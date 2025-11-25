Cel mai mare operator de telefonie mobilă din Ucraina devine primul din Europa care lansează tehnologia „direct-to-cell” de la Starlink
25 noiembrie 2025
Operatorul de telefonie mobilă Kyivstar, cel mai mare din Ucraina, a devenit primul din Europa care lansează tehnologia satelitară "direct-to-cell" a Starlink, într-un efort de a menţine milioane de utilizatori conectaţi în timpul penelor masive de curent şi al infrastructurii avariate de război, transmite Reuters, citată de News.ro.
• • •
Actorul Kevin Spacey a clarificat faptul că nu este fără adăpost, după ce a declarat într-un interviu că „nu are casă" / „Mi se pare necinstit din partea mea să vă las să credeți că sunt într-adevăr fără adăpost în sensul colocvial al cuvântului"
Kevin Spacey a clarificat declarațiile sale despre faptul că „nu are casă" într-un interviu recent, după ani de acuzații de hărțuire sexuală și procese, scrie People. Într-un videoclip postat pe Instagram actorul în vârstă de 66 de ani, a răspuns la titlurile care au circulat după ce a declarat pentru The Telegraph că „locuiește în […]
Cine este Dan Driscoll, „tipul cu dronele" căruia Trump i-a încredinţat un neaşteptat rol-cheie în negocierile pentru Ucraina
Când negocierile pentru încheierea războiului dintre Rusia şi Ucraina au luat o turnură neaşteptată săptămâna trecută, odată cu scurgerea unui plan de pace despre care se spune că ar fi provenit din SUA, administraţia Trump a trimis o figură neaşteptată să participe la o serie de întâlniri în străinătate: Dan Driscoll, cel mai tânăr secretar […]
Peste jumătate dintre noile articole de pe internet sunt scrise de AI. Este scrisul uman în pericol de dispariție?
Tot mai mult conținut de pe internet este generat de inteligențe artificiale, iar granița dintre autorul uman și cel artificial devine pe zi ce trece mai greu de distins. Un nou raport al companiei de marketing digital Graphite arată că peste 50% dintre articolele publicate pe web în prezent sunt create cu ajutorul modelelor de […]
Trump ia în considerare demiterea lui Kash Patel de la șefia FBI / Ce i se reproșează actualului director al FBI și cine îl va înlocui
Președintele Donald Trump ia în considerare demiterea lui Kash Patel din funcția de director al FBI în următoarele luni, întrucât el și principalii săi consilieri sunt din ce în ce mai frustrați de titlurile nefavorabile generate recent de Patel, potrivit a trei persoane care cunosc situația și care au solicitat anonimatul pentru a putea vorbi […]
S-a încheiat procesul pentru candidaţii care au promovat concursul de Rezidenţiat / Au fost scoase la concurs 5.374 de locuri şi posturi
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă, marţi seară, că s-a încheiat procesul naţional de repartizare pe specialităţi şi centre universitare pentru candidaţii care au promovat concursul de Rezidenţiat. Au fost scoase la concurs 5.374 de locuri şi posturi şi au rămas neocupate 38 de locuri şi 1 post, transmite News.ro. "În aceastǎ searǎ s-a încheiat procesul […]
Un aventurier britanic a călătorit aproape trei decenii ca să afle care sunt cele mai înfricoșătoare locuri de pe Pământ. Bărbatul vrea să devină primul om care călătorește fără întrerupere în jurul lumii. Călătoria sa a început în Chile, în 1998, potrivit Mediafax. Britanicul Karl Bushby, un fost parașutist în vârstă de 56 de ani, […]
Ursula von der Leyen: Partenerii Coaliției celor dispuși să acționeze s-au reunit pentru a discuta negocierile în curs în vederea unei păci juste și durabile pentru Ucraina
În timp ce Europa și partenerii săi sunt pe deplin angajați în căutarea unei păci juste și durabile, Rusia a intensificat aseară atacurile asupra Kievului, rachetele și dronele sale încălcând chiar și spațiul aerian al Moldovei și României. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen informează că a lansat un apel la întrunirea „Coaliției celor […]
VIDEO | „Rekolta", spațiul din Floreasca care s-a transformat dintr-o ceainărie într-un bistrou urban cu identitate proprie: „Avem în spate o grădină unde cultivăm o parte din materia primă a preparatelor"
