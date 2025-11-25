Un cuplu din Germania, reţinut după ce ar fi furat monede în valoare de 1 milion de euro din parcometre. Primarul: „Șocat şi consternat”
DigiFM.ro, 25 noiembrie 2025 11:50
Un angajat al oraşului Kempten din sudul Germaniei este acuzat că ar fi furat cel puţin 1 milion de euro, în monede, din parcometre, transmite DPA.
• • •
Alte ştiri de DigiFM.ro
Acum 10 minute
12:10
Cei doi băieți ai lui Macaulay Culkin încă nu și-au dat seama că el este Kevin din "Singur Acasă", deși au văzut filmul de mai multe ori: "Nu au nicio idee" # DigiFM.ro
Pentru milioane de oameni, Macaulay Culkin va rămâne mereu Kevin McCallister. Pentru cei doi fii ai săi, însă, el este pur și simplu „tata”.
Acum 30 minute
12:00
Şase drone au survolat spaţiul aerian al Republicii Moldova. Locuitori evacuaţi după prăbuşirea unei drone pe o casă # DigiFM.ro
Poliţia moldoveană a anunţat evacuarea locuitorilor din Cuhureştii de Jos, raionul Floreşti, din nord-vestul Republicii Moldova, la frontiera cu Ucraina, după ce o dronă s-a prăbuşit marţi dimineaţa peste casa unui paznic de livadă, relatează AFP.
11:50
Un cuplu din Germania, reţinut după ce ar fi furat monede în valoare de 1 milion de euro din parcometre. Primarul: „Șocat şi consternat” # DigiFM.ro
Un angajat al oraşului Kempten din sudul Germaniei este acuzat că ar fi furat cel puţin 1 milion de euro, în monede, din parcometre, transmite DPA.
Acum o oră
11:40
Blocuri de apartamente în flăcări la Kiev, după un nou atac masiv al Rusiei. Cel puţin șase morţi # DigiFM.ro
Cel puţin şase civili au fost ucişi la Kiev, în urma atacului masiv al Rusiei cu rachete şi drone, în timpul nopţii de luni spre marţi. Au fost lovite mai multe blocuri din diferite cartiere ale capitalei ucrainene, potrivit Reuters, AFP şi EFE. Canalul de televiziune local Ukraine 24 a transmis că Rusia a lansat rachete de croazieră Kalibr, hipersonice Kinjal şi balistice Iskander asupra Kievului.
11:40
Pavel Bartoș, în vizită la matinalul Digi FM: povești din culise, provocări amuzante și magia filmului „Crăciun cu Ramon” # DigiFM.ro
Oana Zamfir și Vlad Craioveanu l-au avut invitat pe actorul și producătorul Pavel Bartoș, care a venit cu o combinație perfectă de umor, povești de culise și vibe de sărbători.
11:40
O femeie sau o fată a fost ucisă de un partener sau de membru al familiei aproximativ la fiecare 10 minute anul trecut, conform estimărilor Organizaţiei Naţiunilor Unite, relatează dpa.
Acum 2 ore
11:10
Preşedintele francez Emmanuel Macron anunţă marţi, 25 noiembrie, într-un interviu acordat RTL, că vrea ”o nouă formă” a serviciului naţional universal (SNU), destinat minorilor cu vârsta cuprinsă între 15 şi 17 ani, în vederea unei ”consolidări a pactului armată-naţiune”, dar vrea să ”şteargă” ideea că Franţa şi-ar trimite ”tinerii în Ucraina” pentru a lupta împotriva invadatorului rus, relatează BFMTV.
