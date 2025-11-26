Filantropie la hramul unei biserici din Galaţi
Ziarul Lumina, 26 noiembrie 2025 12:20
În ziua de pomenire a Sfintei Mari Muceniţe Ecaterina, 25 noiembrie, biserica gălăţeană ocrotită de Sfinţii Mucenici Ecaterina, Gheorghe şi Modest şi‑a sărbătorit hramul. Sărbătoarea acestei parohii a
În Sala „Sfântul Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului și Mitropolitul Țării Românești" de la Mănăstirea Stelea din orașul Târgoviște, Înaltpreasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul
În ziua de pomenire a Sfintei Mari Muceniţe Ecaterina, 25 noiembrie, biserica gălăţeană ocrotită de Sfinţii Mucenici Ecaterina, Gheorghe şi Modest şi‑a sărbătorit hramul. Sărbătoarea acestei parohii a
Pentru a privi cum se cuvine experiența unui preot care slujește de aproape un deceniu la Sfântul Altar, toți urmăritorii acestei misii, mai ales cei animați de un interes duhovnicesc autentic, dincolo de orice
De Ziua Națională a României, luni, 1 decembrie 2025, după Sfânta Liturghie, în catedralele eparhiale, lăcașurile de cult parohiale și cele mănăstirești din țară și de peste hotare va fi oficiată slujba
Duminica a 25‑a după Rusalii a devenit pentru credincioșii din Rădenii Vechi un moment de renaștere spirituală și de înnoire a vieții liturgice, odată cu vizita pastorală a Înaltpreasfințitului Părinte
Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, a liturghisit, duminică, 23 noiembrie, în biserica filiei Pădurea Neagră a Parohiei Cuzap, Protopopiatul Marghita, ocazie cu care a sfințit noul iconostas și a
În Duminica a 26‑a după Rusalii, 23 noiembrie, Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, a săvârșit Sfânta Liturghie la Parohia „Sfântul Proroc Ilie"
Sâmbătă, 22 noiembrie, a avut loc întâlnirea copiilor de preot care studiază în municipiul Iași, eveniment organizat de Departamentul Misiune pentru Tineret al Arhiepiscopiei Iașilor.Ziua a început cu
La 50 de ani de la înființarea Episcopiei de Alba Iulia (1975‑2025), Arhiepiscopia Alba Iuliei a organizat marți, 25 noiembrie, un eveniment aniversar care a avut loc în Sala „Sfântul Ierarh Simion Ștefan" di
Reforma companiilor de stat are două direcţii prioritare, respectiv eliminarea conducerilor interimare, jalon în PNRR cu termen 31 martie 2026, şi restructurarea a cel puţin trei companii până la 31 august 2026,
Senatul şi Camera Deputaţilor se vor reuni marţea viitoare într-o şedinţă solemnă pentru a marca 107 ani de la Marea Unire.„Luni, 1 decembrie, se vor împlini 107 ani de la Marea Unire, aniversare pe care P
Un număr de 110 caravane sunt organizate, de luna aceasta până în decembrie 2026, pentru screeningul diabetului, beneficiari fiind 11.000 de oameni din localităţi rurale, printr-un grant al unei companii
Poliţia Română atrage atenţia asupra intensificării, în acest an, a tentativelor de fraudă care folosesc videoclipuri false create cu ajutorul inteligenţei artificiale („deepfake-uri") şi imagini generate ar
Evaluările Băncii Naționale a României indică o nouă înrăutăţire a perspectivei inflaţiei faţă de anticipările anterioare, în special în prima parte a orizontului de prognoză. Anul 2025 ar urma să se
Casa de Cultură a Studenților din București (CCSB), în parteneriat cu Societatea Cultural Artistică de Tineret „Concret" din București și Fundația „Mihai Eminescu Trust" din Sighișoara, organizează,
Departamentul de Sociologie, Asistență Socială și Resurse Umane al Facultății de Filosofie și Științe Social-Politice din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza" (UAIC) din Iași organizează, în
Cazinoul din Constanţa a pregătit un program special dedicat sărbătorilor de iarnă care include concerte, o nouă proiecţie imersivă şi şedinţe foto personalizate la bradul împodobit. În 6 decembrie, va avea
Sfântul Maxim Mărturisitorul, Epistole, Partea Întâi, Ep. 12, în Părinți și Scriitori Bisericești (1990), vol. 81, p. 97„Să stăruim în toată luarea aminte și în rugăciune și să primim sabia
„Zis-a Domnul: Oricui i s-a dat mult, mult i se va cere, și cui i s-a încredințat mult, mai mult i se va cere. Foc am venit să arunc pe pământ, și cât aș vrea să fie acum aprins! Și cu botez am a Mă boteza și câtă nerăbdare am până ce se va îndeplini! Vi se pare că am venit să dau pace pe pământ? Vă spun că nu, ci dezbinare. Căci de acum înainte cinci dintr-o casă vor fi dezbinați: trei împotriva a doi și doi împotriva a trei. Dezbinați vor fi: tatăl împotriva fiului și fiul împotriva tatălui, mama împotriva fiicei și fiica împotriva mamei, soacra împotriva nurorii sale și nora împotriva soacrei. Și zicea și mulțimilor: Când vedeți un nor ridicându-se dinspre apus, îndată ziceți că vine ploaie mare; și așa este. Iar când suflă vântul de la miazăzi, ziceți că va fi arșiță, și așa este. Fățarnicilor! Fața pământului și a cerului știți să o deosebiți, dar vremea aceasta cum de nu o deosebiți? De ce, dar, de la voi înșivă nu judecați ce este drept? Și când mergi cu pârâșul tău la dregător, dă-ți silința să te împaci cu el pe cale, ca nu cumva să te târască la judecător, și judecătorul să te dea pe mâna temnicerului, iar temnicerul să te arunce în temniță. Zic ție: Nu vei ieși de acolo până ce nu vei plăti și cel din urmă ban.”
