Schimbare la vârful HONOR România: Kerr Cheng preia funcţia de Country Manager de la Stanley Yan, cu obiectivul de a accelera extinderea portofoliului local
Ziarul Financiar, 25 noiembrie 2025 22:45
Producătorul chinez de dispozitive inteligente HONOR a anunţat numirea lui Kerr Cheng în funcţia de Country Manager pentru România, începând cu ultimul trimestru al acestui an. Acesta preia conducerea operaţiunilor locale de la Stanley Yan, executivul care a gestionat businessul în ultimii trei ani, perioadă marcată de revenirea şi consolidarea brandului pe piaţa locală.
De ce a vândut Hervis operaţiunile din România, dar le-a păstrat pe cele din Slovenia sau Croaţia? Oficial, piaţa din România era orientată către modă şi nu către sport. Neoficial, compania locală a adunat pierderi de 77 mil. lei în ultimii cinci ani, iar vânzările sunt şi ele pe minus # Ziarul Financiar
Grupul Rohlik, proprietarul supermarketul online Sezamo, a lansat o campanie de Crăciun creată integral intern cu ajutorul inteligenţei artificiale # Ziarul Financiar
Grupul Rohlik, operatorul european de e-grocery care deţine supermarketul online Sezamo în România, a lansat o campanie de Crăciun realizată în întregime intern, folosind exclusiv instrumente de inteligenţă artificială. Campania, intitulată „Aproape. Nu de data asta”, rulează simultan pe toate cele cinci pieţe în care grupul activează: Cehia, Ungaria, Austria, Germania şi România.
Parteneriat strategic între TotalSoft şi compania finlandezo-română Isoskills pentru digitalizarea companiilor din România # Ziarul Financiar
TotalSoft, unul dintre cei mai mari furnizori de soluţii software de business de pe piaţa din România, dar şi din regiune, şi Isoskills, companie finlandezo-română de inginerie software, au semnat un parteneriat strategic pentru accelerarea digitalizării businessurilor locale. Acordul vizează în special comunitatea de afaceri finlandeză şi investitorii nordici din România, oferindu-le acces la soluţii enterprise adaptate legislaţiei locale, dar implementate printr-un model de lucru specific culturii nordice.
Antreprenori locali. Mircea Todoran, Telemea de Ibăneşti: Vindem la export 10-12% din producţie. Tatonăm pieţe noi precum Canada şi Emiratele Arabe Unite. Anul viitor vrem să depăşim pragul de 200 mil. lei afaceri # Ziarul Financiar
Compania Mirdatod Prod, care deţine două fabrici şi este cunoscută pe piaţă prin brandul Telemea de Ibăneşti, estimează pentru acest an afaceri de 170 de mil. lei, iar pentru anul viitor are în plan să atingă pragul de 200 de mil. lei, potrivit oficialilor.
Iulian Stanciu, preşedintele eMAG: Cred că o frână în calea digitalizării este şi orientarea culturală la nivelul administraţiei publice către vânarea eşecului. Poate ar fi bine să se deschidă această discuţie: ce înseamnă greşeală făcută din dorinţa de a face bine ? # Ziarul Financiar
O frână în digitalizarea sectorului public din România este şi toleranţa zero la greşeli, respectiv cultura de a vâna orice nu merge bine, a spus Iulian Stanciu, preşedinte şi acţionar minoritar al gigantului din e-commerce eMAG în cadrul evenimentului organizat de think tank-ul Edge Institute, cu titlul „Summitul pentru guvernanţă digitală.
Ziarul Financiar a căutat ca, dincolo de calendarul de business al celor 27 de ani realizat de editorii ZF, să vadă şi cum se raportează astăzi, la final de 2025, mediul de business la o perioadă care a adus creştere şi dezvoltare pentru economie.
Andreea Minuţă, Regina Maria: Se simte un optimism precaut pe piaţa muncii din perspectiva noastră. În bugetele companiilor pentru servicii medicale se vede în continuare o creştere # Ziarul Financiar
Piaţa muncii dă semne de optimism precaut, iar companiile continuă să investească în sănătatea angajaţilor, chiar şi într-un context economic marcat de inflaţie şi presiune pe costuri, susţine Andreea Minuţă, director executiv al diviziei de abonamente, Regina Maria.
