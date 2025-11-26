Spaniolii au găsit vinovatul pentru eşecul umilitor cu Barcelona: ”Ar fi putut suferi o înfrângere şi mai drastică în repriza a doua!”
Primasport.ro, 26 noiembrie 2025 02:30
Spaniolii au găsit vinovatul pentru eşecul umilitor cu Barcelona: ”Ar fi putut suferi o înfrângere şi mai drastică în repriza a doua!”
• • •
Acum o oră
02:30
Acum 4 ore
00:00
VIDEO | Liga Campionilor, la Prima Sport! Victorie fără drept de apel pentru Chelsea în super duelul cu Barcelona! Toate rezultatele serii # Primasport.ro
VIDEO | Liga Campionilor, la Prima Sport! Victorie fără drept de apel pentru Chelsea în super duelul cu Barcelona! Toate rezultatele serii
25 noiembrie 2025
23:50
Handbal masculin | Potaissa Turda, învinsă de Bidasoa Irun în grupa A din European League # Primasport.ro
Handbal masculin | Potaissa Turda, învinsă de Bidasoa Irun în grupa A din European League
23:30
Rafael Nadal, îndemn neaşteptat pentru Lamine Yamal: ”Trebuie să facă acest lucru. Faima te consumă” # Primasport.ro
Rafael Nadal, îndemn neaşteptat pentru Lamine Yamal: ”Trebuie să facă acest lucru. Faima te consumă”
Acum 6 ore
22:10
”Ţin cu Steaua. Păi, Steaua joacă în divizia a doua!”. Marele Belodedici, răspuns exploziv când a fost întrebat pe cine susţine în meciul FCSB-ului cu Steaua Roşie # Primasport.ro
”Ţin cu Steaua. Păi, Steaua joacă în divizia a doua!”. Marele Belodedici, răspuns exploziv când a fost întrebat pe cine susţine în meciul FCSB-ului cu Steaua Roşie
22:10
LIVE VIDEO | Liga Campionilor, la Prima Sport! Cinci dueluri tari se joacă ACUM! Programul complet # Primasport.ro
LIVE VIDEO | Liga Campionilor, la Prima Sport! Cinci dueluri tari se joacă ACUM! Programul complet
22:00
Surpriză mare! Carlo Casap şi-a găsit echipă după despărţirea de Farul Constanţa şi a fost prezentat oficial: „Este aşteptat să fie o forţă importantă” # Primasport.ro
Surpriză mare! Carlo Casap şi-a găsit echipă după despărţirea de Farul Constanţa şi a fost prezentat oficial: „Este aşteptat să fie o forţă importantă”
21:50
Starul Craiovei a disparut! Anunţul lui Sorin Cârţu: ”Şi pe mine mă îngrijorează!” | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
Starul Craiovei a disparut! Anunţul lui Sorin Cârţu: ”Şi pe mine mă îngrijorează!” | VIDEO EXCLUSIV
21:50
LIVE VIDEO | Liga Campionilor, la Prima Sport! Surpriză mare la Galatasaray - Royale Union SG! Programul complet # Primasport.ro
LIVE VIDEO | Liga Campionilor, la Prima Sport! Surpriză mare la Galatasaray - Royale Union SG! Programul complet
21:10
FIFA a anunţat procedura tragerii la sorţi a grupelor CM 2026! În ce urnă va fi România dacă va câştiga barajul # Primasport.ro
FIFA a anunţat procedura tragerii la sorţi a grupelor CM 2026! În ce urnă va fi România dacă va câştiga barajul
Acum 8 ore
20:50
Preşedintele FIFA Gianni Infantino a primit cetăţenia libaneză
20:50
E gata! MM Stoica confirmă negocierile pentru prima lovitură pe care FCSB o va da în iarnă: „Ne-a interesat mereu” | EXCLUSIV # Primasport.ro
E gata! MM Stoica confirmă negocierile pentru prima lovitură pe care FCSB o va da în iarnă: „Ne-a interesat mereu” | EXCLUSIV
20:30
LIVE VIDEO | Liga Campionilor, la Prima Sport! Ajax - Benfica şi Galatasaray - Royale SG se joacă ACUM! Programul complet # Primasport.ro
LIVE VIDEO | Liga Campionilor, la Prima Sport! Ajax - Benfica şi Galatasaray - Royale SG se joacă ACUM! Programul complet
20:10
Cristiano Ronaldo a aflat dacă va putea evolua la Cupa Mondială după eliminarea din meciul cu Irlanda # Primasport.ro
Cristiano Ronaldo a aflat dacă va putea evolua la Cupa Mondială după eliminarea din meciul cu Irlanda
20:00
