China amenință Japonia și avertizează că va „zdrobi” orice intervenție străină în Taiwan
StirileProtv.ro, 26 noiembrie 2025 07:20
China a avertizat, miercuri, că va ”zdrobi” orice încercare străină de a interveni în Taiwan, după ce Japonia a anunţat planuri de a amplasa rachete pe o insulă situată în apropierea Taiwanului, guvernat democratic, relatează Reuters.
• • •
Alte ştiri de StirileProtv.ro
Acum 5 minute
07:40
Jordan Bardella, liderul extremei drepte din Franța, a fost atacat cu făină la un târg agricol. VIDEO # StirileProtv.ro
Un adolescent de 17 ani a fost reţinut şi plasat în arest preventiv marţi, la Vesoul, localitate din estul Franţei, fiind suspectat că ar fi aruncat cu făină în preşedintele Rassemblement National (RN, de extremă dreapta), Jordan Bardella.
07:40
Ilie Bolojan: Am primit un semnal foarte important de la Comisia Europeană. România îşi recâştigă credibilitatea # StirileProtv.ro
Premierul Ilie Bolojan a anunțat marți seară că România a primit un semnal important de la Comisia Europeană, care nu va propune suspendarea fondurilor europene. El consideră că decizia confirmă corectitudinea măsurilor Guvernului.
07:40
Cine este Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria Capitalei, despre care unii liberali au spus că ”nu e om, e câine” # StirileProtv.ro
Cătălin Drulă este un fost ministru al Transporturilor și fost președinte al Uniunii Salvați România, în prezent deputat, care este susținut de USR la alegerile din 7 decembrie pentru Primăria Capitalei.
07:40
Cine este Ana Ciceală, candidata SENS la Primăria Capitalei. A câștigat în 2018 un proces împotriva administrației Firea # StirileProtv.ro
Ana Ciceală, fost consilier general al Capitalei, anunța încă din vară intenția ei de a candida pentru Primăria Capitalei, fiind susţinută de două partide noi, SENS şi Uniunea pentru Reforma Statului (URS).
Acum 15 minute
07:30
Protest în Turcia faţă de violenţa împotriva femeilor. Mii de persoane au scandat numele victimelor femicidului. GALERIE FOTO # StirileProtv.ro
Aproximativ două mii de protestatari s-au adunat, marţi, la Istanbul pentru adenunţa violenţa de gen în Turcia, unde aproximativ jumătate din crimele împotriva femeilor rămân nerezolvate, transmite AFP.
07:30
Bloomberg: Steve Witkoff a sfătuit Rusia cum să-i prezinte lui Trump planul de pace pentru Ucraina # StirileProtv.ro
Steve Witkoff, trimisul prezidenţial american, a discutat luna trecută cu un oficial rus despre un plan de pace pentru Ucraina, sugerând colaborarea și oferind sfaturi lui Putin despre cum să prezinte acest plan lui Donald Trump, potrivit Bloomberg.
Acum 30 minute
07:20
China amenință Japonia și avertizează că va „zdrobi” orice intervenție străină în Taiwan # StirileProtv.ro
China a avertizat, miercuri, că va ”zdrobi” orice încercare străină de a interveni în Taiwan, după ce Japonia a anunţat planuri de a amplasa rachete pe o insulă situată în apropierea Taiwanului, guvernat democratic, relatează Reuters.
07:20
Misiune americană la Kremlin: Witkoff și posibil Kushner, trimiși de Trump pentru negocieri cu Putin # StirileProtv.ro
Emisarul special american Steve Witkoff urmează să se întâlnească cu preşedintele rus Vladimir Putin săptămâna viitoare la Moscova pentru a discuta un plan de încheiere a războiului din Ucraina, a declarat preşedintele Donald Trump marţi.
Acum 12 ore
23:30
Primarul comunei Livezile, Traian Simionca, arestat la domiciliu în scandalul de viol la primărie # StirileProtv.ro
Traian Simionca a fost plasat în arest la domiciliu cu obligativitatea de a purta brățară electronică de supraveghere. Parchetul ceruse arestarea sa preventivă.
23:30
Un cunoscut fotbalist din Europa a fugit din Arabia Saudită, imediat după semnarea contractului. Ce l-a speriat # StirileProtv.ro
Pawel Dawidowicz (30 de ani), fundaş polonez, a decis să părăsească Arabia Saudită la doar câteva zile după ce a semnat cu clubul Al Hazem.
23:20
Doi elevi, de 16 și 14 ani, s-au bătut la o școală din Suceava. A fost emis un ordin de protecție # StirileProtv.ro
Doi elevi de la o şcoală din judeţul Suceava s-au bătut într-una dintre pauze, iar directorul unităţii de învăţământ a fost cel care a sunat la Poliţie pentru a raporta incidentul.