10:50
Forţele Aeriene au detectat pătrunderi de drone în spaţiul aerian naţional. Mesaje RO-Alert pentru judeţele Tulcea, Galaţi şi Vrancea # DigiFM.ro
Forţele Aeriene au detectat, marţi dimineaţă, pătrunderi de drone în spaţiul aerian naţional. Una dintre acestea a traversat spaţiul aerian dinspre Vâlcove (Ucraina), până în zona Chilia Veche din judeţul Tulcea, iar cea de-a doua a fost detectată în zona judeţului Galaţi. Două aeronave germane Eurofighter Typhoon, de la baza aeriană Mihail Kogalniceanu şi două F-16 au fost ridicate pentru monitorizarea situaţiei. De asemenea, au fost transmise mesaje RO-Alert pentru judeţele Tulcea, Vrancea și Galaţi.
10:40
Temperaturile se vor situa peste cele specifice acestei perioade, până la jumătatea lui decembrie, anunţă meteorologii, care au făcut publică prognoza pentru intervalul 24 noiembrie - 22 decembrie. În săptămâna 24 noiembrie - 1 decembrie, sunt aşteptate precipitaţii abundente în sudul ţării.
Acum 4 ore
09:30
Donald Trump declară că relaţia cu Beijingul este "extrem de solidă" după o discuţie la telefon cu Xi Jinping # DigiFM.ro
Donald Trump a dat asigurări luni într-un mesaj pe reţeaua sa Truth Social că relaţia cu Beijingul este "extrem de solidă", după o discuţie la telefon cu omologul său chinez Xi Jinping, informează AFP.
09:20
Curtea Constituțională discută sesizările privind legea referitoare la plata pensiilor private # DigiFM.ro
Curtea Constituțională a României (CCR) discută, marți, sesizările Înaltei Curți de Casație și Justiție și AUR în legătură cu legea privind plata pensiilor private.
08:30
Află programul paradei de 1 Decembrie 2025 din București, traseul complet, cine participă și ce restricții de circulație se aplică pe 29 noiembrie și 1 decembrie. Detalii oficiale despre repetiții, tehnica militară și măsurile anunțate de Ministerul Apărării.
Acum 24 ore
16:40
Cine este și cu ce se ocupă noul partener de viață al Dacianei Sârbu. Fosta soție a lui Victor Ponta nu s-a ferit să vorbească despre el: „Am trăit în adevăr!” # DigiFM.ro
Divorțul dintre Daciana Sârbu și Victor Ponta a surprins pe multă lume, însă fosta europarlamentară și femeie de afaceri pare să fi găsit din nou liniștea în viața personală, fiind surprinsă din nou alături de partener.
15:20
Meghan Trainer a transformat bullyingul online într-o nouă piesă, „Still Don't Care”. „M-au făcut să plâng” # DigiFM.ro
Cântăreaţa şi compozitoarea Meghan Trainer s-a aventurat într-un nou univers tematic odată cu noul ei cântec, "Still Don't Care", care explorează experienţele sale din perioada în care a fost supusă bullyingului online pe reţelele de socializare.
15:00
Actorul Udo Kier, un veteran al Hollywoodului, a murit la 81 de ani. A jucat și în „Ace Ventura: Pet Detective” şi „Armageddon” # DigiFM.ro
Actorul german Udo Kier a murit la vârsta de 81 de ani, în Palm Springs, a confirmat managerul acestuia luni pentru DPA.
14:50
Meteorologii anunţă răcirea accentuată a vremii la jumătatea acestei săptămâni. Ce temperaturi se vor înregistra în primele zile din decembrie # DigiFM.ro
Vremea se va răci accentuat în majoritatea regiunilor la mijlocul acestei săptămâni după ce marţi temperaturile din termometre vor depăşi normalul perioadei în multe regiuni ale ţării, potrivit prognozei pentru intervalul 24 noiembrie - 7 decembrie, publicate luni de Administraţia Naţională de Meteorologie.
14:40
Repetiții pentru parada de 1 Decembrie în București. Restricții de trafic în zilele de 29 noiembrie și 1 decembrie # DigiFM.ro
Află când au loc repetițiile pentru parada de 1 Decembrie în București și ce restricții de trafic se aplică pe 29 noiembrie și 1 decembrie. Detalii despre program, participanți, antrenamentele aeriene și măsurile anunțate de Ministerul Apărării.
