Percheziții în dosarul falimentului Euroins. Eurohold: Un act „rușinos” și „complet lipsit de sens juridic”
Europa Liberă România, 26 noiembrie 2025 15:20
Procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție au inițiat, pe 26 noiembrie 2025, o serie de percheziții în București și în Târgu Mureș, vizând presupuse infracțiuni legate de prăbușirea financiară a societății Euroins Romania. Anchetatorii au organizat 12 descinderi în București și două în Târgu Mureș, vizând locuințele a zece persoane implicate în managementul superior al companiei, precum și birourile unor firme controlate de acționarii bulgari.„Percheziţiile au...
Incendiu la un depozit de muniţie din Mija, județul Dâmbovița. Nicio victimă, 25 de persoane au fost evacuate # Europa Liberă România
Un incendiu a izbucnit miercuri la un depozit de muniţie din Mija, judeţul Dâmboviţa. În incendiu au ars părţi componente pentru 150 de încărcături de azvârlire, cu un preţ aproximativ de 70 de euro per componentă, în valoare totală de aproximativ 10.000 de euro.
În premieră europeană, Italia introduce pedeapsa cu închisoarea pe viață pentru femicid # Europa Liberă România
Italia a adoptat o lege a femicidului, devenind astfel prima țară europeană care incriminează explicit această infracțiune. Parlamentul de la Roma a adoptat în unanimitate o lege ce transformă uciderea unei femei „din discriminare, ură sau violență” într-o infracțiune pedepsită cu detenție pe viață.
09:00
Nicușor Dan prezintă în Parlament Strategia Națională de Apărare. Corupția, principala vulnerabilitate a statului român # Europa Liberă România
Președintele României, Nicușor Dan, va prezenta în Parlament miercuri, 26 noiembrie, Strategia Națională de Apărare pentru perioada 2025-2030, document adoptat anterior de Consiliul Suprem de Apărare a Țării. Parlamentarii vor dezbate și vota strategia începând cu ora 14:00, într-o sesiune la care va participa și premierul Ilie Bolojan și membrii guvernului.Pentru prima dată, un asemenea document a fost supus consultării publice, fiind disponibil timp de zece zile pentru comentarii din...
Raport ONU: Reconstrucția în Gaza va costa cel puțin 70 de miliarde de dolari și va dura câteva decenii # Europa Liberă România
Națiunile Unite au evaluat „prăpastia creată de om” în Gaza la 70 de miliarde de dolari și spun, într-un raport de publicității marți, că reconstrucția sa va dura câteva decenii.
Comisia Europeană a înghețat procedura de suspendare a fondurilor europene după măsurile de reducere a deficitului luate de Guvern # Europa Liberă România
Comisia Europeană a decis să oprească suspendarea fondurilor europene după măsurile luate de Guvern pentru reducerea deficitului bugetar, adică România își va menține accesul deplin la finanțările europene, în schimb rămâne în procedură de deficit.
SUA și Rusia poartă discuții privind planul de pace. Zelenski avertizează că „mai sunt multe de făcut” # Europa Liberă România
Oficiali americani și ruși au purtat discuții pentru a dezvolta un plan de pace care să pună capăt războiului Moscovei cu Ucraina, în timp ce Washingtonul intensifică presiunile asupra ambelor părți pentru a încheia un acord care să pună capăt celui mai mare și mai sângeros conflict din Europa de la al Doilea Război Mondial încoace.Secretarul armatei americane, Dan Driscoll, s-a întâlnit cu o delegație rusă la Abu Dhabi pe 25 noiembrie, potrivit unui purtător de cuvânt al armatei...
Curtea Constituțională a admis contestațiile la legea care reglementează pensiile private # Europa Liberă România
Curtea Constituțională (CCR) a admis marți sesizările împotriva legii care reglementează pensiile private. Legea a fost contestată la CCR atât de Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ, cât și de Alianța pentru Unirea Românilor (AUR).
Curtea Europeană de Justiție: Statele UE trebuie să recunoască căsătoriile între persoane de același sex încheiate în alt stat # Europa Liberă România
Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) a decis marți că toate statele membre UE sunt obligate să recunoască căsătoriile între persoane de același sex încheiate legal în alt stat membru, chiar dacă legislația națională nu permite astfel de căsătorii pe teritoriul propriu.
