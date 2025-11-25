Nicușor Dan spune că o campanie de dezinformare are loc chiar în aceste zi
Lumea Politică, 25 noiembrie 2025 14:20
Președintele Nicușor Dan a declarat că o campanie de dezinformare se desfășoară chiar în aceste zile în România. Șeful statului a spus însă că statul nu are „mecanisme automate de detectare” a informațiilor false care se propagă pe rețelele sociale și în acest fel ele devin „adevăr” pentru o bună parte din populație. De asemenea, […] The post Nicușor Dan spune că o campanie de dezinformare are loc chiar în aceste zi first appeared on Lumea Politică.
• • •
Alte ştiri de Lumea Politică
Acum o oră
14:20
Președintele Nicușor Dan a declarat că o campanie de dezinformare se desfășoară chiar în aceste zile în România. Șeful statului a spus însă că statul nu are „mecanisme automate de detectare” a informațiilor false care se propagă pe rețelele sociale și în acest fel ele devin „adevăr” pentru o bună parte din populație. De asemenea, […] The post Nicușor Dan spune că o campanie de dezinformare are loc chiar în aceste zi first appeared on Lumea Politică.
Acum 2 ore
13:40
Ministerul Finanțelor a transmis situaţia “la zi” a încasărilor din TVA, punctând că “în ceea ce privește încasările din TVA, în perioada iulie-septembrie, acestea au fost de aproximativ 35,48 mld lei, dintr-un total de 94,75 mld lei aferent primelor 9 luni ale anului 2025. Comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut încasările au fost mai […] The post Guvernul neagă eșecul creșterii TVA. “În iulie au existat cumpărături anticipate” first appeared on Lumea Politică.
Acum 6 ore
10:00
Parchetul General îl contrazice pe Ciprian Ciucu: „Nu el a inițiat destructurarea rețelei de documente false pentru ruși – niciun dosar legat de Sectorul 6” # Lumea Politică
Ministerul Public a reacționat dur luni seară, 24 noiembrie 2025, la afirmațiile primarului Sectorului 6 și candidat PNL la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu, care s-a autoproclamat inițiatorul destructurării unei rețele infracționale ce ar fi eliberat documente de identitate românești frauduloase pentru circa 300 de cetățeni ruși. Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și […] The post Parchetul General îl contrazice pe Ciprian Ciucu: „Nu el a inițiat destructurarea rețelei de documente false pentru ruși – niciun dosar legat de Sectorul 6” first appeared on Lumea Politică.
09:10
Majorările impozitelor pe proprietate din 2026: Românii cu venituri mici riscă să-și vândă casele – Analist: „Va apărea o migrație urbană spre periferie” # Lumea Politică
Guvernul pregătește o revoluție fiscală care ar putea forța mii de români cu venituri sub medie, în special pensionari, să renunțe la locuințele din zonele centrale ale orașelor, mutându-se spre periferii. Analistul economic Adrian Negrescu avertizează că, de la 1 ianuarie 2026, impozitele pe proprietate vor crește cu 60–100%, iar din 2027, trecerea la calculul […] The post Majorările impozitelor pe proprietate din 2026: Românii cu venituri mici riscă să-și vândă casele – Analist: „Va apărea o migrație urbană spre periferie” first appeared on Lumea Politică.
Acum 8 ore
08:40
„Fermierii din România, loviți de noul impozit pe solarii și sere din 2026: crește prețul legumelor și scade producția”. De fapt, toți românii vor fi afectați # Lumea Politică
Fermierii din România vor plăti, din 2026, impozit pentru solarii, sere, răsadnițe, silozuri și depozite de cereale, după ce Parlamentul a adoptat modificările din noul Cod Fiscal. Baza de calcul pentru impozitul pe terenurile agricole extravilane a fost modificată, iar unele scutiri au fost eliminate. Clădirile folosite ca sere, solarii, răsadniţe, ciupercării, precum și silozurile […] The post „Fermierii din România, loviți de noul impozit pe solarii și sere din 2026: crește prețul legumelor și scade producția”. De fapt, toți românii vor fi afectați first appeared on Lumea Politică.
08:00
Senatul adoptă tacit eliminarea CASS pentru mame în concediu de creștere, veterani și călugări: Proiecte PSD merg la Camera Deputaților, PNL amenință # Lumea Politică
Senatul a adoptat tacit luni, 24 noiembrie 2025, două proiecte de lege PSD care scutesc de plata contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) veteranii și văduvele de război, invalizii, foștii deținuți politici, personalul monahal (călugări și călugărițe) și mamele aflate în concediu de creștere a copilului. Inițiativele, depuse pe 8 septembrie de liderul PSD […] The post Senatul adoptă tacit eliminarea CASS pentru mame în concediu de creștere, veterani și călugări: Proiecte PSD merg la Camera Deputaților, PNL amenință first appeared on Lumea Politică.