14:00
Iulia Vântur, urare de ziua "socrului" ei, de care este foarte apropiată: "Ființa mea preferată, o binecuvântare în viața mea" # DigiFM.ro
Iulia Vântur este acasă în India. Vedeta s-a mutat acum mai bine de 10 ani la Mumbai, acolo unde locuiește alături de iubitul ei, celebrul Salman Khan. Pe lângă faptul că a luat-o de la zero în ceea ce privește cariera, având în vedere că în România era vedetă tv, iar în patria adoptivă s-a apucat de muzică, frumoasa ieșeancă în vârstă de 45 de ani a găsit o adevărată familie în mijlocul rudelor lui Salman.
13:20
Preşedintele francez Emmanuel Macron ar urma să anunţe în zilele următoare introducerea unui serviciu militar - voluntar - în Franţa, un proiect aflat în studiu de mai multe luni, într-o lume ”plină de incertitudini”, în contextul războiului de la uşa Europei, relatează AFP.
13:20
"Putin vrea recunoaşterea legală a ceea ce a furat". Zelenski, despre principala problemă în calea obținerii unei păci echitabile # DigiFM.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni, 24 noiembrie, că principalul obstacol pentru a se ajunge la acordul de pace cu Rusia promovat de SUA este faptul că liderul rus, Vladimir Putin, doreşte ca atât Kievul, cât şi comunitatea internaţională să recunoască teritoriile cucerite de armata sa în Ucraina ca parte a Federaţiei Ruse, relatează EFE.
13:10
Un bărbat fără permis a furat un taxi după ce a refuzat să achite cursa. A schimbat numerele de înmatriculare și s-a plimbat prin Craiova până a fost prins de polițiști # DigiFM.ro
Un taximetrist de 51 de ani a fost agresat de un client, care a refuzat să plătească o cursă şi care i-a furat autoturismul. El a schimbat numărul de înmatriculare cu unul luat de la o altă maşină şi s-a plimbat prin Craiova cu maşina până a fost prins de poliţişti, ulterior fiind reţinut.
Ieri
12:00
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o atenționare Cod galben de vânt, valabilă din această noapte, de la ora 3:00, în 16 județe din Banat, sudul Crișanei, Carpații Meridionali și Carpații Occidentali și pe litoral.
11:40
"Orice viitor acord va trebui să respecte deplin suveranitatea Ucrainei", se arată într-un comunicat comun SUA-Ucraina, după negocierile din Elveția # DigiFM.ro
Statele Unite şi Ucraina au anunţat în noaptea de duminică spre luni că un ”viitor acord” de pace care să pună capăt conflictului cu Rusia ”va trebui să respecte deplin suveranitatea” Kievului, în urma unor negocieri ”constructive”, la Geneva, între americani, ucraineni şi europeni, relatează AFP.
10:50
Nicolas Sarkozy, proaspăt ieșit din închisoare, surprins pe stadion. Zâmbitor și relaxat, deși n-a scăpat de problemele cu legea # DigiFM.ro
Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy a fost surprins în tribunele stadionului Parc des Princes, unde a asistat la meciul dintre Paris Saint-Germain și Le Havre AC. Zâmbitor și relaxat, Sarkozy a fost văzut discutând cu mai mulți oameni de afaceri, ceea ce ridică inevitabil întrebarea: a venit doar ca simplu fan al fotbalului sau vizita are și o altă miză?
10:50
Unguru' Bulan despre numele de alint din cuplu și romantismul românesc
10:50
Rusia condamnă la şapte ani de închisoare o femeie care a promis să invite armata ucraineană la un ceai # DigiFM.ro
O însoţitoare de bord din Rusia, care a promis că va "invita la un ceai" armata ucraineană dacă va ajunge la Moscova, a fost condamnată duminică la şapte ani de închisoare pentru răspândirea de informaţii false despre forţele armate ruse, potrivit EFE.
