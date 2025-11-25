Chivu are competiție Diego Simeone s-a autopropus în locul românului la Inter: „Mă văd antrenor acolo”

11:20

Ultrașii celor de la AC Milan au găsit o metodă inedită de a protesta în timpul partidei cu Inter Milano, încheiată 1-0. Procuratura din Milano le-a interzis să folosească bannerul „Sodalizio Rossonero”, prezent la ultimele meciuri pe San Siro, ceea ce i-a determinat să găsească o altă soluție pentru a afișa mesajul.