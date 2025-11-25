Flota NATO, pregătită să înfrunte Rusia în Marea Neagră. Avioanele, misiuni de atac la distanță în România

Newsweek.ro, 25 noiembrie 2025 18:50

Portavionul HMS Prince of Wales al Marinei Regale, alături de portavionul ITS Cavour al Marinei Ital...

Acum 5 minute
19:30
Minor ucrainean care lucra pentru serviciile secrete ruse, închis pentru incendierea unui magazin Ikea Newsweek.ro
Autoritățile au făcut legătura între acest incident și o serie de incendii provocate în Europa în ul...
Acum 15 minute
19:20
La ce să fii atent când faci mâncarea la ceaun în curte. Trebuie să așezi lemnele sub formă de piramidă Newsweek.ro
Gătitul la ceaun în curte poate fi o experiență minunată, dar pentru ca mâncarea să iasă perfect, tr...
Acum 30 minute
19:10
Indicii S&#38;P 500 și Nasdaq scad, pe fondul declinului acţiunilor Nvidia, din cauza îngrijorărilor legate de AI Newsweek.ro
Indicii S&P 500 și Nasdaq scad, pe fondul declinului acţiunilor Nvidia, liderul pieţei AI, din cauza...
Acum o oră
18:50
Flota NATO, pregătită să înfrunte Rusia în Marea Neagră. Avioanele, misiuni de atac la distanță în România Newsweek.ro
Portavionul HMS Prince of Wales al Marinei Regale, alături de portavionul ITS Cavour al Marinei Ital...
18:40
Cum să-ți cureți haina de blană înainte de iarnă. Ai nevoie de un ingredient care costă doar 2 lei Newsweek.ro
Iarna se apropie și e momentul să-ți pregătești haina de blană. Cu un singur ingredient, ieftin și u...
Acum 2 ore
18:30
Curg acuzațiile la adresa fiului lui Tudorel Toader. O studentă reclamă că acesta lua „la ochi” fete frumoase Newsweek.ro
O altă studentă denunță atitudinea lui Alexandru Toader, fiul fostului judecător constituțional Tudo...
18:20
Explozie într-un bloc din Buftea, județul Ilfov. Intervin mai multe echipaje de pompieri. Ce s-a întâmplat? Newsweek.ro
Pompierii au fost chemați să intervină după ce într-un bloc din Buftea, județul Ilfov, a avut loc o ...
18:20
Horoscop 7 zodii care prosperă la pensie? Cine își păstrează tinerețea și puterea de odinioara? Newsweek.ro
Există 7 zodii care prosperă la pensie. Vedeți cine își păstrează tinerețea și puterea de odinioară?...
18:10
Studiu Universitatea Cambridge: Din punct de vedere al creierului, adolescența durează până la 30 de ani Newsweek.ro
Creierul trece prin cinci faze distincte în viață, cu momente cheie de cotitură la vârstele de nouă,...
18:00
Interlopul Romi Neguș care îi amenința pe cei care-l provocau la lupte în cușcă, încă 30 de zile de arest Newsweek.ro
Interlopul de TikTok, Romulus Marcovics, zis Romi Neguș, și doi dintre acoliții săi, Titi Remus și D...
17:50
Pensionar bătut grav în Piața Obor din București. A ajuns în comă la spital. Ce s-a întâmplat? Newsweek.ro
U pensionar de 74 de ani a fost bătut de un vânzător, în Piața Obor din București. Cei au avut un sc...
17:50
Mediul de afaceri cere eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri. Sunt blocate investițiile Newsweek.ro
Mediul de afaceri din România reiterează apelul ferm adresat decidenţilor de a elimina impozitul min...
17:40
Doliu în fotbalul italian: A murit fostul mare portar Lorenzo Buffon Newsweek.ro
Fotbalul italian este în doliu, după ce în cursul zilei de marţi s-a anunţat decesul celui care a fo...
Acum 4 ore
17:20
Rusia și SUA, discuții de pace după ce Zelenski a acceptat „planul Trump”. Macron se teme de capitularea UE Newsweek.ro
Secretarul Armatei SUA, Dan Driscoll, a purtat discuții luni și marți seara cu oficiali ruși în Abu ...
17:20
Polonia cere NATO să accelereze apărarea flancului estic după incidentele cu drone din România Newsweek.ro
NATO trebuie să accelereze consolidarea protecției flancului estic împotriva dronelor, a declarat ma...
