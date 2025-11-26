Ziua Națională, sărbătorită de românii din Viena printr-o serie de manifestări culturale

11:00

Expoziția de fotografie „Cărările Regale ale Transilvaniei” se va deschide, vineri, la Centrul de Artă Medievală „Medievalis”, din Sighișoara, informează un comunicat de presă. Potrivit sursei citate, evenimentul este organizat de către Casa de Cultură a Studenților din București, în parteneriat cu Societatea Cultural Artistică de Tineret „Concret” din București și Fundația „Mihai Eminescu Trust”…