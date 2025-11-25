Adunarea Generală a procurorilor de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti a dat aviz negativ pentru proiectul Guvernului privind modificarea pensiilor magistraţilor
RFI, 25 noiembrie 2025 14:30
Adunarea Generală a procurorilor de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti a dat aviz negativ pentru proiectul Guvernului privind modificarea pensiilor magistraţilor, solicitând CSM să emită, la rândul său, aviz negativ.
Nicușor Dan încurajează mediul privat să vină cu proiecte de lege gata elaborate: Voinţă există, încă lipseşte partea de guvernanţă în statul român # RFI
Preşedintele Nicuşor Dan a vorbit, marţi, la Summitul pentru guvernanţă digitală 2025, despre beneficiile transformării digitale, subliniind că este vorba despre ”a da timp oamenilor, a da timp economiei, a da timp românilor din diaspora şi a da un instrument statului”.
Drona fără încărcătură apărută dimineaţă în zona judeţelor Tulcea şi Galaţi a fost găsită căzută în judeţul Vaslui # RFI
Drona apărută pe radare în cursul dimineţii de marţi în zona judeţelor Tulcea şi Galaţi a fost găsită căzută în judeţul Vaslui, în zona localităţii Puieşti, a declarat, marţi, ministrul Apărării Naţionale, Ionuţ Moşteanu. Acesta a adăugat că, potrivit primelor evaluări, drona nu avea încărcătură explozivă.
Invitat prin telefon: Florian Filat, directorul Institutului pentru Orașe Vizionare.
O analiză realizată de Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc (IICCMER), arată că tinerii sunt expuși masiv pe TikTok la postări prin care se răspândesc nostalgii pro-totalitare și idei extremiste.
Candidatul independent la Primăria Capitalei Vlad Gheorghe anunță la RFI un sondaj din care reiese că are împreună cu Ana Ciceală 15% din intențiile de vot. Datele vor fi publicate miercuri, precizează fostul europarlamentar, care subliniază că scorul amintit este apropiat de cel al candidatului USR.
Candidatul independent la Primăria Capitalei Vlad Gheorghe spune la RFI că i s-a cerut să se retragă din cursa electorală. El precizează că a fost contactat de reprezentanți ai unor partide de dreapta, care i-au oferit ceva la schimb.
Forţele Aeriene au detectat, marţi dimineaţă, pătrunderi de drone în spaţiul aerian naţional. Una dintre acestea a traversat spaţiul aerian dinspre Vâlcove (Ucraina), până în zona Chilia Veche din judeţul Tulcea, iar cea de-a doua a fost detectată în zona judeţului Galaţi
Mega-anchetă a Parchetului General după ce aproape 300 de oligarhi și infractori ruși ar fi obținut ilegal documente de identitate românești / Ar fi folosit inclusiv numele unor soldați ucraineni morți pe câmpul de luptă – surse (G4Media) - A fost publicată ordinea pe buletinul de vot a celor 17 candidați la alegerile pentru Primăria Capitalei (Adevărul) - Cine conduce Poliția Locală din București: personaje care au fost cercetate penal, și-au bătut subalternii, joacă la pariuri și au fost prinși băuți la volan (Libertatea)
Partidul Național Țărănesc Maniu-Mihalache și-a lansat recent candidatul pentru Primăria Capitalei. Liviu Gheorghe Floarea, secretar general al partidului, este primul candidat al PNȚMM pentru această funcție din ultimii 17 ani.
Hair stylist francez Laurent Tourette revine la Micro du soir. Vorbește despre salonul său, despre Bucureștiul său și despre modul în care îi percepe pe români și românce.
Italia începe să primească „dividendele” pentru reușita procesului de consolidare fiscală. La sfârșitul săptămânii trecute, agenția de de rating Moody's a îmbunătățit calificativul de țară al Italiei de la Baa3 la Baa2. Pare un pas mic, dar guvernul și analiștii au salutat evenimentul ca pe o mare victorie și au remarcat că este pentru prima dată după 23 de ani când Moody's crește ratingul de țară al Italiei. Agențiile S&P, în aprilie a.c., și Fitch, în septembrie a.c., au luat deja decizia de a crește calificativul Italiei.
300 de oligarhi și infractori ruși ar fi obținut ilegal documente de identitate românești (G4Media) # RFI
Circa 300 de cetățeni ruși ar fi obținut, în perioada recentă, documente de identitate românești în mod fraudulos, situație care face obiectul unei anchete ample a Parchetului General, a declarat o sursă din cadrul Poliției de Frontieră pentru G4Media.ro.
