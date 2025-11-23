SUA. Mai multe inspectorate școlare au deschis un proces împotriva Meta, Google, Spanchat și TikTok, pe care le acuză că ascund intenționat studiile care dovedesc că platformele lor au un impact negativ asupra copiilor. 

14:00

Doi bărbaţi au fost reţinuţi de poliţiştii bistriţeni, după ce au ridicat un colet din Spania în care se aflau două arme letale, inclusiv un dispozitiv pentru vedere pe timp de noapte și un amortizor. Cei doi bărbați, de 46 și 36 de ani, din localitatea Strâmba, au fost prinși într-un flagrant organizat vineri, 21 […]