Polonia cere NATO să accelereze apărarea flancului estic după incidentele cu drone din România
Newsweek.ro, 25 noiembrie 2025 17:20
NATO trebuie să accelereze consolidarea protecției flancului estic împotriva dronelor, a declarat ma...
• • •
Acum 5 minute
18:00
Interlopul Romi Neguș care îi amenința pe cei care-l provocau la lupte în cușcă, încă 30 de zile de arest # Newsweek.ro
Interlopul de TikTok, Romulus Marcovics, zis Romi Neguș, și doi dintre acoliții săi, Titi Remus și D...
Acum 10 minute
17:50
Pensionar bătut grav în Piața Obor din București. A ajuns în comă la spital. Ce s-a întâmplat? # Newsweek.ro
U pensionar de 74 de ani a fost bătut de un vânzător, în Piața Obor din București. Cei au avut un sc...
17:50
Mediul de afaceri cere eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri. Sunt blocate investițiile # Newsweek.ro
Mediul de afaceri din România reiterează apelul ferm adresat decidenţilor de a elimina impozitul min...
Acum 30 minute
17:40
Fotbalul italian este în doliu, după ce în cursul zilei de marţi s-a anunţat decesul celui care a fo...
Acum o oră
17:20
17:20
17:10
17:10
Mihai Chirica a decis: „Ieșenii nu au nevoie de metrou”. La Cluj Napoca se sapă tuneluri # Newsweek.ro
Ieșenii pierd ore zilnic în trafic, stau blocați pe arterele principale, iar transportul public nu f...
Acum 2 ore
17:00
Ciprian Ciucu, acuzații la adresa PSD: „Întreaga structură de comunicare a AUR a dezertat la Daniel Băluță” # Newsweek.ro
Ciprian Ciucu spune că Daniel Băluță este susținut de AUR în campania electorală. El afirmă că struc...
17:00
Dosar de terorism. Masterandul palestinian din Gaza, student de top al Politehnicii, ar fi afiliat Hamas # Newsweek.ro
Un tânăr palestinian, ajutor de bucătar la o șaormerie din Tudor Vladimirescu, este considerat de SR...
16:50
Al patrulea suspect prins în jaful fulger de la Luvru, unde bijuteriile au dispărut în doar 7 minute # Newsweek.ro
Poliția franceză a reținut marți ultimul membru al grupului care a spart Muzeul Luvru și a furat bij...
16:40
Flacăra olimpică pentru JO de iarnă, aprinsă la Olympia, mutată în muzeul olimpic din cauza vremii # Newsweek.ro
Ceremonia tradițională de aprindere a flăcării olimpice pentru Jocurile Olimpice de iarnă, programat...
16:20
România debutează la Mondialul de handbal feminin. 18 jucătoare pentru turneul din Germania și Olanda # Newsweek.ro
„Campionatul Mondial de handbal feminin începe miercuri, 26 noiembrie, la Stuttgart și Trier, cu 32 ...
16:10
Victimele violenței domestice cu ordin de protecție vor primi consiliere psihologică în centre CNAS # Newsweek.ro
Deputatele Raluca Turcan și Victoria Stoiciu au depus un proiect de lege prin care victimele violenț...
Acum 4 ore
16:00
FOTO-SPION Primele imagini cu noul model compact Dacia break, Dacia C-Neo. E așteptat în vara lui 2026 # Newsweek.ro
În vara anului 2026, Dacia va lansa o compactă break, cu elemente de crossover, în stil Stepway, ce ...
15:40
O aeronavă franceză cu senzori de 50.000.000$ efectuează o misiune de supraveghere deasupra Mării Negre # Newsweek.ro
Un avion Beech King Air 350ER ALSR (Airborne Light Surveillance and Reconnaissance) al Forțelor Aeri...
15:40
Primarii Bucureștiului, după 1989. Doi au ajuns președinți, unul, premier. Altul e condamnat la închisoare # Newsweek.ro
Bucureștiul a avut mai mulți primari, după Revoluția din 1989. Această funcție a fost o bună rampă d...
15:30
Ucraina a acceptat „planul de pace” al lui Trump. Ce clauze au fost eliminate? Negocieri finale la Washington # Newsweek.ro
Un oficial american a declarat pentru CBS News că Ucraina a acceptat în principiu planul de pace med...