Sfântul Cuvios Alipie Stâlpnicul din cetatea Adrianopole a Paflagoniei a trăit în zilele împăratului Heraclie (610-641). Din tinereţe a fost râvnitor, fiind hirotonit diacon. Dorind să vieţuiască în linişte
Fraților, în privința venirii Domnului nostru Iisus Hristos și a adunării noastre împreună cu El, vă rugăm, să nu vă clintiți degrabă cu mintea, nici să vă spăimântați, nici de vreun duh, nici de vreun
Integrarea metodelor digitale şi chiar a inteligenţei artificiale în ora de religie aduce beneficii în ceea ce priveşte accesibilitatea informaţiei, a captării atenţiei generaţiilor actuale de elevi care
Pentru noi, românii, Sfântul Andrei este Apostolul nostru, pentru că el a adus lumina Evangheliei pe teritoriul ţării noastre. De aceea sărbătoarea lui din 30 noiembrie este o zi de mare bucurie pentru poporul
Măsurile înalte la care încearcă să ajungă părinții deșertului, dar și spiritul lor practic, fără de speculații inutile, se vede și în acest cuvânt al Avvei Or: „Când se strecoară în tine vreun
Influența peste veacuri a Sfântului Cuvios Paisie de la Neamț s-a dovedit înfloritoare în cazul fenomenului Rugului Aprins, pornit în anii ’40 la Mănăstirea Antim din București. Ajungem astfel la una dintre
Asociația Studenților Creștin-Ortodocși Români (ASCOR), împreună cu Universitatea Politehnica din București, prin intermediul Centrului de spiritualitate „Sfântul Grigorie Palama”, organizează un concert caritabil de colinde intitulat: „Sub pridvorul cerului. ASCOR 35”, care va avea loc joi, 11 decembrie 2025, de la ora 18:00, în Aula Magna a Politehnicii. Evenimentul marchează 35 de ani de activitate a ASCOR, oferind publicului o seară de sărbătoare, în care frumusețea colindelor tradiționale și a muzicii religioase va îmbrăca sălile universității într-o atmosferă de bucurie și comuniune. Pe scena concertului vor urca: corul Liceului Teoretic „Sfinții Trei Ierarhi”, dirijat de Cristian Nica; Grupul psaltic „Tronos Junior”, dirijat de psaltul Ioan Balaban; Grupul psaltic „Nectarie Protopsaltul”, condus de părintele diac. Sabin Preda, și corul ASCOR București, sub bagheta dirijorului Petrișor Rudac.
Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București a primit, în perioada 17-21 noiembrie, vizita profesoarei dr. Vasiliki Mitropoulou, de la Facultatea de Teologie a Universității „Aristotel” din Salonic.
