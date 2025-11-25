Un cuplu din Germania, reţinut după ce ar fi furat monede în valoare de 1 milion de euro din parcometre. Primarul: „Șocat şi consternat”

14:00

Iulia Vântur este acasă în India. Vedeta s-a mutat acum mai bine de 10 ani la Mumbai, acolo unde locuiește alături de iubitul ei, celebrul Salman Khan. Pe lângă faptul că a luat-o de la zero în ceea ce privește cariera, având în vedere că în România era vedetă tv, iar în patria adoptivă s-a apucat de muzică, frumoasa ieșeancă în vârstă de 45 de ani a găsit o adevărată familie în mijlocul rudelor lui Salman.