15:20
Dronele trimise în Vrancea, testul lui Putin pentru Poarta Focșanilor, ruta unui atac terestru rus în România # Newsweek.ro
Dronele rusești intrate marți în spațiul aerian al României fac parte dintr-o strategie de testare a...
14:50
Modificare de impact la legea pensiilor. Ce categorii de pensionari pierd 2300 lei? Ministrul muncii anunță # Newsweek.ro
Decizii greu de înțeles în guvern legate de pensii. Ministrul muncii mai schiombă o dată o preveder ...
14:50
Permis de mașină și motocicletă fără examen teoretic, pentru cei care au permise B1 și A1? Ce a votat Senatul # Newsweek.ro
Românii care dețin permise de conducere pentru categoriile B1 și A1 vor putea să treacă la cateogori...
14:40
Legea privind plata pensiilor private, declarată neconstituțională. CCR a a admis sesizările ICCJ și AUR # Newsweek.ro
CCR a decis că legea privind plata pensiilor private este neconstituțională. Magistrații au admis se...
14:20
Drona căzută în Republica Moldova nu avea explozibil? Pentru ce o foloseau rușii? Cele mai recente date # Newsweek.ro
Autoritățile din Republica Moldova spun că drona care a căzut pe casa paznicului unei livezi din Cuh...
14:20
Nouă tactică de invadare a Europei a producătorilor auto din China: Fac mașini fără taxe la Magna, în Austria # Newsweek.ro
Dacă unii producători auto din China și-a făcut sau își vor face propriile uzine în Europa pentru a ...
14:20
Bolojan: Fiecare caz de femicid este o dramă socială. Cer instituțiilor să-și schimbe urgent abordarea # Newsweek.ro
Ilie Bolojan, premierul României, a facă apel la schimbarea urgentă a abordării instituțiilor statul...
14:10
Programul Rabla pentru anul 2026 ar putea fi anulat. Anul acesta, programul Rabla pentru persoane fi...
Acum 6 ore
13:50
Grindină gigantică în Australia. 95.000 de locuințe din Queensland au rămas fără electricitate # Newsweek.ro
95.000 de locuințe din statul australian Queensland au rămas fără electricitate după o devastatoare ...
13:50
Cu 5.000€ salariu, șeful Tribunalul București și 173 judecători resping tăierea pensiilor speciale # Newsweek.ro
Tribunalul București a respins cu unanimitate de voturi propunerea guvernului de tăiere a pensiilor ...
13:30
Slujbe la Catedrala Naţională, de Sfântul Andrei şi de Ziua Naţională. Programul de vizitare # Newsweek.ro
Patriarhia Română anunţă programul slujbelor la Catedrala Naţională, cu prilejul sărbătorii Sfântulu...
13:20
De ce a refuzat Nicușor Dan o funcție propusă de Emil Constantinescu pe vremea când era președinte? # Newsweek.ro
Nicușor Dan a afirmat că fostul președinte Emil Constantinescu i-a propus la un moment dat o funcție...
13:10
George Simion se face de râs îndemnând românii: „Veniți la Mecca”, locul de pelerinaj al musulmanilor # Newsweek.ro
George Simion, liderul extremiștilor AUR care se autoproclamă „ultraortodox”, a stârnit un nou val d...
13:00
Ivan: În momentul de faţă sunt 3 companii care şi-au manifestat intenţia de a achiziţiona Lukoil România # Newsweek.ro
Trei companii şi-au manifestat intenţia de a achiziţiona activele Lukoil în România, atât rafinăria ...
12:50
Moşteanu: Prezenţa generalului Donahue la Baza Kogălniceanu, un semnal foarte bun pentru România # Newsweek.ro
Prezenţa generalului Christopher Donahue, comandantul Forţelor Terestre ale SUA în Europa şi Africa,...
12:30
NASA reduce zborurile cu capsula Starliner a grupului Boeing după misiunea cu probleme tehnice din 2024 # Newsweek.ro
NASA a decis luni să reducă numărul misiunilor cu astronauţi prevăzute în contractul încheiat cu gru...
12:20
AmCham: Ne dorim investiţii, dar în acelaşi timp avem o politică fiscală care îndepărtează investitorii # Newsweek.ro
România îşi doreşte investiţii, dar în acelaşi timp are o politică fiscală care îndepărtează investi...