10:30
Paul Costelloe, designerul personal al prinţesei Diana, a murit la vârsta de 80 de ani. „A fost şi este o poveste irlandeză de succes” # DigiFM.ro
Creatorul de modă irlandez Paul Costelloe, designerul personal al prinţesei Diana şi o prezenţă obişnuită a Săptămânii Modei de la Londra timp de patru decenii, a murit la vârsta de 80 de ani, a anunţat familia acestui .
10:10
Lia Olguţa Vasilescu, despre varianta căderii Guvernului Bolojan: „Poate să vină un premier, tot din partea PNL, pentru că deocamdată este un protocol pe care noi îl respectăm” # DigiFM.ro
Primarul municipiului Craiova, Lia Olguţa Vasilescu, susţine că, dacă PSD iese de la guvernare, atunci există varianta opoziţiei, dar a admis că există şi posibilitatea reintrării în guvern în cazul în care PNL nominalizează un alt premier.
09:50
Marco Rubio spune că întâlnirea cu oficialii ucraineni a fost „cea mai productivă şi semnificativă” de până acum # DigiFM.ro
Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat că a reuşit progrese semnificative în discuţiile privind planul SUA de încetare a războiului din Ucraina, în cadrul întâlnirii cu delegaţia ucraineană la Geneva, relatează CNN.
09:40
SUA şi Ucraina spun că au elaborat o „nouă versiune” a planului de pace. Este un plan "actualizat şi perfecţionat" # DigiFM.ro
Statele Unite şi Ucraina declară că au creat un „plan de pace actualizat şi perfecţionat” pentru a pune capăt războiului cu Rusia. Aparent a fost modificat un plan anterior elaborat de administraţia Trump, pe care Kievul şi aliaţii săi îl considerau prea favorabil Moscovei, relatează Reuters.
09:40
Fostul prim-ministru britanic David Cameron, în vârstă de 59 de ani, a dezvăluit că a fost tratat pentru cancer de prostată, relatează BBC.
09:40
Primarul ales al New York-ului, Zohran Mamdani, a declarat că încă îl consideră pe preşedintele american Donald Trump un „fascist” şi un „despot”, dar a privit prima lor întâlnire faţă în faţă, care a avut loc vineri la Casa Albă, ca pe o „oportunitate” de a colabora pentru reducerea costului vieţii pentru newyorkezi, relatează NBC News.
09:30
Scandal la Spitalul Judeţean de Urgenţă Argeş. Un bărbat a agresat agenţii de pază şi a spart mai multe geamuri # DigiFM.ro
Poliţia a intervenit, duminică, la Unitatea de Primiri Urgenţe a Spitalului Judeţean de Urgenţă Argeş, unde a avut loc un scandal între un bărbat şi agenţii de pază. Bărbatul ar fi agresat agenţii şi ar fi spart mai multe geamuri, rănindu-se la o mână. La rândul lor, agenţii l-ar fi agresat. Poliţiştii au deschis dosar penal pentru mai multe infracţiuni, urmând a stabili exact ce s-a întâmplat.
09:20
Accident în Brăila. Un autobuz cu 24 de ucraineni a ieşit în afara şoselei şi a ajuns într-un şanţ. A fost activat Planul Roşu de Intervenţie # DigiFM.ro
Un accident rutier a avut loc, duminică seară, pe Calea Galaţi din municipiul Brăila, unde un autobuz în care se aflau 24 de ucraineni ieşit în afara şoselei şi a ajuns într-un şanţ. Autorităţile au activat Planul Roşu de Intervenţie.
23 noiembrie 2025
19:00
Vremea continuă să se răcească, iar în mai multe zone se înregistrează lapoviţă şi ninsoare. Avertisment al Poliţiei: Sunt necesare anvelopele de iarnă # DigiFM.ro
Poliţia Sibiu avertizează că în mai multe zone se înregistrează lapoviţă şi ninsoare, iar drumurile pot deveni alunecoase, motiv pentru care sunt necesare anvelopele de iarnă.
