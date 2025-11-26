PS Samuel Bistrițeanul, la sărbătoarea Colegiul Ortodox „Mitropolitul Nicolae Colan”: Sfânta Ecaterina să vă fie model
Basilica.ro, 26 noiembrie 2025 21:50
Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, a participat, alături de elevii și profesorii Colegiului Ortodox „Mitropolitul Nicolae Colan”, la sărbătoarea Sfintei Mari Mucenițe Ecaterina, unul dintre ocrotitorii instituției școlare. Preasfinția Sa a oficiat Sfânta Liturghie în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, la care au participat peste o mie de elevi…
• • •
Acum 15 minute
21:50
Acum 2 ore
20:10
Mitropolitul Nicolae s-a întâlnit cu preoții români la Adunarea Generală a Protopopiatului din Sudul SUA # Basilica.ro
Înaltpreasfințitul Părinte Nicolae, Mitropolitul celor două Americi, s-a întâlnit, în perioada 21-22 noiembrie, cu preoții români în cadrul Adunării Generale a Protopopiatului din Sudul Statelor Unite ale Americii. Întâlnirea a avut loc la Parohia „Sfânta Maria” din Cedar Park, Texas, unde mitropolitul și clericii s-au reunit în noua biserică, sfințită duminică, pentru două zile de…
Acum 4 ore
20:00
Noul sediu al Consulatului României la Birmingham a fost binecuvântat de Arhiepiscopul Atanasie # Basilica.ro
Noul sediu al Consulatului General al României la Birmingham a fost binecuvântat luni de Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie, Arhiepiscopul Marii Britanii și Irlandei de Nord. Ceremonia de binecuvântare a avut loc în prezența Consulului general, Excelența Sa Mihaela Savu, și a angajaților instituției. În cadrul evenimentului, a fost subliniată importanța dialogului permanent dintre instituțiile statului și…
19:50
Documentarul Trinitas TV despre Sfântul Arsenie de la Prislop, proiectat în premieră la Sibiu cu sala plină # Basilica.ro
Documentarul realizat de Trinitas TV despre Sfântul Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop a avut marți premiera la Sibiu. Sala cinematografului a fost plină. Din acest motiv organizatorii au anunțat imediat o a doua vizionare, găzduită la Aula „Mitropolit Ioan Mețianu” a Facultății de Teologie „Sfântul Andrei Șaguna”. Regizorul filmului, Mara Ionescu, a subliniat dificultatea…
19:30
Binecuvântarea bisericii românești din Cedar Park, Texas: Maica Domnului a rânduit totul # Basilica.ro
Mitropolitul Nicolae al celor două Americi a binecuvântat cu agheasmă Biserica „Sfânta Maria” din Cedar Park, Texas. Construcția noii biserici a început în anul 2024, iar momentele cheie din edificarea lăcașului de cult au avut loc în preajma marilor praznice ale Maicii Domnului: Adormirea, Nașterea și Intrarea în biserică a Maicii Domnului. „Niciuna dintre aceste…
19:20
Ziua Națională, sărbătorită de românii din Viena printr-o serie de manifestări culturale # Basilica.ro
Românii din Viena sărbătoresc Ziua Națională print-o serie de evenimente care a debutat duminica trecută și se va încheia de sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei. Orchestra Națională din Iaşi a susținut duminică seară un concert cu lucrări de Enescu, Porumbescu, Bartók, de Falla și Puccini, alături de tenorii Andrei Apreotesei, Andrei Fermeșanu și Florin Guzgă. Evenimentul…
18:30
Nou film de Yelena Popovic: Un sfânt din sec. IV inspiră o poveste de pocăință plasată în lumea interlopă din Chicago # Basilica.ro
Sfântul Moise Arapul a inspirat cel mai recent lung metraj scris și regizat de Yelena Popovic, autoarea filmului biografic Man of God („Omul lui Dumnezeu” – despre viața Sfântului Ierarh Nectarie). Moses the Black nu este despre viața unui sfânt, ci despre moștenirea lui spirituală pentru lumea de astăzi. Pelicula spune o poveste despre pocăință a…
Acum 6 ore
18:00
Ruinele Bazilicii din Niceea au ieșit complet la suprafață după șapte secole: Locul unde a avut loc primul Sinod Ecumenic # Basilica.ro
