasa pensia. Cum a fost descoperit de autorități # Gândul
Timp de trei ani, un bărbat în vârstă de 56 de ani din orășelul Borgo Virgilio din Italia a reușit să păcălească autoritățile. Individul a ascuns trupul mumificat al mamei sale, în pivniță pentru a-i putea încasa pensia în continuare. Când cartea de identitate a femeii decedate a expirat, bărbatul s-a prezentat la Oficiul de […]
14:00
John Lee, șeful Executivului din Hong Kong, și-a anunțat susținerea față de guvernul de la Beijing în contextul disputei diplomatice dintre China și Japonia, cauzate de declarațiile premierului Takaichi privind Taiwan. „Aceste remarce extrem de eronate au deteriorat grav atmosfera schimburilor dintre China și Japonia. Ne fac să ne îndoim de eficacitatea multor schimburi”, a […]
14:00
Judecătorii CCR a declarat neconstituțional proiectului de lege privind plata pensiilor private. Actul normativ este așteptat să reglementeze cum vor încasa românii banii acumulați în fondurile de Pilon II și III la ieșirea din câmpul muncii. CCR a anunțat marți că proiectul legii privind plata pensiilor private este neconstituțional, după ce termenul pentru discutarea sesizărilor […]
Acum 2 ore
13:50
Hotelul „Furnica”, clădire-emblemă a Domeniului Regal Peleș și parte integrantă a ansamblului arhitectural care a făcut din Sinaia „Perla Carpaților”, este scos la vânzare de Casa Regală a României. Imobilul este situat pe un teren generos, de 5.106 metri pătrați, iar prețul cerut este de 3,7 milioane de euro. De altfel, în Sinaia, există unsprezece […]
13:50
Închisoare cu suspendare pentru un proprietar care a tăiat ilegal un fag din pădurea familiei # Gândul
Un bărbat a fost condamndat la închisoare cu suspendare, după ce a tăiat cu drujba un fag din pădurea familiei aflată în paza Ocolului Silvic. În plus, bărbatul este obligat să presteze 60 de zile de muncă în folosul comunității. Un bărbat din orașul Novaci, a fost condamnat la închisoare cu suspendare pentru tăiere ilegală […]
13:50
Data exactă când intră cei 500 de lei pe cardurile educaționale ale elevilor. Ce a anunțat Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene # Gândul
Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, a menționat data la care urmează să fie deblocate sumele aferente preșcolarilor și elevilor defavorizați care beneficiază de cardurile educaționale. Declarațiile vin în contextul în care deblocarea banilor a întârziat, existând o problemă legată de baza de date. Aceste carduri educaționale sunt acordate în baza OUG nr. 83/2023. […]
13:40
A fost razie printre șoferii și vatmanii STB. Ce s-a constatat după ce sute conducători au suflat în fiole # Gândul
STB anunță că Brigada Rutiereă a desfășurat o acțiune de control în rândul conducătorilor din transportul public, timp de aproape o săptămână. „Acțiune de prevenire privind consumul de alcool și substanțe psihoactive în rândul conducătorilor STB. Brigada Rutieră a desfășurat o acțiune de prevenire și combatere a conducerii sub influența băuturilor alcoolice sau a substanțelor […]
13:30
Dani Mocanu și fratele său, Nando Mocanu, vor afla marți dacă judecătorii de la Curtea de Apel din Napoli îi vor extrăda în România, unde au fost condamnați definitiv pentru tentativă de omor. Amintim că, frații Mocanu au fost prinși de autorități pe 10 noiembrie 2025, în proximitatea orașului Napoli. S-a întâmplat la puțin timp […]
13:30
Macron vine cu clarificări, după declarațiile Șefului Statului Major: Noul serviciu militar voluntar nu va implica trimiterea tinerilor pe front # Gândul
Președintele Emmanuel Macron a respins, marți, „ideea confuză” care a circulat, în ultimele zile, în mass-media din Franța și din Europa, de a trimite tinerii francezi pe front. Oficialul a acordat un interviu pentru RTL din Johannesburg, Africa de Sud, acolo unde participa la o reuniune a G20. În cadrul acestuia, liderul Franței a clarificat: […]
13:30
Măsurile Guvernului Bolojan au eșuat. Majorarea taxelor și a TVA-ului au adus mai puțini bani la bugetul de stat pentru că a scăzut consumul # Gândul
