Cresc taxele pentru șoferi: impozitul pe mașinile hibrid ar urma să fie majorat masiv. Și vehiculele electrice sunt vizate
Digi24.ro, 25 noiembrie 2025 11:40
Impozitul pentru mașinile hibrid ar putea crește de până la 13 ori începând cu 1 ianuarie 2026, ajungând la nivelul taxelor plătite pentru vehiculele pe benzină sau motorină. Tot de anul viitor, și proprietarii de mașini electrice vor plăti impozit, după ce până acum au fost scutiți. Parlamentul a adoptat proiectul Guvernului care modifică formula de calcul.
Acum 5 minute
11:50
Șeful Forțelor Terestre ale SUA în Europa vizitează baza Mihail Kogălniceanu, de unde au fost retrași sute de militari americani # Digi24.ro
Comandantului Forțelor Terestre ale SUA în Europa și Africa, generalul Christopher Donahue, se află marți într-o vizită la Baza 57 Mihail Kogălniceanu, de unde SUA și-au retras aproape o mie de militari. Alături de acesta este și ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu.
Acum 15 minute
11:40
Drona care a zburat prin România aproape două ore ar fi avut explozibil, anunță Chișinăul # Digi24.ro
Drona care a intrat în România și care a fost urmărită de patru avioane de luptă ale Germaniei și României, pierdută într-un final de pe radar, ar fi fost de tip Shahed, adică purtătoare de explozibil, anunță autoritățile de la Chișinău.
11:40
11:40
„Violența ne sărăcește, sărăcia generează violență”. Cum se pierd miliarde și de ce e România vulnerabilă # Digi24.ro
Violența nu mai este doar o problemă de siguranță, ci a devenit una dintre cele mai mari poveri economice ale lumii. În 2024, impactul economic al violenței a ajuns la aproape 20 de trilioane de dolari, adică 20.000 de miliarde de dolari, cea mai mare valoare din ultimul deceniu, potrivit datelor Institute for Economics & Peace. Doar cheltuielile militare au urcat la 9 trilioane de dolari (9.000 de miliarde de dolari), aproape jumătate din costul total, potrivit sursei citate. Analistul economic Costin Ciora a explicat faptul că această creștere nu este doar o statistică, ci un semnal clar că tensiunile la nivel global sunt mai mari ca niciodată.
Acum o oră
11:20
Operațiunea „trădează-ți patria”. De ce au ales mii de ucraineni să lucreze pentru serviciile secrete ale Rusiei # Digi24.ro
Olena, 19 ani, și Bohdan, 22 ani, zâmbesc fericiți când intră în cameră; sunt încătușați și însoțiți de agenți înarmați ai Serviciului de Securitate al Ucrainei, începe analiza Politico despre trădătorii ucraineni.
11:20
Nicușor Dan invită mediul privat să propună proiecte de lege și soluții concrete. „Încă lipsește partea de guvernanță în statul român” # Digi24.ro
Nicușor Dan a declarat, marți, că mediul privat ar trebuie să elaboreze proiecte de lege și soluții concrete pentru a ajuta în procesul de digitalizare a statului. Președintele a susținut că statul mai are doi ani până când va avea capacitatea să vină cu proiecte funcționale. „Încă lipsește partea de guvernanță în statul român, dar, ca să câștigăm timp, putem să compensăm”, a adăugat șeful statului.
11:10
Macron respinge termenii planului de pace propus de SUA: „Doar europenii trebuie să decidă” soarta activelor rusești înghețate # Digi24.ro
Președintele francez Emmanuel Macron a criticat marți planul de pace propus de Statele Unite pentru Ucraina, susținând că Europa trebuie să decidă singură cum vor fi folosite activele rusești înghețate aflate pe teritoriul său. Liderul francez avertizează că o cedare în fața presiunilor externe ar slăbi poziția Europei în confruntarea strategică cu Rusia.