Bazilica „Sfinților Părinți din Niceea”, aflată în zona unde a avut loc primul Sinod Ecumenic, a ieșit complet la suprafață, potrivit presei locale. Aceasta a fost scufundată vreme de peste 700 de ani în apele lacului Iznik din Turcia. Ruinele au fost descoperite în 2014 în urma analizării unor imagini aeriene, însă la vremea aceea…
18:00
Episcopia Canadei invită copiii să participe la Tabăra de iarnă „Sf. Teodora de la Sihla” organizată la Mănăstirea Mono, Ontario, între 26 și 30 decembrie. Programul taberei include: cateheze, conferințe, lecții de pictură, săniuș și sporturi de iarnă, foc de tabără și activități duhovnicești. Prețul taberei este de 500 CAD/pers. pentru copiii din parohiile membre…
17:00
Conferință interdisciplinară la Facultatea de Teologie din București: Implicații ale tehnologiei în viața adolescenților # Basilica.ro
Facultatea de Teologie Ortodoxă din București desfășoară joi Conferința Națională Interdisciplinară „Provocări și oportunități contemporane” cu tema „Implicații ale tehnologiei în viața adolescenților și tipuri de impact în sănătate, familie și societate”. Evenimentul va debuta în Amfiteatrul „I. G. Coman” și va reuni preoți, teologi, profesori și specialiști în științele educație. Vor fi prezentate lucrări…
17:00
La Colegiul Național „Sfântul Sava” din București a avut loc miercuri, 26 noiembrie 2025, Simpozionul național „Educația religioasă în contextul globalizării”. Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu
16:40
Un proiect transfrontalier va forma preoți care vor să se implice în sprijinirea comunităților din zona rurală # Basilica.ro
Asociația Vasiliada a Mitropoliei Olteniei a organizat luni o conferință de presă în care și-a anunțat participarea ca partener într-un proiect transfrontalier va forma preoți, studenți teologi și asistenți sociali care își doresc să se implice în sprijinirea comunităților izolate din mediul rural, unde persoanele vulnerabile nu au acces suficient la servicii sociale. Evenimentul s-a…
Acum 8 ore
15:50
Hram la Colegiul Ortodox din Cluj-Napoca: Peste o mie de elevi au participat la slujbă în Catedrala Mitropolitană # Basilica.ro
Colegiul Ortodox „Mitropolit Nicolae Colan” din Cluj-Napoca și-a sărbătorit marți unul dintre hramuri, Sfânta Ecaterina. Peste o mie de elevi au participat la slujba de la Catedrala Mitropolitană. Sfânta Liturghie a fost oficiată de Episcopul vicar Samuel Bistrițeanul al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, care are o legătură aparte cu colegiul, deoarece a fost duhovnic…
15:50
15:40
Episcopia de Bălți a organizat simpozionul omagial „Credință, continuitate și identitate națională în Basarabia” # Basilica.ro
Episcopia de Bălți, în parteneriat cu Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, a organizat, marți, Simpozionul Omagial „Credință, Continuitate și Identitate Națională în Basarabia”. Preasfințitul Părinte Antonie, Episcop de Bălți, a spus că acest eveniment și-a propus să aibă un rol în formarea duhovnicească a tinerilor care au participat la lucrări. „Astăzi, în cadrul…
15:30
Legăturile Facultății de Teologie din Sibiu cu sfinții români din secolul 20, subliniată la Zilele Șaguniene 2025 # Basilica.ro
Zilele Șaguniene au continuat, marți, la Sibiu, prin evidențierea legăturilor dintre sfinții români din secolul 20 și Facultatea de Teologie „Sfântul Andrei Șaguna” din localitate. Mai precis, este vorba despre Simpozionul Național „Teologie și sfințenie în Ortodoxia românească a secolului XX. Contextul sibian”, potrivit Mitropoliei Ardealului. Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, a evidențiat legăturile Sfântului…
14:50
Comisia Mixtă Internațională de Dialog Teologic între Federația Luterană Mondială (FLM) și Bisericile Ortodoxe s-a reunit săptămâna trecută la Strasbourg, pentru a pregăti sesiunea plenară programată în mai 2026. Reuniunea a avut loc, în perioada 16-18 noiembrie, la Institutul de Studii Ecumenice din Strasbourg, instituție a Federației Luterane Mondiale care găzduiește de peste șase decenii…
