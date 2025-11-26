Ce bulbi să plantezi în grădină în luna noiembrie. Albinele îți vor salva plantele până la primăvară

Newsweek.ro, 26 noiembrie 2025 07:20

În luna noiembrie, grădina poate părea adormită, dar este momentul perfect pentru plantarea bulbilor...

Acum 5 minute
07:40
Negocieri directe Rusia-Ucraina la Abu DAbi. Ce i-a promis Witkoff lui Putin peste capul lui Trump Newsweek.ro
O delegație ucraineană, condusă de șeful GUR, Kirilo Budanov, a sosit la Abu Dhabi, unde a purtat di...
Acum 15 minute
07:30
Ai mașină cu filtru de particule? Cum te prinzi că DPF-ul nu mai merge corect și ce trebuie să faci urgent Newsweek.ro
Toate mașinile diesel produse începând din 2011 și toate mașinile pe benzină produse din 2017 sunt d...
Acum 30 minute
07:20
Acum o oră
07:10
Horoscop 27 noiembrie. Luna în Vărsător aduce oportunități financiare Capricornilor. Leii fac compromisuri Newsweek.ro
Horoscop 27 noiembrie. Luna în Vărsător aduce oportunități financiare Capricornilor. Leii fac compro...
Acum 2 ore
06:40
Casa de Pensii anunță calendarul plății pensiilor pe decembrie. Cine ia 750 lei ajutor și 2.000 lei bonus? Newsweek.ro
Casa de Pensii confirmă calendarul plăților pe luna decembrie care este foarte aglomerat. Pensiile i...
06:10
Sărbătoare 27 noiembrie, Sfântul Mare Mucenic Iacob Persul. Este zi cu dezlegare la ulei și vin Newsweek.ro
Sărbătoare 27 noiembrie. Miercuri, creștinii îi sărbătoresc pe Sfântul Mare Mucenic Iacob Persul și ...
Acum 12 ore
22:10
Ilie Bolojan: &#34;Datorită măsurilor fiscale, Comisia nu va propune acum suspendarea fondurilor europene&#34; Newsweek.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan a declarat că, "datorită măsurilor fiscale, Comisia nu va propune acum s...
21:50
Alexandru Nazare: Platforma Budget Next Generation este în fază avansată. Ce face aceasta? Newsweek.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, anunţă că platforma informatică Budget Next Generation este ...
21:10
Comisia Europeană nu va suspenda fondurile europene pentru România, din cauza deficitului bugetar Newsweek.ro
Comisia Europeană nu va suspenda fondurile europene pentru România, din cauza deficitului bugetar. Ţ...
21:00
Noi tăeri ilegale de copaci, în Parcul IOR, partea retrocedată. Cine erau cei doi care tăiau ilegal copaci? Newsweek.ro
Noi tăeri ilegale de copaci au fost depistate în Parcul IOR, în partea retrocedată. Cine erau cei do...
20:40
Ucraina atacă un terminal de petrol și o navă de război în Novorsiisk. A dat Franța o mână de ajutor? Newsweek.ro
Ucraina a lansat un alt atac major cu drone peste noapte asupra portului strategic rusesc Novorossii...
20:20
CSM dă aviz pe tăierea pensiilor speciale când UE va bloca 230.000.000 €, din cauza pensionarilor speciali Newsweek.ro
CSM dă avizul pe legea de tăiere a pensiilor speciale ale magistraţilor în ziua când UE va bloca 230...
20:10
Singura rafinărie din Serbia, deţinută de NIS, ce vinde carburanţi şi în România, riscă să se închidă. De ce? Newsweek.ro
Singura rafinărie din Serbia, de la Pancevo, deţinută de NIS, care vinde carburanţi şi în România, r...
19:50
De ce să pui cactuși pe pervaz în luna noiembrie. Sunt mai buni decât mușcatele? Newsweek.ro
Plasarea cactușilor la fereastră în luna noiembrie poate fi o alegere surprinzător de inspirată. În ...
19:40
Scapi de mucegai, în noiembrie dacă cureți pereții cu detergent de vase? Nu trebuie să adaugi niciodată clor Newsweek.ro
În luna noiembrie, poți scăpa de mucegaiul de pe pereți, curățându-i cu detergent de vase. Nu este n...
19:30
Minor ucrainean care lucra pentru serviciile secrete ruse, închis pentru incendierea unui magazin Ikea Newsweek.ro
Autoritățile au făcut legătura între acest incident și o serie de incendii provocate în Europa în ul...
