Escrocherie nouă la bancomat. Infractorii folosesc bancnote. Cum rămâi fără bani?
Newsweek.ro, 26 noiembrie 2025 10:50
O escrocherie nouă îi vizează pe cei care retrag bani de la bancomate. Escrocii folosesc bancnote pe...
• • •
Acum 10 minute
11:10
Cum au finanțat China și India cu sute de miliarde de dolari economia Rusiei și, implicit, războiul lui Putin # Newsweek.ro
China și India au finanțat economia Rusiei și, implicit, războiul lui Putin în Ucraina cu sute de mi...
Acum 30 minute
11:00
METEO. Alerte de vânt, ploi, lapoviță și ninsoare în mai multe zone din țară. În alte părți va fi soare # Newsweek.ro
Meteorologii au emis alerte de ploi, lapoviță și ninsoare, în mai multe zone din țară. De asemenea v...
Acum o oră
10:40
Planul lui Trump de pace în Ucraina, în linie dreaptă. Witkoff merge la Putin, Driscoll la Zelenski # Newsweek.ro
Președintele american Donald Trump a anunțat că l-a trimis pe negociatorul său special Steve Witkoff...
10:30
Percheziții la o companie de asigurări care ar fi destabilizat piața RCA. Prejudiciu de 323.690.000 € # Newsweek.ro
Percheziții la compania de asigurări Euroins. Sunt vizate domiciliile celor care au condus compania ...
10:20
Cui i-au fracturat picioarele interlopul Adrian Corduneanu, soția lui și fiul minor după o ceartă pe TikTok # Newsweek.ro
Interlopul Adrian Beleaua Corduneanu, soția lui Ramona, zisă Diamantu Roz și Bebe, fiul lor de 15 an...
Acum 2 ore
10:10
Un incendiu a izbucnit la un depozit de muniție. La intervenție au fost trimise mai multe echipaje d...
10:00
Fiul lui Tudorel Toader, venituri de 100.000 lei/lună. Tatăl: 110.000 lei. Universitatea, poartă spre bani # Newsweek.ro
Alexandru Toader se află în mijlocul unui scandal uriaș fiind acuzat de hărțuire. Alexandru Toader c...
10:00
Record pe piața aurului. Prețul trece de 580 lei/gram. De ce lingourile sunt cea mai bună investiție # Newsweek.ro
Aurul a devenit una dintre cele mai căutate investiții ale momentului, după o creștere de peste 60% ...
09:50
Planul Franței pentru securitatea Ucrainei, după pace. Trupe britanice și franceze ar putea ajunge la Kiev # Newsweek.ro
Franța și alți aliați occidentali sunt pregătiți să desfășoare trupe de sprijin în Ucraina imediat d...
09:40
09:40
Marian Vanghelie, acuzat de o femeie că a amenințat-o în trafic. Fostul primar spune că ea l-a urmărit # Newsweek.ro
O femeie de afaceri îl acuză pe fostul primar al Sectorului 5 al Capitalei, Marian Vanghelie, că a u...
09:30
China amenință Japonia cu războiul: „Vom zdrobi orice interferenţă străină” care apără Taiwanul # Newsweek.ro
China a transmis miercuri un avertisment dur, afirmând că va „zdrobi” orice încercare străină de a i...
Acum 4 ore
09:10
Bloomberg: Witkoff l-a sfătuit pe Putin cum să-l perie pe Trump pentru a accepta planul de pace pentru Ucraina # Newsweek.ro
Emisarul Steve Witkoff a discutat luna trecută cu un înalt oficial al Kremlinului, sugerându-i cum a...
09:00
Când intră cei 500 lei pe cardurile educaționale? Ce poți cumpăra? Ministrul Dragoș Pîslaru anunță # Newsweek.ro
Când intră cei 500 lei pe cardurile educaționale? Ce poți cumpăra? Ministrul Dragoș Pîslaru anunță. ...
08:50
Ceremonia de aprindere a flăcării la Jocurile Olimpice de Iarnă va avea loc în sanctuarul antic # Newsweek.ro
Ceremonia de sprindere a flăcării olimpice pentru Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina va...
08:40
Țara cu 600.000 români unde pensia se dă la săptămână și vârsta de pensionare e 67 ani. Ce e pensia comunitară # Newsweek.ro
Se poate mai rău ca în România. Vârsta de pensionare este mult mai mare în Marea britanie unde trăie...