Acum 2 ore
10:50
Un întreg roi de drone a survolat teritoriul Republicii Moldova, inclusiv cea care a intrat în România. Anunțul Chișinăului # Digi24.ro
Șase drone au traversat neautorizat spațiul aerian al Republicii Moldova. Acestea au fost detectate, în această dimineață, de sistemele de supraveghere din dotarea Armatei Naționale de la Chișinău.
10:40
Termenul „handicap” înlocuit cu „dizabilitate” în legislație. Proiectul are scopul eliminării „conotațiilor stigmatizante”, spune USR # Digi24.ro
Senatul a adoptat inițiativa legislativă a senatorilor USR Cynthia Păun și Irineu Darău prin care termenul „handicap” este înlocuit în Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap cu termenul „dizabilitate”. Proiectul urmează să fie votat de Camera Deputaților.
10:40
Ministrul Dragoş Pîslaru: Atât timp cât cheltuim banii europeni, nu avem cum să intrăm în recesiune economică # Digi24.ro
Ministrul Fondurilor Europene, Dragoş Pîslaru, a declarat marți că, în actualul context economic şi financiar, planul pe care trebuie să îl aplice România este legat de accesarea fondurilor europene. „Planul de relansare este să foloseşti banii ăştia europeni pe proiectele pe care le ai. Atât timp cât cheltuim banii ăştia, nu avem cum să intrăm în recesiune economică”, a spus el.
10:40
Cancerul vulvar este o afecțiune rară, dar severă, care necesită diagnostic precoce și tratament adaptat fiecărei paciente pentru a obține cele mai bune rezultate. Care sunt factorii de risc, ce manifestări are boala, care sunt semnele de alarmă și ce opțiuni de tratament există aflăm de la Dr. Beatrice Anghel, medic primar radioterapie cu supraspecializare în brahiterapie.
10:40
O dronă cu inscripția „Z” a căzut în Republica Moldova. Mai multe persoane au fost evacuate și perimetrul a fost izolat # Digi24.ro
Poliția Republicii Moldova a anunțat, marți dimineața, că o dronă cu inscripția „Z” a căzut în localitatea Cuhureştii de Jos, raionul Florești. Persoanele aflate în zonă au fost evacuate și perimetrul a fost izolat de polițiști.
10:30
Zeci de angajați din Grupul Digi au pedalat în ritm de fapte bune în cadrul unui eveniment caritabil pentru copii # Digi24.ro
10:20
Bolojan: „Oprirea agresorilor la timp înseamnă vieți salvate”. Guvernul promite intervenții mai rapide și eficiente # Digi24.ro
Ilie Bolojan a condamnat ferm abuzurile asupra femeilor. „Fiecare caz de femicid este o dramă socială și un semnal că statul român trebuie să facă mai mult pentru eliminarea violenței împotriva fetelor și femeilor”, a spus premierul, în mesajul cu prilejul Zilei Internaționale pentru eliminarea violenței împotriva femeilor.
10:20
SUA: Restabilirea exporturilor de cereale ale Ucrainei, esențială pentru planul de pace al lui Trump # Digi24.ro
Restabilirea rutelor de export pentru cerealele Ucrainei a devenit un pilon central al planului de pace propus de președintele Donald Trump, afirmă oficiali americani. Washingtonul susține că Ucraina trebuie să rămână „viabilă economic”, iar protejarea transporturilor pe Marea Neagră și menținerea funcționării portului Odesa sunt esențiale pentru orice acord cu Rusia.
Acum 4 ore
09:50
Continuă negocierile pentru planul de pace în Ucraina. Secretarul armatei SUA s-a întâlnit cu o delegaţie rusă la Abu Dhabi # Digi24.ro
Secretarul armatei SUA, Dan Driscoll, a avut luni discuţii cu oficiali ruşi la Abu Dhabi, a declarat un oficial american pentru Reuters, acesta fiind cel mai recent efort al administraţiei preşedintelui Donald Trump de a media un acord de pace între Rusia şi Ucraina.
