China amenință Japonia cu războiul: „Vom zdrobi orice interferenţă străină” care apără Taiwanul

Newsweek.ro, 26 noiembrie 2025 09:30

China a transmis miercuri un avertisment dur, afirmând că va „zdrobi” orice încercare străină de a i...

Acum 5 minute
09:50
Planul Franței pentru securitatea Ucrainei, după pace. Trupe britanice și franceze ar putea ajunge la Kiev Newsweek.ro
Franța și alți aliați occidentali sunt pregătiți să desfășoare trupe de sprijin în Ucraina imediat d...
Acum 10 minute
09:40
Fiul lui Tudorel Toader, venituri de 100.000 lei/lună. Tatăl: 110.000 lei/lună. Universitatea poartă spre bani Newsweek.ro
Alexandru Toader se află în mijlocul unui scandal uriaș fiind acuzat de hărțuire. Alexandru Toader c...
09:40
Marian Vanghelie, acuzat de o femeie că a amenințat-o în trafic. Fostul primar spune că ea l-a urmărit Newsweek.ro
O femeie de afaceri îl acuză pe fostul primar al Sectorului 5 al Capitalei, Marian Vanghelie, că a u...
Acum 30 minute
09:30
China amenință Japonia cu războiul: „Vom zdrobi orice interferenţă străină” care apără Taiwanul Newsweek.ro
China a transmis miercuri un avertisment dur, afirmând că va „zdrobi” orice încercare străină de a i...
Acum o oră
09:10
Bloomberg: Witkoff l-a sfătuit pe Putin cum să-l perie pe Trump pentru a accepta planul de pace pentru Ucraina Newsweek.ro
Emisarul Steve Witkoff a discutat luna trecută cu un înalt oficial al Kremlinului, sugerându-i cum a...
09:00
Când intră cei 500 lei pe cardurile educaționale? Ce poți cumpăra? Ministrul Dragoș Pîslaru anunță Newsweek.ro
Când intră cei 500 lei pe cardurile educaționale? Ce poți cumpăra? Ministrul Dragoș Pîslaru anunță. ...
Acum 2 ore
08:50
Ceremonia de aprindere a flăcării la Jocurile Olimpice de Iarnă va avea loc în sanctuarul antic Newsweek.ro
Ceremonia de sprindere a flăcării olimpice pentru Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina va...
08:40
Țara cu 600.000 români unde pensia se dă la săptămână și vârsta de pensionare e 67 ani. Ce e pensia comunitară Newsweek.ro
Se poate mai rău ca în România. Vârsta de pensionare este mult mai mare în Marea britanie unde trăie...
08:30
Accident fatal pe Calea Ferentari. O tânără de 20 de ani a murit după ce s-a izbit cu mașina într-un stâlp Newsweek.ro
O tânără de 20 de ani a murit, iar prietena ei, în vârstă de 21 de ani, a fost rănită în noaptea de ...
08:20
Roxana Mînzatu: România progresează pe piaţa muncii, dar rămâne sub media UE și are risc de sărăcie Newsweek.ro
Vicepreşedintele Comisiei Europene, comisarul european Roxana Mînzatu, afirmă, marţi seară, că Român...
08:10
Nicușor Dan prezintă în Parlament Strategia Națională de Apărare 2025-2030 în transparență publică Newsweek.ro
Preşedintele Nicuşor Dan prezintă miercuri, în plenul comun al celor două Camere ale Parlamentului, ...
08:00
Fundaşul polonez Pawel Dawidowicz îşi reziliază contractul în Arabia Saudită din cauza condiţiilor de viaţă Newsweek.ro
Pawel Dawidowicz (30 de ani), fundaş polonez, a decis să părăsească Arabia Saudită la doar câteva zi...
Acum 4 ore
07:50
Taxă majorată pentru turiştii străini în parcurile naţionale americane din 2026, anunţată de Trump Newsweek.ro
Turiştii străini care doresc să viziteze parcurile naţionale americane, precum celebrele Grand Canyo...
07:40
Negocieri directe Rusia-Ucraina la Abu DAbi. Ce i-a promis Witkoff lui Putin peste capul lui Trump Newsweek.ro
O delegație ucraineană, condusă de șeful GUR, Kirilo Budanov, a sosit la Abu Dhabi, unde a purtat di...
07:30
Ai mașină cu filtru de particule? Cum te prinzi că DPF-ul nu mai merge corect și ce trebuie să faci urgent Newsweek.ro
Toate mașinile diesel produse începând din 2011 și toate mașinile pe benzină produse din 2017 sunt d...
