Cristian Dogaru: Declinul Vestului se vede din elicopter...
ActiveNews.ro, 26 noiembrie 2025 13:20
Declinul Vestului pare acum la fel de previzibil și vine pe o dublă axă — economică și cultural-socială — având ca rezultat dinamitarea coeziunii sociale. Nu mai luptăm pentru propagarea ideilor creștinedin Vest; luptăm pentru eliminarea inegalităților de rasă șisex, pentru drepturile LGBTQ+ și conservarea planetei, pentrudrepturile imigrației.
• • •
Alte ştiri de ActiveNews.ro
Acum 15 minute
13:30
Statul român funcționează după expresia: „lasă că merge și așa”. Nici acum situația de la Valea Uzului nu a fost rezolvată, în continuare nu există avizele necesare pentru funcționarea cimitirului. Oricând poate reizbucni conflictul interetnic pe crucile soldaților morți în primul război mondial.
Acum 30 minute
13:20
Declinul Vestului pare acum la fel de previzibil și vine pe o dublă axă — economică și cultural-socială — având ca rezultat dinamitarea coeziunii sociale. Nu mai luptăm pentru propagarea ideilor creștinedin Vest; luptăm pentru eliminarea inegalităților de rasă șisex, pentru drepturile LGBTQ+ și conservarea planetei, pentrudrepturile imigrației.
Acum o oră
12:50
Biserica îl praznuieste, la 26 noiembrie, pe SF. STELIAN PAFLAGONUL. O parte din sfintele sale moaște poate fi găsită, spre închinare, în biserica cu hramul Sf. Stelian, numită și Lucaci, din București.
12:50
Trump: Însăși acceptarea păcii și renunțarea de a cuceri noi teritorii ar fi o concesie majoră din partea Rusiei # ActiveNews.ro
Situația de pe front arată că, dacărăzboiul continuă, Rusia va cuceri și mai multe teritorii în lunile următoare,de aceea trebuie făcută pacea, a declarat președintele SUA.
Acum 2 ore
12:40
Situația de pe front arată că, dacărăzboiul continuă, Rusia va cuceri și mai multe teritorii în lunile următoare,de aceea trebuie făcută pacea, a declarat președintele SUA.
Acum 12 ore
00:50
Dominic Samuel Fritz INTERZICE COLINDELE lui Radu Gyr la Filarmonica din Timișoara. Sindicatul se opune. De ce a greșit Patriarhia pentru că nu a apărat mai viguros Opera creștină a Poetului Închisorilor și lucrarea TRONOS # ActiveNews.ro
Juriștii Cancelariei Patriarhale să pună mână pe legile existente și să constate că nu există nici un articol care să permită interzicerea unei opere literare, creștine sau nu, venite din partea unui legionar sau unui comunist, și să se exprime public pe această temă. Și să explice și Armatei și Parlamentului și Președinției, dacă este nevoie.
Acum 24 ore
22:10
Miza celor care au pornit azi o întreagă anti-cruciadă împotriva foștilor deținuți politici nu are nimic de-a face cu istoria, cu integritatea sau cu democrația. Miza este să fie ponegriți în mod propagandistic cei care au avut atitudini „ostile regimului” care ar putea reprezenta modele pentru rezistența împotriva abuzurilor statului de astăzi.
21:40
Virgiliu Gheorghe despre Criza din Educație: Suntem în proces masiv de disoluție a neamului - profesorii de calitate vor dispărea și vor fi aduși profesori străini de cultura și legea noastră. Austeritatea este un program de lichidare. INTERVIU II # ActiveNews.ro
Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), care reprezintă la această oră, conform sondajelor, circa 40% din electorat, a organizat o conferință națională despre „CRIZA EDUCAȚIEI: între comasare, haos și dorința de libertate educațională. Homeschooling”.
20:40
Grigore Cartianu devoalează mentalitatea #Rezist de la Putere, într-un acces de demență online contra președintelui SUA, Donald Trump: ”Ești un jeg planetar, ții partea Rusiei criminale. Siktir, bestie putinistă!” # ActiveNews.ro
Grigore Cartianu, ziariciul certat cu apa caldă, săpunul și bunul simț, a luat-o complet razna. Drona din Cuhureștii de Jos, posibil aterizată chiar pe coliba lui Cartianu, i-a pus capac, se pare, declanșându-i un acces de furie, ca să nu spunem de demență.