23:20
SUA triplează tarifele pentru turiștii străini în parcurile naționale începând din 2026. Cât va costa un bilet # StirileProtv.ro
Turiştii străini care doresc să viziteze parcurile naţionale americane, precum celebrele Grand Canyon sau Yellowstone, vor trebui să plătească o suprataxă semnificativă începând din 2026, a anunţat marţi administraţia Trump.
22:50
Ce spune Donald Trump despre o întâlnire între Vladimir Putin și Volodimir Zelenski. Condițiile în care ar putea avea loc # StirileProtv.ro
Preşedintele american Donald Trump a anunţat marţi că i-a cerut trimisului său special Steve Witkoff să se deplaseze la Moscova pentru a discuta cu preşedintele rus Vladimir Putin.
22:40
Cine este Ciprian Ciucu, candidat PNL la Primăria Capitalei. A intrat în politică cu Monica Macovei, dar a fugit la liberali # StirileProtv.ro
Actualul primar al sectorului 6, Ciprian Ciucu, este candidatul susținut de PNL pentru funcția de primar general al Bucureștiului, la alegerile pentru Primăria Capitalei din 7 decembrie 2025.
22:40
Palatul Cotroceni şi Parlamentul au iluminate în portocaliu pentru a marca lupta împotriva violenţei domestice # StirileProtv.ro
Palatul Cotroceni şi Palatul Parlamentului au fost iluminate, marţi seară, în culoarea portocaliu pentru a marca Ziua Internaţională de Luptă împotriva violenţei asupra femeilor. În România, în primele zece luni ale anului au fost ucise 57 de femei.
22:40
Cine este Daniel Băluță, candidatul PSD la Primăria Capitalei. Ce spunea în vară: „Cu siguranță nu voi candida la primărie” # StirileProtv.ro
Daniel Băluță, prim-vicepreședinte al PSD și primar al Sectorului 4, este candidatul susținut de Partidul Social Democrat pentru funcția de primar general la alegerile pentru Primăria Capitalei din 7 decembrie 2025.
22:10
Ucraina va fi „complet rusificată în cel mult doi ani” spune ideologul lui Putin, Alexander Dughin. Fără „suveranitate” # StirileProtv.ro
Ideologul lui Putin, Alexander Dughin, a cărui fiică a fost ucisă într-un atentat cu mașină capcană, a declarat că Ucraina va fi „complet rusificată în cel mult doi ani” și că „nu va mai exista suveranitate”.
22:10
Un bărbat fără loc de muncă s-a deghizat în mama sa moartă ca să-i încaseze pensia. Îi ținea cadavrul de trei ani în dulap # StirileProtv.ro
Un bărbat de 57 de ani din Italia s-a dat drept mama sa moartă pentru a-i lua pensia.
21:50
Candidaţii care au promovat concursul de Rezidenţiat și-au ales specializările. Câte posturi nu au fost ocupate # StirileProtv.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă, marţi seară, că s-a încheiat procesul naţional de repartizare pe specialităţi şi centre universitare pentru candidaţii care au promovat concursul de Rezidenţiat.
21:50
Cum va arăta buletinul de vot pentru alegerile parțiale de pe 7 decembrie pentru Primăria Capitalei. DOCUMENT # StirileProtv.ro
Biroul Electoral a prezentat modelul buletinului de vot pe care îl vor primi bucureștenii la alegerile parțiale pentru Primăria Capitalei de pe 7 decembrie.
21:40
Parisul, sub ninsoare. Capitala Franței a fost curpinsă de o furtună de zăpadă | GALERIE FOTO # StirileProtv.ro
Parisul a căpătat un aer de basm odată cu prima furtună de zăpadă a sezonului, care a îmbrăcat în alb Turnul Eiffel, Champ de Mars și străduțele din împrejurimi.
21:30
Antreprenorii sunt sufocați de măsurile fiscale, acuză patronatele: Statul are senzaţia că acumulează mai mulţi bani la buget # StirileProtv.ro
Preşedintele Confederaţiei Patronale IMM România, Florin Jianu, susţine că afacerile mici şi mijlocii sunt sufocate de pachetele de măsuri fiscale.
21:30
Horoscop 26 noiembrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care își va găsi sufletul pereche # StirileProtv.ro
Horoscop 26 noiembrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi cu rezolvări. E multă treabă și la serviciu, și acasă — totul pe repede-înainte ca să nu ne prindă sfârșitul de an cu proiectele în aer.
21:30
O clădire istorică, scoasă la vânzare de Familia Regală. Imobilul, ofertat deja cu aproape 4 milioane de euro # StirileProtv.ro
Familia Regală a scos la vânzare celebrul Hotel „Furnica”, proprietate a Coroanei României. Imobilul a fost ofertat cu aproape 4 milioane de euro.