17:10
17:10
Mihai Chirica a decis: „Ieșenii nu au nevoie de metrou”. La Cluj Napoca se sapă tuneluri Newsweek.ro
Ieșenii pierd ore zilnic în trafic, stau blocați pe arterele principale, iar transportul public nu f...
17:00
Ciprian Ciucu, acuzații la adresa PSD: „Întreaga structură de comunicare a AUR a dezertat la Daniel Băluță” Newsweek.ro
Ciprian Ciucu spune că Daniel Băluță este susținut de AUR în campania electorală. El afirmă că struc...
17:00
Dosar de terorism. Masterandul palestinian din Gaza, student de top al Politehnicii, ar fi afiliat Hamas Newsweek.ro
Un tânăr palestinian, ajutor de bucătar la o șaormerie din Tudor Vladimirescu, este considerat de SR...
16:50
Al patrulea suspect prins în jaful fulger de la Luvru, unde bijuteriile au dispărut în doar 7 minute Newsweek.ro
Poliția franceză a reținut marți ultimul membru al grupului care a spart Muzeul Luvru și a furat bij...
16:40
Flacăra olimpică pentru JO de iarnă, aprinsă la Olympia, mutată în muzeul olimpic din cauza vremii Newsweek.ro
Ceremonia tradițională de aprindere a flăcării olimpice pentru Jocurile Olimpice de iarnă, programat...
16:20
România debutează la Mondialul de handbal feminin. 18 jucătoare pentru turneul din Germania și Olanda Newsweek.ro
„Campionatul Mondial de handbal feminin începe miercuri, 26 noiembrie, la Stuttgart și Trier, cu 32 ...
16:10
Victimele violenței domestice cu ordin de protecție vor primi consiliere psihologică în centre CNAS Newsweek.ro
Deputatele Raluca Turcan și Victoria Stoiciu au depus un proiect de lege prin care victimele violenț...
16:00
FOTO-SPION Primele imagini cu noul model compact Dacia break, Dacia C-Neo. E așteptat în vara lui 2026 Newsweek.ro
În vara anului 2026, Dacia va lansa o compactă break, cu elemente de crossover, în stil Stepway, ce ...
15:40
O aeronavă franceză cu senzori de 50.000.000$ efectuează o misiune de supraveghere deasupra Mării Negre Newsweek.ro
Un avion Beech King Air 350ER ALSR (Airborne Light Surveillance and Reconnaissance) al Forțelor Aeri...
15:40
Primarii Bucureștiului, după 1989. Doi au ajuns președinți, unul, premier. Altul e condamnat la închisoare Newsweek.ro
Bucureștiul a avut mai mulți primari, după Revoluția din 1989. Această funcție a fost o bună rampă d...
Acum 6 ore
15:30
Ucraina a acceptat „planul de pace” al lui Trump. Ce clauze au fost eliminate? Negocieri finale la Washington Newsweek.ro
Un oficial american a declarat pentru CBS News că Ucraina a acceptat în principiu planul de pace med...
15:20
Dronele trimise în Vrancea, testul lui Putin pentru Poarta Focșanilor, ruta unui atac terestru rus în România Newsweek.ro
Dronele rusești intrate marți în spațiul aerian al României fac parte dintr-o strategie de testare a...
14:50
Modificare de impact la legea pensiilor. Ce categorii de pensionari pierd 2300 lei? Ministrul muncii anunță Newsweek.ro
Decizii greu de înțeles în guvern legate de pensii. Ministrul muncii mai schiombă o dată o preveder ...
14:50
Permis de mașină și motocicletă fără examen teoretic, pentru cei care au permise B1 și A1? Ce a votat Senatul Newsweek.ro
Românii care dețin permise de conducere pentru categoriile B1 și A1 vor putea să treacă la cateogori...
14:40
Legea privind plata pensiilor private, declarată neconstituțională. CCR a a admis sesizările ICCJ și AUR Newsweek.ro
CCR a decis că legea privind plata pensiilor private este neconstituțională. Magistrații au admis se...
14:20
Drona căzută în Republica Moldova nu avea explozibil? Pentru ce o foloseau rușii? Cele mai recente date Newsweek.ro
Autoritățile din Republica Moldova spun că drona care a căzut pe casa paznicului unei livezi din Cuh...
14:20
Nouă tactică de invadare a Europei a producătorilor auto din China: Fac mașini fără taxe la Magna, în Austria Newsweek.ro
Dacă unii producători auto din China și-a făcut sau își vor face propriile uzine în Europa pentru a ...