CSAT: Statul român trebuie să fie pregătit pentru gestionarea riscurilor unui conflict armat de amploare, de lungă durată, în apropierea graniţelor # RFI
Statul român trebuie să fie pregătit pentru gestionarea riscurilor unui conflict armat de amploare, de lungă durată, în apropierea graniţelor, transmite CSAT. Strategia Naţională de Apărare a Ţării pentru perioada 2025–2030 a fost analizată astăzi de CSAT şi va fi prezentată de către Preşedintele României în Parlament, pentru a fi dezbătută şi aprobată, prin hotărâre, în şedinţă comună a celor două Camere.
Pe TikTok, nostalgia comunistă devine tot mai virală, iar mesaje idealizate despre Ceaușescu ajung la milioane de tineri, atrage atenția o analiză IICCMER. Aceasta confirmă îngrijorarea artiștilor de film și teatru care avertizează asupra aceleiași probleme: lipsa memoriei istorice îi face pe tineri vulnerabili la manipulare. "Ne pierdem" este concluzia la care a ajuns actorul Mihai Călin în cadrul unei dezbateri dedicată filmelor și spectacolelor despre regimuri totalitare.
Restructurarea companiilor de stat| Nu se va reuși restructurarea a mai mult de 30% din necesar (Economist) # RFI
Vicepremierul Oana Gheorghiu a prezentat modul în care se va face reforma companiilor de stat. Procesul va fi coordonat împreună cu ministerele care au în subordine respectivele companii. Vicepremierul a declarat că în România funcționează 1.502 companii de stat, iar dintre acestea 83 au pierderi istorice, de aproximativ 14 miliarde de lei. Oana Gheorghiu a mai anunţat că şi-au propus să facă un registru unic al companiilor de stat şi că vor începe cu 10 companii, 4 companii de la nivelul energiei şi 6 din transporturi.
Premierul Ilie Bolojan, întrevedere cu ministrul francez al justiţiei, Gérald Darmanin: Discuţii despre riscurile din regiune şi despre colaborarea României cu Franța # RFI
Prim-ministrul Ilie Bolojan l-a primit, luni, la Palatul Victoria pe Gérald Darmanin, ministrul justiţiei din Franţa. Întâlnirea a avut loc în contextul dialogului constant dintre cele două ţări şi al aniversării a 145 de ani de relaţii diplomatice româno-franceze, marcate în 2025. Cei doi au discutat despre riscurile din regiune şi modul în care colaborarea dintre România şi Franţa contribuie la întărirea Flancului Estic, fiind evidenţiată activitatea Grupului de Luptă NATO de la Cincu, unde Franţa are rol de naţiune-cadru.
Nicușor Dan:Trebuie să găsim soluţii pentru continuarea şi consolidarea sprijinului nostru pentru Ucraina, prin măsuri concrete # RFI
Preşedintele Nicuşor Dan a transmis, luni, după participarea la reuniunea extraordinară a liderilor UE privind Ucraina, că trebuie să găsim soluţii pentru continuarea şi consolidarea sprijinului nostru pentru Ucraina, prin măsuri concrete şi că există o legătură directă între securitatea Ucrainei şi cea a Republicii Moldova şi a regiunii în ansamblu şi că actualele negocieri de pace trebuie să ţină seama de acest aspect.
Judecătorii Curţii de Apel Bucureşti resping propunerea legislativă a Guvernului privind pensiile magistraţilor # RFI
Judecătorii Curţii de Apel Bucureşti au adoptat, în majoritate, un punct de vedere prin care resping propunerea legislativă a Guvernului legată de modificarea pensiilor magistraţilor.
Doi regizori urmăresc un antreprenor devenit eco-activist în timp ce expune mafia lemnului din România. Călătoria lor ia o turnură dramatică atunci când, în mijlocul unei păduri, cei trei sunt atacați de un grup de indivizi furioși. Camerele sunt distruse, toate materialele filmate sunt pierdute. În fața acestei realități dure, fiecare dintre ei încearcă să gestioneze situația cum știe mai bine. Ce a ieșit vedem în documentarul "După Cioate", un film de Mihai Gavril Dragolea și Radu Mocanu.
Oana Gheorghiu: Avem 1.502 companii de stat iar 83 concentrează cele mai mari pierderi, istorice, de aproximativ 14 miliarde de lei # RFI
Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat, luni, că în acest moment avem 1.502 companii de stat în România, iar dintre cele de la nivel central, 83 de companii concentrează cele mai mari pierderi, istorice, care se ridică la aproximativ 14 miliarde de lei. Oana Gheorghiu a mai anunţat că şi-au propus să facă un registru unic al companiilor de stat şi că vor începe cu 10 companii, 4 companii de la nivelul energiei şi 6 din transporturi.
