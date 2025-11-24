Președintele Real Madrid le propune membrilor asociației (socios) care deține clubul să fie de acord cu intrarea în acționariat a unui investitor extern, care să vină cu un capital suplimentar de 5%. Ar fi o schimbare majoră în modul de finanțare al celei mai bogate echipe de fotbal din lume.
Biziday.ro, 24 noiembrie 2025 08:20
Florentino Pérez, președintele clubului spaniol de fotbal, a prezentat noul plan, despre care a spus că are scopul de a atrage acționari externi, care ar urma să aducă o finanțare suplimentară de câteva sute de milioane de euro, fără a primi mai mult de 5% din acțiunile clubului. În acest moment, Real Madrid este deținut […]
• • •
Acum 5 minute
08:40
Valuri de atacuri rusești, azi-noapte, la granița dintre România și Ucraina. Patru aeronave, românești și germane, au survolat pe rând spațiul aerian național, dar au raportat că nu au existat încălcări al acestuia. În schimb, ample explozii au fost înregistrate în portul ucrainean Ismail, aflat peste Dunăre de județul Tulcea. # Biziday.ro
Armata Română a detectat la miezul nopții drone rusești venind peste Marea Neagră. Au fost trimise două aeronave Eurofighter Typhoon germane, de la Baza Kogălniceanu, în vederea monitorizării situației aeriene. Dronele au dispărut de pe radar, iar la scurt timp au fost raportate explozii în orașul ucrainean Ismail. Niciuna nu a pătruns în spațiul aerian […]
Acum 30 minute
08:20
Acum 12 ore
22:40
Autobuz ieșit în afara părții carosabile, la ieșire din municipiul Brăila, spre Galați. În mașină se aflau 24 de persoane, care au fost evacuate în siguranță. Două dintre ele acuză dureri lombare și vor fi transportate la spital. # Biziday.ro
Accidentul s-a produs duminică seara. Autobuzul pare a fi pierdut direcția și a ieșit de pe șosea (DN22B), la ieșire din municipiul Brăila spre Galați. În autobuz se aflau 24 de persoane, care au fost evacuate în siguranță și sunt evaluate medical de către echipajele de urgență. Doi dintre pasageri, conștienți și cooperanți, vor fi […]
20:40
Armata israeliană l-a ucis pe liderul militar al grupării pro-iraniene Hezbollah, întru-un atac aerian efectuat asupra Beirutului. Operațiunea, la un an de la armistițiul dintre Israel și Hezbollah, mediat de SUA. # Biziday.ro
Atacul efectuat de armata israeliană (IDF) este primul de la armistițiul negociat în urmă cu un an și a vizat periferia capitalei libaneze. Ținta a fost Ali Tabtabai, șeful statului major al grupării Hezbollah, susținută de Iran. Informațiile au fost transmise de IDF, iar un oficial al Hezbollah a declarat că o figură centrală a […]
Acum 24 ore
15:10
Comercianții care nu înlocuiesc produsele, atunci când cumpărătorul constată o neconformitate în termen de cel mult 30 de zile de la achiziție, vor fi amendați cu până la 25 de mii de lei. Președintele Nicușor Dan a promulgat legea. # Biziday.ro
Legea promulgată de președintele Nicușor Dan modifică legislația astfel încât comercianții care nu înlocuiesc bunurile vândute, în cazul în care neconformitatea acestora este constatată la scurt timp după livrare, adică în cel mult 30 de zile calendaristice, să fie amendați cu sume cuprinse între 5.000 lei și 25.000 lei. ”Am promulgat săptămâna aceasta legea care […]
14:20
One Academy Club, un nou cartier al viitorului, cu facilități integrate, în zona de nord a Capitalei. (P) # Biziday.ro
În zona Fabrica de Glucoză – Lacul Tei, una dintre cele mai dinamice arii de dezvoltare din nordul Capitalei, care generează aproximativ 3% din PIB-ul țării și care atrage anual tot mai multe familii, One United Properties (BVB: ONE) ridică One Academy Club, o dezvoltare rezidențială ce va include un campus educațional de peste 11.000 […]