Există locuri care prind viață în mod firesc, fără forțări, fără lansări zgomotoase. Așa e și povestea Rekolta, un spațiu care a crescut treptat dintr-o fostă ceainărie și s-a transformat, pas cu pas, într-un bistrou urban cu identitate proprie. G4Food a mers în vizită la Rekolta pentru a vedea cum arată locul astăzi, ce atmosferă are […]
Palatul Cotroceni, iluminat în portocaliu de Ziua Internațională de Luptă împotriva violenței asupra femeilor
Palatul Cotroceni a fost iluminat marți seara în culoarea portocaliu pentru a marca Ziua Internațională de Luptă împotriva violenței asupra femeilor, potrivit unui comunicat al Administrației Prezidențiale, care se alătură astfel campaniei internaționale „16 zile de activism împotriva violenței asupra femeilor", care se derulează anual în perioada 25 noiembrie – 10 decembrie. "Violența împotriva femeilor […]
Petrolul scade pe fondul semnalelor de sprijin din partea Ucrainei pentru acordul de pace cu Rusia
Prețurile petrolului au scăzut cu peste 2% marți, după ce Ucraina a sugerat că eforturile diplomatice intense ale administrației americane pentru a pune capăt războiului Rusiei împotriva sa ar putea da roade, scrie Reuters. Sfârșitul războiului din Ucraina ar putea deschide calea pentru ridicarea sancțiunilor occidentale împotriva comerțului cu energie al Moscovei, ceea ce ar […]
Rusia este decisă să majoreze exporturile de petrol către China şi să extindă cooperarea în privinţa livrărilor de gaze naturale lichefiate (GNL), a declarat marţi vicepremierul Alexander Novak, la Beijing, transmite Reuters conform Agerpres. După invadarea Ucrainei, în februarie 2022, China şi India au devenit principalii cumpărători de petrol rusesc. China importă aproximativ 1,4 milioane […]
Un șomer italian a fost acuzat că s-a îmbrăcat ca mama sa decedată, completând ținuta cu ruj și colier de perle, pentru a-i revendica în mod fraudulos pensia, într-un caz bizar care a fost numit scandalul „Mrs Doubtfire", scrie The Telegraph. Bărbatul în vârstă de 56 de ani, un asistent medical șomer din orașul Mantua, […]
Piața auto din România, printre cele mai slabe evoluții din Europa în 2025 / Programul RABLA neatractiv pentru clienți și situația economică locală, printre motive
România se află, în continuare, printre puținele state cu scăderi în zona de înmatriculări de mașini noi. Prin comparație, țări precum Bulgaria, Croația sau Ungaria observă creșteri în vânzările de autoturisme noi, potrivit unui raport al Asociației Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA) citat de Economica.net.
Cum poate ajuta inteligența artificială medicina modernă / De la diagnosticare, la tratament și dezvoltarea medicamentelor
Cum inteligența artificială este tot mai prezentă în viețile noastre, aceasta poate fi utilizată și în domenii mai sensibile, precum medicina. Tehnologia poate fi utilă pentru diagnosticare și imagistică, dar și pentru dezvoltarea de noi medicamente și personalizarea tratamentelor pentru fiecare pacient, se arată într-un comunicat de presă al SoftServe transmis către TechRider.ro.
Premierul Bolojan: Situația din România s-a îmbunătățit. Am primit un semnal foarte important de la Comisia Europeană, care confirmă că măsurile luate de Guvern în ultimele luni au fost corecte
Premierul Ilie Bolojan afirmă că semnal dat de Comisia Europeană confirmă că măsurile luate de Guvern în ultimele luni au fost corecte și au început să dea rezultate. „Comisarul european pentru economie, Valdis Dombrovskis, a transmis astăzi că, datorită măsurilor fiscale adoptate vara aceasta, situația din România s-a îmbunătățit, iar Comisia nu va propune acum […]
Șeful transporturilor din SUA dorește gustări mai sănătoase în timpul zborurilor, în loc de biscuiți care îngrașă sau covrigei
Secretarul Transporturilor din SUA, Sean Duffy, dorește ca la bordul avioanelor să nu mai fie serviți covrigei sărați și prăjituri bogate în calorii, iar acestea să fie înlocuite cu opțiuni mai sănătoase, scrie Reuters. „Mi-ar plăcea niște gustări mai bune. Mi-ar plăcea o gustare puțin mai sănătoasă în avion", a declarat Duffy într-un interviu acordat […]
Adriana Săftoiu şi Robert Schwartz au primit avize favorabile în comisiile de cultură pentru şefia SRTV şi SRR / Votul în plenul comun, miercuri