09:50
Dani Mocanu și fratele lui ajung azi în fața instanței din Italia. Judecătorii vor decide dacă îl extrădează pe manelist # Digi24.ro
Celebrul manelist Dani Mocanu și fratele lui ajung marți în fața judecătorilor italieni. Cei doi au fost condamnați în România, la 4, respectiv 7 ani de închisoare pentru tentativă de omor. Ei au fugit în Italia, unde au fost prinși și trimiși în arest la domiciliu până când instanța va lua o decizie în privința cererii de extrădare.
09:40
Senatul dă undă verde utilizării dronelor în agricultură: reguli clare pentru tratamentele fitosanitare # Digi24.ro
Senatul a adoptat un proiect care introduce reguli clare pentru folosirea dronelor în aplicarea tratamentelor pentru protecția plantelor. România se aliniază astfel țărilor europene unde aceste tehnologii sunt deja folosite pentru a sprijini fermierii și pentru a face agricultura mai sigură, mai rapidă și mai eficientă, spune USR, inițiatorul propunerii legislative. Propunerea legislativă urmează să fie votat de Camera Deputaților.
09:20
Administrația Trump va reinteroga refugiații admiși sub mandatul Biden. Peste 230.000 de persoane ar putea fi afectate # Digi24.ro
Administrația Donald Trump a ordonat o revizuire amplă a tuturor refugiaților care au intrat în țară sub fostul președinte Joe Biden, potrivit unui memo intern al guvernului american văzut de Reuters, o măsură fără precedent care ar putea redeschide cazurile a mii de persoane care au solicitat protecție în Statele Unite.
09:00
Violența online împotriva femeilor crește alarmant în Europa. Avertisment ONU: Este „o oglindă a societății” # Digi24.ro
Violența digitală îndreptată împotriva femeilor se extinde rapid în Europa, alimentată de ușurința cu care agresorii atacă din spatele anonimatului, fără consecințe. Deepfake-uri, amenințări și hărțuire online împing tot mai multe femei la tăcere. ONU avertizează că acest val de abuzuri este „o oglindă a societății” și reflectă sexismul adânc înrădăcinat care le afectează zilnic viața.
08:40
Iranul vrea răzbunare după ce armata israeliană l-a ucis pe liderul Hezbollah, într-un atac în Beirut # Digi24.ro
Hezbollah l-a înmormântat, luni, pe liderul său militar, Haitham Ali Tabatabai, ucis cu o zi înainte de Israel la periferia sudică a Beirutului, un atac care intensifică şi mai mult presiunea asupra Libanului pentru a dezarma mişcarea susţinută de Iran. Teheranul a cerut „răzbunare” pentru moartea acestuia, notează AFP, potrivit Agerpres.
08:30
Cele mai importante evenimente petrecute pe 25 noiembrie
08:30
Mesaj RO-Alert pentru locuitorii din Galați: „Există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian” # Digi24.ro
Locuitorii din județul Galați au primit în această dimineață mesaje RO-Alert, care avertizează asupra atacurilor rusești, asupra portului Reni de pe Dunăre, aproape de granița cu România.
08:30
Atacuri aeriene pakistaneze în Afganistan: Zece civili, dintre care nouă copii, uciși în timpul nopții # Digi24.ro
Cel puţin 10 persoane, printre care nouă copii, şi-au pierdut viaţa în cursul nopţii de luni spre marţi în urma atacurilor aeriene pakistaneze asupra Afganistanului, a anunţat purtătorul de cuvânt al guvernului taliban, pe fondul tensiunilor aprinse dintre cei doi vecini.
08:10
Meteorologii anunţă vreme mai caldă decât de obicei, până la jumătatea lunii decembrie. Estimări pentru următoarele 4 săptămâni # Digi24.ro
Acum 6 ore
07:50
Zone din capitala Ucrainei au rămas fără curent şi apă, în urma unui atac rusesc. O persoană a murit și 7 au fost rănite # Digi24.ro
Mai multe zone din Kiev au rămas fără electricitate şi apă, după un atac al Rusiei asupra capitalei ucrainene. O clădire cu nouă etaje a fost lovită de resturi în districtul Dnipro din Kiev, provocând un incendiu la etajele 6 şi 7. O persoană a fost ucisă şi cel puţin 17 persoane au trebuit să fie salvate din clădire, printre care trei copii, au declarat serviciile de urgenţă.
