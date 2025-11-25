Schimbare la vârful HONOR România: Kerr Cheng preia funcţia de Country Manager de la Stanley Yan, cu obiectivul de a accelera extinderea portofoliului local

Ziarul Financiar, 25 noiembrie 2025 22:45

Producătorul chinez de dispozitive inteligente HONOR a anunţat numirea lui Kerr Cheng în funcţia de Country Manager pentru România, începând cu ultimul trimestru al acestui an. Acesta preia conducerea operaţiunilor locale de la Stanley Yan, executivul care a gestionat businessul în ultimii trei ani, perioadă marcată de revenirea şi consolidarea brandului pe piaţa locală.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Ziarul Financiar

Acum 30 minute
22:45
Ediţia 26 noiembrie 2025 epaper Ziarul Financiar
22:45
Schimbare la vârful HONOR România: Kerr Cheng preia funcţia de Country Manager de la Stanley Yan, cu obiectivul de a accelera extinderea portofoliului local Ziarul Financiar
Producătorul chinez de dispozitive inteligente HONOR a anunţat numirea lui Kerr Cheng în funcţia de Country Manager pentru România, începând cu ultimul trimestru al acestui an. Acesta preia conducerea operaţiunilor locale de la Stanley Yan, executivul care a gestionat businessul în ultimii trei ani, perioadă marcată de revenirea şi consolidarea brandului pe piaţa locală.
Acum 2 ore
21:45
De ce a vândut Hervis operaţiunile din România, dar le-a păstrat pe cele din Slovenia sau Croaţia? Oficial, piaţa din România era orientată către modă şi nu către sport. Neoficial, compania locală a adunat pierderi de 77 mil. lei în ultimii cinci ani, iar vânzările sunt şi ele pe minus Ziarul Financiar
21:30
Grupul Rohlik, proprietarul supermarketul online Sezamo, a lansat o campanie de Crăciun creată integral intern cu ajutorul inteligenţei artificiale Ziarul Financiar
Grupul Rohlik, operatorul european de e-grocery care deţine supermarketul online Sezamo în România, a lansat o campanie de Crăciun realizată în întregime intern, folosind exclusiv instrumente de inteligenţă artificială. Campania, intitulată „Aproape. Nu de data asta”, rulează simultan pe toate cele cinci pieţe în care grupul activează: Cehia, Ungaria, Austria, Germania şi România.
21:15
Intesa Sanpaolo Bank a finalizat fuziunea cu First Bank. Alessio Cioni, CEO, Intesa: A fost un an dificil, au fost multe provocări, dar acum suntem o singură familie şi suntem aici ca să creştem Ziarul Financiar
Acum 4 ore
20:45
Parteneriat strategic între TotalSoft şi compania finlandezo-română Isoskills pentru digitalizarea companiilor din România Ziarul Financiar
TotalSoft, unul dintre cei mai mari furnizori de soluţii software de business de pe piaţa din România, dar şi din regiune, şi Isoskills, companie finlandezo-română de inginerie software, au semnat un parteneriat strategic pentru accelerarea digitalizării businessurilor locale. Acordul vizează în special comunitatea de afaceri finlandeză şi investitorii nordici din România, oferindu-le acces la soluţii enterprise adaptate legislaţiei locale, dar implementate printr-un model de lucru specific culturii nordice.
20:00
O veste bună: 150 de locuri noi de muncă create la Iaşi de către VOIS România, unul dintre cei mai mari angajatori din domeniul IT&C local. Firma de tehnologie deschide un nou birou în capitala Moldovei Ziarul Financiar
20:00
Compania aeriană AnimaWings, controlată de fraţii Pandel, va opera din sezonul estival 2026 trei noi rute de pe aeroportul din Cluj către Grecia şi Italia Ziarul Financiar
19:45
Cine este miliardarul britanic Mike Ashley care vrea să cumpere magazinele Hervis din România şi Ungaria? A împrumutat 10.000 de lire de la familie pentru a-şi deschide un magazin de sport care a ajuns un imperiu cunoscut sub numele de Sports Direct Ziarul Financiar
19:45
Supliment ZF 27 de ani. Cum a fost anul 2013 în business Ziarul Financiar
Ziarul Financiar a căutat ca, dincolo de calendarul de business al celor 27 de ani realizat de editorii ZF, să vadă şi cum se raportează astăzi, la final de 2025, mediul de business la o perioadă care a adus creştere şi dezvoltare pentru economie.
