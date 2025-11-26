Parlamentul a respins proiectul privind pensiile magistraților, care a fost declarat neconstituțional de CCR
Adevarul.ro, 26 noiembrie 2025 17:00
Parlamentul a respins, în ședința de plen comun, legea care modifica condițiile de pensionare ale magistraților, pe care Guvernul și-a angajat răspunderea în Parlament. Inițiativa a fost declarată neconstituțională de CCR, context în care Guvernul va veni cu un nou proiect.
• • •
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 15 minute
17:15
Premieră bilaterală: ministrul român al Educației, primit oficial la Casa Albă. Întâlnirea cu consilierul pentru știință al președintelui SUA # Adevarul.ro
Ministrul Educației și Cercetării, Daniel David, a avut o întrevedere la Casa Albă cu Michael Kratios, consilierul pentru știință al președintelui Statelor Unite, Donald Trump, și director al Oficiului pentru Politica Științei și Tehnologie (OSTP).
17:15
Guvernul va desemna un supraveghetor care va gestiona activele Lukoil supuse sancţiunilor SUA # Adevarul.ro
Ministerul Afacerilor Externe a pus în dezbatere publică un proiect de ordonanţă de urgenţă care permite Guvernului României să instituie un mecanism de supraveghere extinsă a activelor Lukoil, afectate de sancţiunile impuse de SUA.
Acum 30 minute
17:00
Parlamentul a respins proiectul privind pensiile magistraților, care a fost declarat neconstituțional de CCR # Adevarul.ro
Parlamentul a respins, în ședința de plen comun, legea care modifica condițiile de pensionare ale magistraților, pe care Guvernul și-a angajat răspunderea în Parlament. Inițiativa a fost declarată neconstituțională de CCR, context în care Guvernul va veni cu un nou proiect.
Acum o oră
16:45
Jurnaliști agresați la Parlament. Reacția Guvernului după intervenția ofițerului de presă de la Palatul Victoria # Adevarul.ro
Ofițerul de presă al Guvernului i-a împiedicat agresiv pe jurnaliști să adreseze întrebări premierului Ilie Bolojan
16:45
Atac „masiv” asupra orașului Zaporojie. Cel puțin 18 răniți și 30 de clădiri avariate, în timp ce toată lumea așteaptă pacea # Adevarul.ro
Cel puțin 18 persoane au fost rănite, iar aproximativ 30 de clădiri au fost avariate în urma unui atac rus „masiv” asupra orașului Zaporojie, în noaptea de marți spre miercuri, au anunțat serviciile ucrainene de salvare. Informațiile sunt transmise de AFP.
16:45
Propagandistul Vladimir Soloviov, la un pas să fie otrăvit de serviciile speciale ucrainene. Speculațiile din presa rusă # Adevarul.ro
Propagandistul rus Vladimir Soloviov ar fi fost victima unei tentative de asasinat, fiind otrăvit cu pizza. Potrivit FSB, suspecții ar fi primit această sarcină de la GUR (Direcția Principală de Informații a Ministerului Apărării al Ucrainei).
16:30
Recent, aproape 200 de voluntari, angajați și parteneri Nestlé, precum și din partea Asociației Re-Autentic, au participat voluntar la plantarea unui număr de 10.000 de puieți de salcâm pe raza Municipiului Oltenița, aproape de Dunăre.
16:30
BCE: Băncile din zona euro să se pregătească pentru riscul crizei dolarului. Care e scenariul de coșmar # Adevarul.ro
Băncile din zona euro cu afaceri mari în dolari ar trebui să își mărească lichiditatea și rezervele de capital pentru a face față oricărei presiuni a monedei americane, a avertizat miercuri Banca Centrală Europeană (BCE).
16:30
Cum a devenit secretarul armatei SUA noul negociator cheie în discuțiile de pace cu Ucraina # Adevarul.ro
În materie de zile, secretarul armatei, Dan Driscoll, a făcut tranziția de la șef în gestionarea unor probleme de birocrație militară - pentru a accelera achiziția drone ieftine pentru armata SUA - la cel de negociator cheie în cadrul eforturilor administrației Trump de a pune capăt războiului.
Acum 2 ore
16:15
Jennifer Lopez, show senzațional la una dintre cele mai luxoase nunți din India. A fost prezent și Donald Trump Jr. # Adevarul.ro
Jennifer Lopez a devenit virală după show-ul pe care l-a avut la una dintre cele mai extravagante nunți indiene ale anului, dintre moștenitoarea unei companii farmaceutice, Netra Mantena, și ale antreprenorului din domeniul tech din New York, Vamsi Gadiraju.