Reprezentanţii CA-urilor Televiziunii Publice şi Radiolului Public, Adriana Săftoiu şi Robert Schwartz, au primit avize favorabile, marţi, în comisiile de cultură pentru şefia SRTV şi SRR şi urmează să primească votul plenului comun al celor două Camere ale Parlamentului, miercuri, scrie News.ro Adriana Săftoiu a fost avizată favorabil în comisiile comune de cultură pentru funcţia […]
Macron susţine că SUA acceptă să participe la o forţă multinaţională post-conflict în Ucraina
Preşedintele francez Emmanuel Macron a declarat marţi că Statele Unite s-au angajat să participe la o forţă internaţională de menţinere a păcii din Ucraina, care să fie desfăşurată în această ţară ca garanţie de securitate după un eventual acord de încetare a focului cu Rusia, relatează agenţia EFE conform Agerpres. „Vom lansa începând de mâine […]
Ungaria este interesată să importe gaze din zăcământul Neptun Deep, din Marea Neagră, anunță ministrul ungar de Externe / Ce spune despre interesul MOL pentru Lukoil
Ungaria este interesată de diversificare şi de importul de gaze din zăcământul Neptun Deep, din Marea Neagră, a afirmat marţi ministrul
Proiect pentru amenajarea Parcului Cartier Henri Coandă, aprobat de Consiliul Local al Sectorului 1 / Este vizată amenajarea integrală a Parcului Regina Maria, pe o suprafaţă de 15.346 mp # G4Media
Consiliul Local al Sectorului 1 a aprobat, marţi, documentaţia tehnico-economică, faza „studiu de fezabilitate”, în vederea amenajării Parcului Cartier Henri Coandă, transmite Agerpres. Valoarea totală a investiţiei este estimată la 43 de milioane de lei, iar durata prevăzută pentru realizarea acesteia este de 20 de luni, dintre care patru sunt alocate proiectării. Conform referatului de […] © G4Media.ro.
OpenAI anunţă integrarea în ChatGPT a unui asistent menit să ajute utilizatorii să facă cumpărături de sărbători şi, în proces, să aducă producătorului un procent din vânzări, transmite News.ro. © G4Media.ro.
Dragoş Pîslaru, după ce Comisia Europeană a anunţat că nu suspendă fondurile europene pentru România: Suntem în continuare sub monitorizare # G4Media
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, explică, marţi seară, după ce Comisia Europeană a anunţat că nu suspendă fondurile europene pentru România, că procedura de deficit excesiv rămâne totuşi temporar deschisă, ceea ce înseamnă că suntem în continuare sub monitorizare. ”România are obligaţia de a continua reducerea deficitului şi de a nu repeta greşelile […] © G4Media.ro.
Sistemul american Merops de apărare anti-dronă va fi operațional în România în scurt timp (Moșteanu) # G4Media
Sistemul american Merops de apărare împotriva dronelor va fi operațional în România în foarte scurt timp, a anunțat marți seara ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, într-o intervenție telefonică la Antena 3. Declarațiile ministrului vin după ce o dronă a căzut în curtea unui localnic din comuna Puiești, județul Vaslui, după ce a fost urmărită mai mute […] © G4Media.ro.
Parlamentul European cere retragerea dreptului de vot al Ungariei în Consiliul UE pentru încălcarea „statului de drept”, iar Comisia Europeană avertizează Budapesta că e aproape de un derapaj bugetar # G4Media
Parlamentul European (PE) le-a cerut marţi statelor membre ale UE să continue procedura de retragere a dreptului de vot al Ungariei în Consiliul Uniunii Europene, invocând „colapsul democraţiei, al statului de drept şi al drepturilor fundamentale” din această ţară condusă de premierul Viktor Orban, pe care-l acuză că se află în fruntea „unui regim hibrid […] © G4Media.ro.
Generalul american Curtis King: Vom continua să ne menţinem angajamentul şi să asistăm apărarea colectivă, deoarece facem parte din NATO împreună cu România # G4Media
Generalul de brigadă Curtis King, comandantul general al Comandamentului 10 al Armatei Aeriene şi de Apărare Antirachetă a SUA, a dat asigurări, marţi, că Washingtonul rămâne fidel angajamentelor de apărare colectivă în cadrul NATO, iar reajustarea trupelor americane nu ştirbeşte cu nimic acest principiu, România rămânând „un element central şi parte a acestei alianţe”, transmite […] © G4Media.ro.