Majorarea taxelor și a TVA-ului nu au adus mai mulți bani la bugetul de stat, așa cum își dorea Executivul. Încasările din TVA au scăzut cu aproape 350 de milioane de lei, după ce cotele au fost majorate cu două procente, arată datele Ministerului Finanțelor. Românii au plătit mai mult și au redus cumpărăturile, așa […]
13:10
Toni Neacșu: În alte vremuri, Ilie Bolojan și miniștrii lui ar fi fost arestați și cercetați pentru subminarea economiei naționale # Gândul
Toni Neacșu, fost membru CSM, susține că, „în alte vremuri, Ilie Bolojan și miniștrii lui ar fi fost arestați și cercetați pentru subminarea economiei naționale. Acum îi mai poți cerceta cel mult pentru abuz în serviciu, dar asta dacă am avea un parchet general sau DNA care nu ar supuse voinței președintelui Nicușor Dan, cel […]
13:10
Emil Constantinescu i-a propus lui Nicușor Dan să fie secretar de stat în 1999: „Eram ONG-ist, am refuzat” # Gândul
Prezent la Summitul pentru guvernanță digitală 2025, Nicușor Dan dezvăluie că fostul şef al statului, Emil Constantinescu, i-a propus, în 1999, funcţia de secretar de stat pentru românii din Diaspora. „Eram ONG-ist, am refuzat, am spus că vreau să rămân în zona de matematică”, i-a răspuns Dan atunci. „Legat de Diaspora, în 1999 președintele Constantinescu […]
13:00
Vrei ca asigurarea RCA să aibă un preț mai mic? Singura condiție care trebuie să fie îndeplinită # Gândul
Te-ai gândit cum ai putea beneficia de un preț mai mic la asigurarea RCA? Există o condiție care trebuie să fie îndeplinită, pentru a achita un tarif avantajos. Reprezentanții Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) arată care este mecanismul prin intermediul căruia conducătorii auto au posibilitatea de a beneficia de un cost mai scăzut. Datele indică […]
13:00
Traian Băsescu, reacție fermă după intrarea dronei rusești în România: „Asta e o atitudine caraghioasă. Îmi pare inadmisibil că tolerăm la nesfârșit” # Gândul
Traian Băsescu a reacționat tranșant după incidentul aerian din această dimineață, când o dronă rusească a traversat spațiul aerian al României prin județele Tulcea, Galați și, pentru prima data, Vrancea. Fostul președinte critică modul în care autoritățile comunică și gestionează astfel de episoade. Fostul șef de stat afirmă că simpla ridicare de la sol a […]
13:00
Slujbe la Catedrala Națională de Sfântul Andrei și Ziua Națională a României. Patriarhia a anunțat programul # Gândul
Patriarhia a anunțat programul slujbelor oficiate la Catedrala Națională de Sfântul Andrei 2025 și de Ziua Națională a României. Pe data de 30 noiembrie, cu prilejul sărbătorii Sfântului Apostol Andrei, Ocrotitorul României, între orele 7.00 și 10.00 vor avea loc slujbele Miezonopticii, Utreniei și Ceasurilor, iar de la ora 10.00 și până la ora 13.00 […]
13:00
Parcarea pe locurile pentru persoane cu dizabilități: amenzi, ridicarea mașinii și cazier contravențional # Gândul
Locurile rezervate persoanelor cu dizabilități au devenit mai vizibile în parcările din orașe, de la marile centre comerciale până la instituții publice și blocuri. Cu toate acestea, încă vezi frecvent mașini fără niciun fel de însemn parcat exact acolo unde accesul ar trebui să fie cel mai simplu pentru cineva cu mobilitate redusă. Mulți șoferi […]
13:00
Anunț de la ANM: cum va fi vremea până la Crăciun. Surpriza care îi așteaptă pe români în decembrie 2025 # Gândul
Potrivit ultimei prognoze meteo, pe care ANM a dat-o publicității marți, 25 noiembrie, temperaturile medii până la mijlocul lunii decembrie vor fi mai mari decât cele normale pentru această perioadă a anului. Meteorologii ANM au anunțat cum va fi vremea în următoarele patru săptămâni. Vremea în săptămâna 24.11 – 1.12.2025 Valorile termice vor fi mai […]
Acum 4 ore
12:50
Nicușor Dan prezintă miercuri Strategia Națională de Apărare în Parlament. Câteva pasaje sunt din sugestiile pe care le-a primit de la cetățeni # Gândul