Licitație la Catedrala Patriarhală „Sfinții Împărați Constantin și Elena” din București # Ziarul Lumina
Arhiepiscopia Bucureștilor organizează în data de 10 decembrie 2025 licitație pentru atribuirea execuției lucrărilor de conservare-restaurare componente artistice: iconostas și mobilier eclezial aparținând
Parohia Ortodoxă Ucraineană Ruscova, Protopopiatul Ortodox Ucrainean Sighetu Marmației, Vicariatul Ortodox Ucrainean din România, organizează licitație pentru adjudecarea lucrărilor de pictură (tehnica frescă)
Parohia ortodoxă „Sfântul Ioan Botezătorul"-Maltezi, Protopopiatul Fetești, Episcopia Sloboziei și Călărașilor, organizează în ziua de 10 decembrie 2025 licitație în vederea adjudecării lucrărilor de re
Parohia Pechea IV, Protopopiatul Covurlui, judeţul Galați, organizează licitaţie pentru atribuirea lucrărilor de pictură din nou, în tehnica frescă, la biserica parohială „Sfântul Mare Mucenic Pantelimon".
Comitetul Executiv (CEx) al Consiliului Mondial al Bisericilor (CMB) s-a reunit la Hangzhou, China, în perioada 20-25 noiembrie 2025, cu tema principală: „Hristos, cultură și context". În cursul întrunirii au
Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, a săvârșit duminică, 23 noiembrie, Sfânta Liturghie la Paraclisul arhiepiscopal „Sfântul Apostol Andrei" din incinta Centrului Medical „Laser
Numeroși credincioși din București și pelerini din alte zone au poposit astăzi, 25 noiembrie, la biserica Parohiei „Sfântul Mare Mucenic Mercurie" din Protoieria Sector 3 Capitală, pentru a-l sărbători pe
Proclamarea locală a canonizării Sfântului Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop # Ziarul Lumina
Evenimentele liturgice care au loc cu prilejul proclamării locale a canonizării Sfântului Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop vor avea loc la Mănăstirea Prislop din județul Hunedoara, în perioada 27‑28 no
A noua ediţie a manifestărilor dedicate sărbătorii Sfântului Ierarh Andrei Şaguna, Mitropolitul Transilvaniei, au început luni, 24 noiembrie, cu prima conferinţă preoţească de toamnă din acest an în
Credincioșii parohiei buzoiene Râmnicelu s‑au bucurat duminică, 23 noiembrie, de prezența Înaltpreasfințitului Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, care a săvârșit Sfânta Liturghie în
Un grup de 25 de elevi de la Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Andrei" din Galaţi şi 10 preoţi împreună cu mai mulţi credincioşi din municipiul Galaţi, riguros selectaţi pe baza criteriilor şi
Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, înconjurat de un ales sobor de preoți și diaconi, a săvârşit duminică, 23 noiembrie, în Duminica a 26‑a după Rusalii, la Catedrala Mitropolitană
Biserica „Sfânta Ecaterina", paraclisul Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul" din București, și-a sărbătorit astăzi, 25 noiembrie 2025, ocrotitoarea. Sfânta Liturghie de hram a fost să
Când cineva vine pe lume în ziua de 14 noiembrie, îi are drept ocrotitori pe Sfântul Grigorie Palama și pe Sfinții Palamiți, membrii familiei acestuia, cei care au mărturisit cu putere despre posibilitatea
Asociația Studenților Creștin‑Ortodocși Români (ASCOR), împreună cu Universitatea Politehnica din București, prin intermediul Centrului de spiritualitate „Sfântul Grigorie Palama", organizează un concert
Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul" din București a primit, în perioada 17‑21 noiembrie, vizita profesoarei dr. Vasiliki Mitropoulou, de la Facultatea de Teologie a Universității
În Duminica a 26-a după Rusalii, Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim a săvârșit Sfânta Liturghie baptismală în Catedrala Arhiepiscopală „Sfânta Cuvioasă Parascheva" din Roman.Duminică, 23
În a doua duminică din Postul Nașterii Mântuitorului Iisus Hristos, Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, a săvârșit Sfânta Liturghie la Altarul amenajat în
Vineri, 21 noiembrie 2025, de sărbătoarea Intrării în biserică a Maicii Domnului, Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, a săvârșit Sfânta Liturghie la Mănăstirea Vovidenia, din municipiul
Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, a săvârşit, duminică, 23 noiembrie, slujba de resfinţire a Bisericii „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil" din Parohia
Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, a săvârşit Dumnezeiasca Liturghie la Biserica „Schimbarea la Față a Domnului”, „Acoperământul Maicii Domnului” și „Sfântul Mucenic Sebastian” din
Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a resfinţit biserica parohială din Mănăstireni, județul Cluj, la
Programul liturgic al Sfintelor Slujbe care vor fi săvârșite la Catedrala Națională în zilele de 30 noiembrie și 1 decembrie 2025 # Ziarul Lumina
Cu prilejul sărbătorii Sfântului Apostol Andrei, cel întâi chemat, Ocrotitorul României și al Catedralei Naționale (30 noiembrie) și al celebrării Zilei Naționale a României (1 decembrie) slujbele la
