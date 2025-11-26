Spaniolii au găsit vinovatul pentru eşecul umilitor cu Barcelona: ”Ar fi putut suferi o înfrângere şi mai drastică în repriza a doua!”

Primasport.ro, 26 noiembrie 2025 02:30

Spaniolii au găsit vinovatul pentru eşecul umilitor cu Barcelona: ”Ar fi putut suferi o înfrângere şi mai drastică în repriza a doua!”

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Primasport.ro

Acum o oră
02:30
Spaniolii au găsit vinovatul pentru eşecul umilitor cu Barcelona: ”Ar fi putut suferi o înfrângere şi mai drastică în repriza a doua!” Primasport.ro
Spaniolii au găsit vinovatul pentru eşecul umilitor cu Barcelona: ”Ar fi putut suferi o înfrângere şi mai drastică în repriza a doua!”
Acum 4 ore
00:00
VIDEO | Liga Campionilor, la Prima Sport! Victorie fără drept de apel pentru Chelsea în super duelul cu Barcelona! Toate rezultatele serii Primasport.ro
VIDEO | Liga Campionilor, la Prima Sport! Victorie fără drept de apel pentru Chelsea în super duelul cu Barcelona! Toate rezultatele serii
25 noiembrie 2025
23:50
Handbal masculin | Potaissa Turda, învinsă de Bidasoa Irun în grupa A din European League Primasport.ro
Handbal masculin | Potaissa Turda, învinsă de Bidasoa Irun în grupa A din European League
23:30
Rafael Nadal, îndemn neaşteptat pentru Lamine Yamal: ”Trebuie să facă acest lucru. Faima te consumă” Primasport.ro
Rafael Nadal, îndemn neaşteptat pentru Lamine Yamal: ”Trebuie să facă acest lucru. Faima te consumă”
Acum 6 ore
22:10
”Ţin cu Steaua. Păi, Steaua joacă în divizia a doua!”. Marele Belodedici, răspuns exploziv când a fost întrebat pe cine susţine în meciul FCSB-ului cu Steaua Roşie Primasport.ro
”Ţin cu Steaua. Păi, Steaua joacă în divizia a doua!”. Marele Belodedici, răspuns exploziv când a fost întrebat pe cine susţine în meciul FCSB-ului cu Steaua Roşie
22:10
LIVE VIDEO | Liga Campionilor, la Prima Sport! Cinci dueluri tari se joacă ACUM! Programul complet Primasport.ro
LIVE VIDEO | Liga Campionilor, la Prima Sport! Cinci dueluri tari se joacă ACUM! Programul complet
22:00
Surpriză mare! Carlo Casap şi-a găsit echipă după despărţirea de Farul Constanţa şi a fost prezentat oficial: „Este aşteptat să fie o forţă importantă” Primasport.ro
Surpriză mare! Carlo Casap şi-a găsit echipă după despărţirea de Farul Constanţa şi a fost prezentat oficial: „Este aşteptat să fie o forţă importantă”
21:50
Starul Craiovei a disparut! Anunţul lui Sorin Cârţu: ”Şi pe mine mă îngrijorează!” | VIDEO EXCLUSIV Primasport.ro
Starul Craiovei a disparut! Anunţul lui Sorin Cârţu: ”Şi pe mine mă îngrijorează!” | VIDEO EXCLUSIV
21:50
LIVE VIDEO | Liga Campionilor, la Prima Sport! Surpriză mare la Galatasaray - Royale Union SG! Programul complet Primasport.ro
LIVE VIDEO | Liga Campionilor, la Prima Sport! Surpriză mare la Galatasaray - Royale Union SG! Programul complet
21:10
FIFA a anunţat procedura tragerii la sorţi a grupelor CM 2026! În ce urnă va fi România dacă va câştiga barajul Primasport.ro
FIFA a anunţat procedura tragerii la sorţi a grupelor CM 2026! În ce urnă va fi România dacă va câştiga barajul
Acum 8 ore
20:50
Preşedintele FIFA Gianni Infantino a primit cetăţenia libaneză Primasport.ro
Preşedintele FIFA Gianni Infantino a primit cetăţenia libaneză