19:20
La ce să fii atent când faci mâncarea la ceaun în curte. Trebuie să așezi lemnele sub formă de piramidă Newsweek.ro
Gătitul la ceaun în curte poate fi o experiență minunată, dar pentru ca mâncarea să iasă perfect, tr...
19:10
Indicii S&#38;P 500 și Nasdaq scad, pe fondul declinului acţiunilor Nvidia, din cauza îngrijorărilor legate de AI Newsweek.ro
Indicii S&P 500 și Nasdaq scad, pe fondul declinului acţiunilor Nvidia, liderul pieţei AI, din cauza...
18:50
Flota NATO, pregătită să înfrunte Rusia în Marea Neagră. Avioanele, misiuni de atac la distanță în România Newsweek.ro
Portavionul HMS Prince of Wales al Marinei Regale, alături de portavionul ITS Cavour al Marinei Ital...
Acum 24 ore
18:40
Cum să-ți cureți haina de blană înainte de iarnă. Ai nevoie de un ingredient care costă doar 2 lei Newsweek.ro
Iarna se apropie și e momentul să-ți pregătești haina de blană. Cu un singur ingredient, ieftin și u...
18:30
Curg acuzațiile la adresa fiului lui Tudorel Toader. O studentă reclamă că acesta lua „la ochi” fete frumoase Newsweek.ro
O altă studentă denunță atitudinea lui Alexandru Toader, fiul fostului judecător constituțional Tudo...
18:20
Explozie într-un bloc din Buftea, județul Ilfov. Intervin mai multe echipaje de pompieri. Ce s-a întâmplat? Newsweek.ro
Pompierii au fost chemați să intervină după ce într-un bloc din Buftea, județul Ilfov, a avut loc o ...
18:20
Horoscop 7 zodii care prosperă la pensie? Cine își păstrează tinerețea și puterea de odinioara? Newsweek.ro
Există 7 zodii care prosperă la pensie. Vedeți cine își păstrează tinerețea și puterea de odinioară?...
18:10
Studiu Universitatea Cambridge: Din punct de vedere al creierului, adolescența durează până la 30 de ani Newsweek.ro
Creierul trece prin cinci faze distincte în viață, cu momente cheie de cotitură la vârstele de nouă,...
18:00
Interlopul Romi Neguș care îi amenința pe cei care-l provocau la lupte în cușcă, încă 30 de zile de arest Newsweek.ro
Interlopul de TikTok, Romulus Marcovics, zis Romi Neguș, și doi dintre acoliții săi, Titi Remus și D...
17:50
Pensionar bătut grav în Piața Obor din București. A ajuns în comă la spital. Ce s-a întâmplat? Newsweek.ro
U pensionar de 74 de ani a fost bătut de un vânzător, în Piața Obor din București. Cei au avut un sc...
17:50
Mediul de afaceri cere eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri. Sunt blocate investițiile Newsweek.ro
Mediul de afaceri din România reiterează apelul ferm adresat decidenţilor de a elimina impozitul min...
17:40
Doliu în fotbalul italian: A murit fostul mare portar Lorenzo Buffon Newsweek.ro
Fotbalul italian este în doliu, după ce în cursul zilei de marţi s-a anunţat decesul celui care a fo...
17:20
Rusia și SUA, discuții de pace după ce Zelenski a acceptat „planul Trump”. Macron se teme de capitularea UE Newsweek.ro
Secretarul Armatei SUA, Dan Driscoll, a purtat discuții luni și marți seara cu oficiali ruși în Abu ...
17:20
Polonia cere NATO să accelereze apărarea flancului estic după incidentele cu drone din România Newsweek.ro
NATO trebuie să accelereze consolidarea protecției flancului estic împotriva dronelor, a declarat ma...
17:10
17:10
Mihai Chirica a decis: „Ieșenii nu au nevoie de metrou”. La Cluj Napoca se sapă tuneluri Newsweek.ro
Ieșenii pierd ore zilnic în trafic, stau blocați pe arterele principale, iar transportul public nu f...
17:00
Ciprian Ciucu, acuzații la adresa PSD: „Întreaga structură de comunicare a AUR a dezertat la Daniel Băluță” Newsweek.ro
Ciprian Ciucu spune că Daniel Băluță este susținut de AUR în campania electorală. El afirmă că struc...