Viktor Orban va pleca la Moscova pentru o întâlnire cu Putin. Premierul ungar e considerat calul troian al Rusiei în UE și NATO # G4Media
Premierul ungar Viktor Orban va pleca vineri la Moscova pentru o nouă întâlnire cu preşedintele rus Vladimir Putin, scrie marţi presa maghiară, potrivit Agerpres. Viktor Orban e considerat calul troian al Rusiei în UE și NATO, el blocând unele sancțiuni europene la adresa regimului de la Kremlin. Informaţia despre această vizită, lansată iniţial de un […] © G4Media.ro.
Ministrul britanic al justiției, David Lammy, propune ca judecătorii să audieze singuri cazurile pentru infracțiuni care ar putea duce la o pedeapsă de până la cinci ani, pentru a reduce restanțele în instanțe, relatează rfi.fr/ro. Juriile vor decide doar cazurile de omor, viol sau omor din culpă, în cadrul unei reamenajări a sistemului juridic, care […] © G4Media.ro.
A trecut un an. Recitesc ce-am scris atunci și-mi dau seama cât de aproape se afla România de prăpastia dictaturii. Cu o viteză fulgerătoare s-a fabricat carisma șarlatanului răsărit peste noapte pe post de mântuitor. A fost transformat în simbol, magnet, icoană, mit. Iată trei texte postate pe pagina mea Facebook pe 24 noiembrie 2024: […] © G4Media.ro.
Primăria Sectorului 2 vrea să contruiască o parcare și un mic parc în zona Circului, într-o zonă sufocată de trafic # G4Media
Proiecte privind exproprieri pentru a crea un mic parc şi o parcare publică în zona Circului se regăsesc pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Local Sector 2 de joi, transmite Agerpres. Primăria Sectorului 2 e condusă de Rareș Hopincă (PSD). Parcarea ar urma să fie construită într-o zonă sufocată de traficul auto, deși tendința […] © G4Media.ro.
O companie vrea să construiască un reactor de fuziune pe o navă maritimă / Un prototip este în lucru pentru instalare # G4Media
Justin Cohen, CEO-ul Maritime Fusion, susține că este pe cale de a instala un reactor de fuziune pe o barcă. Odată instalat, dispozitivul promite să furnizeze cantități mari de energie curată dintr-o sursă abundentă și extrem de greu epuizabilă: apa. TechCrunch relatează că, datorită avansurilor tehnologice, energia de fuziune este mai aproape ca niciodată să […] © G4Media.ro.
China a lansat azi un vehicul spațial fără echipaj pentru a asigura revenirea astronauților blocați pe stația spațială Tiangong # G4Media
China a lansat azi un vehicul fără echipaj spre staţia sa spaţială Tiangong, în avans faţă de calendarul prestabilit, pentru a le oferi astfel celor trei astronauţi ai săi posibilitatea unei întoarceri sigure pe Terra, de care aceştia erau privaţi până la această lansare, informează AFP, citată de Agerpres. © G4Media.ro.
Preşedintele Bulgariei: E momentul ca Macedonia de Nord să înceapă anchetarea eficientă a tuturor atacurilor împotriva bulgarilor # G4Media
Este momentul ca Republica Macedonia de Nord să înceapă anchetarea eficientă şi urmărirea penală a tuturor atacurilor împotriva bulgarilor de acolo. Aceasta este singura modalitate prin care ţara poate obţine integrarea europeană, a declarat marţi unor jurnalişti preşedintele bulgar Rumen Radev. El fusese solicitat să comenteze atacul de luni împotriva jurnalistului şi decanului comunităţii bulgare […] © G4Media.ro.
Ucraina a distrus două aeronave de mari dimensiuni pe aerodromul rusesc Taganrog / Una dintre ele este foarte probabil aeronava experimentală A-60 – un laborator zburător pentru testarea sistemelor laser de luptă (analiză BBC) # G4Media
Cel puțin două aeronave de mari dimensiuni au fost distruse în atacul asupra aerodromului fabricii Beriev Taganrog Aviation Scientific and Technical Complex, scrie serviciul în limba rusă al BBC, după ce a analizat imaginile satelitare de la Planet Lab. Imaginile, realizate pe 25 noiembrie, arată două incendii de mari dimensiuni în locul unde se aflau […] © G4Media.ro.
VIDEO SURSE Trei persoane au fost rănite în urma unei explozii produse într-un apartament din orașul Buftea / Numeroase echipaje de intervenție au fost mobilizate la fața locului # G4Media
Pompierii intervin marți, 25 noiembrie, la un apartament de pe strada Aleea Tineretului din localitatea Buftea, județul Ilfov, unde o acumulare de gaze ar fi provocat o explozie, potrivit surselor G4Media. Explozia, care a avut loc într-un apartament de la parterul unui bloc, nu a fost urmată de incendiu. „Pentru gestionarea situației de urgență au […] © G4Media.ro.