07:40
CSAT aprobă Strategia Națională de Apărare 2025–2030: pregătiri pentru conflicte de lungă durată la granițe – Plus 16,6 miliarde euro prin SAFE pentru armată și autostrăzi # Lumea Politică
Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT), prezidat luni de președintele Nicușor Dan, a aprobat Strategia Națională de Apărare pentru 2025–2030, primul document strategic de acest fel supus transparenței publice, cu recomandări integrate din consultări largi. Strategia, care va fi prezentată Parlamentului pentru dezbatere și vot în ședință comună, subliniază pregătirea României pentru riscuri majore, […] The post CSAT aprobă Strategia Națională de Apărare 2025–2030: pregătiri pentru conflicte de lungă durată la granițe – Plus 16,6 miliarde euro prin SAFE pentru armată și autostrăzi first appeared on Lumea Politică.
07:30
Mihai Tatulici, avertisment dur: „Societatea românească miroase deja a praf de pușcă – ne așteaptă răzmerițe de clasa întâi” # Lumea Politică
Jurnalistul și scriitorul Mihai Tatulici a lansat un avertisment exploziv: clasa politică actuală își bate joc de români, iar răbdarea acestora se apropie de final. „Societatea românească are deja un discret miros de praf de pușcă”, a spus Tatulici, adăugând că inconștiența politicienilor va duce inevitabil la „răzmerițe de clasa întâi”. „Oamenii nu sunt proști […] The post Mihai Tatulici, avertisment dur: „Societatea românească miroase deja a praf de pușcă – ne așteaptă răzmerițe de clasa întâi” first appeared on Lumea Politică.
Acum 24 ore
17:20
PSD îl amenință pe Bolojan prin vocea Olguței Vasilescu: „Dacă nu există o soluție de compromis, ieșim de la guvernare” # Lumea Politică
„Dacă nu există o soluție de compromis, ieșim de la guvernare”, spune Lia Olguța Vasilescu (PSD), primarul Craiovei, în contextul neînțelegerilor din coaliție. Olguța Vasilescu spune că problema cea mai mare este inflexibilitatea premierului Ilie Bolojan. În cazul în care cade guvernul, soluția pe care Olguța Vasilescu o vede posibilă este reintrarea la guvernare cu […] The post PSD îl amenință pe Bolojan prin vocea Olguței Vasilescu: „Dacă nu există o soluție de compromis, ieșim de la guvernare” first appeared on Lumea Politică.
17:10
Oana Gheorghiu, răspuns pentru Carmen Uscatu, care i-a cerut să se retragă din conducerea “Dăruiește Viață”: Nu e incompatibilitate # Lumea Politică
Vicepremierul Oana Gheorghiu a reiterat luni că nu se află “în niciun fel de incompatibilitate” la Asociaţia “Dăruieşte Viaţă”. “Asociaţia o să-şi regleze problemele, cu siguranţă, şi este un lucru pe care o să-l putem discuta în afara cadrului guvernamental”, a spus ea, în conferinţa de presă despre companiile de stat. “Sunt la Guvernul României şi […] The post Oana Gheorghiu, răspuns pentru Carmen Uscatu, care i-a cerut să se retragă din conducerea “Dăruiește Viață”: Nu e incompatibilitate first appeared on Lumea Politică.
17:10
Guvernul a publicat proiectul care interzice cumulul pensie-salariu la stat. Pensionarii speciali sunt iertați din nou și rămân cu pensia de lux # Lumea Politică
Ministerul Muncii a publicat, luni, proiectul de lege care interzice cumularea pensiei cu salariul la stat. Față de varianta inițială, modificările vizează doar categoria pensiilor speciale și nu se aplică pentru profesori și medici. Deși teoretic se elimină privilegiul pensiilor speciale în cazul celor care se reangajează la stat, în realitate excepțiile îi vizează exact pe […] The post Guvernul a publicat proiectul care interzice cumulul pensie-salariu la stat. Pensionarii speciali sunt iertați din nou și rămân cu pensia de lux first appeared on Lumea Politică.
16:50
Cătălin Drulă se agață de popularitatea Anei Ciceală pentru a-și crește șansele la alegeri: „Mi-ar plăcea să lucrăm împreună.E o mână întinsă” # Lumea Politică
Candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, a transmis un mesaj adversarei Ana Ciceală, fostă membră USR și actuală candidată SENS, în care își exprimă intenția de a colabora cu aceasta. Potrivit celui mai recent sondaj, Cătălin Drulă se clasează pe locul 4 cu 11,6%, urmat la distanță considerabilă de Ana Ciceală, cu 6,5%. Cătălin Drulă […] The post Cătălin Drulă se agață de popularitatea Anei Ciceală pentru a-și crește șansele la alegeri: „Mi-ar plăcea să lucrăm împreună.E o mână întinsă” first appeared on Lumea Politică.