20:50
E gata! MM Stoica confirmă negocierile pentru prima lovitură pe care FCSB o va da în iarnă: „Ne-a interesat mereu” | EXCLUSIV Primasport.ro
E gata! MM Stoica confirmă negocierile pentru prima lovitură pe care FCSB o va da în iarnă: „Ne-a interesat mereu” | EXCLUSIV
20:30
LIVE VIDEO | Liga Campionilor, la Prima Sport! Ajax - Benfica şi Galatasaray - Royale SG se joacă ACUM! Programul complet Primasport.ro
LIVE VIDEO | Liga Campionilor, la Prima Sport! Ajax - Benfica şi Galatasaray - Royale SG se joacă ACUM! Programul complet
20:10
Cristiano Ronaldo a aflat dacă va putea evolua la Cupa Mondială după eliminarea din meciul cu Irlanda Primasport.ro
Cristiano Ronaldo a aflat dacă va putea evolua la Cupa Mondială după eliminarea din meciul cu Irlanda
20:00
Gică Craioveanu a dat verdictul! Jucătorul Universităţii Craiova care l-a dat pe spate: ”El e diferit” Primasport.ro
Gică Craioveanu a dat verdictul! Jucătorul Universităţii Craiova care l-a dat pe spate: ”El e diferit”
19:50
LIVE VIDEO | Liga Campionilor, la Prima Sport! Chelsea - Barcelona, capul de afiş al zilei! Programul complet Primasport.ro
LIVE VIDEO | Liga Campionilor, la Prima Sport! Chelsea - Barcelona, capul de afiş al zilei! Programul complet
19:40
După Kurt Zouma, încă o vedetă de la CFR Cluj este pe picior de plecare! Motivul pentru care clubul ţine cu dinţii de el Primasport.ro
După Kurt Zouma, încă o vedetă de la CFR Cluj este pe picior de plecare! Motivul pentru care clubul ţine cu dinţii de el
19:20
După Kourt Zouma, încă o vedetă de la CFR Cluj este pe picior de plecare! Motivul pentru care clubul ţine cu dinţii de el Primasport.ro
După Kourt Zouma, încă o vedetă de la CFR Cluj este pe picior de plecare! Motivul pentru care clubul ţine cu dinţii de el
19:10
Ovidiu Mihăilă, înaintea debutului naţionalei la CM: ”Responsabilitatea, motivaţia şi echilibrul jucătoarelor vor conta foarte mult” Primasport.ro
Ovidiu Mihăilă, înaintea debutului naţionalei la CM: ”Responsabilitatea, motivaţia şi echilibrul jucătoarelor vor conta foarte mult”
Acum 12 ore
19:00
VIDEO | Poli Iaşi - Chindia 1-0! Victorie pentru Tibor Selymeş la debutul pe banca moldovenilor Primasport.ro
VIDEO | Poli Iaşi - Chindia 1-0! Victorie pentru Tibor Selymeş la debutul pe banca moldovenilor
18:50
LIVE VIDEO | Poli Iaşi - Chindia, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Deschidere de scor în Copou Primasport.ro
LIVE VIDEO | Poli Iaşi - Chindia, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Deschidere de scor în Copou
18:20
LIVE VIDEO | Poli Iaşi - Chindia, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Moldovenii au fost mai periculoşi în prima repriză Primasport.ro
LIVE VIDEO | Poli Iaşi - Chindia, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Moldovenii au fost mai periculoşi în prima repriză
18:00
LIVE VIDEO | Poli Iaşi - Chindia, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Moldovenii au fost mei periculoşi în prima repriză Primasport.ro
LIVE VIDEO | Poli Iaşi - Chindia, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Moldovenii au fost mei periculoşi în prima repriză
17:50
Neaşteptat! CFR a făcut anunţul oficial despre Slimani: ”Mult succes, Islam!” Primasport.ro
Neaşteptat! CFR a făcut anunţul oficial despre Slimani: ”Mult succes, Islam!”