Horaţiu Potra, audiat luni în dosarul de evaziune fiscală şi spălare a banilor în urma misiunilor din Congo # RFI
Horațiu Potra a fost adus sub escortă la sediul Parchetului General, luni. Potrivit Agerpres, el este audiat de procurori într-un dosar în care este acuzat de evaziune fiscală și spălarea banilor, în legătură cu banii câștigați în Congo.
Şedinţă a Consiliului Suprem de Apărare a Ţării- Strategia Naţională de Apărare, programul SAFE şi vulnerabilităţile anului care vine, printre subiecte # RFI
Consiliul Suprem de Apărare a Ţării (CSAT) se reuneşte, luni, de la ora 14.00, pe agdendă fiind mai multe subiecte cu specific militar, pentru că, potrivit preşedintelui Nicuşor Dan, ”suntem într-un context în care trebuie să aprobăm nişte planuri de apărare”. Strategia Naţională de Apărare şi vulnerabilităţile anului care vine sunt doar două dintre subiectele care vir fi abordate. De asemenea, se va discuta despre proiectele pe care România vrea să le includă în Programul SAFE.
Atacuri aeriene ale Rusiei în Ucraina, lângă granița României| La Tulcea a fost emis mesaj RO-Alert # RFI
Federația Rusă a reluat atacurile cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură portuară din Ucraina, în noaptea de 23 spre 24 noiembrie, în proximitatea frontierei cu România. Potrivit MApN, nu au fost înregistrate pătrunderi de vehicule aeriene fără pilot în spațiul aerian al României.
La conducerea unității medicale, recordul de rezistență variază între o săptămână și o lună. Veronica Leonte, managerul interimar al Spitalului de Copii „Sf. Maria” din Iași și-a dat demisia în urmă cu doar câteva zile din funcție.
Candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, declară la RFI că i-ar plăcea să lucreze cu Ana Ciceală: ”Mie mi-ar plăcea să lucrăm împreună în Primărie și dacă dumneaei își va dori să se ocupe de această zonă, de tineri, de social, ar fi un parteneriat. Restul de discuții sunt din zona privată, (...) mi-ar plăcea să facem un parteneriat și este o mână întinsă”.
Daniel Băluță vrea să construiască un complex de blocuri peste mormintele din Cimitirul Bellu. Acuzația vine de la candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, care îl critică pe contracandidatul său de la PSD, care este și primar în funcție la Sectorul 4. Cătălin Drulă îl taxează și pe candidatul PNL, Ciprian Ciucu: ”Încearcă să se vândă altceva decât e. Este un USL-ist, un membru al acestei gândiri de tip PNL-PSD, care a făcut o fraudă”.
Virale făcute cu AI instigă la revoltă socială pe Facebook și ventilează retorică rusă, într-un context politic și economic dificil în România: 4,5 milioane de vizualizări în patru zile, zeci de mii de distribuiri (G4Media) # RFI
Săptămână crucială pentru fondurile europene. Miză de 800 de milioane de euro din PNRR (Economedia) - Noua Strategie Națională de Apărare a Țării și propunerea SAFE, pe masa CSAT, în ședința de luni (HotNews) - Peste 100 de aleși, fără CV la vedere. Printre ei și Bolojan (Cotidianul) - De ce fug de acasă copiii românilor. Care sunt procedurile și ce ar trebui să facă părinții când se întâmplă un astfel de eveniment (Adevărul)
Guvernul, sau mai precis premierul Bolojan, în special, mai face o încercare pentru a găsi o soluție în cazul companiilor de stat neperformante. Ideile prezentate de prim-ministru sunt logice, ele explică modul în care Guvernul dorește să schimbe ceva în guvernanța companiilor cu capital de stat aflate în dificultate financiară: se va crea un grup de lucru condus de vicepremierul Oana Gheorghiu, se va iniția un proces de restructurare și în unele situații se vor schimba conducerilor companiilor. Noii manageri vor avea obiective de redresare sau de îmbunătățire a situației financiare a companiei.
Nicuşor Dan: Am promulgat legea care introduce amendarea comercianţilor pentru nerespectarea obligaţiei de a înlocui produsele achiziţionate # RFI
Preşedintele Nicuşor Dan anunţă că a promulgat legea care introduce amendarea comercianţilor cu sume cuprinse între 5.000 şi 25.000 de lei pentru nerespectarea obligaţiei de a înlocui produsele achiziţionate, atunci când cumpărătorul constată o neconformitate în termen de cel mult 30 de zile de la achiziţie.