13:50
Război Rusia – Ucraina. Partizani pro-ucraineni au incendiat o locomotivă în Rostov-pe-Don, folosită pentru a transporta echipamente militare către linia frontului. # Biziday.ro
Membri ai grupării partizane pro-ucrainene Atesh au sabotat locomotiva electrică a unui tren despre care se presupune că este folosit pentru a transporta echipamente militare din orașul rusesc Rostov-pe-Don. Un videoclip cu presupusa acțiune de sabotaj arată agenții Atesh turnând un lichid inflamabil pe locomotivă. Un al doilea videoclip arată interiorul locomotivei în flăcări. Operațiunea […]
12:20
SUA. Mai multe inspectorate școlare au deschis un proces împotriva Meta, Google, Spanchat și TikTok, pe care le acuză că ascund intenționat studiile care dovedesc că platformele lor au un impact negativ asupra copiilor. # Biziday.ro
Acuzațiile sunt făcute în cadrul unui proces pe care mai multe inspectorate școlare americane l-au deschis împotriva Meta (care deține Facebook și Instagram), Google, Snapchat și TikTok. Acestea se bazează pe documente interne cu cercetări efectuate pentru fiecare platformă și care dovedesc că utilizarea lor are efecte negative. Documentele nu sunt publice, iar Reuters a […]
09:50
Negocieri la Geneva. Oficiali ucraineni și americani, dar și diplomați UE, se întâlnesc pentru a discuta planul Administrației Trump pentru încheierea războiului din Ucraina. # Biziday.ro
Înalți oficiali ucraineni și americani se vor întâlni, duminică în Elveția, pentru discuții despre planul de pace în Ucraina propus de Administrația Trump. Oficiali din domeniul securității din Franța, Marea Britanie și Germania se vor alătura negocierilor de la Geneva. Un oficial american a declarat pentru AFP că secretarul de stat american Marco Rubio și […]
08:50
Război Rusia – Ucraina. Armata Ucraineană a atacat o centrală situată la circa 120 de kilometri de Moscova. Au fost raportate explozii, însă amploarea pagubelor nu este cunoscută. # Biziday.ro
Conform unor relatări ale unor canalele media rusești de Telegram, Armata Ucraineană a atacat Centrala Termică Shatura din regiunea Moscova, în noaptea de 23 noiembrie. Pe rețele sociale au apărut videoclipuri în care se vede o explozie puternică, urmată de un incendiu, după ce centrala este lovită de un proiectil. Shatura este situată la aproximativ […]
Ieri
07:30
Formula 1. Max Verstappen (Red Bull) a câștigat Marele Premiu din Las Vegas. Lando Norris (McLaren), s-a situat pe locul al doilea și și-a majorat avansul în clasamentul general față de Oscar Piastri (McLaren), care a terminat pe cinci. # Biziday.ro
Campionul mondial Max Verstappen (Red Bull) a câștigat Marele Premiu din Las Vegas. Liderul clasamentului general, Lando Norris (McLaren) s-a situat pe locul al doilea. Totuși, britanicul s-a distanțat în fruntea clasamentului general, deoarece principalul său contracandida, Oscar Piastri (McLaren), s-a situat pe locul al patrulea. Piastri poate pe locul al cincilea cursa, dar Kimi […]
06:40
Un ceas de buzunar din aur, recuperat cu corpul unuia dintre cei mai bogați pasageri de pe Titanic, a fost vândut la licitație cu două milioane de euro, o sumă record pentru un obiecte memorabil de pe urma naufragiului. # Biziday.ro
Isidor Straus și soția sa, Ida, s-au numărat printre cele peste 1.500 de persoane care au murit când vasul Titanic, care călătorea de la Southampton la New York, s-a scufundat după ce a lovit un aisberg pe 14 aprilie 1912. Trupul său a fost recuperat din Atlantic la câteva zile după dezastru, iar printre bunurile […]
06:20
Olanda. Traficul aerian deasupra orașului Eindhoven a fost suspendat, sâmbătă, după ce drone neidentificate au fost observate în apropierea aeroportului. Vineri, autoritățile au deschis focul asupra unor drone care zburau în zona unei baze militare. # Biziday.ro