Războiul Rusiei de lângă România, lipsa infrastructurii și a locurilor de muncă. Ce îi sperie pe localnicii din Delta Dunării # Europa Liberă România
Patru avioane militare au fost ridicate marți, 25 noiembrie, după ce o dronă a intrat pe teritoriul României, a zburat deasupra a cel puțin patru județe și s-a prăbușit în județul Vaslui. Pentru românii care locuiesc în apropierea graniței cu Ucraina, astfel de incidente au devenit o obișnuință.
Rusia bombardează Kievul în timp ce oficiali americani, ucraineni și ruși negociază la Abu Dhabi # Europa Liberă România
Rusia a lovit Kievul din nou în noaptea de 24 spre 25 noiembrie, ucigând cel puțin șase persoane. Atacurile au avut loc în timp ce oficiali americani se aflau, se pare, la Abu Dhabi, pentru întâlniri separate cu oficiali ruși și ucraineni – în încercarea de a ajunge la un acord privind un acord de pace propus de SUA, a cărui versiune inițială a fost considerată foarte favorabilă Moscovei.Atacurile din 25 noiembrie, despre care oficialii din serviciile de urgență au declarat că au...
Noi pătrunderi de drone în spațiul aerian al României, la granița cu Ucraina. Mesaje RO-Alert în judeţele Galaţi şi Tulcea # Europa Liberă România
Două aeronave germane Eurofighter Typhoon, de la baza aeriana Mihail Kogălniceanu, au fost ridicate în dimineața zilei de 25 noiembrie, după ce un aparat de zbor a fost identificat că se îndreaptă spre spațiul aerian al României în proximitatea județului Tulcea.
Percheziții în dosarul actelor de identitate false. Sute de cetățeni ruși, inclusiv oligarhi, ar fi obținut documente românești # Europa Liberă România
Potrivit unui comunicat al Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (PÎCCJ), procurori și ofițeri de poliție fac percheziții la 17 adrese – domiciile ale unor persoane fizice sau sedii ale unor instituții publice.„Ancheta vizează destructurarea unei rețele care, prin intermediul unor funcționari din cadrul unui serviciu de evidența populației și al unei primării, a obținut documente de identitate românești neconforme cu realitatea, în ceea ce privește domiciliul, dar și cu...
Cel puțin șase morți la Kiev în urma atacurilor rusești cu rachete și drone. Ucraina ripostează cu un atac asupra regiunii Rostov # Europa Liberă România
Atacurile aeriene rusești din noaptea de 24-25 noiembrie au lovit capitala ucraineană, Kiev. Cel puțin șase persoane au murit, potrivit celor mai recente informații transmise de Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență al Ucrainei.
Șeful NATO, Mark Rutte, declară la Europa Liberă că este nevoie de un „dialog atent” privind Ucraina # Europa Liberă România
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că propunerea de pace a SUA e un pas către încheierea războiului dintre Rusia și Ucraina – cel mai mare și mai sângeros conflict din Europa de la al Doilea Război Mondial încoace.Într-o declarație acordată RFE/RL de la sediul alianței militare din Bruxelles, pe 24 noiembrie, Rutte a caracterizat discuțiile din weekend de la Geneva, între negociatorii americani și ucraineni, pe marginea propunerii care a luat prin surprindere Kievul și pe...
Ordinea candidaților pe buletinele de vot la alegerile din 7 decembrie pentru Primăria Capitalei # Europa Liberă România
Biroul Electoral Municipal a stabilit luni care va fi ordinea candidaților pe buletinul de vot la alegerile pentru Primăria Capitalei din 7 decembrie.1. Cătălin Drulă – Uniunea Salvați România (USR),2. Daniel Băluță – Partidul Social Democrat (PSD),3. George Burcea – Partidul Oamenilor Tineri (POT),4. Ciprian Ciucu – Partidul Național Liberal (PNL),5. Ana-Maria Ciceală – Sănătate Educație Natură Sustenabilitate (SENS),6. Liviu Gheorghe Florea – Partidul Național Țărănesc...
