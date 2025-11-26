Witkoff la Moscova. Zelenski este precaut. O convorbire telefonică este divulgată. Se concretizează un plan de pace pentru Ucraina

12:50

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, trebuie să accepte planul de pace al SUA sau să continue lupta, a declarat liderul american Donald Trump.„Nu-i place (planul de pace)? Va trebui să-i placă. Și dacă nu-i place, atunci trebuie pur și simplu să continue lupta... Ei bine, la un moment dat va trebui să accepte ceva”, a spus el vineri jurnaliștilor, citat de AFP.Trump a amintit de întâlnirea cu Zelenski din Biroul Oval în februarie și a adăugat că un astfel de acord ar fi putut fi...