08:30
Accident fatal pe Calea Ferentari. O tânără de 20 de ani a murit după ce s-a izbit cu mașina într-un stâlp # Newsweek.ro
O tânără de 20 de ani a murit, iar prietena ei, în vârstă de 21 de ani, a fost rănită în noaptea de ...
08:20
Roxana Mînzatu: România progresează pe piaţa muncii, dar rămâne sub media UE și are risc de sărăcie # Newsweek.ro
Vicepreşedintele Comisiei Europene, comisarul european Roxana Mînzatu, afirmă, marţi seară, că Român...
08:10
Nicușor Dan prezintă în Parlament Strategia Națională de Apărare 2025-2030 în transparență publică # Newsweek.ro
Preşedintele Nicuşor Dan prezintă miercuri, în plenul comun al celor două Camere ale Parlamentului, ...
08:00
Fundaşul polonez Pawel Dawidowicz îşi reziliază contractul în Arabia Saudită din cauza condiţiilor de viaţă # Newsweek.ro
Pawel Dawidowicz (30 de ani), fundaş polonez, a decis să părăsească Arabia Saudită la doar câteva zi...
07:50
Taxă majorată pentru turiştii străini în parcurile naţionale americane din 2026, anunţată de Trump # Newsweek.ro
Turiştii străini care doresc să viziteze parcurile naţionale americane, precum celebrele Grand Canyo...
07:40
Negocieri directe Rusia-Ucraina la Abu DAbi. Ce i-a promis Witkoff lui Putin peste capul lui Trump # Newsweek.ro
O delegație ucraineană, condusă de șeful GUR, Kirilo Budanov, a sosit la Abu Dhabi, unde a purtat di...
07:30
Ai mașină cu filtru de particule? Cum te prinzi că DPF-ul nu mai merge corect și ce trebuie să faci urgent # Newsweek.ro
Toate mașinile diesel produse începând din 2011 și toate mașinile pe benzină produse din 2017 sunt d...
07:20
Ce bulbi să plantezi în grădină în luna noiembrie. Albinele îți vor salva plantele până la primăvară # Newsweek.ro
În luna noiembrie, grădina poate părea adormită, dar este momentul perfect pentru plantarea bulbilor...
Acum 6 ore
07:10
Horoscop 27 noiembrie. Luna în Vărsător aduce oportunități financiare Capricornilor. Leii fac compromisuri # Newsweek.ro
Horoscop 27 noiembrie. Luna în Vărsător aduce oportunități financiare Capricornilor. Leii fac compro...
06:40
Casa de Pensii anunță calendarul plății pensiilor pe decembrie. Cine ia 750 lei ajutor și 2.000 lei bonus? # Newsweek.ro
Casa de Pensii confirmă calendarul plăților pe luna decembrie care este foarte aglomerat. Pensiile i...
06:10
Sărbătoare 27 noiembrie, Sfântul Mare Mucenic Iacob Persul. Este zi cu dezlegare la ulei și vin # Newsweek.ro
Sărbătoare 27 noiembrie. Miercuri, creștinii îi sărbătoresc pe Sfântul Mare Mucenic Iacob Persul și ...
Acum 24 ore
22:10
Ilie Bolojan: "Datorită măsurilor fiscale, Comisia nu va propune acum suspendarea fondurilor europene" # Newsweek.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan a declarat că, "datorită măsurilor fiscale, Comisia nu va propune acum s...
21:50
Alexandru Nazare: Platforma Budget Next Generation este în fază avansată. Ce face aceasta? # Newsweek.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, anunţă că platforma informatică Budget Next Generation este ...
21:10
Comisia Europeană nu va suspenda fondurile europene pentru România, din cauza deficitului bugetar # Newsweek.ro
Comisia Europeană nu va suspenda fondurile europene pentru România, din cauza deficitului bugetar. Ţ...
21:00
Noi tăeri ilegale de copaci, în Parcul IOR, partea retrocedată. Cine erau cei doi care tăiau ilegal copaci? # Newsweek.ro
Noi tăeri ilegale de copaci au fost depistate în Parcul IOR, în partea retrocedată. Cine erau cei do...
20:40
Ucraina atacă un terminal de petrol și o navă de război în Novorsiisk. A dat Franța o mână de ajutor? # Newsweek.ro
Ucraina a lansat un alt atac major cu drone peste noapte asupra portului strategic rusesc Novorossii...