Dronele au fost observate pentru prima dată vineri seară deasupra bazei aeriene Volkel din apropiere. Nu este clar dacă dronele zburau într-o arie interzisă, dar personalul de la baza aeriană a decis să folosească arme de la sol pentru a le doborî, însă nu au reușit acest lucru. Sâmbătă, în urma mai multor observări de […]
22 noiembrie 2025
18:00
Olanda. Autoritățile au deschis focul, de la sol, asupra unor drone care zburau în zona unei baze aeriene, de la granița cu Germania. Incidentul s-a produs vineri noapte, iar aparatele de zbor nu au fost încă recuperate. # Biziday.ro
Anunțul a fost făcut în această seară de Ministerul olandez al Apărării. Conform instituției, vineri seara, în intervalul orar 19:00 – 21:00, personalul de la baza aeriană Volkel a observat drone care zburau în zonă. Nu este clar dacă dronele zburau într-o arie interzisă, dar personalul de la baza aeriană a decis să folosească arme […]
15:10
Ucraina și SUA vor purta discuții în Elveția, pe marginea acordului de pace propus de americani. Întâlnirea va avea loc “în următoarele zile”. # Biziday.ro
Informația a fost transmisă de secretarul Consiliului de Securitate al Ucrainei, Rustem Umerov, care face parte din echipa de negocieri. Acesta nu a oferit detalii. A spus doar că consultările vor fi “în zilele următoare” și vor avea scopul de a se discuta “cu privire la posibilii parametri ai unui viitor acord de pace”. De […]
14:00
Bistrița-Năsăud. Doi bărbați au fost prinși în flagrant în momentul în care ridicau un colet expediat din Spania în care se aflau două arme letale. Au fost reținuți. # Biziday.ro
Doi bărbaţi au fost reţinuţi de poliţiştii bistriţeni, după ce au ridicat un colet din Spania în care se aflau două arme letale, inclusiv un dispozitiv pentru vedere pe timp de noapte și un amortizor. Cei doi bărbați, de 46 și 36 de ani, din localitatea Strâmba, au fost prinși într-un flagrant organizat vineri, 21 […]
13:40
The Guardian: SUA le-au cerut aliaților NATO să facă presiuni asupra lui Volodimir Zelenski să accepte cât mai rapid acordul de pace propus de Donald Trump. # Biziday.ro
Oficialii americani le-au transmis aliaților NATO că se așteaptă să facă presiune asupra președintelui ucrainean Volodimir Zelenski să accepte acordul de pace propus de SUA cât mai rapid, în următoarele zile, sub amenințarea că, dacă Kievul nu semnează, se va confrunta cu un acord mult mai rău în viitor. Secretarul Armatei SUA, Dan Driscoll, a […]
13:10
Brazilia. Fostul președinte Jair Bolsonaro a fost arestat preventiv. Bolsonaro, un apropiat la lui Donald Trump, a fost condamnat în septembrie la 27 de ani de închisoare pentru tentativă de lovitură de stat și se afla în arest la domiciliu până la finalizarea apelului. # Biziday.ro
Fostul președinte brazilian Jair Bolsonaro a fost reținut sâmbătă și este în custodia poliției federale, a declarat avocatul său pentru Reuters. Bolsonaro se afla în arest la domiciliu de câteva luni, însă reținerea sa vine după ce ar fi încălcat restricțiile. Avocatul lui fostul președinte brazilian nu a oferit un motiv pentru reținere. Într-un comunicat, […]
12:50
Marea Britanie. Compania care deține Daily Mail va cumpăra renumita publicație The Telegraph, cu aproape șase sute de milioane de euro, într-o mișcare care va crea unul dintre cele mai puternice grupuri media de dreapta din Regat. # Biziday.ro
Proprietarul ziarului Daily Mail, DMGT, a ajuns la un acord pentru achiziția publicației The Telegraph, printr-o tranzacție de 500 de milioane de lire sterline (567 milioane de euro). Fuziunea va crea unul dintre cele mai puternice grupuri media de dreapta din Marea Britanie. Daily Mail & General Trust (DMGT) s-a înțeles cu RedBird IMI, care […]