17:40
Înlocuitor pentru Stipe Perica! Atacantul croat a intrat în dizgraţiile lui Andrei Nicolescu şi ar putea pleca de la Dinamo Primasport.ro
Înlocuitor pentru Stipe Perica! Atacantul croat a intrat în dizgraţiile lui Andrei Nicolescu şi ar putea pleca de la Dinamo
17:40
Iulian Chiriţa şi partenera galeză Anna Hursey s-au calificat în sferturile de finală la tenis de masă la dublu mixt la Campionatul Mondial de Juniori Primasport.ro
Iulian Chiriţa şi partenera galeză Anna Hursey s-au calificat în sferturile de finală la tenis de masă la dublu mixt la Campionatul Mondial de Juniori
17:40
E gata! Becali nu a mai stat la discuţii cu fotbalistul pe care voia să încaseze milioane: ”Te scot!!” Primasport.ro
E gata! Becali nu a mai stat la discuţii cu fotbalistul pe care voia să încaseze milioane: ”Te scot!!”
17:10
LIVE VIDEO | Poli Iaşi - Chindia, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! A început partida Primasport.ro
LIVE VIDEO | Poli Iaşi - Chindia, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! A început partida
17:00
De necrezut! Ruben Amorim ar vrea ca şi jucătorii de la Manchester United să se certe precum cei de la Everton Primasport.ro
De necrezut! Ruben Amorim ar vrea ca şi jucătorii de la Manchester United să se certe precum cei de la Everton
16:50
6.000.000 de euro şi salariu de nabab pentru Louis Munteanu! Condiţia pusă de atacant pentru a pleca de la CFR Cluj Primasport.ro
6.000.000 de euro şi salariu de nabab pentru Louis Munteanu! Condiţia pusă de atacant pentru a pleca de la CFR Cluj
16:40
LPF a stabilit programul ultimelor două etape ale anului! Când se joacă derby-ul FCSB - Rapid Primasport.ro
LPF a stabilit programul ultimelor două etape ale anului! Când se joacă derby-ul FCSB - Rapid
16:30
Gigi Becali a ajuns la capătul răbdării cu jucătorul pe care visa să îl vândă cu 10 milioane de euro: „Joci la batjocură! Te scot” Primasport.ro
Gigi Becali a ajuns la capătul răbdării cu jucătorul pe care visa să îl vândă cu 10 milioane de euro: „Joci la batjocură! Te scot”
16:30
Doliu în fotbalul mondial! Unul dintre cei mai buni portari din istoria fotbalului italian s-a stins din viaţă Primasport.ro
Doliu în fotbalul mondial! Unul dintre cei mai buni portari din istoria fotbalului italian s-a stins din viaţă
16:00
Detalii cutremurătoare despre ultimele clipe din viaţa lui Gigi Mulţescu: "Asta a fost ultima discuţie" Primasport.ro
Detalii cutremurătoare despre ultimele clipe din viaţa lui Gigi Mulţescu: "Asta a fost ultima discuţie"
15:50
10 termeni pe care ar trebui să îi cunoşti, dacă joci la pariuri sportive Primasport.ro
10 termeni pe care ar trebui să îi cunoşti, dacă joci la pariuri sportive
15:40
Stipe Perica, băgat în şedinţă după meciul cu Botoşani! Ultimatumul lui Andrei Nicolescu pentru atacantul croat: „E o chestiune de atitudine” Primasport.ro
Stipe Perica, băgat în şedinţă după meciul cu Botoşani! Ultimatumul lui Andrei Nicolescu pentru atacantul croat: „E o chestiune de atitudine”
15:20
LIVE VIDEO | Liga Campionilor, la Prima Sport! Chelsea - Barcelona, capul de afiş al zilei de marţi! Programul complet Primasport.ro
LIVE VIDEO | Liga Campionilor, la Prima Sport! Chelsea - Barcelona, capul de afiş al zilei de marţi! Programul complet
15:10
Real Madrid a rezolvat primul transfer pentru sezonul viitor! Primasport.ro
Real Madrid a rezolvat primul transfer pentru sezonul viitor!