16:15
AUR va vota în favoarea Strategiei Naţionale de Apărare. George Simion îl acuză pe președintele Nicușor Dan de lipsă de respect # Adevarul.ro
Preşedintele AUR, George Simion, a acuzat, miercuri, în plenul reunit al Parlamentului, „o lipsă de respect şi desconsiderare” faţă de forul legislativ, criticând faptul că preşedintele Nicuşor Dan nu a rămas la dezbaterea privind Strategia Naţională de Apărare a Ţării.
16:15
Familia Regală a anunțat că vrea să vândă Hotelul Furnica din Sinaia, situat în apropierea Castelului Peleș. Imobilul, monument istoric cod PH-II-m-A-16679, este amplasat pe strada Furnica nr. 50, pe un teren de 5.106 metri pătrați.
16:15
Ce ulei de măsline nu ar trebui cumpărat din supermarket. Se degradează rapid, are puțini nutrienți și poate fi nociv # Adevarul.ro
Uleiul de măsline este un simbol al alimentației sănătoase, dar nu toate sortimentele din supermarketuri sunt la fel de sănătoase.
16:15
Tentativă de jaf într-un mall din Timișoara: Un bărbat a vrut să fure o brățară de 7.000 euro și un inel cu diamant, dar a fost prins de un trecător # Adevarul.ro
Un bărbat a încercat să fure o brățară de 35.000 de lei și un inel cu diamant dintr-un mall din Timișoara, dar a fost prins de un trecător. Bijuteriile au fost recuperate iar momentele au fost surprinse de camere video din unitatea comercială.
16:15
FCSB a decolat spre Belgrad pentru meciul cu Steaua Roșie> 5 nume surpriză nu au prins zborul # Adevarul.ro
FCSB a decolat spre Belgrad pentru duelul cu Steaua Roșie din Europa League, cu surprize în lot și în staff.
16:15
Nicolas Sarkozy, condamnat definitiv pentru finanțare ilegală: Curtea de Casație îi respinge ultimul recurs # Adevarul.ro
Curtea de Casație a respins recursul depus de Nicolas Sarkozy în dosarul Bygmalion, confirmând condamnarea fostului președinte francez.
16:00
O învățătoare s-a ales cu umărul dislocat, directoarea adjunctă a fost lovită și psiholoaga mușcată de un elev de 9 ani din Cluj # Adevarul.ro
Au fost scene șocante la Colegiul Național „George Coșbuc” din Cluj-Napoca, marți, 25 noiembrie, unde un elev de doar nouă ani a atacat mai multe cadre didactice, dislocându-i umărul uneia dintre învățătoare.
16:00
O țară NATO a încetat să mai folosească vehicule de luptă după ce vibrațiile i-au îmbolnăvit pe soldați # Adevarul.ro
Armata britanică a fost nevoită să tragă frâna de mână în cazul vehiculului blindat Ajax, după ce mai mulți militari au ajuns să se simtă rău din cauza vibrațiilor și a zgomotului produs de mașinăria pe care Londra o prezenta drept „vârful tehnologiei” acum doar câteva săptămâni.
16:00
Un incendiu puternic a izbucnit miercuri dimineață la Spitalul Santa Lucía din Cartagena, în sud-estul Spaniei.
15:45
Parlamentul European a votat bugetul UE pe 2026, care are ca priorităţi competitivitatea, cercetarea şi securitatea # Adevarul.ro
Parlamentul European a votat un buget pe 2026 care prevede 192,8 miliarde de euro în plăţi şi 190,1 miliarde de euro în angajamente şi în care a reuşit să obţină mai multe fonduri pentru cercetare, infrastructura transfrontalieră, managementul frontierelor, acţiune climatică şi politica externă.
15:30
Un tânăr român, condamnat la închisoare pe viață în Austria. A ucis o bătrână cu ciocanul # Adevarul.ro
Un român de 28 de ani a fost condamnat la închisoare pe viață în Austria pentru uciderea unei pensionare de 81 de ani.
15:30
Eurohold, compania mamă a asigurătorului falimentar Euroins, a dat din nou România în judecată la ICSID # Adevarul.ro
Eurohold, compania mamă a asigurătorului falimentar Euroins, a anunțat miercuri că perchezițiile efectuate de procurori coincid cu acțiunea lor împotriva statyului român la Curtea de arbitraj ICSID.
15:30
Sectorul 4 demarează proiectul de interconectare a liniilor de tramvai între Piața Sf. Vineri și Piața Unirii. Daniel Băluță și Ciprian Șerban, în vizită pe șantier # Adevarul.ro
În perioada următoare, vor începe lucrările pentru realizarea unei noi conexiuni de tramvai între Piața Sf. Vineri și Piața Unirii, proiect considerat esențial pentru fluidizarea traficului din centrul Capitalei.
15:30
Nemții de la Mainz, excursie completă la Craiova: duel cu Știința și popas la Târgul de Crăciun # Adevarul.ro
Mainz își aduce fanii la Craiova cu un pachet de 529 de euro, care include zbor charter, bilete la meciul cu Știința și o vizită la celebrul Târg de Crăciun.