11:30
București. Incendiu într-un apartament dintr-un bloc de pe strada Sg. Ion Nuțu din Sectorul 5. 17 persoane au fost transportate la spital, dintre care una în stare gravă. # Biziday.ro
Un incendiu puternic a avut loc sâmbătă dimineața, într-un apartament dintr-un complex imobiliar de pe strada Sg. Ion Nuțu din Sectorul 5. 152 de persoane au fost evacuate din bloc, iar în total 17 persoane au fost transportate la spital, dintre care una în stare gravă. ”În urma incendiului izbucnit astăzi, la un imobil de […]
Mai mult de 2 zile în urmă
08:30
UE refuză să semneze documentul final al summitului climatic Cop30. Reprezentanții blocului comunitar solicită includerea unor măsuri pentru reducerea consumului de combustibili fosili. Acestea au fost excluse, la solicitarea țărilor producătoare de petrol. # Biziday.ro
Conferința climatică Cop30, care a avut loc în orașul amazonian Belem, trebuia să se termină vineri seara, însă termenul a fost depășit din cauza unor neînțelegeri legate de textul final al proiectului. Reprezentanții Uniunii Europene au refuzat să aprobe textul întrucât, spre deosebire de varianta inițială, varianta finală nu include nicio referire la acțiunile care […]
07:40
Tulcea. Armata Română a ridicat preventiv două avioane F-16, azi-noapte, din cauza atacurilor rusești cu drone, în apropierea frontierei. Nicio dronă nu a pătruns în spațiul aerian românesc. # Biziday.ro
Ministerul Apărării Naționale informează că în noapte de 21 spre 22 noiembrie, la ora 01:33 a fost transmis și un mesaj Ro-Alert pentru nordul județului Tulcea, ca urmare a intensificării atacurilor și detectării de drone în zona Ismail (Ucraina). În aceste condiții, două aeronave de luptă F-16 Fighting Falcon au fost ridicate de la sol, […]
21 noiembrie 2025
18:40
Spania. Procurorul general a fost demis. A scurs în presă informații din procesul care-l vizează pe partenerul șefei guvernului de la Madrid. # Biziday.ro
Prim-ministrul Pedro Sanchez a informat că García Ortiz va părăsi funcția și că, în zilele următoare, va fi declanșată procedura pentru numirea unui înlocuitor. Curtea Supremă l-a găsit pe Ortiz vinovat de divulgarea de informații personale despre partenerul șefei guvernului regional din Madrid, print-un e-mail trimis jurnaliștilor. Sanchez a declarat că nu este de acord […]
17:30
Volodimir Zelenski, sub presiunea americană de a ceda teritorii Rusiei: “Ucraina se confruntă cu una dintre cele mai dificile monente din istoria noastră – alegerea între pierderea unui partener major sau pierderea demnității noastre”. Spune că va încerca să colaboreze cu SUA pentru unele modificări, dar sugerează că se bazează pe europeni. # Biziday.ro
În discursul său de 10 minute adresat națiunii, Volodimir Zelenski a avertizat că Ucraina s-ar putea confrunta cu o ”alegere foarte dificilă: fie își pierde demnitatea, fie riscă să piardă un partener cheie”. Președintele ucrainean a spus că țara sa este în ”cel mai dificil moment din istorie”. ”Acum este unul dintre cele mai dificile […]
17:10
Endometrioza, o prioritate pentru sănătatea femeilor – Regina Maria extinde la nivel național Endo Institute cu două noi centre chirurgicale specializate în diagnostic și tratament complex. (P) # Biziday.ro
Endometrioza este una dintre cele mai complexe afecțiuni ginecologice, afectând aproximativ 190 de milioane de femei la nivel mondial și 500.000 de femei în România, dintre care aproximativ 10% dezvoltă forme severe ale bolii, potrivit datelor Organizației Mondiale a Sănătății. Deși are un impact major asupra calității vieții, endometrioza este adesea diagnosticată cu întârziere, în […]