20:00
USR, cel mai periculos partid al României. Analiza unui expert: Atenție la USR - România nu înțelege ce i se întâmplă! VERDICT FINAL # ActiveNews.ro
O analiză despre cel mai periculos partid al României, USR, o copie „updată” a PCdR, după noi, după autor a NSDAP, s-a viralizat în mediul online fără numele autorului ei, identificat sumar drept C.C..
19:10
Erea drona lui Mitică a lu’ Cocoșatu din capătul satului; o trimesese la farmacie să ia o sticlă de Mona, vinul nefiind gata încă.
18:20
Marian Dumitru: Se discută tot mai mult despre pace în Ukraina, așa că este extrem de posibil ca tocmai acum să pornească un război de proporții! # ActiveNews.ro
În vreme de război, sau în preajma acestuia presa e considerată armă tactică, dispozitiv de propagandă. Știrile sunt filtrate, cenzurate, interzise. Adevărul e construit. Opinia publică e dictată dintr-un birou, în care nimeni nu e jurnalist.
18:00
VULTURI TRIMIȘI LA MUȘTE. Prof. Silviu Gurlui: Sute de mii de euro pentru o singură dronă de mici dimensiuni care și-a continuat liniștită drumul prin spațiul nostru aerian până în curtea unui sătean din Puiești # ActiveNews.ro
Pare un efort operațional uriaș, de sute de mii de euro, pentru o singură dronă de mici dimensiuni care și-a continuat liniștită drumul prin spațiul nostru aerian. Asta arată exact unde am ajuns: un stat membru NATO, cu miliarde alocate apărării, dar care încă nu poate neutraliza rapid o dronă ce parcurge nestingherită zeci de kilometri prin România.
16:00
Curtea de Justiție a UE: Căsătoriile între homosexuali TREBUIE recunoscute în întreaga Uniune Europeană! # ActiveNews.ro
Căsătoriile între persoane de același sex,încheiate în orice țară membră a UE, trebuie obligatoriu recunoscute în toatecelelalte țări membre, indiferent de legislația internă a fiecăreia dintre ele,a decis Curtea de Justiție a UE.
15:20
DRONA DIN PUIEȘTI. Obiect zburător puțin identificabil prăbușit în curtea unui localnic din Vaslui după mesaje RO-Alert în trei județe. Zelenski știe exact câte drone rusești au intrat în România # ActiveNews.ro
Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării, a precizat că a fost informat în urmă cu puțin timp că o dronă a fost găsită picată în județul Vaslui.
14:40
25 noiembrie: Sfânta Mare Muceniță Ecaterina. Părticele din moaștele acesteia se află la Bisericile Colțea, Sfânta Ecaterina - paraclis universitar, Izvorul Nou dintre Vii și la Mănăstirea Comana. Sfântul Mare Mucenic Mercurie (Dezlegare la pește) # ActiveNews.ro
Sfânta Muceniță Ecaterina, fiica principelui Consta, a trăit în timpul împăratului Maximian, la începutul secolului al IV-lea. Cunoștea foarte bine limba greacă și limba latina și avea cunostințe temeinice de astronomie și de oratorie.
14:20
Adio numerar? Noua lege obligă ca taxele, impozitele și utilitățile să fie achitate doar electronic # ActiveNews.ro
O nouă lege publicată recent în Monitorul Oficial stabilește că toate plățile către instituțiile statului - taxe, impozite, amenzi sau tarife pentru servicii, trebuie efectuate prin card, transfer bancar sau aplicații electronice.
13:50
Mihai Tîrnoveanu: 100 de copii din Covasna și Brașov se unesc pe Calea Neamului pentru a porni la drum spre Catedrala Mântuirii Neamului, de Sfântul Apostol Andrei # ActiveNews.ro
Este "lecția deschisă" de patriotism din ajunul Zilei Naționale care va începe cu inimile tinere bătând la Sfânta Liturghie în cea mai mare biserică ortodoxă din lume.