Gică Craioveanu a dat verdictul! Jucătorul Universităţii Craiova care l-a dat pe spate: ”El e diferit” # Primasport.ro
Gică Craioveanu a dat verdictul! Jucătorul Universităţii Craiova care l-a dat pe spate: ”El e diferit”
19:50
LIVE VIDEO | Liga Campionilor, la Prima Sport! Chelsea - Barcelona, capul de afiş al zilei! Programul complet # Primasport.ro
LIVE VIDEO | Liga Campionilor, la Prima Sport! Chelsea - Barcelona, capul de afiş al zilei! Programul complet
19:40
După Kurt Zouma, încă o vedetă de la CFR Cluj este pe picior de plecare! Motivul pentru care clubul ţine cu dinţii de el # Primasport.ro
După Kurt Zouma, încă o vedetă de la CFR Cluj este pe picior de plecare! Motivul pentru care clubul ţine cu dinţii de el
19:20
19:10
Ovidiu Mihăilă, înaintea debutului naţionalei la CM: ”Responsabilitatea, motivaţia şi echilibrul jucătoarelor vor conta foarte mult” # Primasport.ro
Ovidiu Mihăilă, înaintea debutului naţionalei la CM: ”Responsabilitatea, motivaţia şi echilibrul jucătoarelor vor conta foarte mult”
Acum 12 ore
19:00
VIDEO | Poli Iaşi - Chindia 1-0! Victorie pentru Tibor Selymeş la debutul pe banca moldovenilor # Primasport.ro
VIDEO | Poli Iaşi - Chindia 1-0! Victorie pentru Tibor Selymeş la debutul pe banca moldovenilor
18:50
LIVE VIDEO | Poli Iaşi - Chindia, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Deschidere de scor în Copou # Primasport.ro
LIVE VIDEO | Poli Iaşi - Chindia, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Deschidere de scor în Copou
18:20
18:00
17:50
Neaşteptat! CFR a făcut anunţul oficial despre Slimani: ”Mult succes, Islam!”
17:40
Înlocuitor pentru Stipe Perica! Atacantul croat a intrat în dizgraţiile lui Andrei Nicolescu şi ar putea pleca de la Dinamo # Primasport.ro
Înlocuitor pentru Stipe Perica! Atacantul croat a intrat în dizgraţiile lui Andrei Nicolescu şi ar putea pleca de la Dinamo
17:40
Iulian Chiriţa şi partenera galeză Anna Hursey s-au calificat în sferturile de finală la tenis de masă la dublu mixt la Campionatul Mondial de Juniori # Primasport.ro
Iulian Chiriţa şi partenera galeză Anna Hursey s-au calificat în sferturile de finală la tenis de masă la dublu mixt la Campionatul Mondial de Juniori
17:40
E gata! Becali nu a mai stat la discuţii cu fotbalistul pe care voia să încaseze milioane: ”Te scot!!” # Primasport.ro
E gata! Becali nu a mai stat la discuţii cu fotbalistul pe care voia să încaseze milioane: ”Te scot!!”
17:10
LIVE VIDEO | Poli Iaşi - Chindia, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! A început partida # Primasport.ro
LIVE VIDEO | Poli Iaşi - Chindia, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! A început partida
17:00
De necrezut! Ruben Amorim ar vrea ca şi jucătorii de la Manchester United să se certe precum cei de la Everton # Primasport.ro
De necrezut! Ruben Amorim ar vrea ca şi jucătorii de la Manchester United să se certe precum cei de la Everton
16:50
6.000.000 de euro şi salariu de nabab pentru Louis Munteanu! Condiţia pusă de atacant pentru a pleca de la CFR Cluj # Primasport.ro
6.000.000 de euro şi salariu de nabab pentru Louis Munteanu! Condiţia pusă de atacant pentru a pleca de la CFR Cluj
16:40
LPF a stabilit programul ultimelor două etape ale anului! Când se joacă derby-ul FCSB - Rapid # Primasport.ro
LPF a stabilit programul ultimelor două etape ale anului! Când se joacă derby-ul FCSB - Rapid
16:30
Gigi Becali a ajuns la capătul răbdării cu jucătorul pe care visa să îl vândă cu 10 milioane de euro: „Joci la batjocură! Te scot” # Primasport.ro
Gigi Becali a ajuns la capătul răbdării cu jucătorul pe care visa să îl vândă cu 10 milioane de euro: „Joci la batjocură! Te scot”
16:30
Doliu în fotbalul mondial! Unul dintre cei mai buni portari din istoria fotbalului italian s-a stins din viaţă # Primasport.ro