17:10
România a finalizat aplicația de finanțare din Programul SAFE, iar luni va fi discutată în CSAT. Prevede proiecte de 16,6 miliarde de euro, dintre care 4,2 miliarde vor fi alocate pe componenta de infrastructură de transport. # Biziday.ro
Premierul Bolojan a anunțat că guvernul a finalizat procedurile și va depune aplicația de finanțare în cadrul programul SAFE, în valoare de 16,6 miliarde de euro. Din această sumă, 4,2 miliarde sunt finanțări ce vor fi alocate pe componenta de infrastructură, iar 12 miliarde sunt dotări pentru armată, MAI și celelalte forțe de apărare națională. […]
16:50
Premierul Bolojan anunță că impozitul pentru mașinile noi va fi mai mic cu 20%, în timp ce cel pentru mașinile vechi va crește cu 20%. # Biziday.ro
Ilie Bolojan a declarat că al doilea pachet de măsuri fiscale, care este întârziat, stă la baza bugetului pe 2026. Premierul și-a exprimat speranța că acesta va fi declarat constituțional, deoarece articolul privind testarea cu poligraf a angajaților ANAF, care a fost declarat neconstituțional, a fost eliminat. Pachetul prevede o măsură de taxare a poluării […]
16:40
Guvernul a trimis reforma pensiilor magistraților spre avizare la CSM. Premierul Bolojan spune că sunt premise bune ca avizul sa fie emis rapid, iar, în acest caz, guvernul își va asuma răspunderea pe proiect săptămâna viitoare. # Biziday.ro
Premierul Ilie Bolojan a anunțat că Guvernul a trimis spre avizare proiectul privind reforma pensiilor magistraților și a precizat că sunt premise bune ca CSM să emit avizul mult mai repede decât termenul maxim de 30 de zile. ”Ne propunem ca săptămâna viitoare, dacă primim avizul, joi sau vineri, cel mai târziu pe 28, să […]
16:00
Friedrich Merz, Emmanuel Macron și Keir Starmer salută eforturile SUA pentru pace în Ucraina, dar subliniază că acordul necesită aprobarea partenerilor europeni și un consens între statele NATO. Discuțiile, în contextul în care Kievul este presat să accepte planul Administrației Trump până joia viitoare, riscând să piardă accesul la armamentul și informațiile furnizate de americani. # Biziday.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski și liderii europeni Emmanuel Macron, Keir Starmer și Friedrich Merz au avut o conversație telefonică în care au discutat de planul de pace propus de SUA, care prevede numeroase concesii din partea Ucrainei. Cei patru șefi de stat și de guvern au ”salutat” eforturile de pace al SUA, inclusiv propunerile de […]
13:10
DIICOT l-a reținut pe șoferul camionului cu armament, depistat în vama Albița. Bărbatul aducea din Ucraina, cu documente false, rachete antitanc și lansatoare de grenade antitanc, cu destinația Israel. # Biziday.ro
DIICOT Iași l-au reținut pe șofer, un cetățean moldovean în vârstă de 37 de ani. El este cercetat pentru constituirea unui grup infracțional organizat, contrabandă calificată și folosirea de acte nereale la autoritatea vamală. Procurorii au stabilit că acesta făcea parte dintr-un grup infracțional organizat, specializat în contrabandă cu arme și muniții cu destinația Israel. […]
12:50
Nicușor Dan, după aducerea în țară a mercenarului Horațiu Potra: “Avem informații cu tot ce s-a întâmplat din seara anulării alegerilor și din zilele următoare, când Potra era în țară. În cel mai scurt timp posibil, le vom face publice”. # Biziday.ro
Președintele a susținut o scurtă conferință de presă, în care a vorbit, printre altele, despre planul de pace propus Ucrainei de către Statele Unite, aducerea în țară a mercenarului Horațiu Potra și declarațiile lui Ludovic Orban, după ce a fost eliberat din funcția de consilieri prezidențial. Principalele declarații: Aducerea în țară a lui Horațiu Potra. […]
11:00
