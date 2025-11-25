Drona care a zburat prin România aproape două ore ar fi avut explozibil, anunță Chișinăul

07:10

O deputată sud-africană este acuzată că a facilitat trimiterea a 17 bărbați din Africa de Sud și Botswana în Rusia, sub pretextul unui curs fals de bodyguard. Odată ajunși acolo, recruților li s-au prezentat contracte militare într-o limbă pe care nu o înțelegeau, iar familiile lor nu au mai putut lua legătura cu ei. Mesaje și fotografii analizate de Bloomberg arată că tinerii au ajuns în zona de război din Donbas, în timp ce politiciana îi liniștea spunându-le că „nu este linia frontului” și că li se confiscă telefoanele „doar ca să-i sperie”. Cazul este acum investigat de o unitate specială a poliției sud-africane.