14:20
Bolojan: Fiecare caz de femicid este o dramă socială. Cer instituțiilor să-și schimbe urgent abordarea Newsweek.ro
Ilie Bolojan, premierul României, a facă apel la schimbarea urgentă a abordării instituțiilor statul...
14:10
Programul Rabla pentru anul 2026 ar putea fi anulat. Anunțul Dianei Buzoianu Newsweek.ro
Programul Rabla pentru anul 2026 ar putea fi anulat. Anul acesta, programul Rabla pentru persoane fi...
13:50
Grindină gigantică în Australia. 95.000 de locuințe din Queensland au rămas fără electricitate Newsweek.ro
95.000 de locuințe din statul australian Queensland au rămas fără electricitate după o devastatoare ...
13:50
Cu 5.000€ salariu, șeful Tribunalul București și 173 judecători resping tăierea pensiilor speciale Newsweek.ro
Tribunalul București a respins cu unanimitate de voturi propunerea guvernului de tăiere a pensiilor ...
Acum 8 ore
13:30
Slujbe la Catedrala Naţională, de Sfântul Andrei şi de Ziua Naţională. Programul de vizitare Newsweek.ro
Patriarhia Română anunţă programul slujbelor la Catedrala Naţională, cu prilejul sărbătorii Sfântulu...
13:20
De ce a refuzat Nicușor Dan o funcție propusă de Emil Constantinescu pe vremea când era președinte? Newsweek.ro
Nicușor Dan a afirmat că fostul președinte Emil Constantinescu i-a propus la un moment dat o funcție...
13:10
George Simion se face de râs îndemnând românii: „Veniți la Mecca”, locul de pelerinaj al musulmanilor Newsweek.ro
George Simion, liderul extremiștilor AUR care se autoproclamă „ultraortodox”, a stârnit un nou val d...
13:00
Ivan: În momentul de faţă sunt 3 companii care şi-au manifestat intenţia de a achiziţiona Lukoil România Newsweek.ro
Trei companii şi-au manifestat intenţia de a achiziţiona activele Lukoil în România, atât rafinăria ...
12:50
Moşteanu: Prezenţa generalului Donahue la Baza Kogălniceanu, un semnal foarte bun pentru România Newsweek.ro
Prezenţa generalului Christopher Donahue, comandantul Forţelor Terestre ale SUA în Europa şi Africa,...
12:30
NASA reduce zborurile cu capsula Starliner a grupului Boeing după misiunea cu probleme tehnice din 2024 Newsweek.ro
NASA a decis luni să reducă numărul misiunilor cu astronauţi prevăzute în contractul încheiat cu gru...
12:20
AmCham: Ne dorim investiţii, dar în acelaşi timp avem o politică fiscală care îndepărtează investitorii Newsweek.ro
România îşi doreşte investiţii, dar în acelaşi timp are o politică fiscală care îndepărtează investi...
12:10
Ministrul Apărării, despre drona văzută pe radare în Tulcea şi Galaţi: A căzut în Vaslui. Nu era înarmată Newsweek.ro
Drona văzută pe radare în cursul dimineţii de marţi, 25 noeimbrie, în zona judeţelor Tulcea şi Galaţ...
12:00
CCIR și Camera de Comerț a Republicii Moldova își consolidează parteneriatul economic bilateral Newsweek.ro
Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR), în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie a R...
11:50
Piața cripto s-a prăbușit cu sute de miliarde de dolari într-o lună. Bitcoin a scăzut cu peste 20% Newsweek.ro
Bitcoin a scăzut cu peste 20% în ultima lună, coborând pentru scurt timp sub nivelul de 84.000 de do...
11:40
Hackerii au furat planul secret al lui Putin prin care Rusia pregătește China să invadeze Taiwanul în 2027 Newsweek.ro
Documente scurse de hackerii din gruparea Black Moon arată că Rusia ar fi acceptat să antreneze și s...
Acum 12 ore
11:30
600.000$ a plătit România în doar 2 zile ca să ridice avioane Eurofighter și F-16 contra dronelor lui Putin Newsweek.ro
Atacurile cu drone ale Rusiei în Ucraina în apropierea României sunt tot mai dese. Două nopți la rân...
11:30
România a tras frâna de mână autostrăzilor în 2025. Ajunge doar la 1.367 km. Ce se va întâmpla în 2026? Newsweek.ro
După ce a dat în trafic peste 200 km de autostradă anul trecut, România a tras frâna de mână în 2025...