Vremea se răcește în toată țara, în acest weekend. Conform meteorologilor, va ploua în majoritatea regiunilor, iar de sâmbătă seara, în unele regiuni va cădea lapoviță și vor fi depuneri de polei. La munte, vor predomina ninsorile. # Biziday.ro
ANM anunță că, începând de vineri și până duminică după-amiază, vor fi precipitații în cea mai mare parte a țării și se vor acumula cantități de apă local de 10-15 l/mp. În nordul Olteniei și în nord-vestul Munteniei, precum și în vestul Carpaților Meridionali, cantitățile de precipitații vor fi mai mari, de 20-30 l/mp și, […]
10:00
Presa americană publică planul de pace în 28 de puncte, mediat de SUA, dar încă neacceptat de Ucraina. Acesta prevede concesii teritoriale majore, precum recunoașterea Donbasului și a Crimeii ca fiind teritorii rusești, și împărțirea regiunilor Herson și Zaporijie. La schimb, Ucraina va fi apărată de NATO dacă ar mai fi atacată. Planul integral. # Biziday.ro
Draftul acordului de pace în 28 de puncte prevede concesii dure pentru ucraineni, dar și garanții de securitate solide, scriu mai multe publicații internaționale, precum Financial Times sau Wall Street Journal. Planul a fost întocmit de trimisul special al lui Donald Trump, Steve Witkoff, cu contribuția secretarului de stat Marco Rubio și a consilierilor de […]
08:10
Europol avertizează asupra fenomenului recrutării copiilor, prin intermediul chat-urilor de pe platformele de jocuri multiplayer, de către grupări mafiote sau chiar de servicii secrete ostile, pentru executarea de infracțiuni violente și chiar pentru războiul hibrid. A documentat 105 cazuri astfel de cazuri, între care 10 omoruri, în care minori din UE au fost angajați sau șantajați să execute infracțiuni la comandă. # Biziday.ro
Într-un amplu interviu pentru Politico și Welt, Catherine De Bolle, director executiv al Europol, a dat detalii despre ceea ce ea numește “cea mai mare amenințare infracțională la adresa Uniunii Europene” – recrutarea copiilor și “transformarea lor în arme”, de către grupări criminale sau state ostile. De Bolle a povestit că, cel mai des, metoda […]
20 noiembrie 2025
23:50
Raport. Aproximativ 23 de mii de decese ar fi putut fi evitate în Marea Britanie, dacă primul lockdown, de la începutul pandemiei Covid-19, ar fi fost impus mai devreme. Guvernul britanic de la acea vreme este criticat pentru reacțiile întârziate în contexul unei crize de sănătate publică, lipsa de coordonare și crearea unei culturi “toxice și haotice”. # Biziday.ro
Un raport independent, condus de Heather Hallett, a ajuns la concluzia că răspunsul guvernului britanic la pandemia Covid-19 a fost în mod constant “prea puțin, prea târziu”. Concret, raportul arată că dacă ar fi fost instituită perioada de lockdown cu doar o săptămână mai devreme, pe 16 martie 2020, ar fi putut fi salvate 23 […]
22:20
Mercenarul Horațiu Potra a fost adus în cătușe de polițiști, cu un zbor din Dubai la București. El este inculpat alături de Călin Georgescu pentru tentativă de lovitură de stat și va fi plasat în arest preventiv. # Biziday.ro
UPDATE, ora 17:40. Nicușor Dan a afirmat că operațiunea de aducere în țară, sub escortă, a lui Horațiu Potra, fiului și nepotului său “confirmă angajamentul ferm al statului român: ordinea constituțională se apără, iar cei suspectați de acțiuni împotriva acesteia ajung în fața justiției. Apreciez efortul Ministerelor Justiției și Afacerilor Interne și tuturor instituțiilor internaționale […]
19:10
Sankt Petersburg. Mai mulți activiști ruși au încercat să-l lovească pe ambasadorul polonez, duminică, prezent pentru o întâlnire cu comunitatea poloneză. Au fost opriți prin intervenția personalului de securitate. # Biziday.ro