16:10
Încă nu se știe dacă vor fi excepții de la cumulul pensie-salariu. Manole: „Nu este o decizie luată în Coaliție” # Lumea Politică
Ministrul Muncii a declarat, luni, că deși proiectul de lege care prevede interzicerea cumulului pensie-salariu este în transparență decizională, în Coaliție încă nu s-a ajuns la un consens. Liderii politici nu se înțeleg în privința excepțiilor prevăzute în document, „dacă ele să rămână sau nu”, a spus Petre Florin Manole. Guvernul Bolojan a publicat proiectul de lege care interzice […] The post Încă nu se știe dacă vor fi excepții de la cumulul pensie-salariu. Manole: „Nu este o decizie luată în Coaliție” first appeared on Lumea Politică.
Ieri
11:00
Petardele, interzise definitiv în România: Amenzi de până la 7.500 lei și închisoare pentru contravenienți. Ce e permis # Lumea Politică
Anul 2025 marchează sfârșitul epocii petardelor și pocnitorilor clasice pentru români: Legea nr. 92/2025, intrată în vigoare din 9 august, interzice complet achiziția și utilizarea de către persoane fizice a articolelor pirotehnice din categoriile F2, F3, F4, T1, T2, P1 și P2 – adică petardele puternice, rachetele zgomotoase și artificiile cu risc ridicat de accidentare. […] The post Petardele, interzise definitiv în România: Amenzi de până la 7.500 lei și închisoare pentru contravenienți. Ce e permis first appeared on Lumea Politică.
10:40
România, campioană UE la sărăcie extremă: 17,2% din populație sub prag – austeritatea lui Bolojan agravează inegalitățile, arată datele Eurostat 2024 # Lumea Politică
Conform datelor Eurostat pentru 2024, publicate în raportul „Indicatori-cheie privind condițiile de viață în Europa – ediția 2025”, România rămâne pe primul loc în UE la rata privațiunii materiale și sociale severe, cu 17,2% din populație (aproximativ unul din cinci români) confruntându-se cu lipsuri esențiale precum încălzire inadecvată, alimente echilibrate sau vacanțe anuale. Aceasta depășește […] The post România, campioană UE la sărăcie extremă: 17,2% din populație sub prag – austeritatea lui Bolojan agravează inegalitățile, arată datele Eurostat 2024 first appeared on Lumea Politică.
10:20
Zi decisivă pentru Călin Georgescu. Judecătorul trebuie să decidă dacă rechizitorul trebuie refăcut # Lumea Politică
La un an de la primului tur anulat al alegerilor prezidențiale din 2024, judecătorii de la Sectorul 1 se pronunță luni în dosarul lui Călin Georgescu, examinând cererile formulate de avocații săi în cazul acuzațiilor de propagandă legionară. Apărătorii lui Georgescu au cerut să se trimită dosarul înapoi procurorilor și să nu înceapă judecata pe […] The post Zi decisivă pentru Călin Georgescu. Judecătorul trebuie să decidă dacă rechizitorul trebuie refăcut first appeared on Lumea Politică.
10:00
Adrian Țuțuianu, noul șef PSD al AEP: Salarii de lux la Autoritatea Electorală – secretarul general, 25.000 lei/lună cu sporuri # Lumea Politică
Adrian Țuțuianu, fost senator PSD exclus din partid în 2018 și readus în 2025, a fost votat marți, 18 noiembrie 2025, în unanimitate de Parlament ca președinte al Autorității Electorale Permanente (AEP), propus de social-democrați și singurul candidat înscris. Numirea sa, interimară până pe 15 decembrie (după alegerile locale parțiale din 7 decembrie), vine într-un […] The post Adrian Țuțuianu, noul șef PSD al AEP: Salarii de lux la Autoritatea Electorală – secretarul general, 25.000 lei/lună cu sporuri first appeared on Lumea Politică.
09:40
Țara care introduce o taxa de 2 euro pentru coletele mici din afara Europei. Lovitură pentru Shein și Temu # Lumea Politică
De la 1 ianuarie, Luxemburg va introduce o taxă de 2 euro pentru coletele mici din afara UE, cu valoare sub 150 de euro. Măsura urmărește controlul produselor importate. uxemburg va pune, de la 1 ianuarie, o taxă de 2 euro pentru coletele mici comandate din afara Uniunii Europene (UE), cu valoare sub 150 de euro. […] The post Țara care introduce o taxa de 2 euro pentru coletele mici din afara Europei. Lovitură pentru Shein și Temu first appeared on Lumea Politică.