14 dintre cele mai puternice organizaţii de business din România vin cu mesaj puternic pentru Guvern: Eliminaţi impozitul minim pe cifra de afaceri. „Menţinerea IMCA adaugă presiune suplimentară pe companiile care încearcă să-şi susţină activitatea şi să păstreze locurile de muncă” # Ziarul Financiar
Vânzările auto europene cresc în octombrie, pentru a patra lună consecutiv. Interesul pentru maşini electrice revine, iar producătorii auto vin cu oferte tot mai atractive pe piaţă. Înmatriculările de plug-in hybrid au crescut cu 40%, iar cele de full electric au urcat cu aproape o treime # Ziarul Financiar
Enrico Letta: Fragmentarea, naţionalismul, este cadoul perfect pentru chinezi, pentru americani, pentru Wall Street. Trebuie să păstrăm UE ca un mix fundamental între steagurile naţionale şi steagul european. Ele sunt împreună şi vor coexista împreună # Ziarul Financiar
Naţionalismul creează fragmentare în Europa şi trimite joburi, capital în afara continentului a fost una dintre ideile principalele din răspunsul lui Enrico Letta, fost premier al Italiei, omul ales să caute idei pentru ca UE să aibă un viitor, invitat special al Galei ZF 27 de ani, când a fost întrebat cum poate Europa să se protejeze de retoricile populiste, naţionaliste, autocratice, suveraniste şi de extremă-dreaptă, care câştigă tot mai mult teren.
Wizrom Software preia Co-Factor într-o tranzacţie de câteva milioane de euro: Acum putem oferi o soluţie completă de HR, de la salarizare la managementul performanţei # Ziarul Financiar
Producătorul local de soft Wizrom Software, cu afaceri anuale de circa 50 milioane de lei, a anunţat preluarea companiei Co-Factor, specializată în dezvoltarea de platforme pentru performanţă organizaţională şi engagementul angajaţilor. Tranzacţia, evaluată la câteva milioane de euro, are ca obiectiv completarea portofoliului Wizrom cu o soluţie de HR strategic, care să funcţioneze integrat cu suita existentă WizOne HR.
Peste 40 de companii printre care Caroli, Olympus şi grupul Comtim fac mezeluri, lactate şi mâncare gata preparată pentru brandul Cămara Noastră din Lidl # Ziarul Financiar
Brânza proaspătă de vaci, Telemea de Sibiu, ciolan, salam Sinaia şi orez cu lapte sunt câteva dintre produsele sub brandul Cămara Noastră pe care le găsim în multe dintre magazinele Lidl din ţară.
Ministrul finanţelor Alexandru Nazare: Bugetul public pe 2026 va fi construit în format electronic, cu o nouă aplicaţie. Împreună cu ANAF vom lansa aplicaţia AiBon, prin care cetăţenii vor putea scana bonuri şi verifica dacă a fost emis sau nu de o casă de marcat validă # Ziarul Financiar
Ministrul finanţelor a mai declarat că instituţia va lansa împreună cu ANAF o aplicaţie prin care cetăţenii vor putea verifica bonurile fiscale primite. Aplicaţia va semnala automat ANAF dacă bonurile încărcate sunt emise de case de marcat “nevalide”.
Mandatul coordonării digitalizării statului la nivelul guvernului a fost alocat vicepremierului Oana Gheorghiu, care a demarat şi primele discuţii pentru recrutarea unui Chief Information Officer (CIO) - “director de IT” guvernamental care ar urma să aibă rolul de a aduce la masă toţi “actorii instituţionali” şi de a conduce efectiv acest viitor “centru de comandă”. Anunţurile au fost făcute chiar de vicepremierul Oana Gheorghiu.
Vicepremierul Oana Gheorghiu: Mandatul meu este să gestionez şi digitalizarea. Dacă nu scrie acest lucru în decizia de numire, îl vom cere. În această zonă este o fragmentare, ceea ce lipseşte este coordonarea. Căutăm un “Director de IT” guvernamental # Ziarul Financiar
Mandatul coordonării digitalizării statului la nivelul guvernului a fost alocat vicepremierului Oana Gheorghiu, care a demarat şi primele discuţii pentru recrutarea unui Chief Information Officer (CIO) - “director de IT” guvernamental care ar urma să aibă rolul de a aduce la masă toţi “actorii instituţionali” şi de a conduce efectiv acest viitor “centru de comandă”. Anunţurile au fost făcute chiar de vicepremierul Oana Gheorghiu.
Henkel şi-a relocat sediul în clădirea de birouri Equilibrium 2, din zona Floreasca. Andrei Dumitrescu, Preşedintele Henkel România: Evoluţia ascendentă a businessului local şi importanţa strategică a României în portofoliul Henkel au fost factorii decisivi care au determinat mutarea sediului central # Ziarul Financiar