Incidentul a avut loc duminică după-amiază, în timp ce ambasadorul și consulul se îndreptau spre o slujbă religioasă, la Biserica Sfânta Ecaterina din Alexandria, cu ocazia Zilei Independenței Poloniei. Au fost înconjurați de un grup agresiv de activiști ruși, care țineau pancarte cu mesaje anti-poloneze și anti-ucrainene și care au început să-l jignească pe ambasador. […]
17:00
Meteorologii atrag atenția că un nor de praf saharian va ajunge deasupra României, începând de vineri și până duminică. # Biziday.ro
”În perioada 21 – 23 noiembrie, circulația aerului se va realiza din sector sud-vestic, astfel că va favoriza avansul dinspre nordul Africii a unei mase de aer încărcată cu particule de praf de origine sahariană către partea sud-estică și central-sud-estică a Europei și implicit deasupra României. Depunerile de praf vor putea fi observate la început […]
16:10
15:40
București. Liceul “Grigore Cerchez” a fost evacuat, după ce a fost sesizat miros de gaze. Alimentarea cu gaze a fost întreruptă pentru moment, iar reprezentanții Distrigaz fac verificări. # Biziday.ro
Colegiul Tehnologic “Grigore Cerchez” din Sector 4 a fost evacuat după ce a fost sesizat miros de gaze în exterior. Reprezentanții companiei Distrigaz sunt prezenți la fața locului, iar în acest moment a fost oprită alimentarea cu gaze. Se fac verificări și măsurători în spațiile interioare și în exterior. Elevii și personalul școlii au fost […]
15:30
Europenii resping orice plan de pace care nu implică Ucraina în negocieri. Declarațiile, în contextul în care un oficial de rang înalt din administrația americană a afirmat că Donald Trump a aprobat planul de pace negociat de SUA cu Rusia. # Biziday.ro
Kaja Kallas, șefa diplomației Uniunii Europene, a precizat astăzi, cu privire la draftul de pace elaborat de Rusia și SUA , că “noi, europenii, am susținut întotdeauna o pace durabilă și justă și salutăm orice eforturi în acest sens. Desigur, pentru ca orice plan să funcționeze, este nevoie de sprijinul ucrainienilor și al europenilor”. Mai […]
15:00
CCR va judeca abia în februarie contestația pe legea privind majorarea impozitelor pe proprietăți, pe câștigurile la bursă și din criptomonede. Inițiativa este esențială în strategia guvernului, pentru bugetul din 2026 și reducerea deficitului. # Biziday.ro
Curtea Constituțională a României a stabilit pe 4 februarie 2026 termenul de judecată a sesizării asupra “legii privind stabilirea unor măsuri de redresare și eficientizare a resurselor publice și pentru modificarea și completarea unor acte normative”. Inițial, guvernul și-a angajat răspunderea pe acest proiect de lege în septembrie, iar atunci acesta a fost atacat la […]
14:50
Fotbal. România va juca împotriva Turciei în semifinala barajului de calificare la Campionatul Mondial. Meciul va avea loc pe 26 martie, anul viitor, în deplasare. În cazul în care câștigă, naționala va mai disputa un meci. # Biziday.ro
România a ratat ocazia de a se califica direct la Campionatul Mondial de anul viitor, terminând pe locul al treilea în grupa H. Totuși, și-a asigurat șansa disputării meciurilor de baraj, datorită câștigării grupei din Liga Națiunilor, anul trecut. În cazul în care echipa națională va trece de Turcia, va disputa finala barajului pe 31 […]
14:00
București. Un antrenor de lupte libere este urmărit penal pentru că a violat o elevă de 16 ani și a agresat-o fizic în timpul antrenamentelor. Bărbatul a fost dus la audieri. # Biziday.ro
“Din probatoriul administrat până în prezent a rezultat că un bărbat, în vârstă de 42 de ani, profitând de vârsta minorei și de relația de încredere pe care aceasta o avea față de el, ar fi întreținut raporturi sexuale cu aceasta, la o adresă din Sectorul 5. Totodată, din verificările efectuate a reieșit faptul că, […]
