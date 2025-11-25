Eurobarometru. Studiu de piață în UE: ce îi îngrijorează cel mai mult pe europeni, războiul din Ucraina sau migrația ilegală?

11:30

Caz șocant în Thailanda, acolo unde presa relatează că o femeie a revenit la viață chiar înainte să fie incinerată, la un templu budist. Ea a început să se miște în sicriu, de unde tot cei prezenți au auzit lovituri puternice. Spre uimirea tuturor, „moarta” era vie și lovea tare în capacul sicriului, cerând să […]