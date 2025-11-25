Pavel Bartoș, în vizită la matinalul Digi FM: povești din culise, provocări amuzante și magia filmului „Crăciun cu Ramon”

09:30

Jair Bolsonaro a fost arestat după ce s-a stabilit că există un „risc concret de fugă” în timp ce se afla în arest la domiciliu, informează BBC. Fostul preşedinte brazilian de dreapta a fost găsit vinovat de complot pentru o lovitură de stat militară în septembrie şi condamnat la peste 27 de ani de închisoare, dar rămâne în arest la domiciliu în aşteptarea apelurilor.