07:40
Percheziţii în Suceava într-un dosar vizând acte de identitate cu domiciliul fictiv pentru persoane din Rusia, Ucraina și R. Moldova # Digi24.ro
Şaptesprezece percheziţii, inclusiv la instituţii publice, au loc marţi dimineaţă, în judeţul Suceava, într-un dosar vizând acte de identitate cu domiciliul fictiv pentru persoane din Rusia, Ucraina, R. Moldova şi alte state din fosta URSS, relatează News.ro.
07:10
Planul de pace pentru Ucraina, câștig pentru Putin indiferent de rezultat. Analist rus: Speră ca Trump să devină furios pe Zelenski # Digi24.ro
Oficialii ucraineni și europeni s-au mobilizat în weekend pentru a modifica planul de pace în 28 de puncte al președintelui Trump, menit să pună capăt războiului din Ucraina, elaborat cu contribuția Rusiei și puternic influențat de Kremlin. Președintele rus Vladimir Putin, la rândul său, a stat și a privit, relatează New York Times.
07:10
În noiembrie 1990, prim-ministrul britanic și-a luat rămas bun cu lacrimi în ochi de la numărul 10 Downing Street (n.red. sediul Guvernului). Ea a fost înlăturată de propriul partid, după ce a fost slăbită de un dușman neașteptat.
07:10
Sclavi sexuali și o „armată” de persoane fără adăpost: Cum plănuiau doi bărbați din Texas să pună stăpânire pe o insulă din Caraibe # Digi24.ro
Doi bărbați din Texas au pus la cale un plan bizar prin care să recruteze o „armată de mercenari” formată din persoane fără adăpost, cu care să invadeze și să cucerească o insulă din Haiti, potrivit procurorilor federali din SUA. Cei doi suspecți plănuiau să îi ucidă pe toți bărbații de pe insula Gonave și să oblige femeile și copiii să devină sclavi sexuali.
07:10
Insula unde Roman Abramovici și-a ascuns miliardele: de la refugiu sigur pentru oligarhii ruși la sancțiuni și lupte în instanță # Digi24.ro
Insula Jersey din Canalul Mânecii a dezvăluit noi detalii despre o bătălie juridică cu oligarhul rus Roman Abramovici, care durează deja de doi ani. Documentele recent publicate arată că, în ciuda îngrijorărilor privind legăturile strânse dintre fostul proprietar al clubului de fotbal Chelsea și regimul lui Vladimir Putin, autoritățile din Jersey i-au permis lui Abramovici, cu aprobarea oficialilor de la Londra, să transfere pe insulă active în valoare de peste 7 miliarde de dolari deținute de companiile care controlează cea mai mare parte a averii sale.
07:10
„Ucide fără să fii pedepsit”. Asasinii și „măcelarii” ruși nu sunt trimiși la închisoare, ci la război de ministrul lui Putin # Digi24.ro
În această toamnă, sistemul de aplicare a legii din Rusia a demonstrat din nou cât de „uman” poate fi față de cetățenii care au comis infracțiuni grave. Datorită semnării unui contract cu Ministerul Apărării, un om care a ucis un copil și a dezmembrat o femeie a reușit să scape de pedeapsă. El și un alt criminal, a cărui victimă a fost o fată, au fost eliberați înainte de proces. Iar criminalilor din banda foștilor polițiști, care au comis 14 crime, li s-au anulat pedepsele de 15 și 12 ani și au fost, de asemenea, eliberați pe „SVO”, arată o analiză sibirireali.
07:10
Ce salariu primește un asistent maternal în România. Condițiile de angajare și situațiile în care venitul lunar poate crește # Digi24.ro
Funcția de asistent maternal reprezintă o componentă esențială a sistemului național de protecție a copilului, exercitată în baza unor standarde profesionale și cerințe legale bine definite. Veniturile asociate acestui rol variază în funcție de mai mulți factori, iar ocuparea profesiei presupune respectarea unor criterii clare.