19:30
Când cresc veniturile, cresc şi cheltuielile. „Lifestyle inflation”, capcana în care cad şi angajaţii cu salarii mari Ziarul Financiar
19:15
Antreprenori locali. Mircea Todoran, Telemea de Ibăneşti: Vindem la export 10-12% din producţie. Tatonăm pieţe noi precum Canada şi Emiratele Arabe Unite. Anul viitor vrem să depăşim pragul de 200 mil. lei afaceri Ziarul Financiar
Compania Mirdatod Prod, care deţine două fabrici şi este cunoscută pe piaţă prin brandul Telemea de Ibăneşti, estimează pentru acest an afaceri de 170 de mil. lei, iar pentru anul viitor are în plan să atingă pragul de 200 de mil. lei, potrivit oficialilor.
Acum 6 ore
19:00
Reacţie fără precedent. 14 dintre cele mai puternice organizaţii de business din România vin cu mesaj dur pentru Guvern: Eliminaţi impozitul minim pe cifra de afaceri. „Menţinerea IMCA adaugă presiune suplimentară pe companiile care încearcă să-şi susţină activitatea şi să păstreze locurile de muncă” Ziarul Financiar
19:00
Bursă. Curtea de Apel Bucureşti achită Digi şi administratorii în dosarul DNA: Instanţa constată că „faptele nu există” şi ridică sechestrul asupra bunurilor companiei Digi Ziarul Financiar
18:45
BREAKING: Explozie puternică într-un apartament de la parterul unui bloc din Buftea. Imobilul prezintă risc de prăbuşire. Se evacuează persoanele pe o rază de 50 de metri Ziarul Financiar
18:45
Iulian Stanciu, preşedintele eMAG: Cred că o frână în calea digitalizării este şi orientarea culturală la nivelul administraţiei publice către vânarea eşecului. Poate ar fi bine să se deschidă această discuţie: ce înseamnă greşeală făcută din dorinţa de a face bine ? Ziarul Financiar
O frână în digitalizarea sectorului public din România este şi toleranţa zero la greşeli, respectiv cultura de a vâna orice nu merge bine, a spus Iulian Stanciu, preşedinte şi acţionar minoritar al gigantului din e-commerce eMAG în cadrul evenimentului organizat de think tank-ul Edge Institute, cu titlul „Summitul pentru guvernanţă digitală.
18:45
Acordul de pace dintre Ucraina şi Rusia, sub semnul întrebării după reacţia Moscovei: Serghei Lavrov: Rusia ar putea refuza propunerea de pace dacă nu respectă „înţelegerile-cheie” Ziarul Financiar
18:30
Curtea de Apel Bucureşti achită Digi şi administratorii în dosarul DNA: Instanţa constată că „faptele nu există” şi ridică sechestrul asupra bunurilor Ziarul Financiar
18:30
Supliment ZF 27 de ani. Cum a fost anul 2012 în business Ziarul Financiar
Ziarul Financiar a căutat ca, dincolo de calendarul de business al celor 27 de ani realizat de editorii ZF, să vadă şi cum se raportează astăzi, la final de 2025, mediul de business la o perioadă care a adus creştere şi dezvoltare pentru economie.
18:15
Andreea Minuţă, Regina Maria: Se simte un optimism precaut pe piaţa muncii din perspectiva noastră. În bugetele companiilor pentru servicii medicale se vede în continuare o creştere Ziarul Financiar
Piaţa muncii dă semne de optimism precaut, iar companiile continuă să investească în sănătatea angajaţilor, chiar şi într-un context economic marcat de inflaţie şi presiune pe costuri, susţine Andreea Minuţă, director executiv al diviziei de abonamente, Regina Maria.
18:15
ZF DESCHIDEREA DE ASTĂZI. Cum va merge bursa. Urmăriţi o discuţie miercuri, 26 noiembrie 2025, ora 09:30 cu Radu Cojoc, broker al Goldring Ziarul Financiar
18:15
14 dintre cele mai puternice organizaţii de business din România vin cu mesaj puternic pentru Guvern: Eliminaţi impozitul minim pe cifra de afaceri. „Menţinerea IMCA adaugă presiune suplimentară pe companiile care încearcă să-şi susţină activitatea şi să păstreze locurile de muncă” Ziarul Financiar
18:00
Hervis, unul dintre cei mai mari retaileri de articole sportive din Europa Centrală, vinde toate operaţiunile din România şi Ungaria către britanicii de la Frasers Group. Tranzacţia aşteaptă aprobarea de la autorităţile de concurenţă Ziarul Financiar
17:45
Vânzările auto europene cresc în octombrie, pentru a patra lună consecutiv. Interesul pentru maşini electrice revine, iar producătorii auto vin cu oferte tot mai atractive pe piaţă. Înmatriculările de plug-in hybrid au crescut cu 40%, iar cele de full electric au urcat cu aproape o treime Ziarul Financiar
17:45
Veşti bune de la Bruxelles: Comisia Europeană suspendă temporar procedura de deficit excesiv pentru România. Alte ţări precum Italia, Franţa, Polonia, Austria se numără printre norocoşii care scapă de măsurile dure ale Comisiei Ziarul Financiar
17:15
Enrico Letta: Fragmentarea, naţionalismul, este cadoul perfect pentru chinezi, pentru americani, pentru Wall Street. Trebuie să păstrăm UE ca un mix fundamental între steagurile naţionale şi steagul european. Ele sunt împreună şi vor coexista împreună Ziarul Financiar
Naţionalismul creează fragmentare în Europa şi trimite joburi, capital în afara continentului a fost una dintre ideile principalele din răspunsul lui Enrico Letta, fost premier al Italiei, omul ales să caute idei pentru ca UE să aibă un viitor, invitat special al Galei ZF 27 de ani, când a fost întrebat cum poate Europa să se protejeze de retoricile populiste, naţionaliste, autocratice, suveraniste şi de extremă-dreaptă, care câştigă tot mai mult teren.
