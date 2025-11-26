Sportivii CSM Focșani, rezultate foarte bune la Campionatul Național de tir sportiv

08:20

Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: 1. Premierul Ilie Bolojan a declarat că este nevoie ca Guvernul să limiteze pensionarea anticipată pentru toate categoriile şi că, în acest sens, se lucrează la diferite ipoteze de lucru. „Dacă pachetul pentru pensiile magistraţilor va trece, el poate să fie o bază de lucru şi pentru celelalte categorii”. (Digi24) 2. Candidatul USR pentru Primăria […] Articolul Cronica dimineții – 22.11.2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.