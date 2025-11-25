II Tesaloniceni 2, 1-12
25 noiembrie 2025
Fraților, în privința venirii Domnului nostru Iisus Hristos și a adunării noastre împreună cu El, vă rugăm, să nu vă clintiți degrabă cu mintea, nici să vă spăimântați, nici de vreun duh, nici de vreun
„Zis-a Domnul: Oricui i s-a dat mult, mult i se va cere, și cui i s-a încredințat mult, mai mult i se va cere. Foc am venit să arunc pe pământ, și cât aș vrea să fie acum aprins! Și cu botez am a Mă boteza și câtă nerăbdare am până ce se va îndeplini! Vi se pare că am venit să dau pace pe pământ? Vă spun că nu, ci dezbinare. Căci de acum înainte cinci dintr-o casă vor fi dezbinați: trei împotriva a doi și doi împotriva a trei. Dezbinați vor fi: tatăl împotriva fiului și fiul împotriva tatălui, mama împotriva fiicei și fiica împotriva mamei, soacra împotriva nurorii sale și nora împotriva soacrei. Și zicea și mulțimilor: Când vedeți un nor ridicându-se dinspre apus, îndată ziceți că vine ploaie mare; și așa este. Iar când suflă vântul de la miazăzi, ziceți că va fi arșiță, și așa este. Fățarnicilor! Fața pământului și a cerului știți să o deosebiți, dar vremea aceasta cum de nu o deosebiți? De ce, dar, de la voi înșivă nu judecați ce este drept? Și când mergi cu pârâșul tău la dregător, dă-ți silința să te împaci cu el pe cale, ca nu cumva să te târască la judecător, și judecătorul să te dea pe mâna temnicerului, iar temnicerul să te arunce în temniță. Zic ție: Nu vei ieși de acolo până ce nu vei plăti și cel din urmă ban.”
Sfântul Cuvios Alipie Stâlpnicul din cetatea Adrianopole a Paflagoniei a trăit în zilele împăratului Heraclie (610-641). Din tinereţe a fost râvnitor, fiind hirotonit diacon. Dorind să vieţuiască în linişte
Integrarea metodelor digitale şi chiar a inteligenţei artificiale în ora de religie aduce beneficii în ceea ce priveşte accesibilitatea informaţiei, a captării atenţiei generaţiilor actuale de elevi care
Pentru noi, românii, Sfântul Andrei este Apostolul nostru, pentru că el a adus lumina Evangheliei pe teritoriul ţării noastre. De aceea sărbătoarea lui din 30 noiembrie este o zi de mare bucurie pentru poporul
Măsurile înalte la care încearcă să ajungă părinții deșertului, dar și spiritul lor practic, fără de speculații inutile, se vede și în acest cuvânt al Avvei Or: „Când se strecoară în tine vreun
Influența peste veacuri a Sfântului Cuvios Paisie de la Neamț s-a dovedit înfloritoare în cazul fenomenului Rugului Aprins, pornit în anii ’40 la Mănăstirea Antim din București. Ajungem astfel la una dintre
Asociația Studenților Creștin-Ortodocși Români (ASCOR), împreună cu Universitatea Politehnica din București, prin intermediul Centrului de spiritualitate „Sfântul Grigorie Palama”, organizează un concert caritabil de colinde intitulat: „Sub pridvorul cerului. ASCOR 35”, care va avea loc joi, 11 decembrie 2025, de la ora 18:00, în Aula Magna a Politehnicii. Evenimentul marchează 35 de ani de activitate a ASCOR, oferind publicului o seară de sărbătoare, în care frumusețea colindelor tradiționale și a muzicii religioase va îmbrăca sălile universității într-o atmosferă de bucurie și comuniune. Pe scena concertului vor urca: corul Liceului Teoretic „Sfinții Trei Ierarhi”, dirijat de Cristian Nica; Grupul psaltic „Tronos Junior”, dirijat de psaltul Ioan Balaban; Grupul psaltic „Nectarie Protopsaltul”, condus de părintele diac. Sabin Preda, și corul ASCOR București, sub bagheta dirijorului Petrișor Rudac.
Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București a primit, în perioada 17-21 noiembrie, vizita profesoarei dr. Vasiliki Mitropoulou, de la Facultatea de Teologie a Universității „Aristotel” din Salonic.