20:20
CSM dă aviz pe tăierea pensiilor speciale când UE va bloca 230.000.000 €, din cauza pensionarilor speciali # Newsweek.ro
CSM dă avizul pe legea de tăiere a pensiilor speciale ale magistraţilor în ziua când UE va bloca 230...
20:10
Singura rafinărie din Serbia, deţinută de NIS, ce vinde carburanţi şi în România, riscă să se închidă. De ce? # Newsweek.ro
Singura rafinărie din Serbia, de la Pancevo, deţinută de NIS, care vinde carburanţi şi în România, r...
19:50
Plasarea cactușilor la fereastră în luna noiembrie poate fi o alegere surprinzător de inspirată. În ...
19:40
Scapi de mucegai, în noiembrie dacă cureți pereții cu detergent de vase? Nu trebuie să adaugi niciodată clor # Newsweek.ro
În luna noiembrie, poți scăpa de mucegaiul de pe pereți, curățându-i cu detergent de vase. Nu este n...
19:30
Minor ucrainean care lucra pentru serviciile secrete ruse, închis pentru incendierea unui magazin Ikea # Newsweek.ro
Autoritățile au făcut legătura între acest incident și o serie de incendii provocate în Europa în ul...
19:20
La ce să fii atent când faci mâncarea la ceaun în curte. Trebuie să așezi lemnele sub formă de piramidă # Newsweek.ro
Gătitul la ceaun în curte poate fi o experiență minunată, dar pentru ca mâncarea să iasă perfect, tr...
19:10
Indicii S&P 500 și Nasdaq scad, pe fondul declinului acţiunilor Nvidia, din cauza îngrijorărilor legate de AI # Newsweek.ro
Indicii S&P 500 și Nasdaq scad, pe fondul declinului acţiunilor Nvidia, liderul pieţei AI, din cauza...
18:50
Flota NATO, pregătită să înfrunte Rusia în Marea Neagră. Avioanele, misiuni de atac la distanță în România # Newsweek.ro
Portavionul HMS Prince of Wales al Marinei Regale, alături de portavionul ITS Cavour al Marinei Ital...
18:40
Cum să-ți cureți haina de blană înainte de iarnă. Ai nevoie de un ingredient care costă doar 2 lei # Newsweek.ro
Iarna se apropie și e momentul să-ți pregătești haina de blană. Cu un singur ingredient, ieftin și u...
18:30
Curg acuzațiile la adresa fiului lui Tudorel Toader. O studentă reclamă că acesta lua „la ochi” fete frumoase # Newsweek.ro
O altă studentă denunță atitudinea lui Alexandru Toader, fiul fostului judecător constituțional Tudo...
18:20
Explozie într-un bloc din Buftea, județul Ilfov. Intervin mai multe echipaje de pompieri. Ce s-a întâmplat? # Newsweek.ro
Pompierii au fost chemați să intervină după ce într-un bloc din Buftea, județul Ilfov, a avut loc o ...
18:20
Horoscop 7 zodii care prosperă la pensie? Cine își păstrează tinerețea și puterea de odinioara? # Newsweek.ro
Există 7 zodii care prosperă la pensie. Vedeți cine își păstrează tinerețea și puterea de odinioară?...
18:10
Studiu Universitatea Cambridge: Din punct de vedere al creierului, adolescența durează până la 30 de ani # Newsweek.ro
Creierul trece prin cinci faze distincte în viață, cu momente cheie de cotitură la vârstele de nouă,...
18:00
Interlopul Romi Neguș care îi amenința pe cei care-l provocau la lupte în cușcă, încă 30 de zile de arest # Newsweek.ro
Interlopul de TikTok, Romulus Marcovics, zis Romi Neguș, și doi dintre acoliții săi, Titi Remus și D...
17:50
Pensionar bătut grav în Piața Obor din București. A ajuns în comă la spital. Ce s-a întâmplat? # Newsweek.ro
U pensionar de 74 de ani a fost bătut de un vânzător, în Piața Obor din București. Cei au avut un sc...
17:50
Mediul de afaceri cere eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri. Sunt blocate investițiile # Newsweek.ro
Mediul de afaceri din România reiterează apelul ferm adresat decidenţilor de a elimina impozitul min...
17:40
Fotbalul italian este în doliu, după ce în cursul zilei de marţi s-a anunţat decesul celui care a fo...