Fenechiu: Legea pensiilor private va fi reanalizată în Parlament și poate fi finalizată anul acesta dacă CCR ne trimite repede motivarea # G4Media
Liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu, a afirmat că legea pensiilor private, declarată neconstituţională de CCR, va fi reanalizată în Parlament şi că are şanse să fie finalizată în acest an doar dacă motivarea Curţii Constituţionale va fi dată repede, transmite Agerpres. „Cu siguranţă, va fi modificată prevederea declarată neconstituţională. Legea pensiilor private trebuie adoptată datorită […] © G4Media.ro.
Cristiano Ronaldo a primit o suspendare de doar o etapă după ce a fost eliminat în meciul pe care Portugalia l-a pierdut în Irlanda, scor 2-0, în preliminariile CM de fotbal din 2026. FIFA a dispus o suspendare de doar un singur meci pentru atacantul lusitan, iar Ronaldo a ispășit deja pedeapsa la meciul câștigat […] © G4Media.ro.
Senatoarea liberală Nicoleta Pauliuc a introdus amendamentul la legea pensiilor private, pe care CCR l-a declarat neconstituțional # G4Media
Proiectul care schimbă regulile de retragere a banilor din fondurile de pensii private obligatorii (Pilonul II) fusese adoptat de Senat, cu 82 de voturi „pentru” și 34 „împotrivă”, după ce fusese aprobat de Guvern, scrie euronews.ro. Comisia de buget-finanțe introdusese o excepție prin care bolnavii de cancer vor putea retrage întreaga sumă într-o singură tranșă, […] © G4Media.ro.
Președintele Nicușor Dan prezintă miercuri Strategia Națională de Apărare, în plenul reunit al Parlamentului # G4Media
Președintele Nicușor Dan va prezenta, miercuri, Strategia Națională de Apărare a Țării pentru perioada 2025-2030, în plenul reunit al Parlamentului, potrivit agendei șefului statului. Ședința plenului reunit va avea loc de la ora 14.00. G4Media va transmite LIVE. La ședința Parlamentului vor participa și premierul Ilie Bolojan împreună cu membrii Guvernului, a anunțat Biroul de […] © G4Media.ro.
INS: Comerțul cu autovehicule și motociclete din România crește în continuare / Sectorul de întreținere auto conduce avansul, cu +19,3% # G4Media
Volumul cifrei de afaceri din comerţul cu autovehicule şi motociclete a crescut în primele nouă luni, faţă de perioada similară din 2024, atât ca serie brută cu 4,4%, cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 4,1%, arată datele Institutului Naţional de Statistică (INS), transmite News.ro. © G4Media.ro.
Proiectul Trenului Metropolitan din Iași urmează să fie depus pentru finanțare prin Programul Transporturi 2021 – 2027 # G4Media
Primăria Iași anunţă, marţi, că studiul de fezabilitate contractat de municipalitate pentru proiectul trenului metropolitan va fi realizat până la sfârşitul acestui an, după care va fi depus de Asociaţia Metropolitană de Transport Public Iaşi (AMPTI) la Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii pentru obținerea finanţării europene prin Programul Transporturi 2021 – 2027 „Îmbunătăţirea mobilităţii în Zona […] © G4Media.ro.
Ministrul Finanţelor: Am deblocat fondurile pentru autostrada Moldovei / Autostrada A7 trece de pe zona de împrumut pe fonduri nerambursabile, lucru care nu s-a întâmplat nici la lansarea PNRR # G4Media
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, susţine că, prin PNRR, dar şi prin programul SAFE, Iaşiul câştigă o garanţie de dezvoltare pentru următorii ani, precizând că au fost deblocate fondurile pentru finalizarea autostrăzii A7, transmite News.ro. Alexandru Nazare a afirmat, într-o intervenţie online în cadrul Conferinţei ”Obiectiv EuROpa 2034: România competitivă, IMM-uri reziliente, viitor european sustenabil” organizată […] © G4Media.ro.