Ieri
13:30
Ion Cristoiu: 24 noiembrie 2024 - un moment de destin al României | Nu se mai luptă pentru pace. Se luptă pentru război. Deci planul de pace va eșua! # ActiveNews.ro
Jurnalul meu video | 24 noiembrie 2025: 24 noiembrie 2024 - un moment de destin al României | Nu se mai luptă pentru pace. Se luptă pentru război. Deci planul de pace va eșua!
13:20
Călin Georgescu, anunțul momentului: ”Pe 1 Decembrie voi fi la Alba Iulia, alături de români”. Apel ferm către instituțiile publice: ”Să DESECRETIZEZE stenogramele CSAT și CCR din preziua alegerilor” # ActiveNews.ro
Călin Georgescu s-a prezentat, marți, la sediul Poliției Buftea pentru a semna controlul judiciar. La ieșirea din sediul poliției, liderul suveranist a anunțat că va fi prezent la Alba Iulia, la manifestațiile de 1 Decembrie. Mesajul vine la un an după ce a scris istorie cu victoria sa din primul tur al alegerilor prezidențiale din 2024.
13:10
Dronă rusească prăbușită în Vaslui după mesaje RO-Alert în trei județe. Zelenski știe exact câte drone rusești au intrat în România # ActiveNews.ro
Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării, a precizat că a fost informat în urmă cu puțin timp că o dronă a fost găsită picată în județul Vaslui.
12:30
În această dimineață, o serie de mesaje RO-Alert au fost transmise pentru localitățile Mărășești, Pufești, Homocea, Adjud, Ploscuteni, Corbița, Tănăsoaia, Boghești și Garoafa din județul Vrancea.
12:10
De data aceasta, președintele SUA pareserios în intențiile sale de a pune presiune pe Ucraina și pe țările europenepentru a opri războiul.
12:00
Dronă rusească prăbușită în Vrancea după mesaje RO-Alert în trei județe. UPDATE: Dronă rusească găsită în Vaslui # ActiveNews.ro
În această dimineață, o serie de mesaje RO-Alert au fost transmise pentru localitățile Mărășești, Pufești, Homocea, Adjud, Ploscuteni, Corbița, Tănăsoaia, Boghești și Garoafa din județul Vrancea.
11:40
Călin Georgescu, anunțul momentului: ”Pe 1 Decembrie voi fi la Alba Iulia, alături de români”. Apel ferm către instituțiile publice: ”Să DESCERETIZEZE stenogramele CSAT și CCR din preziua alegerilor” # ActiveNews.ro
Călin Georgescu s-a prezentat, marți, la sediul Poliției Buftea pentru a semna controlul judiciar. La ieșirea din sediul poliției, liderul suveranist a anunțat că va fi prezent la Alba Iulia, la manifestațiile de 1 Decembrie. Mesajul vine la un an după ce a scris istorie cu victoria sa din primul tur al alegerilor prezidențiale din 2024.
11:00
În această dimineață, o serie de mesaje RO-Alert au fost transmise pentru localitățile Mărășești, Pufești, Homocea, Adjud, Ploscuteni, Corbița, Tănăsoaia, Boghești și Garoafa din județul Vrancea.
10:30
Vești bune de la Casa Albă: Majoritatea punctelor planului de pace pentru Ucraina au fost agreate # ActiveNews.ro
Majoritatea punctelor planului de a pune capăt războiului Rusiei cu Ucraina, propuse de administrația președintelui american Donald Trump, au fost agreate, a declarat secretarul de presă al Casei Albe, Caroline Levitt.
10:00
Scandal diplomatic Polonia-Israel: Varșovia îl convoacă pe ambasadorul israelian după o postare înșelătoare a Yad Vashem despre Holocaust # ActiveNews.ro
Guvernul polonez l-a convocat luni pe ambasadorul Israelului, după ce o postare a institutului Yad Vashem a sugerat că Polonia ar fi prima țară în care evreii au fost obligați să poarte steaua galbenă în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial.
09:20
A ciocănit din sicriu: femeie dusă pentru donare de organe și incinerare, găsită vie # ActiveNews.ro
O femeie din Thailanda a șocat personalul unui templu budist după ce a început să se miște în sicriu, chiar înainte de a fi incinerată.
09:00
Premieră istorică: Papa Leon a numit un român drept adjunct al ministrului de externe al Vaticanului # ActiveNews.ro
Papa Leon a numit, în premieră, un român în funcția de adjunct al ministrului de externe al Vaticanului.
