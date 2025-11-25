07:10

În această toamnă, sistemul de aplicare a legii din Rusia a demonstrat din nou cât de „uman” poate fi față de cetățenii care au comis infracțiuni grave. Datorită semnării unui contract cu Ministerul Apărării, un om care a ucis un copil și a dezmembrat o femeie a reușit să scape de pedeapsă. El și un alt criminal, a cărui victimă a fost o fată, au fost eliberați înainte de proces. Iar criminalilor din banda foștilor polițiști, care au comis 14 crime, li s-au anulat pedepsele de 15 și 12 ani și au fost, de asemenea, eliberați pe „SVO”, arată o analiză sibirireali.