07:20
Ce bulbi să plantezi în grădină în luna noiembrie. Albinele îți vor salva plantele până la primăvară Newsweek.ro
În luna noiembrie, grădina poate părea adormită, dar este momentul perfect pentru plantarea bulbilor...
07:10
Horoscop 27 noiembrie. Luna în Vărsător aduce oportunități financiare Capricornilor. Leii fac compromisuri Newsweek.ro
Horoscop 27 noiembrie. Luna în Vărsător aduce oportunități financiare Capricornilor. Leii fac compro...
06:40
Casa de Pensii anunță calendarul plății pensiilor pe decembrie. Cine ia 750 lei ajutor și 2.000 lei bonus? Newsweek.ro
Casa de Pensii confirmă calendarul plăților pe luna decembrie care este foarte aglomerat. Pensiile i...
06:10
Sărbătoare 27 noiembrie, Sfântul Mare Mucenic Iacob Persul. Este zi cu dezlegare la ulei și vin Newsweek.ro
Sărbătoare 27 noiembrie. Miercuri, creștinii îi sărbătoresc pe Sfântul Mare Mucenic Iacob Persul și ...
Acum 12 ore
22:10
Ilie Bolojan: &#34;Datorită măsurilor fiscale, Comisia nu va propune acum suspendarea fondurilor europene&#34; Newsweek.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan a declarat că, "datorită măsurilor fiscale, Comisia nu va propune acum s...
21:50
Alexandru Nazare: Platforma Budget Next Generation este în fază avansată. Ce face aceasta? Newsweek.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, anunţă că platforma informatică Budget Next Generation este ...
21:10
Comisia Europeană nu va suspenda fondurile europene pentru România, din cauza deficitului bugetar Newsweek.ro
Comisia Europeană nu va suspenda fondurile europene pentru România, din cauza deficitului bugetar. Ţ...
21:00
Noi tăeri ilegale de copaci, în Parcul IOR, partea retrocedată. Cine erau cei doi care tăiau ilegal copaci? Newsweek.ro
Noi tăeri ilegale de copaci au fost depistate în Parcul IOR, în partea retrocedată. Cine erau cei do...
Acum 24 ore
20:40
Ucraina atacă un terminal de petrol și o navă de război în Novorsiisk. A dat Franța o mână de ajutor? Newsweek.ro
Ucraina a lansat un alt atac major cu drone peste noapte asupra portului strategic rusesc Novorossii...
20:20
CSM dă aviz pe tăierea pensiilor speciale când UE va bloca 230.000.000 €, din cauza pensionarilor speciali Newsweek.ro
CSM dă avizul pe legea de tăiere a pensiilor speciale ale magistraţilor în ziua când UE va bloca 230...
20:10
Singura rafinărie din Serbia, deţinută de NIS, ce vinde carburanţi şi în România, riscă să se închidă. De ce? Newsweek.ro
Singura rafinărie din Serbia, de la Pancevo, deţinută de NIS, care vinde carburanţi şi în România, r...
19:50
De ce să pui cactuși pe pervaz în luna noiembrie. Sunt mai buni decât mușcatele? Newsweek.ro
Plasarea cactușilor la fereastră în luna noiembrie poate fi o alegere surprinzător de inspirată. În ...
19:40
Scapi de mucegai, în noiembrie dacă cureți pereții cu detergent de vase? Nu trebuie să adaugi niciodată clor Newsweek.ro
În luna noiembrie, poți scăpa de mucegaiul de pe pereți, curățându-i cu detergent de vase. Nu este n...
19:30
Minor ucrainean care lucra pentru serviciile secrete ruse, închis pentru incendierea unui magazin Ikea Newsweek.ro
Autoritățile au făcut legătura între acest incident și o serie de incendii provocate în Europa în ul...
19:20
La ce să fii atent când faci mâncarea la ceaun în curte. Trebuie să așezi lemnele sub formă de piramidă Newsweek.ro
Gătitul la ceaun în curte poate fi o experiență minunată, dar pentru ca mâncarea să iasă perfect, tr...
19:10
Indicii S&#38;P 500 și Nasdaq scad, pe fondul declinului acţiunilor Nvidia, din cauza îngrijorărilor legate de AI Newsweek.ro
Indicii S&P 500 și Nasdaq scad, pe fondul declinului acţiunilor Nvidia, liderul pieţei AI, din cauza...
18:50
Flota NATO, pregătită să înfrunte Rusia în Marea Neagră. Avioanele, misiuni de atac la distanță în România Newsweek.ro
Portavionul HMS Prince of Wales al Marinei Regale, alături de portavionul ITS Cavour al Marinei Ital...