18:30
Două persoane au căzut într-o groapă din asfalt, pe o stradă din Petroşani. Ambele au fost transportate la spital # DigiFM.ro
Două persoane au fost rănite, duminică, după ce au căzut într-o groapă din asfalt, pe o stradă din Petroşani. Ambele victime fost transportate la spital. Groapa este adâncă de un metru şi are un diametru de 80 de centimetri.
18:30
Atac al Israelului asupra Beirutului. Ţinta a fost şeful de stat major al Hezbollah. Au murit cel puţin două persoane # DigiFM.ro
Israelul a atacat suburbia sudică a Beirutului, capitala Libanului, vizându-l pe şeful de stat major al grupării Hezbollah, aliniată Iranului, a anunţat duminică biroul premierului israelian Benjamin Netanyahu, potrivit Reuters.
16:50
Tânărul de 21 de ani suspectat că a înjunghiat mortal un taximetrist din Mioveni ar fi consumat droguri în ziua crimei. Când a fost prins avea pe el geaca victimei # DigiFM.ro
Tânărul de 21 de ani suspectat că a înjunghiat mortal un taximetrist din Mioveni a fost prins pe un câmp în apropierea locului unde a comis fapta şi avea pe el geaca victimei. Între echipajele care l-au prins se afla şi o tânără, elevă a Şcolii de Agenţi de Poliţie "Vasile Lascăr" Câmpina, care îşi desfăşoară stagiul de practică la Poliţia Oraşului Mioveni. Verificările arată că în ziua crimei tănărul ar fi consumat droguri.
15:10
Tânără de 24 de ani, mușcată de ploșnițe într-un tren București–Sighet: „Uitați-vă la poze, sunt peste tot!” # DigiFM.ro
O călătorie cu trenul pe ruta București–Sighet s-a transformat într-un coșmar pentru o tânără de 24 de ani, care susține că a fost mușcată de ploșnițe în timpul nopții. Femeia a ales să călătorească la cușetă, pentru care a plătit 190 de lei, însă condițiile în care a fost nevoită să își petreacă drumul au fost departe de cele promise.
14:40
Un ciclon tropical a lovit Teritoriul de Nord al Australiei. Mii de oameni au rămas fără electricitate # DigiFM.ro
Mii de oameni din Teritoriul de Nord al Australiei au rămas, duminică, fără electricitate, după ce un ciclon tropical a adus în regiuni vânt distrugător, inclusiv în capitala Darwin, potrivit Reuters.
13:10
Lando Norris şi Oscar Piastri, descalificaţi de la Grand Prix-ul de Formula 1. Lupta pentru titlul mondial, relansată # DigiFM.ro
Piloţii McLaren, Lando Norris şi Oscar Piastri, au fost descalificaţi din Marele Premiu de la Las Vegas, din cauza unor probleme la monoposturile lor.
12:50
Bruce Willis nu-și mai recunoaște uneori fiica. Rumer Willis a vorbit despre starea de sănătate a actorului care se luptă cu demența # DigiFM.ro
Starea de sănătate a lui Bruce Willis, actorul în vârstă de 70 de ani cunoscut din „Die Hard” și „The Sixth Sense”, continuă să se deterioreze vizibil, potrivit mărturiilor recente oferite de familia sa. Diagnosticul său de demență frontotemporală (FTD), anunțat public în februarie 2023, după un an marcat de simptome grave de afazie, evoluează rapid, afectând tot mai puternic limbajul, personalitatea și capacitatea de recunoaștere socială.