09:10
Ludovic Orban pune tunurile pe PSD. „Poartă o răspundere enormă pentru situația gravă în care ne găsim” # Lumea Politică
Fostul consilier prezidențial Ludovic Orban a declarat că, dacă ar fi în locul premierului Ilie Bolojan, ar fi îngrijorat de demiterea sa, subliniind că i-a luat apărarea lui Bolojan în fața atacurilor și considerând că este nedreptățit. Orban a explicat, duminică seara într-o emisiune, că „PSD blochează de peste o lună de zile adoptarea deciziilor […] The post Ludovic Orban pune tunurile pe PSD. „Poartă o răspundere enormă pentru situația gravă în care ne găsim” first appeared on Lumea Politică.
09:00
Contrapropunerea europeană la planul lui Trump de pace. Rol major al „liniei de contact” # Lumea Politică
Statele europene au venit cu o contrapropunere amendată la planul lui Donald Trump pentru încheierea războiului din Ucraina, propunând un număr mai mare de efective militare pentru armata ucraineană și revizuind concesiunile teritoriale impuse Kievului. Spre deosebire de planul Trump, care prevedea un plafon de 600.000 de militari în timp de pace, varianta europeană propune […] The post Contrapropunerea europeană la planul lui Trump de pace. Rol major al „liniei de contact” first appeared on Lumea Politică.
09:00
PSD, PNL și USR încearcă să-și acopere urmele! Sume fabuloase cheltuite de partidele din Coaliție pe presă și propagandă # Lumea Politică
Știrea legată de cheltuielile AUR la Realitatea Plus face parte dintr-o strategie disperată de acoperire a unor adevăruri halucinante. PSD, PNL și USR au spart pușculița în campania pentru alegerile anulate din 2024. Sumele investite de partidele din coaliția aflată la guvernare întrec orice imaginație. PSD – a cheltuit într-o lună mai mult decât a […] The post PSD, PNL și USR încearcă să-și acopere urmele! Sume fabuloase cheltuite de partidele din Coaliție pe presă și propagandă first appeared on Lumea Politică.
Mai mult de 2 zile în urmă
18:10
Ilie Bolojan, mulțumit de majorarea taxelor locale de la 1 ianuarie: „Taxarea poluării vine cu penalizare de 20% pentru mașini vechi”. Românii sunt singurii vinovați că n-au bani # Lumea Politică
Premierul Ilie Bolojan a declarat că majorarea taxelor și impozitelor locale se poate aplica de la 1 ianuarie, subliniind că pachetul fiscal al doilea prevede măsuri pentru bugetul pe 2026, după ce articolele declarate neconstituționale au fost eliminate. Evident, dacă Curtea Constituțională nu va avea o altă părere, la ședința din 10 decembrie, întrunită în […] The post Ilie Bolojan, mulțumit de majorarea taxelor locale de la 1 ianuarie: „Taxarea poluării vine cu penalizare de 20% pentru mașini vechi”. Românii sunt singurii vinovați că n-au bani first appeared on Lumea Politică.
15:10
Influencerul Makaveli își retrage candidatura la Primăria Capitalei în favoarea Ancăi Alexandrescu # Lumea Politică
Alexandru Zidaru (Makaveli) și-a anunțat, vineri, retragerea din cursa pentru Primăria Capitalei, pentru a o susține în alegeri pe Anca Alexandrescu. Anunțul a fost făcut într-o emisiune live la Realitatea TV. În platou se aflau și Alexandrescu și senatorul Ninel Peia, membru al grupului parlamentar PACE. „Astăzi, de ziua mea, am hotărât să fac un cadou […] The post Influencerul Makaveli își retrage candidatura la Primăria Capitalei în favoarea Ancăi Alexandrescu first appeared on Lumea Politică.
12:10
Cum explică premierul Ilie Bolojan de ce impozitele pe proprietate vor crește de la 1 ianuarie 2026 # Lumea Politică
Premierul Ilie Bolojan a precizat miercuri, într-un interviu pentru ProTV, motivele pentru care impozitele pe proprietate vor crește de la 1 ianuarie 2026, potrivit noului pachet de măsuri fiscale adoptat marți de Parlament, după eliminarea prevederilor declarate neconstituționale. „În fiecare an de la bugetul central al României s-au transferat către autoritățile locale sume foarte importante, miliarde […] The post Cum explică premierul Ilie Bolojan de ce impozitele pe proprietate vor crește de la 1 ianuarie 2026 first appeared on Lumea Politică.