18:40
Cum să-ți cureți haina de blană înainte de iarnă. Ai nevoie de un ingredient care costă doar 2 lei Newsweek.ro
Iarna se apropie și e momentul să-ți pregătești haina de blană. Cu un singur ingredient, ieftin și u...
18:30
Curg acuzațiile la adresa fiului lui Tudorel Toader. O studentă reclamă că acesta lua „la ochi” fete frumoase Newsweek.ro
O altă studentă denunță atitudinea lui Alexandru Toader, fiul fostului judecător constituțional Tudo...
18:20
Explozie într-un bloc din Buftea, județul Ilfov. Intervin mai multe echipaje de pompieri. Ce s-a întâmplat? Newsweek.ro
Pompierii au fost chemați să intervină după ce într-un bloc din Buftea, județul Ilfov, a avut loc o ...
18:20
Horoscop 7 zodii care prosperă la pensie? Cine își păstrează tinerețea și puterea de odinioara? Newsweek.ro
Există 7 zodii care prosperă la pensie. Vedeți cine își păstrează tinerețea și puterea de odinioară?...
18:10
Studiu Universitatea Cambridge: Din punct de vedere al creierului, adolescența durează până la 30 de ani Newsweek.ro
Creierul trece prin cinci faze distincte în viață, cu momente cheie de cotitură la vârstele de nouă,...
18:00
Interlopul Romi Neguș care îi amenința pe cei care-l provocau la lupte în cușcă, încă 30 de zile de arest Newsweek.ro
Interlopul de TikTok, Romulus Marcovics, zis Romi Neguș, și doi dintre acoliții săi, Titi Remus și D...
17:50
Pensionar bătut grav în Piața Obor din București. A ajuns în comă la spital. Ce s-a întâmplat? Newsweek.ro
U pensionar de 74 de ani a fost bătut de un vânzător, în Piața Obor din București. Cei au avut un sc...
17:50
Mediul de afaceri cere eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri. Sunt blocate investițiile Newsweek.ro
Mediul de afaceri din România reiterează apelul ferm adresat decidenţilor de a elimina impozitul min...
17:40
Doliu în fotbalul italian: A murit fostul mare portar Lorenzo Buffon Newsweek.ro
Fotbalul italian este în doliu, după ce în cursul zilei de marţi s-a anunţat decesul celui care a fo...
17:20
Rusia și SUA, discuții de pace după ce Zelenski a acceptat „planul Trump”. Macron se teme de capitularea UE Newsweek.ro
Secretarul Armatei SUA, Dan Driscoll, a purtat discuții luni și marți seara cu oficiali ruși în Abu ...
17:20
Polonia cere NATO să accelereze apărarea flancului estic după incidentele cu drone din România Newsweek.ro
NATO trebuie să accelereze consolidarea protecției flancului estic împotriva dronelor, a declarat ma...
17:10
Rusia și SUA, discuții de pace după ce Zelenski a acceptat „planul Trump”. Marcon se teme de capitularea UE Newsweek.ro
Secretarul Armatei SUA, Dan Driscoll, a purtat discuții luni și marți seara cu oficiali ruși în Abu ...
17:10
Mihai Chirica a decis: „Ieșenii nu au nevoie de metrou”. La Cluj Napoca se sapă tuneluri Newsweek.ro
Ieșenii pierd ore zilnic în trafic, stau blocați pe arterele principale, iar transportul public nu f...
17:00
Ciprian Ciucu, acuzații la adresa PSD: „Întreaga structură de comunicare a AUR a dezertat la Daniel Băluță” Newsweek.ro
Ciprian Ciucu spune că Daniel Băluță este susținut de AUR în campania electorală. El afirmă că struc...
17:00
Dosar de terorism. Masterandul palestinian din Gaza, student de top al Politehnicii, ar fi afiliat Hamas Newsweek.ro
Un tânăr palestinian, ajutor de bucătar la o șaormerie din Tudor Vladimirescu, este considerat de SR...
16:50
Al patrulea suspect prins în jaful fulger de la Luvru, unde bijuteriile au dispărut în doar 7 minute Newsweek.ro
Poliția franceză a reținut marți ultimul membru al grupului care a spart Muzeul Luvru și a furat bij...
16:40
Flacăra olimpică pentru JO de iarnă, aprinsă la Olympia, mutată în muzeul olimpic din cauza vremii Newsweek.ro
Ceremonia tradițională de aprindere a flăcării olimpice pentru Jocurile Olimpice de iarnă, programat...
16:20
România debutează la Mondialul de handbal feminin. 18 jucătoare pentru turneul din Germania și Olanda Newsweek.ro
„Campionatul Mondial de handbal feminin începe miercuri, 26 noiembrie, la Stuttgart și Trier, cu 32 ...