Mai mult de 2 zile în urmă
12:10
Se relansează cursa de Formula 1 pentru titlu? Lando Norris şi Oscar Piastri ar putea fi descalificaţi de la Marele Premiu de la Las Vegas # DigiFM.ro
Federaţia Internaţională de Automobilism (FIA) a anunţat deschiderea unei anchete privind monoposturile McLaren ale lui Lando Norris şi Oscar Piastri la finalul Marelui Premiu de Formula 1 la Las Vegas.
12:00
Un tânăr de 26 de ani și-a luat viața în trenul Iași-București. Garnitura a staţionat peste o oră, pentru cercetări # DigiFM.ro
Un tânăr a fost găsit spânzurat, sâmbătă, într-o toaletă a trenului Interregio Iaşi-Bucureşti, cel care l-a descoperit fiind unul dintre controlori. Bărbatul a urcat în Gara Iaşi, iar cel mai probabil a recurs la gestul sinuciderii imediat după ce garnitura s-a pus în mişcare. El avea 26 de ani, iar după ce a fost găsit mort trenul a fost oprit în gara Crasna din judeţul Vaslui.
12:00
Facturi uriașe la bloc în această iarnă. Românii vor avea facturi mai mari de întreținere, din cauza scumpirii cu 62% a unei taxe # DigiFM.ro
Românii de la bloc se pregătesc pentru o iarnă dificilă, după ce facturile la întreținere vor crește semnificativ în următoarele luni. Majorarea abruptă a taxei de cogenerare, cu 62%, valabilă de la 1 noiembrie 2025, precum și creșterea TVA-ului la energia termică, pun presiune pe bugetele familiilor, potrivit unei analize publicate de Replica Online. Specialiștii avertizează că impactul va fi resimțit în toate orașele mari, în special în blocurile racordate la sistemele centralizate de termoficare.
10:40
Probleme în căsnicie pentru JD Vance? Soţia vicepreşedintelui american a apărut fără verighetă la un eveniment # DigiFM.ro
După ce Usha Vance a fost văzută fără verigheta, au început să circule zvonuri despre căsătoria ei cu vicepreşedintele JD Vance. Dar un purtător de cuvânt al doamnei vicepreşedinte a lămurit lucrurile.
10:30
Cristiano Ronaldo, apărat de sora sa mai mare, după vizita starului portughez la Casa Albă: „Sunteţi nişte ipocriţi!” # DigiFM.ro
Katia Aveiro, sora mai mare a lui Cristiano Ronaldo, i-a luat apărarea actualului jucător al echipei Al-Nassr, criticat după vizita sa la Casa Albă alături de logodnica sa, Georgina Rodriguez.
10:30
Demersurile legale pentru recuperarea despăgubirilor datorate de Klaus Iohannis vor continua. Şeful ANAF: „O să aşteptăm motivarea instanţei” # DigiFM.ro
Şeful ANAF, Adrian Nica, a afirmat că instituţia va continua demersurile legale pentru recuperarea de la fostul preşedinte Klaus Iohannis a despăgubirilor datorate pentru lipsa de folosinţă a cotei de jumătate dintr-un imobil situat în centrul municipiului Sibiu, după ce instanţa a respins instituirea sechestrului.
09:40
Nepoata lui JFK, Tatiana Schlossberg, anunţă că a fost diagnosticată cu cancer în stadiu terminal # DigiFM.ro
Jurnalista Tatiana Schlossberg, nepoata fostului preşedinte John F. Kennedy, a dezvăluit sâmbătă că a fost diagnosticată cu cancer în stadiu terminal. Un medic i-a spus că mai are mai puţin de un an de trăit, relatează CNN.
09:30
Trump afirmă că planul SUA de a pune capăt războiului din Ucraina nu este ”ultima ofertă” pentru Kiev # DigiFM.ro
Preşedintele Donald Trump a afirmat că planul SUA de a pune capăt războiului dintre Rusia şi Ucraina nu este ”ultima sa ofertă” pentru Kiev, după ce aliaţii ucrainenilor şi-au arătat îngrijorarea privind propunerile, scrie BBC.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.