Turiştii străini vor trebui să plătească mai mult decât triplu pentru a vizita parcurile naţionale din SUA. Administraţia Trump vrea să acorde prioritate americanilor

Proiecte în valoare de peste 750 de miliarde de dolari ar putea fi întârziate la nivel global până în 2030 din cauza saturării infrastructurii energetice a SUA, arată o analiză Coface. Confruntate cu explozia AI, centrele de date înregistrează o creştere fără precedent, impulsionată de investiţii record şi o concentrare fără precedent în Statele Unite., relevă analiza. Fiecare miliard de dolari investit în centrele de date AI necesită 125 de milioane de dolari în investiţii în sectorul energetic, dintre care două treimi sunt destinate reţelei şi o treime producţiei. În Statele Unite, care reprezintă mai mult de jumătate din noua capacitate globală, întârzierile în interconectarea reţelelor pot depăşi cinci ani.