17:00
Dosar de terorism. Masterandul palestinian din Gaza, student de top al Politehnicii, ar fi afiliat Hamas Newsweek.ro
Un tânăr palestinian, ajutor de bucătar la o șaormerie din Tudor Vladimirescu, este considerat de SR...
16:50
Al patrulea suspect prins în jaful fulger de la Luvru, unde bijuteriile au dispărut în doar 7 minute Newsweek.ro
Poliția franceză a reținut marți ultimul membru al grupului care a spart Muzeul Luvru și a furat bij...
16:40
Flacăra olimpică pentru JO de iarnă, aprinsă la Olympia, mutată în muzeul olimpic din cauza vremii Newsweek.ro
Ceremonia tradițională de aprindere a flăcării olimpice pentru Jocurile Olimpice de iarnă, programat...
16:20
România debutează la Mondialul de handbal feminin. 18 jucătoare pentru turneul din Germania și Olanda Newsweek.ro
„Campionatul Mondial de handbal feminin începe miercuri, 26 noiembrie, la Stuttgart și Trier, cu 32 ...
16:10
Victimele violenței domestice cu ordin de protecție vor primi consiliere psihologică în centre CNAS Newsweek.ro
Deputatele Raluca Turcan și Victoria Stoiciu au depus un proiect de lege prin care victimele violenț...
16:00
FOTO-SPION Primele imagini cu noul model compact Dacia break, Dacia C-Neo. E așteptat în vara lui 2026 Newsweek.ro
În vara anului 2026, Dacia va lansa o compactă break, cu elemente de crossover, în stil Stepway, ce ...
15:40
O aeronavă franceză cu senzori de 50.000.000$ efectuează o misiune de supraveghere deasupra Mării Negre Newsweek.ro
Un avion Beech King Air 350ER ALSR (Airborne Light Surveillance and Reconnaissance) al Forțelor Aeri...
15:40
Primarii Bucureștiului, după 1989. Doi au ajuns președinți, unul, premier. Altul e condamnat la închisoare Newsweek.ro
Bucureștiul a avut mai mulți primari, după Revoluția din 1989. Această funcție a fost o bună rampă d...
15:30
Ucraina a acceptat „planul de pace” al lui Trump. Ce clauze au fost eliminate? Negocieri finale la Washington Newsweek.ro
Un oficial american a declarat pentru CBS News că Ucraina a acceptat în principiu planul de pace med...
15:20
Dronele trimise în Vrancea, testul lui Putin pentru Poarta Focșanilor, ruta unui atac terestru rus în România Newsweek.ro
Dronele rusești intrate marți în spațiul aerian al României fac parte dintr-o strategie de testare a...
14:50
Modificare de impact la legea pensiilor. Ce categorii de pensionari pierd 2300 lei? Ministrul muncii anunță Newsweek.ro
Decizii greu de înțeles în guvern legate de pensii. Ministrul muncii mai schiombă o dată o preveder ...
14:50
Permis de mașină și motocicletă fără examen teoretic, pentru cei care au permise B1 și A1? Ce a votat Senatul Newsweek.ro
Românii care dețin permise de conducere pentru categoriile B1 și A1 vor putea să treacă la cateogori...
14:40
Legea privind plata pensiilor private, declarată neconstituțională. CCR a a admis sesizările ICCJ și AUR Newsweek.ro
CCR a decis că legea privind plata pensiilor private este neconstituțională. Magistrații au admis se...
14:20
Drona căzută în Republica Moldova nu avea explozibil? Pentru ce o foloseau rușii? Cele mai recente date Newsweek.ro
Autoritățile din Republica Moldova spun că drona care a căzut pe casa paznicului unei livezi din Cuh...
14:20
Nouă tactică de invadare a Europei a producătorilor auto din China: Fac mașini fără taxe la Magna, în Austria Newsweek.ro
Dacă unii producători auto din China și-a făcut sau își vor face propriile uzine în Europa pentru a ...
14:20
Bolojan: Fiecare caz de femicid este o dramă socială. Cer instituțiilor să-și schimbe urgent abordarea Newsweek.ro
Ilie Bolojan, premierul României, a facă apel la schimbarea urgentă a abordării instituțiilor statul...
14:10
Programul Rabla pentru anul 2026 ar putea fi anulat. Anunțul Dianei Buzoianu Newsweek.ro
Programul Rabla pentru anul 2026 ar putea fi anulat. Anul acesta, programul Rabla pentru persoane fi...