12:10
Nou sondaj pentru alegerile din București: Cursă strânsă între primii patru candidați. Cum arată clasamentul # Lumea Politică
Un sondaj Flashdata arată un scor strâns între primii candidați la Primăria Generală a Capitalei. Pe primul loc în intenția de vot figurează Ciprian Ciucu, actualul edil al Sectorului 6, fiind urmat de Daniel Băluță, primarul din Sectorul 4. În urma lor, la mică distanță, vin Cătălin Drulă și Anca Alexandrescu. Sondajul îl arată pe […] The post Nou sondaj pentru alegerile din București: Cursă strânsă între primii patru candidați. Cum arată clasamentul first appeared on Lumea Politică.
12:00
Șoc și groază în Europa după apariția planului de pace propus de SUA lui Putin. Trump vrea încheierea unui acord „într-o săptămână” # Lumea Politică
Liderii europeni și oficialii ucraineni au fost uluiți de planul de pace, discutat în secret, de Donald Trump cu Moscova și care arată, mai degrabă, cu o capitulare a Ucrainei în fața Rusiei. Conducerile politice de la Kiev și din capitalele europene încearcă acum să „înțeleagă” și să pună cap la cap condițiile „de pace” […] The post Șoc și groază în Europa după apariția planului de pace propus de SUA lui Putin. Trump vrea încheierea unui acord „într-o săptămână” first appeared on Lumea Politică.
10:30
Carmen Uscatu vrea ca Oana Gheorghiu să nu mai aibă drept de vot în Asociația „Dăruiește Viață”: „Să rămână cu un statut onorific” # Lumea Politică
Vicepremierul Oana Gheorghiu ar putea rămâne fără drept de vot în Adunarea Generală a Asociației „Dăruiește Viață” la propunerea fostei ei colege, Carmen Uscatu. Co-fondatoarea organizației a declarat, la Europa FM, că este singurul mod în care poate rezolva starea de incompatibilitate în care se află Oana Gheorghiu de când ocupă o funcție politică. Carmen […] The post Carmen Uscatu vrea ca Oana Gheorghiu să nu mai aibă drept de vot în Asociația „Dăruiește Viață”: „Să rămână cu un statut onorific” first appeared on Lumea Politică.
10:30
Dominic Fritz a recunoscut că a propus-o pe cumnata lui Cătălin Drulă, Alina Gîrbea, la MIPE: „Jegoșii încearcă să reducă femeile la tăcere” # Lumea Politică
Președintele USR, Dominic Fritz, a recunoscut joi seară, 20 noiembrie, că el a propus-o pe Alina Gîrbea, cumnata lui Cătălin Drulă, pentru funcția de secretar de stat la MIPE, dar a mutat atenția de la acuzațiile de rudenie către presupusul caracter misogin al criticilor. „Pentru funcția de la minister am propus-o eu, nu altcineva, și […] The post Dominic Fritz a recunoscut că a propus-o pe cumnata lui Cătălin Drulă, Alina Gîrbea, la MIPE: „Jegoșii încearcă să reducă femeile la tăcere” first appeared on Lumea Politică.
09:20
Horaţiu Potra, alături de fiul său, Dorian Potra, și de nepotul său, Alexandru Cosmin Potra vor fi prezentați vineri la Curtea de Apel București, pentru a fi audiați în dosarul în care au fost arestați în lipsă în luna februarie. Cei trei au fost prinși în Dubai în luna septembrie, iar joi au fost aduși în […] The post Horațiu Potra, adus vineri la Curtea de Apel București first appeared on Lumea Politică.
09:10
Ciprian Ciucu îi dă o replică lui Cătălin Drulă: „Ce vină am eu că este el pe locul 4?” / „Eu sunt în competiție cu Daniel Băluță, ca să fie foarte clar” # Lumea Politică
Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria Capitalei, a declarat joi seară la Antena 3 că este „dezamăgit” de modul „extrem de nepoliticos” în care a vorbit Cătălin Drulă, contracandidatul său de la USR, după apariția sondajului INSCOP. Sondajul a fost publicat joi și îl plasează în fruntea cursei electorale din București pe Ciprian Ciucu, cu un […] The post Ciprian Ciucu îi dă o replică lui Cătălin Drulă: „Ce vină am eu că este el pe locul 4?” / „Eu sunt în competiție cu Daniel Băluță, ca să fie foarte clar” first appeared on Lumea Politică.
07:40
Lukoil și contractele cu statul: Armata, aeroporturile și nuclearele, încă pe mâna rușilor # Lumea Politică
Administrația Trump a extins până pe 13 decembrie 2025 termenul pentru ca Lukoil să-și vândă activele internaționale, oferind României o fereastră suplimentară pentru a decide soarta rafinăriei Petrotel Ploiești (capacitate 2,4 milioane tone/an, 16% din piața locală) și rețelei de 320 de benzinării. Totuși, analistul economic Adrian Negrescu avertizează pentru Ziare.com că lipsa unei soluții […] The post Lukoil și contractele cu statul: Armata, aeroporturile și nuclearele, încă pe mâna rușilor first appeared on Lumea Politică.
