Bursă. Curtea de Apel Bucureşti achită Digi şi administratorii în dosarul DNA: Instanţa constată că „faptele nu există” şi ridică sechestrul asupra bunurilor companiei Digi

Naţionalismul creează fragmentare în Europa şi trimite joburi, capital în afara continentului a fost una dintre ideile principalele din răspunsul lui Enrico Letta, fost premier al Italiei, omul ales să caute idei pentru ca UE să aibă un viitor, invitat special al Galei ZF 27 de ani, când a fost întrebat cum poate Europa să se protejeze de retoricile populiste, naţionaliste, autocratice, suveraniste şi de extremă-dreaptă, care câştigă tot mai mult teren.