CSAT: „Statul român trebuie să fie pregătit pentru un conflict de durată la granițe”. Investițiile de 16,6 mld euro prin SAFE, aprobate # Europa Liberă România
Consiliul Suprem de Apărare a Țării a aprobat luni cererea României pentru programul SAFE de 16,6 miliarde de euro pentru industria de apărare.
Viziuni diferite ale Statelor Unite și Europei în privința păcii din Ucraina # Europa Liberă România
După apariția bruscă, săptămâna trecută, a unui controversat proiect de plan american pentru încetarea războiului Rusiei împotriva Ucrainei, țările europene s-au grăbit să vină cu o contrapropunere pentru Kiev și care face mai puține concesii Moscovei.Între timp, președintele ucrainean a trimis în weekend la Geneva o echipă de negociatori, pentru discuții despre care Casa Albă și biroul lui Zelenski au declarat că au condus la un plan „actualizat și rafinat” care ar oferi o pace...
Reforma companiilor de stat cu datorii începe, anunță Oana Gheorghiu. Din 27, au rămas deocamdată zece. Lista e în continuare secretă # Europa Liberă România
Restructurarea companiilor de stat a început, a anunțat vicepremierul Oana Gheorghiu, luni, într-o conferință de presă. Care sunt primele zece companii care intră în acest proces se va afla, însă, abia la sfârșitul săptămânii. Ce e sigur e că sunt patru din subordinea Ministerului Energiei și șase de la Ministerul Transporturilor.Cu câteva zile în urmă, premierul Bolojan declarase că sunt 27 de companii de stat aflate într-o situație dificilă, care sunt pe o listă prioritară. Nici aceea...
Delegația Ucrainei a părăsit Geneva fără ca vreun acord să fi fost finalizat. Zelenski așteaptă raportul negociatorilor # Europa Liberă România
Ukrainian negotiators have left Geneva following talks on proposals to end the war with Russia, President Volodymyr Zelenskyy said, as questions linger over whether a deal could be struck by US President Donald Trump's Thanksgiving deadline.
Mercenarul Horațiu Potra, audiat la Parchetul General în legătură cu averea acumulată în Congo # Europa Liberă România
Luni, 24 noiembrie 2025, Horațiu Potra a fost adus, sub pază strictă, la sediul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, unde procurorii l-au interogat în legătură cu fondurile provenite din activități desfășurate în Republica Democrată Congo. Potra se afla deja în custodia autorităților, după ce a fost plasat în arest preventiv pentru o lună într-un dosar de tentativă de lovitură de stat. El mai e acuzat și de nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor şi al...
Volodimir Zelenski salută „pași importanți” către un acord de pace în Ucraina, dar spune că e nevoie de „mult mai mult” # Europa Liberă România
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a salutat luni „pași importanți” făcuți la discuțiile de la Geneva dintre reprezentanții Kievului și ai SUA, privind un plan de pace, dar a avertizat că este nevoie de mai multe eforturi pentru a pune capăt războiului cu Rusia.
Patru persoane ucise pe 24 noiembrie într-un atac cu drone rusești asupra orașului Harkov # Europa Liberă România
Un atac masiv cu drone asupra orașului Harkov din nord-estul Ucrainei, a provocat moartea a cel puțin patru persoane și rănirea a 17, potrivit autorităților locale. Clădiri rezidențiale au ars, echipele de salvare au lucrat toată noaptea.
Proiect de ordonanță de urgență: Tăierile ilegale de arbori din spațiile verzi urbane, pedepsite cu închisoare # Europa Liberă România
Ministerul Mediului a publicat un proiect de ordonanță de urgență (OUG) care introduce sancțiuni severe pentru tăierea, distrugerea sau degradarea ilegală a arborilor din spațiile verzi. Astfel, potrivit proiectului, aceste fapte devin infracțiuni penale, pedepsite cu închisoare de la șase luni la trei ani.Potrivit Ministerului Mediului, inițiativa legislativă vine ca răspuns la numeroase cazuri de intervenții abuzive asupra arborilor, în special în parcurile și zonele verzi ale marilor...