17:15
Investiţie de aproximativ 40 mil. lei pentru construcţia unei şcoli în localitatea Pir, judeţul Satu Mare Ziarul Financiar
17:15
Primăria Baia Mare a accesat un proiect european de 23,6 mil. lei pentru reabilitarea unui bloc de locuinţe Ziarul Financiar
17:15
Sfârşitul războiului din Ucraina? Oficial american: „Ucrainenii au fost de acord cu planul de pace. Sunt doar câteva detalii minore de rezolvat” Ziarul Financiar
Acum 8 ore
17:00
Wizrom Software preia Co-Factor într-o tranzacţie de câteva milioane de euro: Acum putem oferi o soluţie completă de HR, de la salarizare la managementul performanţei Ziarul Financiar
Producătorul local de soft Wizrom Software, cu afaceri anuale de circa 50 milioane de lei, a anunţat preluarea companiei Co-Factor, specializată în dezvoltarea de platforme pentru performanţă organizaţională şi engagementul angajaţilor. Tranzacţia, evaluată la câteva milioane de euro, are ca obiectiv completarea portofoliului Wizrom cu o soluţie de HR strategic, care să funcţioneze integrat cu suita existentă WizOne HR.
17:00
Începutul sfârşitului dominaţiei pentru Nvidia? Meta, compania mamă a Facebook şi Instagram, va cumpăra procesoare grafice de la Google pentru a-şi alimenta ambiţiile în AI Ziarul Financiar
16:45
Mit sau realitate: Investiţiile sunt doar pentru oamenii bogaţi. Cât de important e să investeşti chiar şi 50 de euro lunar? Ziarul Financiar
16:45
Peste 40 de companii printre care Caroli, Olympus şi grupul Comtim fac mezeluri, lactate şi mâncare gata preparată pentru brandul Cămara Noastră din Lidl Ziarul Financiar
Brânza proaspătă de vaci, Telemea de Sibiu, ciolan, salam Sinaia şi orez cu lapte sunt câteva dintre produsele sub brandul Cămara Noastră pe care le găsim în multe dintre magazinele Lidl din ţară.
16:45
Vor reuşi americanii să reziste? Alibaba prinde tot mai mult avânt în divizia de AI: Veniturile din zona de cloud computing ale companiei chinezeşti au crescut cu peste 30% în al doilea trimestru. „Cererea pentru AI a accelerat şi mai mult activitatea Cloud Intelligence Group” Ziarul Financiar
16:30
Ce spune KazMunayGas după zvonurile că ar vrea să-şi vândă acţiunile la Rompetrol, care operează 1.400 de benzinării? „În ceea ce priveşte KMGI, compania îşi desfăşoară activitatea în mod normal, atingând indicatorii de producţie şi financiari” Ziarul Financiar
15:30
Sondaj Allianz-Ţiriac Asigurări: Opt din zece tineri cred că ar avea nevoie de rezerve de 40.000 de lei pentru evenimente neprevăzute Ziarul Financiar
15:30
Ministrul finanţelor Alexandru Nazare: Bugetul public pe 2026 va fi construit în format electronic, cu o nouă aplicaţie. Împreună cu ANAF vom lansa aplicaţia AiBon, prin care cetăţenii vor putea scana bonuri şi verifica dacă a fost emis sau nu de o casă de marcat validă Ziarul Financiar
Ministrul finanţelor a mai declarat că instituţia va lansa împreună cu ANAF o aplicaţie prin care cetăţenii vor putea verifica bonurile fiscale primite. Aplicaţia va semnala automat ANAF dacă bonurile încărcate sunt emise de case de marcat “nevalide”.