Licitație la Catedrala Patriarhală „Sfinții Împărați Constantin și Elena" din București
Arhiepiscopia Bucureștilor organizează în data de 10 decembrie 2025 licitație pentru atribuirea execuției lucrărilor de conservare-restaurare componente artistice: iconostas și mobilier eclezial aparținând
Parohia Ortodoxă Ucraineană Ruscova, Protopopiatul Ortodox Ucrainean Sighetu Marmației, Vicariatul Ortodox Ucrainean din România, organizează licitație pentru adjudecarea lucrărilor de pictură (tehnica frescă)
Parohia ortodoxă „Sfântul Ioan Botezătorul”-Maltezi, Protopopiatul Fetești, Episcopia Sloboziei și Călărașilor, organizează în ziua de 10 decembrie 2025 licitație în vederea adjudecării lucrărilor de re
Parohia Pechea IV, Protopopiatul Covurlui, judeţul Galați, organizează licitaţie pentru atribuirea lucrărilor de pictură din nou, în tehnica frescă, la biserica parohială „Sfântul Mare Mucenic Pantelimon”.
Comitetul Executiv (CEx) al Consiliului Mondial al Bisericilor (CMB) s-a reunit la Hangzhou, China, în perioada 20-25 noiembrie 2025, cu tema principală: „Hristos, cultură și context”. În cursul întrunirii au
Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, a săvârșit duminică, 23 noiembrie, Sfânta Liturghie la Paraclisul arhiepiscopal „Sfântul Apostol Andrei” din incinta Centrului Medical „Laser
Numeroși credincioși din București și pelerini din alte zone au poposit astăzi, 25 noiembrie, la biserica Parohiei „Sfântul Mare Mucenic Mercurie” din Protoieria Sector 3 Capitală, pentru a-l sărbători pe
Proclamarea locală a canonizării Sfântului Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop
Evenimentele liturgice care au loc cu prilejul proclamării locale a canonizării Sfântului Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop vor avea loc la Mănăstirea Prislop din județul Hunedoara, în perioada 27‑28 no
A noua ediţie a manifestărilor dedicate sărbătorii Sfântului Ierarh Andrei Şaguna, Mitropolitul Transilvaniei, au început luni, 24 noiembrie, cu prima conferinţă preoţească de toamnă din acest an în
Credincioșii parohiei buzoiene Râmnicelu s‑au bucurat duminică, 23 noiembrie, de prezența Înaltpreasfințitului Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, care a săvârșit Sfânta Liturghie în
Un grup de 25 de elevi de la Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Andrei” din Galaţi şi 10 preoţi împreună cu mai mulţi credincioşi din municipiul Galaţi, riguros selectaţi pe baza criteriilor şi
Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, înconjurat de un ales sobor de preoți și diaconi, a săvârşit duminică, 23 noiembrie, în Duminica a 26‑a după Rusalii, la Catedrala Mitropolitană
Biserica „Sfânta Ecaterina”, paraclisul Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București, și-a sărbătorit astăzi, 25 noiembrie 2025, ocrotitoarea. Sfânta Liturghie de hram a fost să
Când cineva vine pe lume în ziua de 14 noiembrie, îi are drept ocrotitori pe Sfântul Grigorie Palama și pe Sfinții Palamiți, membrii familiei acestuia, cei care au mărturisit cu putere despre posibilitatea
În Duminica a 26-a după Rusalii, Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim a săvârșit Sfânta Liturghie baptismală în Catedrala Arhiepiscopală „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din Roman.Duminică, 23
În a doua duminică din Postul Nașterii Mântuitorului Iisus Hristos, Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, a săvârșit Sfânta Liturghie la Altarul amenajat în
Vineri, 21 noiembrie 2025, de sărbătoarea Intrării în biserică a Maicii Domnului, Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, a săvârșit Sfânta Liturghie la Mănăstirea Vovidenia, din municipiul
Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, a săvârşit, duminică, 23 noiembrie, slujba de resfinţire a Bisericii „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Parohia Dătășeni,
Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, a săvârşit Dumnezeiasca Liturghie la Biserica „Schimbarea la Față a Domnului”, „Acoperământul Maicii Domnului” și „Sfântul Mucenic Sebastian” din
Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a resfinţit biserica parohială din Mănăstireni, județul Cluj, la