06:20
Șeful Statului Major francez, generalul francez Fabien Mandon, provoacă furtună: „Franța trebuie să accepte pierderea copiilor săi” pentru a descuraja Rusia. Politicienii de toate culorile au luat foc # Lumea Politică
Un apel al noului șef al Statului Major francez, generalul Fabien Mandon, către primari pentru a-și pregăti cetățenii pentru un posibil război cu Rusia a stârnit reacții vehemente de condamnare din partea extremiștilor politici de la ambele capete ale spectrului, reprezentând o parte semnificativă a electoratului francez, relatează POLITICO și France 24. Vorbind marți la […] The post Șeful Statului Major francez, generalul francez Fabien Mandon, provoacă furtună: „Franța trebuie să accepte pierderea copiilor săi” pentru a descuraja Rusia. Politicienii de toate culorile au luat foc first appeared on Lumea Politică.
06:10
Bugetarii care nu vor fi afectați de tăierile de personal cu 10% și nici nu vor avea interzis la cumulul pensie-salariu # Lumea Politică
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a respins ferm joi, 20 noiembrie 2025, ideea unei reduceri uniforme cu 10% a salariilor medicilor, subliniind că nu există un astfel de act normativ la Ministerul Sănătății. Declarațiile vin în contextul dezbaterilor aprinse din coaliție privind austeritatea, după ce premierul Ilie Bolojan a anunțat miercuri reduceri de până la 10% […] The post Bugetarii care nu vor fi afectați de tăierile de personal cu 10% și nici nu vor avea interzis la cumulul pensie-salariu first appeared on Lumea Politică.
05:40
Revoluție în școlile românești: Temele de vacanță devin opționale, iar timpul zilnic pentru teme e plafonat strict – Proiectul Ministerului Educației # Lumea Politică
Ministerul Educației a lansat în dezbatere publică un proiect de ordin care schimbă radical regulile temelor pentru acasă: temele de vacanță devin complet opționale, iar timpul zilnic alocat temelor obligatorii este plafonat clar – maximum 1 oră la primar și 2 ore la gimnaziu și liceu. Pentru prima dată, directorii și diriginții sunt obligați să […] The post Revoluție în școlile românești: Temele de vacanță devin opționale, iar timpul zilnic pentru teme e plafonat strict – Proiectul Ministerului Educației first appeared on Lumea Politică.
20 noiembrie 2025
18:20
Situație tragi-comică la CCR: au greșit termenul, apoi l-au devansat de mila lui Bolojan, care le-a trimis o scrisoare. Efect: impozitele ar putea crește de la anul # Lumea Politică
După un start haotic cu termene greșite, inițial anunțat 4 februarie, apoi 21 ianuarie 2026, Curtea Constituțională a României (CCR) a decis joi seara să devanseze judecarea sesizării AUR privind majorarea taxelor și impozitelor locale pentru data de 10 decembrie 2025. Decizia vine imediat ce premierul Ilie Bolojan a trimis o scrisoare disperată Curții, cerând […] The post Situație tragi-comică la CCR: au greșit termenul, apoi l-au devansat de mila lui Bolojan, care le-a trimis o scrisoare. Efect: impozitele ar putea crește de la anul first appeared on Lumea Politică.
14:30
CCR dă o lovitură Guvernului. Legea care ar trebui să crească taxele locale de la 1 ianuarie, amânată până în februarie # Lumea Politică
Judecătorii Curții Constituționale au stabilit, joi, să discute sesizarea la legea prin care ar trebui să crească taxele locale și taxele auto de la 1 ianuarie 2026, pe data de 4 februarie 2026. Astfel, legea nu va putea intra în vigoare la data dorită de Guvern. Legea prevede ca impozitele locale plătite de cetăţeni pe case, […] The post CCR dă o lovitură Guvernului. Legea care ar trebui să crească taxele locale de la 1 ianuarie, amânată până în februarie first appeared on Lumea Politică.
12:00
Luptă strânsă la Primăria Capitalei. Candidatul care preia ușor avantajul în rândul alegătorilor care spun că vor merge sigur la vot # Lumea Politică
Competiție strânsă între candidații la Primăria Capitalei. Cel mai recend sondajul de opinie realizat de INSCOP Research arată că, dintre cei care își exprimă o opțiune de vot – 83,6% din totalul eșantionului – la alegerile pentru Primăria Generală a Capitalei din 7 decembrie, 26,6% l-ar vota pe Daniel Băluță (PSD), 24,2% pe Ciprian Ciucu […] The post Luptă strânsă la Primăria Capitalei. Candidatul care preia ușor avantajul în rândul alegătorilor care spun că vor merge sigur la vot first appeared on Lumea Politică.