BREAKING Comisia Europeană suspendă temporar procedura privind deficitul excesiv în cazul României # G4Media
Comisia Europeană a adoptat marţi pachetul de toamnă al semestrului european şi a anunţat că procedura privind deficitul excesiv este suspendată temporar în cazul a nouă state membre, respectiv România, Austria, Belgia, Franţa, Ungaria, Italia, Malta, Polonia şi Slovacia, se arată într-un comunicat al Executivului comunitar, transmite Agerpres. Concret, aceasta înseamnă că nu vor fi […] © G4Media.ro.
NATO trebuie să accelereze eforturile pentru protecţia flancului estic împotriva dronelor, spune Polonia după incursiunea din România # G4Media
NATO trebuie să accelereze eforturile de consolidare a protecţiei flancului său estic împotriva dronelor, a declarat marţi ministrul polonez al apărării, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, după ce România a ridicat avioane de vânătoare, în urma incursiunilor dronelor în spaţiul său aerian, relatează agenția de știri Reuters, citată de News.ro. „Operaţiunea Santinela Estică necesită întărire. Opt ţări şi-au […] © G4Media.ro.
Trei manageri din industria de apărare a Turciei au fost arestaţi marţi pentru spionaj în favoarea unor puteri străine, a anunţat marţi procuratura din Istanbul, conform agenției de știri AFP, citate de Agerpres. Parchetul nu a precizat cetăţenia celor trei suspecţi, dar iniţial a afirmat că ei acţionau pentru serviciile de informaţii din Emiratele Arabe […] © G4Media.ro.
Proiect depus în Parlament: Victimele pentru care s-a emis un ordin de protecţie provizoriu sau definitiv vor beneficia de consiliere psihologică gratuită, decontată integral din fondurile asigurărilor sociale de sănătate # G4Media
Victimele pentru care s-a emis un ordin de protecţie provizoriu sau definitiv vor beneficia de consiliere psihologică gratuită, decontată integral din fondurile asigurărilor sociale de sănătate, prevede un proiect de lege depus în Parlament de deputatul PNL Raluca Turcan şi senatoarea PSD Victoria Stoiciu, transmite News.ro. ”Am depus, alături de senatoarea Victoria Stoiciu, cu susţinerea […] © G4Media.ro.
Dumitru Dragomir a fost achitat de acuzația de luare de mită în dosarul RCS-RDS, după ce inițial fusese condamnat la 4 ani de închisoare cu executare / Judecătorii au concluzionat că „faptele nu există” / Decizia nu este definitivă # G4Media
Curtea de Apel București l-a achitat marți, 25 noiembrie, pe fostul preşedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal Dumitru Dragomir de acuzația de luare de mită. Decizia nu este definitivă. Dragomir este acuzat că a primit peste 3 milioane euro mită de la fostul administratorul RCS/RDS Ioan Bendei, în schimbul acordării drepturilor de televizare a meciurilor […] © G4Media.ro.
Hotel „Furnica” din Sinaia, proprietate a Coroanei României, scos la vânzare pentru 3,7 milioane de Euro # G4Media
Famila Regală a României scoate la vânzare Hotelul „Furnica”, proprietate a Coroanei României, scrie bizbrasov.ro. Destinația inițială a clădirii a fost cea de locuințe pentru personalul angajat de familia regală, ansamblu fiind proiectat de arhitectul Karel Liman și inaugurat în 1912. Hotelul se vinde cu 3,7 milioane de euro Majestatea Sa Margareta a României, împreună […] © G4Media.ro.
Judecătoarea care a vrut să îl achite pe Adrian Năstase pentru corupţie, numită vicepreşedinte al Înaltei Curţi / Ceilalţi magistraţi l-au condamnat definitiv pe fostul premier la 4 ani de detenţie în dosarul Zambaccian # G4Media
Secţia pentru judecători a CSM a numit-o pe judecătoarea Ana-Hermina Iancu în funcţia de vicepreşedinte al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pentru un mandat de 3 ani, potrivit ordinii de zi soluţionate. Votul exprimat a fost unul în unanimitate. În trecut, judecătoarea Hermina Iancu a refuzat să îl condamne pe fostul premier Adrian Năstase pentru luare […] © G4Media.ro.
Mâncare de varză dulce fără carne, gata în 30 de minute / Rețeta perfectă pentru o masă de post rapidă # G4Media
Varza dulce gătită fără carne este una dintre rețetele cele mai căutate în această perioadă. Este gata în doar jumătate de oră, fiind potrivită atât ca fel principal, cât și ca garnitură. Ingrediente: 1 varză dulce medie (aprox. 1–1,2 kg) 1 ceapă mare 2 morcovi 2 linguri ulei 2 linguri pastă de tomate 1 linguriță boia […] © G4Media.ro.