14:40
Brigadă din Franţa la meciul Steaua Roşie Belgrad - FCSB, din Liga Europa Primasport.ro
Brigadă din Franţa la meciul Steaua Roşie Belgrad - FCSB, din Liga Europa
14:30
Răzvan Burleanu, întâlnire la Casa Fotbalului cu un ministru al Ungariei! Ce au discutat cei doi Primasport.ro
Răzvan Burleanu, întâlnire la Casa Fotbalului cu un ministru al Ungariei! Ce au discutat cei doi
14:10
Start vânzărilor! FCSB a pus pe piaţă biletele pentru meciul cu Feyenoord din Europa League Primasport.ro
Start vânzărilor! FCSB a pus pe piaţă biletele pentru meciul cu Feyenoord din Europa League
Acum 24 ore
14:00
Turcia - România, LIVE VIDEO la Prima TV! Tricolorii, în faţa calificării la Cupa Mondială 2026 Primasport.ro
Turcia - România, LIVE VIDEO la Prima TV! Tricolorii, în faţa calificării la Cupa Mondială 2026
13:00
Dinamo, decimată înainte de finalul de an! Doi dintre titularii „câinilor” nu vor mai putea evolua în 2025 Primasport.ro
Dinamo, decimată înainte de finalul de an! Doi dintre titularii „câinilor” nu vor mai putea evolua în 2025
12:30
FCSB, la un pas de primul transfer al iernii! Negocierile au intrat pe ultima sută de metri Primasport.ro
FCSB, la un pas de primul transfer al iernii! Negocierile au intrat pe ultima sută de metri
11:40
CFR se află în gaură financiară, însă două transferuri o pot ajuta să termine campionatul: „Au fost scouteri din MLS la jocul cu Rapid. Iuliu Mureşan: „Suntem obligaţi să vindem un jucător la o sumă de milioane” Primasport.ro
CFR se află în gaură financiară, însă două transferuri o pot ajuta să termine campionatul: „Au fost scouteri din MLS la jocul cu Rapid. Iuliu Mureşan: „Suntem obligaţi să vindem un jucător la o sumă de milioane”
10:40
Dublul campion al României se antrenează cu un club din Superligă şi e la un pas de revenire | EXCLUSIV Primasport.ro
Dublul campion al României se antrenează cu un club din Superligă şi e la un pas de revenire | EXCLUSIV
10:30
Dublul campion al României cu CFR se antrenează cu un club din Superligă şi e la un pas de revenire | EXCLUSIV Primasport.ro
Dublul campion al României cu CFR se antrenează cu un club din Superligă şi e la un pas de revenire | EXCLUSIV
10:00
Un jucător emblematic de la CFR, atac la foştii antrenori ai echipei după venirea lui Pancu! Primasport.ro
Un jucător emblematic de la CFR, atac la foştii antrenori ai echipei după venirea lui Pancu!
09:50
„Vrea să facă multe, dar îi ies puţine”! Avertismentul unui fost internaţional pentru Cătălin Cîrjan | EXCLUSIV Primasport.ro
„Vrea să facă multe, dar îi ies puţine”! Avertismentul unui fost internaţional pentru Cătălin Cîrjan | EXCLUSIV
09:20
Vinicius nu vrea să-şi prelungească acordul cu Real Madrid. Care este motivul Primasport.ro
Vinicius nu vrea să-şi prelungească acordul cu Real Madrid. Care este motivul
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.