09:00
O nouă înțelegere ruso-americană: Biserica Rusă a aprobat cinstirea primei sfinte din America, mamă a 13 copii # ActiveNews.ro
Raportul mitropolitului Antonie de Volokolamsk, președintele Departamentului pentru Relații Externe Bisericești al Patriarhiei Moscovei, privind canonizarea realizată de Biserica Ortodoxă din America a dreptei Olga din Alaska...
08:40
Mesajul lui Călin Georgescu, la un an de la momentul care a zguduit sistemul — LIVE de la Poliția Buftea # ActiveNews.ro
Călin Georgescu iese astăzi în fața românilor cu un mesaj exploziv la un an după ce a scris istorie cu victoria sa din primul tur al alegerilor prezidențiale din 2024.
04:50
După ce i-a făcut pe nevaccinați ”șobolani ciumați” pe X, nepoata lui JFK, Tatiana Schlossberg, ziaristă climatică la New York Times, a descoperit că are cancer terminal la 35 de ani și dă vina pe unchiul ei, Robert F. Kennedy Jr. # ActiveNews.ro
Tatiana Schlossberg, fiica fostului ambasador Caroline Kennedy și nepoata fostului președinte John F. Kennedy, a anunțat în weekend că mai are mai puțin de un an de trăit, după ce a fost diagnosticată cu o formă rară de cancer.
02:30
Provocarea lui Mihail Neamțu: De unde se trage Toader Paleologu - din genovezi sau bizantini? Din Conu' Alecu sau din Marin Oltescu? E lesbian sau securistan? # ActiveNews.ro
Mihail Neamțu, într-o polemică cordială cu Toader Paleologu, fiul celui mai îndelungat turnător la Securitate din lumea intelectuală, recte Conu' Alecu Paleologu, alias Marin Oltescu, îl provoacă pe fostul candidat prezidențial-marionetă al lui Traian Băsescu la dezgroparea originilor sale reale.
00:20
Boții și ”actorii statali” străini sunt la ei: Ilie Bolojan, manageriat pe X din Hong Kong, Călin Georgescu din România # ActiveNews.ro
Inginerii care meșteresc la platforma X/Twitter (a lui Elon Musk) au introdus în weekend o funcție foarte interesantă: devoalarea originii utilizatorului.
24 noiembrie 2025
23:00
“Dacă intră Călin Georgescu în Turul 2, te pregătești Nicușor pentru prezidențiale” - 24 noiembrie 2024, Ora 22.06. Consilierul USR Ștefan Stofor în direct către Nicușor Dan - VIDEO/DEZVĂLUIRE Col. (r) SRI Ion Dedu # ActiveNews.ro
Robert Turcescu publică o secvență aproape incredibilă prezentată de col. (r) SRI Ion Dedu la Dan Diaconescu Direct în emisiune:
22:20
Virgiliu Gheorghe: Prin reforma de austeritate, profesorul a fost și mai mult batjocorit de sistem. Un gunoier câștigă mult mai bine ca un profesor care merge la școală să-și țină timorat orele. INTERVIU EDUCAȚIE/HOMESCHOOLING (I) # ActiveNews.ro
Domnule Virgiliu Gheorghe Vlăescu, ați luat parte recent la o conferință pe tema „Criza educației între comasare, haos și dorința de libertate educațională. Homeschooling”, organizază de Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), la Parlamentul României. Care a fost scopul acestui eveniment?
21:30
Așadar, pentru a controla din amonte reacția populației pe durata dintre momentele ciclurilor electorale (dintre alegeri), metasistemul a dezvoltat o a doua platformă de distribuție a puterii civice și anume rețeaua ONG-urilor.
20:30
BOMBA CSAT: România trebuie să fie pregătită pentru gestionarea riscurilor unui conflict armat de amploare, de lungă durată # ActiveNews.ro
Strategia Națională de Apărare a Țării a fost dezbătută în ședința CSAT. Pe ordinea de zi a ședinței s-au aflat și alte subiecte fierbinți ce țin de securitatea țării, precum și un raport privind prevenirea și combaterea traficului și consumului de droguri. România trebuie să fie pregătită pentru un conflict de amploare, se spune în documentul
19:10
Anca Alexandrescu a primit locul lui Călin Georgescu și Nicușor Dan la Alegerile Locale din 7 decembrie 2025 # ActiveNews.ro
Biroul Electoral al Municipiului București a stabilit ordinea candidaților pe buletinul de vot pentru alegerile locale parțiale din 7 decembrie care vor avea loc în București. Favoriții Sistemului, au nimerit, desigur, tot întâmplător, pe locurile 1 și 2.