12:10
Ministrul Apărării, despre drona văzută pe radare în Tulcea şi Galaţi: A căzut în Vaslui. Nu era înarmată # Newsweek.ro
Drona văzută pe radare în cursul dimineţii de marţi, 25 noeimbrie, în zona judeţelor Tulcea şi Galaţ...
Acum 8 ore
12:00
CCIR și Camera de Comerț a Republicii Moldova își consolidează parteneriatul economic bilateral # Newsweek.ro
Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR), în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie a R...
11:50
Piața cripto s-a prăbușit cu sute de miliarde de dolari într-o lună. Bitcoin a scăzut cu peste 20% # Newsweek.ro
Bitcoin a scăzut cu peste 20% în ultima lună, coborând pentru scurt timp sub nivelul de 84.000 de do...
11:40
Hackerii au furat planul secret al lui Putin prin care Rusia pregătește China să invadeze Taiwanul în 2027 # Newsweek.ro
Documente scurse de hackerii din gruparea Black Moon arată că Rusia ar fi acceptat să antreneze și s...
11:30
600.000$ a plătit România în doar 2 zile ca să ridice avioane Eurofighter și F-16 contra dronelor lui Putin # Newsweek.ro
Atacurile cu drone ale Rusiei în Ucraina în apropierea României sunt tot mai dese. Două nopți la rân...
11:30
România a tras frâna de mână autostrăzilor în 2025. Ajunge doar la 1.367 km. Ce se va întâmpla în 2026? # Newsweek.ro
După ce a dat în trafic peste 200 km de autostradă anul trecut, România a tras frâna de mână în 2025...
11:20
Sărbătoare 26 noiembrie, Sfinții Cuvioși Alipie Stâlpnicul, Nicon și Stelian Paflagonul. Zi fără dezlegare # Newsweek.ro
Sărbătoare 26 noiembrie. Miercuri, creștinii îi sărbătoresc pe Sfinții Cuvioși Alipie Stâlpnicul, Ni...
11:10
Planul de pace al lui Trump prin care Putin câștigă oricum. Ucraina, pusă la zid că se apără de invazia Rusiei # Newsweek.ro
Planul de pace în 28 de puncte propus de președintele Trump pentru a opri războiul din Ucraina a dev...
11:00
Cu 100.000.000€ datorii, Poșta se joacă cu soarta a 2.400.000 pensii. Ce schimbări va face ministrul muncii? # Newsweek.ro
Poșta Română este într-o situație critică cu 100.000.000 euro datorii. Poșta pune în pericol 2.400.0...
10:50
13 cetățeni din Turcia și Maroc, ascunși într-un TIR cu piese metalice. Unde voiau să ajungă? # Newsweek.ro
13 cetățeni din Turcia și Maroc, ascunși într-un camion de marfă, au fost descoperiți la intrarea în...
10:40
O dronă a căzut pe o casă în Republica Moldova. Incidentul, în timp ce o altă dronă survola cerul României # Newsweek.ro
Autoritățile din Republica Moldova au anunțat că o dronă a căzut pe o casă și mai multe echipaje se ...
10:30
Noi descinderi la „fabrica de acte false pentru ruși” de la Suceava. 18 persoane, deja identificate # Newsweek.ro
Mai multe percheziţii, inclusiv la instituţii publice, au loc marţi dimineaţă, în judeţul Suceava, î...
10:20
Escrocherie extremă pe WhatsApp. Un malware numit Sturnus îți citește mesajele chiar dacă sunt criptate # Newsweek.ro
Experții în securitate cibernetică atrag atenția cu privire la un nou malware de pe Android care îți...
Acum 12 ore
10:00
Guns N Roses lansează 2 noi piese, „Nothin” şi „Atlas”, și pornește într-un nou turneu. Când vine în Europa? # Newsweek.ro
Legendara trupă rock Guns N Roses lansează 2 noi piese, „Nothin” şi „Atlas”, în decembrie 2025, și p...
10:00
Un cunoscut lanț de parfumerii, amenințat cu falimentul. Care e motivul? 140 de magazine ar putea fi închise. # Newsweek.ro
Un cunoscut lanț de parfumerii este în declin. Compania ar putea închide cele 140 de magazine. 1.000...
