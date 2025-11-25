Nataţie: Suspendare de doi ani pentru campioana canadiană Penny Oleksiak

18:10

Candidatul PNL la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu, afirmă marţi că întreaga structură de comunicare a AUR, cea mai mizerabilă şi mai odioasă formă de dezinformare de astăzi din România, a dezertat la Daniel Băluţă, sau doar a fost cumpărată temporar cu bani mulţi şi negri în acestă campanie. El mai spune că apelul contracandidatlui său, Daniel Băluţă, la fair-play, este doar praf în ochi şi nu face nici cât o ceapă degerată pentru că lupul îşi schimbă fontul, dar năravul, ba.