Programul liturgic al Sfintelor Slujbe care vor fi săvârșite la Catedrala Națională în zilele de 30 noiembrie și 1 decembrie 2025
Cu prilejul sărbătorii Sfântului Apostol Andrei, cel întâi chemat, Ocrotitorul României și al Catedralei Naționale (30 noiembrie) și al celebrării Zilei Naționale a României (1 decembrie) slujbele la
Întâlnire pregătitoare pentru sesiunea plenară a dialogului ortodox‑luteran la Strasbourg
A doua întâlnire pregătitoare pentru cea de‑a 19‑a Sesiune Plenară a Comisiei Mixte Internaționale de Dialog Teologic între Federația Luterană Mondială (FLM) și Bisericile Ortodoxe s‑a desfășurat la Str
Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilii la Matei, omilia XLIII, V, în Părinți și Scriitori Bisericești (1994), vol. 23, p. 517„Să facem din pământ cer! Să arătăm păgânilor, aici pe pământ, de câte
Odovania praznicului Intrării în biserică a Maicii Domnului; Sf. Mare Mc. Ecaterina; Sf. Mare Mc. Mercurie (Dezlegare la peşte)
Sfânta Ecaterina († 305) a trăit pe vremea lui Maximian şi a lui Diocleţian. S-a născut în Alexandria şi era de neam împărătesc. Frumoasă şi deşteaptă, a dobândit cunoştinţe rare şi multă
„Zis-a Domnul: Cine este, oare, iconomul credincios și înțelept pe care stăpânul îl va pune peste slujitorii săi, ca să le dea la vreme partea lor de grâu? Fericită este sluga aceea pe care, venind
Fraților, mărturia noastră către voi a găsit crezare. Pentru aceasta, ne și rugăm pururea pentru voi, ca Dumnezeul nostru să vă facă vrednici de chemarea Sa și să împlinească, cu putere, toată pornirea
Galeria Romană prezintă expoziția „Pictura ca valoare”, care aduce pe simeze lucrări semnate de Ion Andreescu, Ion Țuculescu, Paul Gherasim și Horia Bernea. Deși aparțin unor epoci diferite și unor
Muzeul Național al Literaturii Române (MNLR) organizează miercuri, 26 noiembrie, de la ora 17:00, evenimentul „Mihail Sadoveanu - 145”, care marchează anii trecuţi de la nașterea unuia dintre cei mai
Muzeul Național al Țăranului Român organizează astăzi, de la ora 18:00, o nouă întâlnire din seria Conferințelor de la Șosea. Cezar Buterez, geograf, împreună cu Alessandra Radu vor prezenta
Muzeul Județean Buzău vernisează, în 28 noiembrie, expoziția „In memoriam Alexandru Marghiloman (1854-1925)”, eveniment înscris în sfera marilor proiecte muzeale naționale dedicate recuperării și
În spaţiul Pinacotecii Bucureşti de la Palatul Suţu va fi inaugurată, în 12 decembrie, expoziția „Între realismul socialist şi comunismul naţional”, dedicată perioadei comuniste şi formelor de expresie vi
Clubul Academicienilor din cadrul Academiei Române (AR) va organiza, în 27 noiembrie 2025, conferința „Poenari-Argeș. Poynar deinde castellum in acuta petra eminet, ubi pecuniae principis regionis custodiuntur”,
Palatul Parlamentului va fi iluminat în portocaliu, în seara acestei zile de 25 noiembrie, fiind marcată astfel Ziua Internaţională pentru Eliminarea Violenţei împotriva Femeilor. Inițiativa aparţine
Lista medicamentelor compensate și gratuite a fost completată cu 41 de molecule, în baza unei ordonanţe aprobate joi de către Guvern. Pentru alte zece medicamente a fost extinsă lista de afecțiuni pentru care
Peste 2.900 de militari şi specialişti din Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale şi Administraţia Naţională a
Biletele de tren se vor scumpi cu 9,88% odată cu intrarea în vigoare la 14 decembrie a noului Mers al Trenurilor. Este o indexare conform legii, cu rata inflaţiei, a declarat directorul general al CFR Călători,
Datoria administraţiei publice (datoria guvernamentală) a urcat, în iulie 2025, până la 1.070,18 miliarde de lei (58,9% din PIB), de la 1.039,96 miliarde (57,3% din PIB) în luna precedentă, conform datelor
Viitorul program Rabla, finanțat cel mai probabil prin Fondul Social pentru Climă, va fi diferit şi se va adresa persoanelor aflate în sărăcie energetică, cărora le va facilita accesul la o maşină electrică,
Fragmente valoroase de istorie și aghiografie au fost puse în lumină prin publicarea corespondenței Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae la Editura Cuvântul Vieții, datorită neobositului efort al