Soluția ASF pentru un RCA mai accesibil: reducerea numărului general de accidente # Europa Liberă România
Prețurile asigurărilor obligatorii pentru autoturisme au crescut semnificativ în ultimii ani. Tarifele de referință recent publicate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, majorate în medie cu 5%, confirmă această tendință. Cu toate acestea, există o soluție pentru inversarea acestei evoluții, susține Sorin Mititelu, vicepreședinte ASF, notează Știrile ProTV.Potrivit oficialului ASF, scăderea numărului de accidente rutiere ar putea avea un impact direct asupra costurilor asigurărilor...
Atacuri masive cu drone rusești asupra Ucrainei. Victime și pagube extinse în Harkov, Cernigău și Odesa # Europa Liberă România
У ніч проти 24 листопада російські війська атакували портову інфраструктуру на півдні Одещини, спричинивши пожежу на судні та пошкодивши обладнання. Жертв чи постраждалих не зафіксовано, кажуть в ОВА
Noi atacuri aeriene rusești lângă granița României. Avioane Eurofighter și F-16, ridicate pentru supraveghere. RO-Alert emis în Tulcea # Europa Liberă România
Ministerul Apărării Naționale (MApN) anunță că, în noaptea de duminică spre luni, Rusia a lansat noi atacuri cu drone asupra unor obiective civile și infrastructurii portuare din Ucraina, în apropierea frontierei cu România.
Strategia Națională de Apărare și proiectele SAFE, pe agenda CSAT din 24 noiembrie # Europa Liberă România
Consiliul Suprem de Apărare a Ţării (CSAT) se întrunește luni, 24 noiembrie, de la ora 12.00, pentru a analiza mai multe dosare strategice de securitate națională, printre care Strategie Naţională de Apărare a Ţării, analiza strategică a Apărării și participarea României la programul european SAFE.
SUA susțin că planul de pace propus a fost „actualizat și rafinat” pentru a „proteja pe deplin” Ucraina. Detaliile rămân însă puține # Europa Liberă România
Casa Albă a transmis că discuțiile de la Geneva cu reprezentanții Kievului au marcat „progrese semnificative” în direcția încheierii războiului din Ucraina și au condus la un cadru de negociere „actualizat și rafinat”, care ar „respecta pe deplin” suveranitatea Ucrainei.
Atac israelian în sudul Beirutului: Ţinta, liderul militar Hezbollah Ali Tabtabai # Europa Liberă România
Aviația israeliană a efectuat primul atac major din ultimele luni asupra suburbiilor sudice ale Beirutului, zone cunoscute pentru faptul că adăpostesc oficiali ai Hezbollah. Ţinta principală a fost Ali Tabtabai, unul dintre cei mai importanți lideri militari ai grupării, potrivit unor surse israeliene și libaneze din domeniul securității. Biroul premierului Netanyahu nu a confirmat oficial dacă Tabtabai a fost ucis, dar informațiile din teren sugerează că atacul a avut un impact major...
Povestea barajului Vidraru și cum a provocat Ceaușescu cea mai gravă criză din sistemul energetic al României # Europa Liberă România
Pentru Lenin, comunismul a însemnat „Puterea sovietelor plus electrificare”. În România lui Ceaușescu, mixul dintre electrificare și industrializarea forțată a dus la cea mai gravă criză energetică din istoria modernă, combinată cu lipsurile materiale și frigul din casele românilor.
Stenogramele Frigului: „Până la 11:00, nu dau gaze nimănui!”. Cum a scos Ceaușescu țara din priză și mitul electrificării României comuniste # Europa Liberă România
Sala de ședințe a vilei de protocol de la Predeal era încălzită excesiv pentru confortul celor 32 de fruntași comuniști convocați la ședință.Veneau din vilele destinate nomenclaturiștilor ca ei, unde își petreceau vacanța de iarnă. Acum tăceau, cu gurile închise ca niște sertare înțepenite.Afară bătea un ger aproape cosmic, după o noapte în care temperatura coborâse până la minus 20 de grade.În interior, singurele zgomote erau cele ale așteptării.Liniștea a fost în cele din urmă...
