FACIAS cere Instanței din Brașov urgentarea dosarului și pedeapsa maximă pentru polițistul care a accidentat mortal un student olimpic, în Poiana Brașov

„Mecanicul anului” este numele concursuljui unic şi spectaculos, organizat la Braşov. Peste 100 de specialişti în reparaţii auto au participat la competiţia cu trei secţiuni: mecanică, vopsitorie şi diagnoză. Cel mai bun a plecat acasă cu premiul cel mare, o maşină, pe care a trebuit să o facă mai întâi să pornească, pentru că avea [...]