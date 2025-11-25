Tadas Evaltas, directorul general al hotelului The Marmorosch: Ne focusăm pe corporate business, 95% a fost gradul mediu de ocupare luna trecută

00:15

Cinci minute. Atât durează în medie transformarea unui set de componente - motor, cadru de aluminiu, sistem de transmisie, roţi într-o bicicletă electrică premium care poate costa şi câteva mii de euro. În halele din Timişoara ale companiei germane Corratec, această alchimie industrială se repetă de sute de ori pe zi în plin sezon, fiecare membru al echipei îndeplinind roluri bine definite în întregul proces. Atenţia la fiecare detaliu este cheia - firma germană le promite de altfel clienţilor săi că fiecare bicicletă este rezultatul unei „munci de precizie şi al unei calităţi stricte“. E o complexitate pe care industria bicicletelor a împrumutat-o de la o industrie cu tradiţie în Timişoara - automotive.