12:10
ANAF a deschis o acțiune împotriva lui Klaus Iohannis. Solicită plata datoriei de circa cinci milioane de lei și plasarea, sub sechestru a imobilului din Sibiu la care statul este coproprietar. # Biziday.ro
”Statul Român, prin DGRFP Brașov, a înregistrat la instanţa competentă o acțiune prin care solicită obligarea unui fost președinte al României la plata despăgubirilor pentru lipsa de folosinţă a cotei de 1/2 dintr-un imobil situat în centrul municipiului Sibiu”, transmite ANAF. Acțiunea reprezintă o continuare a demersurilor pe care instituția le-a întreprins pentru recunoașterea dreptului […]
11:50
Warner Music, unul dintre cei mai mari producători de profil din lume, a încheiat un acord cu o companie AI, pentru a dezvolta o platformă pe care să fie creată muzică cu ajutorul inteligenței artificiale. Pentru antrenarea algoritmilor, vor fi folosite melodii ale unor artiști reali, cu acordul acestora. # Biziday.ro
Conform Financial Times, Warner Music va încheia un contract cu Udio, un start-up de AI, care va folosi melodiile unor artișt cunoscuții astfel încât melodiile lor să poată fi folosite de inteligența artificială pentru a învăța să creeze “muzică nouă”. Platforma ar urma să fie lansată anul viitor, iar accesul se va face pe baza […]
11:20
Pană de curent în Paris. Peste 50 de mii de locuințe au fost afectate de o întrerupere temporară a furnizării de energie. De asemenea, circulația metroului a fost afectată. Defecțiunea a fost remediată. # Biziday.ro
Pana de curent a durat câteva minute, dar a afectat peste 55 de mii de locuințe din Paris și din regiunea alăturată Hauts-de-Seine. De asemenea, circulația metroului pe unele linii a fost întreruptă temporar, iar sistemul de semaforizare a fost nefuncțional. Deși alimentarea cu energie electrică a fost reluată, câteva mii de locuințe sunt în […]
10:30
Accident feroviar în Cehia. 40 de persoane sunt rănite, dintre care cinci grav, în urma coliziunii între două trenuri. # Biziday.ro
Accidentul feroviar a avut loc în regiunea Boemia de Sud, în jurul orei locale 6:00. Un tren expres care circula de la České Budějovice la Plzeň s-a ciocnit cu un tren local. Patruzeci de persoane au fost rănite în accident, din primele informații, dintre care cinci au suferit răni grave. Salvatorii intervin la fața locului. […]
10:00
Analiză FT. În materia autoturismelor plug-in hibrid, industria auto europeană pierde războiul cu chinezii, chiar înainte ca acesta să înceapă. Cu o tehnologie mai ieftină și mai avansată, China va deține supremația pe piața europeană chiar dacă UE alege să prelungească tranzitul către mașini electrice dincolo de anul 2035. # Biziday.ro
Financial Times arată că BYD și alți producători auto chinezi conduc “o mini-renaștere a vehiculelor hibride plug-in” în Europa, în timp ce rivalii lor occidentali sunt preocupați de amânarea interdicției de a produce motoare pe benzină și dincolo de anul 2035. Spre deosebire de tehnologia mild sau full hibryd, mașinile plug-in hibrid (PHEV) se încarcă […]
08:20
NASA publică observațiile sale despre obiectul interstelar 3I/ATLAS: “Și noi ne dorim foarte mult să găsim viață extraterestră în univers, dar aceasta este o cometă”. La jumătatea lunii decembrie se va apropia cel mai mult de Pământ, dar tot va fi la o distanță aproape dublă decât cea dintre Pământ și Soare. # Biziday.ro
Agenția spațială americană publică cu întârziere, din cauza blocajului federal, imaginile capturate de telescoapele spațiale Hubble și James Webb, dar și de sateliții săi care orbitează Marte. Faptul că acestea nu au fost disponibile la jumătatea lunii octombrie, când corpul interstelar 3I/ATLAS a trecut pe lângă Marte, a alimentat speculațiile legate de faptul că acesta […]