07:10
În ultimele zile, Donald Trump și-a accelerat brusc încercările de a pune capăt războiului dintre Rusia și Ucraina, și o face într-un mod care stârnește îngrijorare nu numai la Kiev, ci și în alte capitale europene. În acest context, la Washington se desfășoară un proces la fel de important: o schimbare a persoanelor care modelează politica SUA față de Ucraina, relatează RBC Ukraine.
07:10
Operațiune medicală în premieră pentru salvarea unei fetițe de 5 luni. Mama: Un moment dificil, dar o să ne întoarcem cu bine # Digi24.ro
Operațiune medicală în premieră. Teodora, o fetiță de doar cinci luni, a zburat la Milano pentru o operație extrem de complicată la inimă. Bebelușul a fost conectat în permanență la un aparat de oxigenare a sângelui în afara corpului și la un plămân artificial. Medicii spun că zborul a fost o provocare încheiată cu succes. Imagini și informații care vă pot afecta emoțional.
07:10
Sfânta Muceniță Ecaterina 2025: Preotul explică de ce ziua de 25 noiembrie este marcată cu cruce neagră în calendarul ortodox # Digi24.ro
Sfânta Muceniță Ecaterina este prăznuită anual pe 25 noiembrie în calendarul ortodox, zi marcată cu cruce neagră. Sărbătoarea oferă credincioșilor un moment de reflecție asupra puterii credinței, a demnității în fața încercărilor și a virtuții cunoașterii.
07:10
CCR discută astăzi sesizările AUR și ÎCCJ pe legea referitoare la plata pensiilor private # Digi24.ro
07:10
Noua cursă a armelor spațiale în Europa: Marile puteri investesc miliarde în sateliți, interceptori și tehnologii strategice # Digi24.ro
Țările europene își refac strategiile spațiale într-un ritm accelerat, pe fondul competiției globale și al noilor riscuri tehnologice. Germania, Franța, Italia și Regatul Unit investesc miliarde în sateliți, apărare și infrastructuri de lansare.
07:10
„Nu este linia frontului. Doar vă sperie.” Sud-africani trimiși să lupte pentru Rusia sub pretextul unui curs fals pentru bodyguarzi # Digi24.ro
O deputată sud-africană este acuzată că a facilitat trimiterea a 17 bărbați din Africa de Sud și Botswana în Rusia, sub pretextul unui curs fals de bodyguard. Odată ajunși acolo, recruților li s-au prezentat contracte militare într-o limbă pe care nu o înțelegeau, iar familiile lor nu au mai putut lua legătura cu ei. Mesaje și fotografii analizate de Bloomberg arată că tinerii au ajuns în zona de război din Donbas, în timp ce politiciana îi liniștea spunându-le că „nu este linia frontului” și că li se confiscă telefoanele „doar ca să-i sperie”. Cazul este acum investigat de o unitate specială a poliției sud-africane.
Acum 12 ore
00:40
Boris Johnson critică „planul de pace” al lui Trump: „Putin stă într-un palat și zâmbește ironic la incompetența adversarilor săi” # Digi24.ro
Fostul prim-ministru britanic Boris Johnson a criticat „planul de pace” al președintelui american Donald Trump pentru încheierea războiului Rusiei împotriva Ucrainei.
24 noiembrie 2025
23:40
Casa Albă neagă că Donald Trump favorizează Rusia în discuțiile pentru încheierea războiului: „Ideea este total şi complet eronată” # Digi24.ro
Karoline Leavitt, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, a calificat drept „complet eronată” ideea că Donald Trump și administrația sa favorizează Rusia în discuțiile pentru încheierea conflictului din Ucraina, relatează AFP, conform Agerpres.
23:40
Președintele rus Vladimir Putin va efectua marți o vizită de trei zile în Kîrgîzstan, au anunțat luni autoritățile din Moscova și Bișkek, potrivit The Moscow Times.
