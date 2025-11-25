Trump îi trimite pe Steve Witkoff la Moscova şi pe Dan Driscoll la Kiev să obţină aprobarea pentru planul de pace

19:30

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat marţi, despre explozia de la Bufte, că în momentul acesta sunt patru victime, un pacient în stop cardio-respirator care a răspuns resuscitării şi care a fost transferat la spitalul Floreasca, unul cu arsuri pe 50% din suprafaţa corpului, transferat la Spitalul de Arşi. Un copil de 14 ani are un traumatism cranio-cerebral, fiind trimis la spitalul Grigore Alexandrescu, iar un alt minor este evaluat la faţa locului. Despre victima cu arsuri, ministurl a arătat că, în urma raportului medical, vor lua decizia dacă se impune transferul în străinătate.