Prezent la Summitul pentru guvernanță digitală, Nicușor Dan a anunțat că miercuri va prezenta Parlamentului Strategia Națională de Apărare a Țării, pe care ieri a primit aprobarea CSAT. Șeful statului a precizat că anumite pasaje pe care le va prezenta miercuri sunt rezultatul sugestiilor pe care le-a primit din partea cetățenilor. „În acest interval de […]
12:50
Lorenzo „Tincer” Buffon, legendarul portar al echipei de fotbal AC Milan, a murit la 95 de ani. Era rudă îndepărtată a lui Gigi Buffon. Născut la Udine, în Friuli, a câștigat cinci titluri de campion cu AC Milan și a mai jucat pentru Genoa, Inter și Fiorentina. Are 15 meciuri pentru echipa națională. Era văr […]
12:30
Liderii europeni se întâlnesc din nou să discute varianta lor de plan de pace pentru Ucraina. Macron anunță că nu vor fi trimise trupe pe front # Gândul
Emmanuel Macron a spus marți, într-un interviu pentru postul de radio RTL, că Franța nu are nicio intenție să trimită trupe în Ucraina. „Este absolut necesar, cel puțin acum, să risipim orice idee confuză care sugerează că ne vom trimite tinerii în Ucraina”, a spus acesta. Declarația vine în contextul în care liderul Franței va face […]
12:20
Pace în Ucraina. În timp ce SUA negociază în secret cu rușii în Emirate, Ucraina spune că există un acord după Geneva. Lavrov: Suntem gata de discuții # Gândul
Secretarul armatei SUA, Daniel Driscoll, se află în Abu Dhabi și are întâlniri private cu reprezentanți ai Rusiei, anunță CBS News și Financial Times. Potrivit acestor surse, prima discuție a avut loc seara trecută, iar discuțiile vor continua și astăzi. Driscoll a declarat pentru CBS News că această întâlnire cu reprezentanții Rusiei este necesară pentru […]
12:20
Gigi Becali pune la bătaie 1 milion de euro pentru Denis Drăguș. Ce spune impresarul atacantului # Gândul
Internaționalul român Denis Drăguș rămâne una dintre cele mai urmărite piste de cluburile din Liga 1, iar FCSB insistă cel mai tare pentru transferul atacantului de 26 de ani. În prezent împrumutat la Eyupspor, în prima divizie din Turcia, Drăguș aparține de Trabzonspor. Cum la a 4-a forță din Turcia nu s-a impus, a fost trimis […]
12:10
Mai multe zodii vor fi răsplătite karmic în anul 2026. Aspectele pozitive vor fi atrase pentru acești nativi, încă din primele săptămâni ale anului. Generozitatea și faptele bune vor contribui la influențele pozitive, precum și atitudinea față de viitor și de energia interioară. Planetele vor crea contextul ideal pentru acese zodii. Destinul lucrează în tăcere […]
12:10
Depozitele în lei și valută ale populației au crescut în octombrie 2025, față de luna anterioară, cu 0,8% respectiv cu 1,4%, arată datele Băncii Naționale a României (BNR). BNR anunță că masa monetară a înregistrat la sfârșitul lunii octombrie 2025 un sold de 758.346,5 milioane lei. Aceasta a crescut cu 0,7 la sută față de […]
12:10
Emmanuel Macron anunță că europenii nu trimit trupe în Ucraina. O situație specială o au Kievul și Odessa # Gândul
În contextul războiului din Ucraina, președintele Franței, Emmanuel Macron, a declarat marți, într-un interviu pentru postul de radio RTL, că Franța nu trebuie să dea dovadă de slăbiciune în fața amenințărilor continue din partea Rusiei. Macron a spus în repetate rânduri că agresiunea rusă „nu cunoaște granițe” și a afirmat că, dacă Rusia va obține […]
12:00
18 consilieri şi specialişti IT, în căutarea contului cu numele lui Bolojan. Patrick André de Hillerin: „E funny. Poate e o strategie de fugă” # Gândul
Jurnalistul Patrick André de Hillerin ironizează echipa de specialişti care-l înconjoară pe Ilie Bolojan. Recent, a fost identificat un cont fals, pe X, cu numele premierului, localizat în Hong Kong. „Directoratul Național de Securitate Cibernetică, cu tooți specialiștii în IT și digitalizare” n-au reuşit să-i dea de urmă autorului. „Performanță, profesionalism, pricepere” ar fi, în […]
12:00
Afacerea de peste un milion de dolari anual, cu care un tânăr de 23 ani a dat lovitura. A investit în ea doar 23 de dolari, pe când avea 16 ani # Gândul
