Șeful transporturilor din SUA dorește gustări mai sănătoase în timpul zborurilor, în loc de biscuiți care îngrașă sau covrigei

21:00

Cum inteligența artificială este tot mai prezentă în viețile noastre, aceasta poate fi utilizată și în domenii mai sensibile, precum medicina. Tehnologia poate fi utilă pentru diagnosticare și imagistică, dar și pentru dezvoltarea de noi medicamente și personalizarea tratamentelor pentru fiecare pacient, se arată într-un comunicat de presă al SoftServe transmis către TechRider.ro. © G4Media.ro.