Acum 4 ore
15:15
Zelenski se confruntă cu „furtuna perfectă”: un scandal de corupție major și presiuni internaționale pentru un plan de pace # Adevarul.ro
Ucraina trece prin una dintre cele mai tensionate perioade de la începutul invaziei ruse, pe fondul unui scandal de corupție fără precedent și al apariției unui proiect de acord de pace elaborat, potrivit presei, de reprezentanți ai Kremlinului și ai Casei Albe.
15:00
Unul dintre cei mai populari jurnaliști turci, condamnat la patru ani de închisoare pentru „ameninţare” la adresa preşedintelui Erdogan # Adevarul.ro
Jurnalistul turc Fatih Altayli, unul dintre cei mai populari comentatori politici ai ţării, a fost condamnat miercuri la patru ani şi două luni de închisoare pentru „ameninţare” la adresa preşedintelui Recep Tayyip Erdogan.
15:00
Percheziții la domiciliul unui bărbat acuzat de pornografie infantilă. A filmat o fetiță de 9 ani în ipostaze sexuale și a șantajat-o # Adevarul.ro
Au fost percheziții, miercuri, la locuința unui bărbat din județul Bihor, suspectat că a filmat o fetiță de 9 ani în ipostaze sexuale și a folosit materialele pentru a o șantaja. Mai mult, el a încercat să o determine să se întâlnească pentru a întreține raporturi sexuale.
15:00
Consumul de apă îmbuteliată este esențial în ziua de astăzi, mai ales în zonele unde locuitorii nu au acces la alte surse sigure de apă potabilă.
14:45
Filmul "Rush Hour 4" a intrat în etapa de pregătire, cu studioul Paramount asociat în calitate de distribuitor al următorului opus al acestei francize poliţiste, a anunţat marţi revista Variety.
14:45
Țările europene lucrează la un plan de urgență pentru a evita ca Ucraina să rămână fără fonduri la începutul anului viitor, în cazul în care nu se ajunge la un acord privind utilizarea activelor rusești înghețate pentru a finanța efortul de război al Kievului, relatează Politico.
14:30
Toți cei care au privit măcar o dată cerul și s-au uitat la nori și-au imaginat că văd chipuri, animale sau diverse obiecte. Există însă și oameni care se uită la cer și văd comploturi guvernamentale.
14:30
Droguri de mare risc, introduse într-o închisoare din România printr-o metodă inedită. Penitenciarul, vizat de percheziții # Adevarul.ro
Procurorii DIICOT Covasna, împreună cu polițiști din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate, au pus în aplicare opt mandate de percheziție domiciliară pe raza județului Brașov, inclusiv într-o unitate de penitenciar, într-un dosar penal de trafic de droguri de mare risc.
14:30
Limite de vârstă pentru accesul minorilor la rețelele de socializare. Ce a propus Parlamentul European # Adevarul.ro
Parlamentul European (PE) cere o vârstă minimă de 16 ani pentru accesul la rețelele de socializare, cu scopul de a proteja minorii de mediul online. Potrivit unui raport, 97% dintre tineri utilizează zilnic internetul.
14:15
Sorin Grindeanu: „Nu vom susține tăierile de salarii”. Privind reforma pensiilor magistraților: „era bine să nu rămânem într-o formă de prizonierat” # Adevarul.ro
Sorin Grindeanu a declarat că este nevoie ca bugetul pentru anul 2026 să includă finanțare dedicată ONG-urilor și serviciilor sociale care luptă împotriva violenței domestice. Președintele Camerei Deputaților a mai reiterat și poziția PSD-ului privind tăierile de sporuri și salarii.
14:15
Experiențe fără compromisuri pe laptopurile ROG Zephyrus și ROG Strix SCAR cu NVIDIA GeForce RTX seria 50 # Adevarul.ro
Noua gamă de laptopuri ROG Zephyrus și ROG Strix SCAR este echipată cu plăci grafice GeForce RTX din seria 50 și pot fi un cadou care aduce bucurie celor dragi.
14:15
Campionatul Mondial feminin de handbal: România - Croația, joi (ora 19:00). Ce post TV transmite meciurile tricolorelor # Adevarul.ro
Selecționată feminină de handbal a României debutează mâine la turneul final din Olanda și din Germania.
14:15
Au fost semnate contractele pentru încă două tronsoane montane din autostrada A8 Tg. Mureș-Ungheni # Adevarul.ro
Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) a semnat, miercuri, contractele pentru proiectarea și execuția a 47 km din autostrada A8 Tg Mureș – Iași – Ungheni.
14:00
Neymar Sr. a cumpărat drepturile asupra mărcii „Pelé” într-o tranzacție estimată la 18 milioane de dolari.