Un adolescent a investit suma de 23 de dolari într-un domeniu web, la numai 16 ani, iar peste 9 ani, el împreună cu fratele său are o afacere de succes care generează 1,3 milioane de dolari pe an. Este vorba despre Zames Chew, care, în prezent, conduce, împreună cu fratele său, Amos Chew, compania Repair.sg, […]
12:00
Expert în energie. România are cel mai mare preț la energie din Europa, raportat la puterea de cumpărare # Gândul
Taxele și tarifele de transport au contribuit semnificativ la scumpirea energiei electrice în România, care se află pe primul loc în UE la prețul raportat la puterea de cumpărare – de aproape patru ori mai mare decât în Ungaria, țara cu cel mai mic cost relativ. Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă, expert în energie […]
11:50
Pace în Ucraina. Șeful Consiliului de Securitate al lui Zelenski anunță că s-a ajuns la un acord cu SUA după întâlnirea din Geneva. SUA negociază în secret cu rușii în Abu Dhabi # Gândul
Secretarul armatei SUA, Daniel Driscoll, se află în Abu Dhabi și are întâlniri private cu reprezentanți ai Rusiei, anunță CBS News și Financial Times. Potrivit acestor surse, prima discuție a avut loc seara trecută, iar discuțiile vor continua și astăzi. Driscoll a declarat pentru CBS News că această întâlnire cu reprezentanții Rusiei este necesară pentru […]
11:50
18 consilieri şi specialişti IT, în căutarea contului fals cu numele lui Bolojan. Patrick André de Hillerin: „E funny.Poate e o strategie de fugă” # Gândul
Jurnalistul Patrick André de Hillerin ironizează echipa de specialişti care-l înconjoară pe Ilie Bolojan. Recent, a fost identificat un cont fals, pe X, cu numele premierului, localizat în Hong Kong. „Directoratul Național de Securitate Cibernetică, cu tooți specialiștii în IT și digitalizare” n-au reuşit să-i dea de urmă autorului. „Performanță, profesionalism, pricepere” ar fi, în […]
11:50
Mailat, ignorat de Mircea Lucescu, a ajuns la cota 7 în Superliga! „Suntem foarte puternici” # Gândul
FC Botoșani a terminat la egalitate cu Dinamo București, 1-1 (1-0), luni seara, pe teren propriu, în ultimul meci din etapa a 17-a a Superligii de fotbal. Dar publicul de la Botoșani, plus anumiți jurnaliști, n-au fost încântați de jocul echipei, care e totuși pe locul 2 în clasament. Gruparea moldavă nu are nicio victorie […]
11:30
Secretarul Armatei SUA, Daniel Driscoll, negociază în secret cu rușii la Abu Dhabi pentru acordul de pace dintre Ucraina și Rusia # Gândul
Secretarul armatei SUA, Daniel Driscoll, se află în Abu Dhabi și are întâlniri private cu reprezentanți ai Rusiei, anunță CBS News și Financial Times. Potrivit acestor surse, prima discuție a avut loc seara trecută, iar discuțiile vor continua și astăzi. Driscoll a declarat pentru CBS News că această întâlnire cu reprezentanții Rusiei este necesară pentru […]
11:30
Gheorghe Piperea, Petrișor Peiu și Sorin Muncaciu se luptă pentru conducerea Consiliului Național de Conducere # Gândul
Timp de trei zile, cei de la AUR îşi vor da votul intern pentru alegerea conducerii CNC și a vicepreședinților de partid. AUR derulează între 24–27 noiembrie votul intern pentru desemnarea conducerii Consiliului Național de Conducere și a vicepreședinților. Pe lista pentru funcția de președinte al CNC se află Gheorghe Piperea, Petrișor Peiu și Sorin […]
11:30
O femeie a revenit la viață chiar înainte să fie incinerată, la un templu budist din THAILANDA – VIDEO # Gândul
Caz șocant în Thailanda, acolo unde presa relatează că o femeie a revenit la viață chiar înainte să fie incinerată, la un templu budist. Ea a început să se miște în sicriu, de unde tot cei prezenți au auzit lovituri puternice. Spre uimirea tuturor, „moarta” era vie și lovea tare în capacul sicriului, cerând să […]
11:30
Simone Tempestini și-a mai adjudecat un titlu național în cel mai spectaculos campionat din motorsport, doborând toate recordurile din istoria României. Pilotul italian a câștigat primul campionat la vârsta de 21 de ani. Italianului Simone Tempestini nu îi stă nimeni în cale în Campionatul Național de Raliuri. El a mai bifat un titlu de campion […]
