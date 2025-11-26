Incendiu la un depozit de muniţie din Mija, județul Dâmbovița. Nicio victimă, 25 de persoane au fost evacuate

09:30

Două aeronave de luptă F-16 Fighting Falcon au fost ridicate de la sol în noaptea de 21 spre 22 noiembrie, din Baza 86 Aeriană, pentru monitorizarea situației aeriene la granița cu Ucraina, după ce Rusia a atacat cu drone zona Ismail, anunță Ministerul Apărării Naționale(MAPN). Locuitorii din nordul județului Tulcea au primit, la ora 01:33, un mesaj Ro-Alert pentru nordul județului Tulcea. MAPN anunță că nu au fost înregistrate pătrunderi de drone în spațiul aerian al României, iar...