21:20
Comandantul general al Armatei SUA reafirmă sprijinul total pentru NATO. „România este un element central al acestei alianţe” # StirileProtv.ro
Generalul de brigadă Curtis King, comandantul general al Comandamentului 10 al Armatei Aeriene şi de Apărare Antirachetă a SUA, a dat asigurări, marţi, că Washingtonul rămâne fidel angajamentelor de apărare colectivă în cadrul NATO.
21:10
Trei companii vor să cumpere rafinăria Petrotel și benzinăriile Lukoil. Sunt și firme românești, spune Bogdan Ivan # StirileProtv.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat marți că trei companii și-au manifestat intenția de a achiziționa activele Lukoil în România, atât rafinăria Petrotel de la Ploiești, cât și rețelele de benzinării.
21:10
Șeful diplomației maghiare, la București: Ungaria vrea să importe gaze din zăcământul Neptun Deep # StirileProtv.ro
Ungaria este interesată de diversificare şi de importul de gaze din zăcământul Neptun Deep, din Marea Neagră, a afirmat marţi ministrul Afacerilor Externe şi Comerţului exterior al Ungariei, Peter Szijjarto, la o conferinţă de presă pe teme de energie.
21:00
O monedă de aur spaniolă a fost adjudecată la peste 3 milioane de euro. Este cea mai scumpă monedă europeană din istorie # StirileProtv.ro
O monedă de aur spaniolă datând de la începutul secolului al XVII-lea a fost adjudecată pentru peste trei milioane de euro la Geneva, un record pentru o monedă europeană, a anunţat marţi casa de licitaţii Numismatica Genevensis (NGSA).
20:50
Macron anunță implicarea SUA într-o forță de menținere a păcii în Ucraina. „Coaliția de Voință” lansează un grup de lucru # StirileProtv.ro
Președintele francez Emmanuel Macron a declarat marți că Statele Unite s-au angajat să participe la o forță internațională de menținere a păcii în Ucraina.
20:30
Verificarea telefonului fără acord este infracțiune și semn timpuriu al abuzului în relații. Ce pedepse prevede legea # StirileProtv.ro
Victimele violenței domestice au nevoie de ajutor și protecție, atrag atenția organizațiile care luptă pentru drepturile lor.
20:10
Planul de pace în 28 de puncte, revizuit după discuțiile de la Geneva. Rușii se plâng că nu au primit încă noua variantă # StirileProtv.ro
„Mai trebuie rezolvate câteva detalii delicate, dar nu imposibile, legate de acordul de pace”, a transmis purtătorul de cuvânt al Casei Albe.
20:00
Interesul pentru locuințele noi scade. Motivul pentru care cumpărătorii preferă să renoveze apartamente vechi # StirileProtv.ro
Oferta mai mică de apartamente noi din marile orașe și majorarea TVA au crescut interesul pentru locuințele vechi. Oamenii preferă să investească într-un apartament vechi, pe care să îl renoveze decât să plătească mai mult pentru construcțiile noi.
20:00
30 de ani de PRO TV. 2020 - Anul în care un virus apărut din China a oprit lumea și ne-a schimbat viețile pentru totdeauna # StirileProtv.ro
De la 1 noiembrie vă arătăm în campania noastră retrospectivă ”30 de ani în 30 de zile” ani în care lumea s-a învârtit prea repede. În care alergam fără să ne uităm în jur, convinși că timpul ne aparține.
20:00
După tragediile din Sănătate, statul anunță noi reguli pentru secțiile ATI. Cum se va face sedarea pacienților # StirileProtv.ro
După mai multe cazuri grave în care pacienți au murit în clinici private sau în secții ATI, Ministerul Sănătății schimbă regulile pentru secțiile de terapie intensivă.
20:00
Cum arată Capitala în prag de sărbători. Clădirile, restaurantele și bulevardele se transformă ca în basme de Crăciun # StirileProtv.ro
Între timp, Capitala îmbracă haine de sărbătoare. Numeroase clădiri, restaurante și bulevarde sunt acoperite de luminițe, globuri și personaje care vestesc apropierea Crăciunului.
20:00
Orban pleacă la Moscova pentru a patra întâlnire cu Putin de la începutul războiului. Momentul ales # StirileProtv.ro
Premierul ungar Viktor Orban va face vineri o vizită la Moscova pentru a se întâlni cu președintele rus Vladimir Putin, a anunțat marți presa maghiară, citată de agenția EFE.
19:50
Gramatica și aritmetica revin în liceu. Ministerul Educației introduce experimente în noua programă școlară # StirileProtv.ro
„Extragem ADN-ul dintr-o banană!”, „Disecăm flori!”, „Facem baterii din lămâie”. Acestea, sunt doar câteva sugestii de experimente oferite profesorilor de Ministerul Educației.