12:00
Cătălin Drulă, reacție vehementă după cel mai nou sondaj: „E urât că Ciprian Ciucu se folosește de asta” # Lumea Politică
Candidatul USR la Primăria Generală a Municipiului București, Cătălin Drulă, a recționat joi la cel mai recent sondaj privind inteția de vot la scrutinul din 7 decembrie privind alegerile parțiale din Capitală. Fostul ministru al Transporturilor și în momentul de față deputat de Timiș a declarat că în urmă cu o lună „mi-au transmis” că […] The post Cătălin Drulă, reacție vehementă după cel mai nou sondaj: „E urât că Ciprian Ciucu se folosește de asta” first appeared on Lumea Politică.
07:40
România forțată de UE să renunțe la centralele pe gaz? Experți: Nu e interzis, dar subvențiile se opresc din 2025 – Cine e, până la urmă, responsabil # Lumea Politică
În pragul iernii 2025–2026, cu facturile la energie electrică umflate după liberalizarea pieței și un stoc de clădiri printre cele mai ineficiente din UE (peste 50% din locuințe încălzite cu sisteme vechi pe gaz), teama unei „interdicții forțate” a centralelor termice pe gaz a revenit în dezbaterea publică. Directiva EPBD (Performanța Energetică a Clădirilor), adoptată […] The post România forțată de UE să renunțe la centralele pe gaz? Experți: Nu e interzis, dar subvențiile se opresc din 2025 – Cine e, până la urmă, responsabil first appeared on Lumea Politică.
07:10
Guvernul rescrie legea pensiilor magistraților: Plafon de 70% din salariu net, tranziție la 65 de ani în 15 ani – proiect în transparență # Lumea Politică
Guvernul României a lansat miercuri, 19 noiembrie 2025, în transparență decizională noul proiect de lege privind pensiile de serviciu ale magistraților, coinițiat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Ministerul Justiției. Documentul, care poate fi consultat integral [aici], păstrează esența reformei respinse de Curtea Constituțională (CCR) pe 20 octombrie 2025, dar introduce ajustări pentru sustenabilitate […] The post Guvernul rescrie legea pensiilor magistraților: Plafon de 70% din salariu net, tranziție la 65 de ani în 15 ani – proiect în transparență first appeared on Lumea Politică.
06:40
Bolojan a dezlănțuit jihadul impozitelor, care se dublează, cel puțin, pentru populație, de la 1 ianuarie 2026: „Guvernul nu mai are bani să transfere miliarde către primării. Autoritățile locale trebuie să-și crească singure veniturile” # Lumea Politică
Premierul Ilie Bolojan a explicat miercuri, la PROTV, rațiunea majorării impozitelor locale de la 1 ianuarie 2026: statul nu mai poate susține financiar investițiile locale la nivelul anilor trecuți, iar primăriile trebuie să-și asigure singure banii pentru școli, drumuri și spitale. „În fiecare an de la bugetul central al României s-au transferat către autoritățile locale […] The post Bolojan a dezlănțuit jihadul impozitelor, care se dublează, cel puțin, pentru populație, de la 1 ianuarie 2026: „Guvernul nu mai are bani să transfere miliarde către primării. Autoritățile locale trebuie să-și crească singure veniturile” first appeared on Lumea Politică.
06:20
Lista „guvernelor ostile” publicată de un site rusesc: Unde se situează România și Bulgaria # Lumea Politică
Un site rusesc a publicat o listă controversată a „guvernelor ostile” Rusiei, clasificând țările în funcție de atitudinea lor față de regimul Putin și de rigoarea aplicării sancțiunilor internaționale impuse după invazia Ucrainei din 2022. Conform agenției de presă bulgare Novinite, clasamentul diferențiază statele care „se opun activ” Moscovei de cele „obligate de circumstanțe să […] The post Lista „guvernelor ostile” publicată de un site rusesc: Unde se situează România și Bulgaria first appeared on Lumea Politică.
06:10
Scandalul de corupție din Ucraina devine cea mai gravă criză politică pentru Zelenski: Miniștri demisionari, asociați cu toalete de aur și 100 de milioane de dolari furați # Lumea Politică
Un scandal de corupție masiv la vârful guvernului ucrainean escaladează rapid, transformându-se în cea mai serioasă criză politică pentru președintele Volodimir Zelenski de la invazia rusă din 2022, conform presei internaționale precum The Economist și AP News. Surse guvernamentale afirmă că liderul de la Kiev este „șocat” de amploarea dezvăluirilor – care implică sume de […] The post Scandalul de corupție din Ucraina devine cea mai gravă criză politică pentru Zelenski: Miniștri demisionari, asociați cu toalete de aur și 100 de milioane de dolari furați first appeared on Lumea Politică.