11:30
Estul Franței a fost lovit de inundații. „Echivalentul a 18 zile de ploaie a căzut în doar câteva ore“, spun meteorologii # Gândul
Ploile torențiale au provocat ravagii în mai multe departamente din estul Franței. Mai multe regiuni din Jura, Haute-Savoie și Doubs au fost inundate, după ce râurile s-au revărsat, iar apa a măturat totul în cale. Porecla de „Mica Veneție” nu a fost niciodată mai potrivită pentru orășelul Ornans (Doubs), relatează BFMTV. Râul Loue a ieșit […]
11:20
Progarmul magazinelor din Europa. Cu ce se ocupă vesticii în week-end spre deosebire de români # Gândul
În România weekend-ul este dedicat cumpărăturilor și nu activităților recreative, sportive, culturale sau religioase. Sutem suntem obișnuiți ca magazinele să aibă program prelungit sau chiar non-stop. În multe țări din Europa lucrurile stau cu totul diferit. Duminica este pentru odihnă, iar supermarketurile și mall-urile au lacătul pus. Singurele magazine pe care le puteți găsi deschise […]
11:20
Oana Ungureanu, femeia care a agresat-o pe senatoarea POT, depune plângere la DNA împotriva Valentinei Aldea # Gândul
Oana Ungureanu, cea care a agresat-o pe senatoarea POT, Valentina Aldea, dă detalii despre stadiul anchetei. Prezentă la controlul judiciar, ea s-a oprit să vorbească cu reporterii. Joi va avea înfățișare la Judecătoria Sectorului 6, și este încrezătoare că se va face dreptate. Totodată, a depus și o plângere împotriva Valentinei Aldea la DNA. „Lucrurile […]
11:20
Ilie Bolojan: „Fiecare caz de femicid este o dramă socială. Cer instituțiilor statului să-și schimbe urgent abordarea” # Gândul
Ilie Bolojan a făcut o serie de declarații în cursul zilei de 25 noiembrie, cu ocazia Zilei Internaționale pentru Eliminarea Violenței împotriva Femeilor. Premierul României a declarat că „fiecare caz de femicid este o dramă socială”, iar oficialul „cere instituțiilor statului să-și schimbe urgent abordarea”. „Fiecare caz de femicid este o dramă socială și un […]
11:10
Vreme mai caldă decât ar fi normal în această perioadă, dar nu scăpăm de vânt. ANM, pentru Gândul: „Încălzire semnificativă” # Gândul
În această noapte, meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) au emis un cod galben de intensificări ale vântului în Banat, sudul Crișanei, pe litoral, Carpații Meridionali și Carpații Occidentali. Vântul a atins până la 110 km/h. La solicitarea Gândul, Oana Catrina, meteorologul de serviciu al ANM, a transmis – la ora 10:00 – prognoza pentru […]
11:10
Radarele Ministerului Apărării Naționale au detectat marți dimineață drone care au pătruns în spațiul aerian național, în județele Tulcea și Galați, a informat Ministerul Apărării Naționale. În acest timp, Nicușor Dan a participat la Summitului pentru Guvernanță Digitală 2025, Șeful statului a reluat apelul către mediul privat de a elabora proiecte de acte normative și soluții […]
Acum 6 ore
10:50
Top 10 obiecte din locuință care devin rapid un „magnet” pentru microbi și praf. La ce să fii atent # Gândul
Iată top 10 obiecte din locuință care pot deveni un real „magnet” pentru microbi, praf și alte microparticule. Chiar și în condițiile în care faci curățenie și menții ordinea, pot exista obiecte care sunt folosite zilnic și care devin un mediu propice pentru dezvoltarea microbilor. Iată la ce să fii atent. Primul obiect pe listă […]
10:40
Cutiile de lapte și sucuri intră în sistemul de returnare. Proiectul pilot este în curs de implementare în București și Brașov # Gândul
Cutiile de lapte și de suc ar putea fi incluse în Sistemul de Garanție Returnare. Ministerul Mediului analizează posibilitatea extinderii programului și pentru alte tipuri de ambalaje. Proiectul pilot este încă în curs, fiind implementat în Brașov și București. Noile aparate funcționează la fel ca cele pentru plastic, aluminiu și sticlă. Trebuie să scanezi codul […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.