Un nou atac masiv a fost lansat de armata rusă asupra Ucrainei în noaptea de 23 noiembrie 2025. Au fost folosite 98 de drone de luptă, dintre care aproximativ 60 au fost de tip „Shahed”, conform Forțelor Aeriene ale Armatei Ucrainene.
Cu sprijinul Europei, Ucraina se va întâlni cu oficiali americani în discuții cruciale la Geneva # Europa Liberă România
Oficialii ucraineni urmează să se întâlnească cu omologii lor americani la Geneva, pe 23 noiembrie, pentru a discuta planul de pace în 28 de puncte al președintelui Donald Trump, despre care aliații Kievului au spus că este extrem de favorabil Rusiei.
Lukașenko eliberează 31 de ucraineni închiși în Belarus într-un acord mediat de SUA # Europa Liberă România
Liderul autoritar belarus Aleksandr Lukașenko a grațiat și eliberat 31 de cetățeni ucraineni care fuseseră reținuți în Belarus, o mișcare pdespre care Minskul spune că face parte dintr-un acord încheiat cu președintele SUA, Donald Trump
Lăsați în beznă. Ucrainenii se pregătesc de încă o iarnă de război. „Cel mai bine te apără de frig solidaritatea” # Europa Liberă România
Atacurile rusești au provocat deja reduceri ale alimentării cu energie electrică pentru ucrainenii din întreaga țară, sporind temerile cu privire la modul în care oamenii vor face față iernii aspre.
Elevii de la școlile din Kiev preferă să comunice în limba rusă la lecții și în pauze, inclusiv copiii care vorbesc în familie, acasă, doar ucraineana. Autoritățile spun că este o tendință alarmantă, confirmată și de un studiu recent care a stârnit o întreagă dezbatere pe rețelele sociale.
Președintele Donald Trump spune că planul de pace pentru Ucraina nu reprezintă „ultima ofertă” # Europa Liberă România
Președintele Donald Trump a afirmat că planul său de pace care a creat multă tensiune politică în ultimele zile nu reprezintă „ultima mea ofertă”.
Declarația liderilor UE: Planul de pace american necesită muncă suplimentară. Consultări la Geneva între reprezentanții statelor UE duminică # Europa Liberă România
Liderii UE au declarat, sâmbătă, că salută eforturile SUA de a stabili pacea în Ucraina, dar că planul de pace al Washingtonului necesită muncă suplimentară.„Proiectul inițial al planului în 28 de puncte conține elemente importante care vor fi necesare pentru realizarea unei păci juste și durabile. Prin urmare, considerăm că acest proiect reprezintă o bază care necesită muncă suplimentară. Suntem pregătiți să ne implicăm în acest proces pentru a asigura durabilitatea păcii viitoare....
Cum dezvăluie Holodomorul adevăratul cost al controlului Rusiei asupra Ucrainei # Europa Liberă România
Paralel cu războiul Rusiei în Ucraina, există o altă bătălie: cea pentru istorie. Moscova susține că anumite părți din sudul și estul Ucrainei sunt „istoric rusești”, dar acest lucru ignoră secolele de cuceriri și tragedii îndurate de ucraineni.
Consultări Ucraina-Statele Unite privind viitorul acord de pace, în Elveția în zilele următoare # Europa Liberă România
Consultările cu Statele Unite privind un viitor acord de pace vor avea loc în Elveția în următoarele zile, a anunțat secretarul ucrainean al Consiliului Național de Securitate și Apărare, Rustem Umerov.„Zilele acestea în Elveția începem consultările dintre oficiali de rang înalt ai Ucrainei și Statelor Unite privind posibilii parametri ai viitorului acord de pace. Ucraina intră în acest proces cu o înțelegere clară a propriilor interese”, a scris el pe Telegram.Potrivit lui Umerov, este...