15:15
Vicepremierul Oana Gheorghiu: Căutăm un “Director de IT” guvernamental. Mandatul meu este să gestionez şi digitalizarea. Dacă nu scrie acest lucru în decizia de numire, îl vom cere. În această zonă este o fragmentare, ceea ce lipseşte este coordonarea. Ziarul Financiar
Mandatul coordonării digitalizării statului la nivelul guvernului a fost alocat vicepremierului Oana Gheorghiu, care a demarat şi primele discuţii pentru recrutarea unui Chief Information Officer (CIO) - “director de IT” guvernamental care ar urma să aibă rolul de a aduce la masă toţi “actorii instituţionali” şi de a conduce efectiv acest viitor “centru de comandă”. Anunţurile au fost făcute chiar de vicepremierul Oana Gheorghiu.
Acum 12 ore
15:00
Nicuşor Dan a anunţat public că se confruntă cu lipsa bazelor de date. ”M-a deranjat cel mai tare că, de multe ori, informaţiile pe care le priveşti din diferite zone sunt diferite, sau diferă de la o lună la alta şi nu e normal” Ziarul Financiar
15:00
Volkswagen schimbă regulile jocului: Gigantul german începe exportul global al maşinilor proiectate în China, mizează pe tehnologia locală pentru a contraataca ofensiva producătorilor chinezi şi pregăteşte o revoluţie a platformelor electronice „made in Hefei” Ziarul Financiar
14:45
VIG, prezent pe piaţa locală prin Omniasig, Asirom şi BCR Asigurări de Viaţă, a înregistrat în primele nouă luni din 2025 prime brute subscrise de 12,5 miliarde euro, în creştere cu 8,6%. Profitul înainte de impozitare a crescut cu 31% Ziarul Financiar
14:45
Revolut a finalizat o nouă rundă de finanţare, iar fintech-ul ajunge la o evaluare de 75 mld. dolari Ziarul Financiar
14:30
Noul şef al ABN Amro, una dintre cele mai mari bănci din Olanda, vrea să dea afară 20% dintre angajaţi Ziarul Financiar
14:30
Vicepremierul Oana Gheorghiu: Mandatul meu este să gestionez şi digitalizarea. Dacă nu scrie acest lucru în decizia de numire, îl vom cere. În această zonă este o fragmentare, ceea ce lipseşte este coordonarea. Căutăm un “Director de IT” guvernamental Ziarul Financiar
Mandatul coordonării digitalizării statului la nivelul guvernului a fost alocat vicepremierului Oana Gheorghiu, care a demarat şi primele discuţii pentru recrutarea unui Chief Information Officer (CIO) - “director de IT” guvernamental care ar urma să aibă rolul de a aduce la masă toţi “actorii instituţionali” şi de a conduce efectiv acest viitor “centru de comandă”. Anunţurile au fost făcute chiar de vicepremierul Oana Gheorghiu.
14:30
CCR a declarat neconstituţională legea privind plata pensiilor private promovată de guvernul Bolojan, pe motiv că sumele acumulate în Pilon 2 reprezintă proprietatea privată a participanţilor şi nu pot fi plătite ulterior Ziarul Financiar
14:30
Meta zguduie lumea AI: Negocierile de miliarde pentru cipurile Google aprind rivalitatea cu Nvidia şi rescriu echilibrul de putere într-o industrie aflată în plină efervescenţă tehnologică Ziarul Financiar
14:30
Când alţii nu erau siguri nici măcar ce facultate să aleagă, ei deja îşi construiau în secret planul pentru a deveni milionari. Cine sunt fraţii care şi-au clădit un imperiu de 1,3 mil. dolari cu o investiţie de doar 23 de dolari? Ziarul Financiar
14:15
VIG, prezentă pe piaţa locală prin Omniasig, Asirom şi BCR Asigurări de Viaţă, a înregistrat în primele nouă luni din 2025 prime brute subscrise de 12,5 miliarde euro, în creştere cu 8,6%. Profitul înainte de impozitare a crescut cu 31% Ziarul Financiar
13:15
Cosmopolis Plaza: Primul lifestyle hub construit în interiorul unei comunităţi cu urbanism integrat. Povestea locului unde cumpărăturile, serviciile şi comunitatea formează o relaţie în echilibrul Ziarul Financiar
13:00
Henkel şi-a relocat sediul în clădirea de birouri Equilibrium 2, din zona Floreasca. Andrei Dumitrescu, Preşedintele Henkel România: Evoluţia ascendentă a businessului local şi importanţa strategică a României în portofoliul Henkel au fost factorii decisivi care au determinat mutarea sediului central Ziarul Financiar
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.