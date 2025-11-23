Război Rusia – Ucraina. Armata Ucraineană a atacat o centrală situată la circa 120 de kilometri de Moscova. Au fost raportate explozii, însă amploarea pagubelor nu este cunoscută.

14:20

Prim-ministrul a spus la ProTV că ultima întâlnire cu magistrații a fost cea de la Cotroceni, de la finalul săptămânii trecute și că principala modificare față de prima asumare este acceptarea unei perioade de tranziție de 15 ani, în care vârsta de pensionare a magistraților să crească până la 65 de ani. Ilie Bolojan a […]