Federaţia „Solidaritatea Sanitară” îi cere premierului Ilie Bolojan, într-o scrisoare deschisă, să renunţe la intenţia de a reduce cu 10% anvelopa salarială în sectorul de sănătate. Ei spun că măsura ar avea un impact direct şi simetric asupra veniturilor salariale ale tuturor angajaţilor.
Reclasificarea spitalelor nu înseamnă închideri. Rogobete: Sistemul actual e greoi și incoerent, schimbările sunt necesare # RFI
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a explicat la Timișoara că procesul de reclasificare a spitalelor nu va duce la închideri de unități medicale. Sistemul actual - cu opt categorii diferite - este „incoerent” și incapabil să acopere nevoile pacienților. Autoritățile pregătesc reducerea la patru categorii, într-un model care să reflecte capacitatea reală a fiecărui spital.
Plata gărzilor și normarea personalului se schimbă. Ministrul Sănătății: Sunt reforme esențiale, dar necesită timp # RFI
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, anunță două reforme esențiale pentru sistemul medical: un nou mod de plată a gărzilor și schimbarea normativului de personal, astfel încât spitalele să fie dimensionate după complexitatea pacienților, nu doar după numărul de paturi. Oficialul avertizează însă că schimbările, așteptate de peste trei decenii, nu pot produce efecte imediat.
Campania electorală pentru alegerile locale parţiale din 7 decembrie a început, sâmbătă, la ora 0.00 şi se încheie în 6 decembrie, la ora 7.00. Autoritatea Electorală Permanentă a transmis deja un mesaj în care cere competitorilor electorali ”să contribuie la desfăşurarea unei campanii corecte şi transparente”.
Noi atacuri cu drone în Ucraina, în apropierea frontierei cu România. Aeronave militare ridicate de la sol # RFI
Ministerul Apărării anunţă, sâmbătă dimineaţă, că s-au înregistrat noi atacuri cu drone în Ucraina, în apropierea frontierei cu România, iar două aeronave militare au fost ridicate de la sol, fiind emis şi un mesaj RO-Alert pentru nordul judeţului Tulcea. De această dată nu s-au detectat pătrunderi neautorizate în spaţiul aerian naţional.
Bolojan: Există premise bune să primim un aviz de la CSM, mult mai repede, pe proiectul pensiilor magistraţilor| Săptămâna viitoare ne propunem să declanşăm procedura de angajare a răspunderii # RFI
Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, că există premise bune ca Guvernul să primească un aviz mult mai repede, de la CSM, pe proiectul pensiilor magistraţilor astfel că îmi propun ca săptămâna viitoare, joi, în şedinţa de guvern, sau vineri cel târziu, să declanşeze procedura de angajare a răspunderii în Parlament
Virgil Zidaru, cunoscut ca Makaveli își retrage candidatura la Primăria Capitalei în favoarea Ancăi Alexandrescu # RFI
Alexandru Zidaru (Makaveli) și-a anunțat, vineri, retragerea din cursa pentru Primăria Capitalei, pentru a o susține în alegeri pe Anca Alexandrescu. Anunțul a fost făcut într-o emisiune live la Realitatea TV, potrivit Hotnews.ro. În platou se aflau și Alexandrescu și senatorul Ninel Peia, membru al grupului parlamentar PACE.
Pe final de lună octombrie am putut vedea în cinematografe documentarul "Depeche Mode: M", apoi, luna noiembrie ne-a readus în cinema pentru Queen, un concert din anii '80 înregistrat la Montreal, remasterizat digital la standardele de imagine și sunet ale prezentului. În 4 decembrie urmează un documentar muzical dedicat trupei The Doors. O invitație la cinema ce pune sunetul și muzica înaintea imaginii, invitație din partea lui Ştefăniţă Manea, regizor, producător, distribuitor de film.
Ludovic Orban îi răspunde lui Nicuşor Dan: Un pic de dreptate are şi preşedintele, am avut unele diferenţe de poziţionare # RFI
Fostul consilier prezidenţial Ludovic Orban i-a răspuns, vineri, lui Nicuşor Dan, el afirmând că viaţa mea nu este telenovelă. Orban a mai afirmat că preşedintele a avut ”un pic de dreptate” în privinţa plecării sale din funcţie, şi anume că au avut unele diferenţe de poziţionare. ”Este adevărat că nu l-am căutat în coarne pe Grindeanu”, a mai spus Orban.