19 noiembrie 2025
14:40
George Simion, președintele Alianței Pentru Unirea Românilor și fost candidat la alegerile prezidențiale, a distribuit un mesaj pe rețelele sociale prin care pune egal între moartea eroului român care a luptat pentru identitatea românească în Transnistria și care a fost torturat de către separatiști timp de nouă ani într-o închisoare din dreapta Nistrului și moartea […] The post Prima reacție a lui George Simion după moartea Flaviei Groșan first appeared on Lumea Politică.
14:00
Ciolacu amenință cu moțiunea de cenzură dacă guvernul nu ia măsuri de relansare a economiei: „Nu vorbesc de capul meu” # Lumea Politică
Deputatul PSD Marcel Ciolacu a declarat marți seară, la România TV, că va vota o moțiune de cenzură împotriva guvernului Bolojan, dacă viitoarele pachete cu măsuri fiscale nu vor include şi măsuri de relansare a economiei. Ciolacu subliniază că nu face această afirmaţie fără a se fi consultat, anterior, cu colegii săi din PSD. „Sunt […] The post Ciolacu amenință cu moțiunea de cenzură dacă guvernul nu ia măsuri de relansare a economiei: „Nu vorbesc de capul meu” first appeared on Lumea Politică.
14:00
Biletele de tren se vor scumpi cu 9,88% odată cu intrarea în vigoare a noului Mers al Trenurilor, respectiv în 14 decembrie. “Conform legii, odată cu planul nou de mers (al trenurilor – n. r.) se indexează cu rata inflaţiei. Asta este legea, alte bilete mai scumpe nu vor fi, decât indexate cu rata inflaţiei la jumătatea […] The post Biletele de tren se vor scumpi cu aproape 10%, de la jumătatea lunii decembrie first appeared on Lumea Politică.
13:40
Mai mulți parlamentari PNL au depus o lege care secretiza informații de interes public. Proiectul a fost retras după un val de critici # Lumea Politică
Șapte parlamentari ai Partidului Național Liberal au depus un proiect de lege prin care solicită limitarea accesului la unele informații de interes public. Aceștia cer să aibă „regim special” informațiile care privesc cercetările științifice, dar și contractele comerciale. În urma criticilor primite, liberalii au anunțat că își retrag proiectul: „Inițiatorul și cosemnatarii proiectului de modificare […] The post Mai mulți parlamentari PNL au depus o lege care secretiza informații de interes public. Proiectul a fost retras după un val de critici first appeared on Lumea Politică.
13:40
Medicul pneumolog Flavia Groșan murit miercuri dimineață, la Spitalul Județean Clinic de Urgență Bihor, potrivit unor surse medicale citate de Bihoreanul. Decesul a fost pronunțat la ora 11:24. Groșan era internată de circa o lună și suferea de cancer la plămâni. Flavia Groșan, doctorița pneumolog devenită figură controversată din cauza teoriilor sale din timpul pandemiei […] The post Flavia Groșan a murit. Medicul suferea de cancer first appeared on Lumea Politică.
13:20
Salariile profesorilor nu vor scădea anul viitor, dă asigurări premierul Ilie Bolojan. El spune că educaţia nu va fi afectată de alte reduceri bugetare, în afară de cele aplicate deja prin Pachetul 1 de reformă. Premierul a declarat astăzi pentru Edupedu.ro că nu există intenţia ca anul viitor în învăţămîntul preuniversitar să se mai ia […] The post Ce spune Ilie Bolojan despre salariile profesorilor first appeared on Lumea Politică.
11:10
Marcel Ciolacu, atacuri în serie la Bolojan: „Vrea să arate că e salvatorul omenirii”. Fostul premier amenință că va vota o moțiune de cenzură # Lumea Politică
Fostul premier Marcel Ciolacu l-a criticat dur pe succesorul său în funcția de la Palatul Victoria, Ilie Bolojan, despre care a spus că pozează în „salvatorul omenirii”, însă nu vine cu măsuri de relansare economică. În lipsa acestor măsuri, Ciolacu a spus, la România TV, că va vota o eventuală moțiune de cenzură, subiect despre […] The post Marcel Ciolacu, atacuri în serie la Bolojan: „Vrea să arate că e salvatorul omenirii”. Fostul premier amenință că va vota o moțiune de cenzură first appeared on Lumea Politică.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.