19:50
Pedeapsă primită de Cristiano Ronaldo după cartonașul roșu în Irlanda - Portugalia. Câte etape a fost suspendat atacantul # StirileProtv.ro
Cristiano Ronaldo şi-a aflat pedeapsa pentru eliminarea suferită în meciul cu Irlanda, din calificările Cupei Mondiale. Atacantul portughez a primit doar o etapă de suspendare şi va putea juca la Cupa Mondială 2026.
19:50
Repetiții intense pentru parada de 1 Decembrie. Tunuri, tancuri și peste 3.000 de militari fac spectacol de Ziua Națională # StirileProtv.ro
Zeci de salve de tun au răsunat marți dimineață în poligonul din București, unde aproape 3.000 de militari se antrenează pentru parada de 1 decembrie.
19:40
Un om al Kremlinului se numără printre milionarii ruși care au obținut fraudulos buletine românești. Edil din Suceava, vizat # StirileProtv.ro
O nouă filieră prin care oameni de afaceri ruși și ucraineni ar fi pus mâna pe acte de identitate românești a fost decapitată în județul Suceava.
19:30
Guvernul vrea să limiteze cumulul pensiei cu salariul. Sindicalist: Măsura lovește direct în beneficiarii de pensii speciale # StirileProtv.ro
Ministerul Muncii a pus în dezbatere un proiect prin care pensionarilor care au lucrat la stat li se permite să mai muncească până la 70 de ani, tot la stat, și să cumuleze pensia cu salariul.
19:30
Comisia Europeană a acceptat tăierile Guvernului Bolojan și a „înghețat” procedura deficitului excesiv. Urmează o evaluare # StirileProtv.ro
România poate, deocamdată, să răsufle ușurată: Comisia Europeană nu propune tăierea sau înghețarea fondurilor europene, iar planul bugetar pentru 2026 este acceptat.
19:20
Programul Rabla pentru 2026 ar putea fi amânat. Anunțul făcut de ministra Mediului: „Riscăm să pierdem” # StirileProtv.ro
Programul Rabla pentru 2026 ar putea fi anulat, în condiţiile în care, în acest moment, nu există un buget identificat pentru acesta, a anunţat marţi ministra Mediului, Apelor şi Pădurilor, Diana Buzoianu.
19:20
Zona din România pe care a tranzitat-o drona rusească nu ar fi fost aleasă întâmplător. „Poarta Focșanilor”, testată de ruși # StirileProtv.ro
Armata a fost în alertă luni dimineață, după o încălcare gravă, a spațiului aerian. Radarele au detectat o dronă, care a pătruns pe teritoriul nostru și a survolat județele Tulcea, Galați, Vrancea, și Vaslui.
18:50
Prioritățile Guvernului la noua rectificare. Sănătatea și două companii de stat ar urma să primească mai mulți bani # StirileProtv.ro
Guvernul pregătește rectificarea bugetară care trebuie adoptată până la finalul lunii noiembrie. Aceasta este cea de a doua rectificare din acest an si are loc la nici două luni de la prima.
Acum 24 ore
18:20
Explozie puternică la un bloc din Buftea. Două persoane au fost rănite. O victimă este resuscitată # StirileProtv.ro
O explozie neurmată de incediu s-a produs joi într-un bloc din Buftea, Ilfov. Sunt două victime, una cu stop cardiorespirator.
18:20
Când se pune grâul la încolțit de Sfântul Andrei. Cum trebuie pus pentru a visa cu cine te căsătorești # StirileProtv.ro
De Sfântul Andrei una dintre cele mai cunoscute tradiții este pusul grâului la încolțit.
18:00
Reacția Guvernului după ce legea pensiilor private a picat la CCR. Cine e vinovat de „singura prevedere neconstituțională” # StirileProtv.ro
Guvernul a reacționat după ce legea pensiilor din Pilonul II a picat la CCR. Executivul a ținut să sublinieze că „singura prevedere neconstituțională” a fost adăugată în Senat.
17:50
Momentul în care un avion de luptă urmărește o dronă rusească care zbura în spațiul aerian românesc. A survolat patru județe # StirileProtv.ro
Armata română a fost în alertă, marți dimineață, după ce radarele au detectat o dronă care a pătruns pe teritoriul țării noastre și a survolat județele Tulcea, Galați și Vrancea, apoi a căzut în curtea unui localnic, într-o comună din Vaslui.
17:40
Ce au pățit angajații primăriei din Bistrița-Năsăud unde primarul e acuzat de viol, când au venit procurorii # StirileProtv.ro
Primarul din Bistrița-Năsăud, acuzat de viol și ultraj și reținut luni seară, se confruntă cu propunerea de arestare preventivă înaintată de procurori.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.