14:00
Dispută între Vance și fostul lider al majorității din Senat pe seama planului de pace pentru Ucraina # Adevarul.ro
Un număr de legislatori republicani, în frunte cu senatorul Mitch McConnell, au acuzat echipa președintelui Trump că face concesii Kremlinului prin prezentarea unui plan de pace pentru Ucraina favorabil Rusiei, avertizând că o astfel de abordare nu va duce la o pace durabilă.
14:00
A murit Valerian Sobolev, inginerul rus care a inventat rachetele „Iskander” și „Topol” # Adevarul.ro
Pe 25 noiembrie, la Volgograd, a murit Valerian Sobolev, inginer-proiectant sovietic și rus, care a fost implicat în dezvoltarea unei serii de complexe de rachete. Activitatea sa de-a lungul deceniilor a fost legată de industria de apărare a URSS și, ulterior, a Federației Ruse.
14:00
MAE anunță adoptarea proiectului de lege privind sancțiunile internaționale: „Evită punerea sub procedura de infringement a României” # Adevarul.ro
Ministerul Afacerilor Externe anunță adoptarea, în Camera Deputaților, a proiectului de lege al Guvernului României, coiniţiat de MAE și Ministerul Justiției, care modifică Ordonanța de Urgență nr. 202/2008 privind sancţiunile internaţionale.
13:30
A murit Joan, soția miliardarului Richard Branson. Mesajul emoționant al magnatului britanic # Adevarul.ro
Miliardarul britanic Richard Branson a anunţat miercuri, "cu inima îndurerată", decesul soţiei sale, Joan Templeman, alături de care a format un cuplu în ultimii 50 de ani, informează AFP.
13:30
Cei care vor să viteze sau să tranziteze Regatul Unit vor avea nevoie de o autorizaţie electronică de călătorie, dacă nu necesită viză. Cum se obține # Adevarul.ro
Din 25 februarie 2026, toți călătorii „care nu necesită viză” și intenționează să viziteze sau să tranziteze Regatul Unit vor avea nevoie de o autorizaţie electronică de călătorie - Electronic Travel Authorisation (ETA).
13:30
Rogobete anunță controale în toate spitalele după explozia din Buftea. „Nu vreau să mă gândesc ce o să fie la iarnă” # Adevarul.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat că este îngrijorat de numărul exploziilor care au avut loc în ultimele săptămâni, avertizând că pericolul crește odată cu răcirea vremii.
Acum 6 ore
13:15
Percheziţii la medici şi asistente de la Spitalul Judeţean Satu Mare, într-un dosar privind pensiile de handicap. O persoană a fost reținută # Adevarul.ro
O persoană a fost reţinută în urma unor percheziţii care au avut loc la medici şi asistente de la Spitalul Judeţean de Urgenţă (SJU) Satu Mare, într-un dosar privind eliberarea unor referate pentru obţinerea nelegală a pensiei de handicap.
13:15
Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti (CNAB) a lansat licitaţia publică pentru modernizarea Pistei nr. 1 de decolare/aterizare a Aeroportului "Henri Coandă", iar ofertele pot fi depuse până la data de 18 decembrie 2025.
13:00
„Il Fenomeno – Povestea unui superstar” – O miniserie documentar despre gloria, căderea și renașterea lui Adrian Mutu, din 2 decembrie, exclusiv pe VOYO # Adevarul.ro
O miniserie documentar despre gloria, căderea și renașterea lui Adrian Mutu, din 2 decembrie, exclusiv pe VOYO.
13:00
Mark Rutte afirmă că războiul din Ucraina ar putea fi încheiat până la sfârșitul anului, însă avertizează că Rusia va continua să fie o amenințare # Adevarul.ro
Secretarul General al NATO Mark Rutte a declarat că finalul conflictului din Ucraina este „posibil până în decembrie 2025”, dar a subliniat că instaurarea păcii nu va elimina riscurile venite din partea Moscovei.
13:00
Un traficant de droguri a fost tâlhărit în Otopeni, chiar în momentul în care voia să vândă o cantitate de canabis # Adevarul.ro
Șapte percheziții au avut loc miercuri, 26 noiembrie, în județul Ilfov și municipiul București, într-o cauză privind săvârșirea infracțiunilor de trafic de droguri de risc și tâlhărie calificată, după ce un dealer de droguri a devenit persoană vătămată. Traficantul a fost tâlhărit de doi indivizi
13:00
Peste 20 de persoane au rămas blocate 9 ore pe cea mai înaltă roată panoramică din Japonia, în uma unui fulger # Adevarul.ro
Circa 20 de persoane au rămas blocate timp de nouă ore în cea mai înaltă roată din Japonia, după ce atracția din orașul Osaka Prefecture s-a oprit de urgență în urma unui fulger.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.