Trump: Zelenski va trebui să aleagă – planul de pace al SUA sau continuarea luptei # Europa Liberă România
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, trebuie să accepte planul de pace al SUA sau să continue lupta, a declarat liderul american Donald Trump.„Nu-i place (planul de pace)? Va trebui să-i placă. Și dacă nu-i place, atunci trebuie pur și simplu să continue lupta... Ei bine, la un moment dat va trebui să accepte ceva”, a spus el vineri jurnaliștilor, citat de AFP.Trump a amintit de întâlnirea cu Zelenski din Biroul Oval în februarie și a adăugat că un astfel de acord ar fi putut fi...
Ursula von der Leyen: „Nu ar trebui să existe nimic legat de Ucraina fără Ucraina” # Europa Liberă România
„Încă din prima zi, Europa a fost alături de Ucraina în fața agresiunii rusești. Am lucrat pentru o pace justă și durabilă cu Ucraina și pentru Ucraina, împreună cu prietenii și partenerii noștri”, a scris președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, vineri seara, pe rețeaua X.Declarația vine după o convorbire telefonică pe care Ursula von der Leyen a avut-o vineri cu Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei.„Am discutat situația actuală și am fost conștienți că nu ar trebui să...
Alertă la granița cu România. Armata a ridicat două avioane F-16 după ce Rusia a atacat cu drone zona Ismail # Europa Liberă România
Două aeronave de luptă F-16 Fighting Falcon au fost ridicate de la sol în noaptea de 21 spre 22 noiembrie, din Baza 86 Aeriană, pentru monitorizarea situației aeriene la granița cu Ucraina, după ce Rusia a atacat cu drone zona Ismail, anunță Ministerul Apărării Naționale(MAPN). Locuitorii din nordul județului Tulcea au primit, la ora 01:33, un mesaj Ro-Alert pentru nordul județului Tulcea. MAPN anunță că nu au fost înregistrate pătrunderi de drone în spațiul aerian al României, iar...
O dronă rusească a lovit punctul de trecere a frontierei Orlivka (sud-vestul Ucrainei), de la granița cu România # Europa Liberă România
O dronă rusească a lovit punctul de trecere Orlivka, din regiunea Odessa, de la granița cu România. Infrastructura a fost avariată, a informat Serviciul Vamal de Stat al Ucrainei pe Telegram.Punctul de trecere corespondent în România este Isaccea (județul Tulcea), printr-o legătură de bac peste Dunăre între Orlivka și Isaccea.Potrivit serviciului, punctul internațional de trecere a frontierei și-a suspendat temporar activitatea, iar consecințele atacului sunt în curs de...
SmartJob contra minciunii | Regizoarea Ozana Nicolau: E șocant să auzi un adolescent spunând că era bine cu Ceaușescu. Ce modele au copiii? # Europa Liberă România
Ozana Nicolau vorbește la SmartJob despre scindarea vizibilă în rândul adolescenților, aceeași precum cea din societate, de la alegerile din 2024 încoace: „Sunt două tabere, o tabără care crede că o mână de fier este foarte bună și alta care spune că România nu trebuie să revină la acea perioadă.”
Celebrul studio de film rusesc Mosfilm cumpără drone și echipament militar pentru războiul dus de Rusia în Ucraina # Europa Liberă România
Principalul studio de film din Rusia și mai multe muzee de istorie regionale cumpără drone și echipamente electronice cu capacitate militară pentru a fi utilizate în războiul dus de Rusia în Ucraina, un exemplu destul de neobișnuit ca instituții culturale să fie obligate să cheltuiască fonduri bugetare pentru efortul de război.Conform datelor privind achizițiile guvernamentale, analizate de Serviciul Rus al RFE/RL, între iunie 2024 și octombrie 2025, Mosfilm a achiziționat șase modele de...
Volodmir Zelenski, discurs către națiune: Ucraina se confruntă cu „o alegere foarte dificilă” în ceea ce privește planul de pace al SUA # Europa Liberă România
Președintele Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina se confruntă cu „unul dintre cele mai dificile momente” din istoria sa, în contextul în care Statele Unite presează Kievul să accepte un plan controversat de încheiere a războiului declanșat de Rusia.El a avertizat că țara riscă să „piardă un partener cheie”, dar nu își va „trăda” propriile interese.În discursul video adresat națiunii pe 21 noiembrie, Zelenski a mai spus că guvernul său „va colabora în mod calm cu America și cu toți...