Doliu în fotbalul mondial! Unul dintre cei mai buni portari din istoria fotbalului italian s-a stins din viaţă
16:00
Detalii cutremurătoare despre ultimele clipe din viaţa lui Gigi Mulţescu: "Asta a fost ultima discuţie" # Primasport.ro
Detalii cutremurătoare despre ultimele clipe din viaţa lui Gigi Mulţescu: "Asta a fost ultima discuţie"
15:50
10 termeni pe care ar trebui să îi cunoşti, dacă joci la pariuri sportive
15:40
Stipe Perica, băgat în şedinţă după meciul cu Botoşani! Ultimatumul lui Andrei Nicolescu pentru atacantul croat: „E o chestiune de atitudine” # Primasport.ro
Stipe Perica, băgat în şedinţă după meciul cu Botoşani! Ultimatumul lui Andrei Nicolescu pentru atacantul croat: „E o chestiune de atitudine”
15:20
LIVE VIDEO | Liga Campionilor, la Prima Sport! Chelsea - Barcelona, capul de afiş al zilei de marţi! Programul complet # Primasport.ro
LIVE VIDEO | Liga Campionilor, la Prima Sport! Chelsea - Barcelona, capul de afiş al zilei de marţi! Programul complet
15:10
Real Madrid a rezolvat primul transfer pentru sezonul viitor!
14:40
Brigadă din Franţa la meciul Steaua Roşie Belgrad - FCSB, din Liga Europa
14:30
Răzvan Burleanu, întâlnire la Casa Fotbalului cu un ministru al Ungariei! Ce au discutat cei doi # Primasport.ro
Răzvan Burleanu, întâlnire la Casa Fotbalului cu un ministru al Ungariei! Ce au discutat cei doi
14:10
Start vânzărilor! FCSB a pus pe piaţă biletele pentru meciul cu Feyenoord din Europa League # Primasport.ro
Start vânzărilor! FCSB a pus pe piaţă biletele pentru meciul cu Feyenoord din Europa League
Acum 24 ore
14:00
Turcia - România, LIVE VIDEO la Prima TV! Tricolorii, în faţa calificării la Cupa Mondială 2026 # Primasport.ro
Turcia - România, LIVE VIDEO la Prima TV! Tricolorii, în faţa calificării la Cupa Mondială 2026
13:00
Dinamo, decimată înainte de finalul de an! Doi dintre titularii „câinilor” nu vor mai putea evolua în 2025 # Primasport.ro
Dinamo, decimată înainte de finalul de an! Doi dintre titularii „câinilor” nu vor mai putea evolua în 2025
12:30
FCSB, la un pas de primul transfer al iernii! Negocierile au intrat pe ultima sută de metri # Primasport.ro
FCSB, la un pas de primul transfer al iernii! Negocierile au intrat pe ultima sută de metri
11:40
CFR se află în gaură financiară, însă două transferuri o pot ajuta să termine campionatul: „Au fost scouteri din MLS la jocul cu Rapid. Iuliu Mureşan: „Suntem obligaţi să vindem un jucător la o sumă de milioane” # Primasport.ro
CFR se află în gaură financiară, însă două transferuri o pot ajuta să termine campionatul: „Au fost scouteri din MLS la jocul cu Rapid. Iuliu Mureşan: „Suntem obligaţi să vindem un jucător la o sumă de milioane”
10:40
Dublul campion al României se antrenează cu un club din Superligă şi e la un pas de revenire | EXCLUSIV # Primasport.ro
Dublul campion al României se antrenează cu un club din Superligă şi e la un pas de revenire | EXCLUSIV
10:30
Dublul campion al României cu CFR se antrenează cu un club din Superligă şi e la un pas de revenire | EXCLUSIV # Primasport.ro
Dublul campion al României cu CFR se antrenează cu un club din Superligă şi e la un pas de revenire | EXCLUSIV
10:00
Un jucător emblematic de la CFR, atac la foştii antrenori ai echipei după venirea lui Pancu! # Primasport.ro
Un jucător emblematic de la CFR, atac la foştii antrenori ai echipei după venirea lui Pancu!
09:50
„Vrea să facă multe, dar îi ies puţine”! Avertismentul unui fost internaţional pentru Cătălin Cîrjan | EXCLUSIV # Primasport.ro
„Vrea să facă multe, dar îi ies puţine”! Avertismentul unui fost internaţional pentru Cătălin Cîrjan | EXCLUSIV
09:20
Vinicius nu vrea să-şi prelungească acordul cu Real Madrid. Care este motivul
