Marile cetăți ale României, reclădite din ruine. Monumentele neglijate în trecut au redevenit emblemele orașelor

Se împlinesc 85 de ani de când un comando de legionari a împuşcat 64 de persoane găsite responsabile de asasinarea lui Corneliu Zelea Codreanu şi altor membri ai mişcării legionare. 26 noiembrie este și data la care, în 1917 s-a încheia armistiţiul dintre România şi Puterile Centrale.