23:30
Ministerul Finanţelor neagă faptul că încasările din TVA au scăzut, în ciuda creşterii taxelor. „Luna august are activitate redusă” # Digi24.ro
Ministerul Finanţelor a anunțat, luni, că încasările din TVA, în perioada iulie-septembrie, au fost de aproximativ 35,48 mld lei, dintr-un total de 94,75 mld lei, aferent primelor 9 luni ale anului 2025. În plus, raportat la perioada ianuarie – septembrie 2025 vs. 2024, peste două treimi din veniturile suplimentare de TVA, comparativ cu anul trecut, sunt generate în perioada iulie-septembrie. „August are activitate redusă”.
23:30
George Simion critică majorarea taxelor pe proprietate: „E jaf cu acte în regulă. Asta înseamnă să fii Bolojan” # Digi24.ro
George Simion lansează un atac dur la adresa coaliției de guvernare, acuzând-o că împovărează românii cu noi taxe pe proprietate după ce a crescut deja costurile materialelor de construcție. Liderul AUR susține că măsurile reprezintă un „jaf fiscal” și îi indică pe Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu drept responsabili.
23:20
Cazurile împotriva dușmanilor lui Trump, fostul șef al FBI James Comey și procurorul general din New York, Letitia James, respinse # Digi24.ro
Un judecător federal a respins, luni, acuzațiile penale împotriva a doi adversari ai președintelui Donald Trump, directorul FBI James Comey și procurorul general al statului New York, Letitia James, hotărând că procurorul american pe care l-a ales pentru a-i urmări penal a fost numit în mod ilegal, transmite Reuters. Decizia respinge două cazuri pe care Trump le-a solicitat public, presând liderii Departamentului de Justiție să ia măsuri împotriva unor personalități de rang înalt care l-au criticat și au condus anchete privind conduita sa.
23:20
Veniturile statului rus din petrol și gaze ar putea scădea cu 35% în noiembrie față de aceeași perioadă a anului trecut, ajungând la 520 de miliarde de ruble (aproximativ 5,7 miliarde de euro), a raportat luni Reuters.
Acum 24 ore
22:50
România, printre țările UE care se vor reuni într-un summit la Helsinki în decembrie: Europa trebuie să-și consolideze apărarea # Digi24.ro
Statele membre ale Uniunii Europene care se învecinează cu Rusia vor organiza primul lor summit comun la Helsinki luna viitoare, a anunțat guvernul finlandez, relatează TVP World.
22:50
Ucrainenii au lansat un joc video „Cum să arunci în aer Podul Kerci”. Ai la dispoziție diverse arme, inclusiv un borcan de castraveți # Digi24.ro
În noul joc „Bridge Hunter”, recent lansat pe piață în Ucraina, jucătorii folosesc o serie de arme pentru a distruge podul Kerch – podul real construit de Rusia, care a fost ținta repetată a atacurilor ucrainene.
22:40
Ce se întâmplă cu celelalte pensii speciale. Tanczos Barna: „Nu s-a discutat detaliat cum s-a discutat la magistrați” # Digi24.ro
După proiectul privind pensiile magistraților, Tanczos Barna consideră că trebuie găsită o soluție și în cazul celorlalte pensii speciale. Totuși, vicepremierul a subliniat, la Digi24, că acest lucru „nu s-a discutat detaliat cum s-a discutat la magistrați”.
22:40
O femeie a murit după ce a fost găsită cu urme de violență într-o grădină din Caraș-Severin. Fiul victimei, căutat de autorități # Digi24.ro
Un bărbat din județul Caraș-Severin a sunat la numărul de urgență 112, după ce a observat-o pe vecina lui căzută în grădină, cu urme de violență pe corp. Un echipaj medical ajuns imediat la fața locului a preluat-o pe femeie, dar aceasta a murit la spital. Victima locuia cu fiul ei, un bărbat de 51 de ani, care este acum căutat de polițiști, fiind bănuit de comiterea faptei.