Nicușor Dan, despre amenințările PSD privind ieșirea de la guvernare: Trebuie să facem diferenţa între declaraţii politice şi acţiuni concrete # RFI
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, vineri, despre relaţiile din coaliţie, că vedem multe discuţii în spaţiu public, foarte multe în contradictoriu, între partenerii de guvernare şi nu vedem prea multe despre Opoziţie, deşi poate ar trebui dar, pe de altă parte, această coaliţie, ca rezultate concrete, funcţionează. El a arătat că vor mai exista întâlniri cu liderii coaliţiei, pe tema Codului Urbanismului. Despre o ieşire de la guvernare a PSD, Nicuşor Dan a afirmat că trebuie să facem diferenţa între declaraţii politice şi acţiuni concrete.
Preşedintele Nicuşor Dan, despre proiectul referitor la pensile magistraţilor: Salut declaraţia CSM că va aviza, astfel încât Guvernul să poată să-şi asume răspunderea în timp util # RFI
Preşedintele Nicuşor Dan a apreciat, vineri, că este ”un gest responsabil” decizia Consiliului Superior al Magistraturii de a aviza, săptămâna viitoare, proiectul de lege referitor la pensiile magistraţilor, astfel încât Guvernul să-şi poată asuma în timp util, înainte de 28 noiembrie, răspunderea pentru legea respectivă.
Horaţiu Potra, fiul şi nepotul său, arestaţi preventiv pentru 30 de zile| Decizia Curţii de Apel Bucureşti nu este definitivă # RFI
Mercenarul Horaţiu Potra a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, pentru săvârşirea infracţiunilor de tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale, nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor şi nerespectarea regimului materiilor explozive, de către magistraţii de la Curtea de Apel Bucureşti. Aceeaşi măsură preventivă a fost luată şi în cazul fiului şi nepotului lui Potra. Decizia instanţei nu este defintivă şi poate fi contestată în termen de 48 de ore de la comunicare.
Nicuşor Dan: Am informări despre tot ce s-a întâmplat din seara anulării alegerilor şi zilele imediate următoare, zilele cât a stat domnul Potra în ţară / În cel mai scurt timp posibil o să aveţi aceste informaţii # RFI
Preşedintele Nicuşor Dan a apreciat din nou, vineri, aducerea în ţară a mercenatului Horaţiu Potra, apropiat al fostului candidat la Preşedinţie Călin Georgescu, şi a precizat că a primit informări cu privire la tot ce s-a întâmplat după anularea alegerilor prezidenţiale din 2024. El crede că toate datele trebuie transmise publicului de către instituţiile statului.
Echipa filmului Cravata galbenă, film biografic regizat și co-scris de către Serge Ioan Celebidachi despre tatăl său, dirijorul și compozitorul Sergiu Celibidache, a cerut ștergerea sau modificarea unei cronici de film publicată într-o revistă scrisă de liceeni, pe motiv că aceasta dezvăluia finalul filmului, sau făcea ”spoiler”, cum se mai spune în termeni tehnici.
”Nu este normal ca numai administrația publică locală să facă o reducere a cheltuielilor”, spune la RFI primarul municipiului Miercurea-Ciuc, Attila Korodi. Reacția sa vine în contextul în care PSD a anunțat că nu este de acord cu reducerea salariilor din plan central, așa cum stabilise inițial coaliția. Attila Korodi, membru UDMR, recunoaște că administrația locală trebuie să fie mai suplă, dar consideră că același lucru trebuie să se întâmple și la centru.
România are un război la ușă, dar cochetează cu ideea de a-și decima armata. General: „E o tâmpenie, ne face vulnerabili în fața Rusiei” (Adevărul) - Opinie: Puterea din umbră a magistraților (DW) - AUR pentru Realitatea: George Simion a dat un milion de euro pentru o zi de promovare și aproape jumătate pentru o emisiune cu Anca Alexandrescu, dar fără el (Snoop)
Administraţia Naţională de Meteorologie avertizează asupra unei mase de aer încărcată cu praf saharian care va ajunge deasupra României, în perioada 21-23 noiembrie.
Mercenarul Horaţiu Potra, apropiat al fostului candidat independent la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu, a fost adus în ţară din Dubai de către o escortă a Poliţiei Române.
Este anchetă la Vama Albiţa după ce mai multe arme de foc au fost descoperite într-un camion înmatriculat în Republica Moldova. DIICOT anunță că a înregistrat un dosar penal in rem, pentru constituirea unui grup infracțional organizat și contrabandă calificată.