19:00
Anca Alexandrescu a primit locul lui Călin Georgescu și Nicușor Dan la Alegerile Locale # ActiveNews.ro
Biroul Electoral al Municipiului București a stabilit ordinea candidaților pe buletinul de vot pentru alegerile locale parțiale din 7 decembrie care vor avea loc în București.
18:30
Deputatul AUR Andrei Gușă la convocarea CSAT: Președintele Nicușor Dan să respecte voința românilor și să susțină planul de pace promovat de Donald Trump # ActiveNews.ro
Președintele Nicușor Dan a convocat astăzi o nouă ședință CSAT pe marginea problemelor de securitate ale României și cele inerente zonei noastre geografice. Dar președintele Donald Trump a declarat fără echivoc că Ucraina și partenerii europeni ai Statelor Unite trebuie să promoveze și să accepte planul de pace în 28 de puncte
18:20
S-a dovedit: Mai multe VACCINURI injectate bebelușilor, mai multe cazuri de AUTISM. Un studiu al italienilor confirmă avertismentul medicilor români și al lui Robert F. Kennedy # ActiveNews.ro
Odată ce SUA au abolit Omerta, studiile care leagă vaccinurile de autism au început să curgă
17:20
24 noiembrie: Trecerea la veșnicie a lui Ion I. C Brătianu, artizan al Marii Uniri. Partidul Național Liberal - Ce a fost și ce a ajuns... Trădătorul Carp afirma: Regele Ferdinand, alegând să meargă alături de Rusia, lovește în interesele României # ActiveNews.ro
Conform istoricului Ioan Scurtu, premierul Brătianu a luat decizia ca România să inntre în război, care în final a dus la unitatea națională: "Azi problema este: Sau să renunțăm la orice am putea obține prin victoria Antantei, sau să intrăm în război. Eu m-am angajat desăvârșit”.
17:10
24 noiembrie: Trecerea la veșnicie a lui Ion I. C Brătianu, artizan al Marii Uniri. Ce a fost PNL și ce a ajuns... # ActiveNews.ro
Conform istoricului Ioan Scurtu, premierul Brătianu a luat decizia ca România să inntre în război, care în final a dus la unitatea națională: "Azi problema este: Sau să renunțăm la orice am putea obține prin victoria Antantei, sau să intrăm în război. Eu m-am angajat desăvârșit”.
17:00
Ziarul Lumina publică azi un articol inspirat al purtătorului de cuvânt al Patriarhiei Române, Pr. Adrian Agachi, pe care îl reproducem la rubrica de Opinii, cu trimitere la sursă, pentru acuitate și actualitate. Orice asemănare cu personaje ori evenimente prezente și reale este, desigur, pur întâmplătoare:
14:00
Trăiau fericiți, înconjurați de animale și natură, până când statul le-a luat copiii - cazul absurd al unei familii din Italia # ActiveNews.ro
Viața aparent idilică a unei familii care trăia în pădurile din Abruzzo, Italia, alături de cai, măgari și găini, s-a oprit brusc după ce o instanță italiană a ordonat plasarea copiilor în grija statului.
14:00
Dincolo de fotografiile cuZelenski, strategia a fost să-i țină pe ruși în luptă până când vor obosi. Dinpăcate, America a obosit prima. Iar Europa nu are un plan B.
Mai mult de 2 zile în urmă
13:20
Am ajuns la a XVII-a campanie de strângere de fonduri ”10 zile de donații pentru 100 de zile de Opoziție”. Pe 15 ianuarie 2022 am lansat platforma opozitia[.]net cu multe emoții și speranțe, fără alt sprijin decât cel al cititorilor.
13:10
Uniunea Europeană a finalizat un acord de compromis referitor la inițiativa dezbătută, denumită „Chatcontrol”, un proiect legislativ care ar oferi platformelor digitale permisiunea de a scana comunicările și conversațiile utilizatorilor.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.