14:40
Parohia Ghighiu va avea în curând propria biserică: PS Timotei Prahoveanul a sfințit piatra de temelie # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a fost delegat de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel marți să sfințească piatra de temelie a bisericii Parohiei Ghighiu din comuna Bărcănești, județul Prahova. Este primul lăcaș de cult al parohiei, care de peste două decenii funcționează într-un paraclis amenajat în fosta școală din localitate. Numeroși clerici…
14:20
Premieră în România: Romfilatelia a lansat timbre cu miros de brad dedicate Nașterii Domnului și Anului Nou # Basilica.ro
În premieră în țara noastră, Romfilatelia a lansat o emisiune filatelică dedicată sărbătorilor de iarnă care poartă mirosul crengilor de brad, topit în cerneala tiparului. Emisiunea „Crăciun 2025” are în componență două mărci poștale, o coliță filatelică dantelată, un plic „prima zi” și o mapă filatelică având un produs special de colecție, în tiraj limitat.…
Acum 12 ore
14:00
Corul Tronos Junior a susținut marți un concert la Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Bălți, Republica Moldova, aducând publicului cântări folclorice și bizantine dedicate Zilei Naționale a României. Concertul a fost organizat cu sprijinul Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova (DRRM), în cadrul inițiativelor dedicate păstrării și afirmării identității românești în comunitățile din nordul și…
13:30
Moment festiv în Cetatea Unirii: 50 de ani de la reînființarea Episcopiei de Alba Iulia # Basilica.ro
Arhiepiscopia Alba Iuliei a organizat, marți, în Sala „Sfântul Ierarh Simion Ștefan” din incinta ansamblului Catedralei Reîntregirii și Încoronării, din Cetatea Unirii, un eveniment dedicat aniversării 50 de ani de la reînființarea vechiului scaun episcopal al Bălgradului, prin Episcopia de Alba Iulia. La eveniment a fost prezent și Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, alături…
13:20
Biserica Parohiei „Lucaci” din București și-a sărbătorit miercuri, 26 noiembrie 2025, hramul „Sfântul Stelian Paflagonul”. Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu
13:00
Sărbători cu Basilica Travel: Boboteaza la Iordan și pelerinaj în Țara Sfântă pe urmele Mântuitorului # Basilica.ro
Agenția de pelerinaje Basilica Travel a Patriarhiei Române ne propune să începem anul 2026 cu un pelerinaj în Țara Sfântă, unde Boboteaza este celebrată conform calendarului nerevizuit, în 18 ianuarie. Pelerinii vor merge de Bobotează la Râul Iordan și vor participa la Liturghia oficiată de Preafericitul Părinte Teofil al III-lea, Patriarhul Ierusalimului. Pe lângă acest…
12:40
Moaștele Sf. Calinic de la Cernica au adus alinare copiilor internați la Spitalul Marie Curie din Capitală și familiilor lor # Basilica.ro
Un fragment din moaștele Sf. Calinic de la Cernica a fost adus miercuri la capela Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Maria Sklodowska Curie” din Capitală, de o delegație a mănăstirii ilfovene Cernica în fruntea căreia s-a aflat Arhim. Vasile Pîrjol, starețul așezământului monahal. Evenimentul a fost prilejuit de hramul capelei, care este pusă sub…
12:10
În imagini: De hramul Sf. Stelian, moaștele Sf. Calinic de la Cernica au fost aduse la capela Spitalului Marie Curie # Basilica.ro
Racla cu un fragment din moaștele Sfântului Calinic de la Cernica a fost adusă spre închinare la capela Spitalului Marie Curie, cu ocazia hramului închinat Sfântului Stelian, ocrotitorul copiilor.
11:50
De Ziua Națională a României, luni, 1 decembrie 2025, după Sfânta Liturghie, în catedralele eparhiale, lăcașurile de cult parohiale și cele mănăstirești din țară și de peste hotare va fi oficiată slujba de Te Deum (mulțumire) în semn de recunoștință pentru libertatea și unitatea neamului românesc, precum și de cinstire a eroilor care au înfăptuit…
11:40
Peste 15.000 de pelerini sunt așteptați la proclamarea locală a Sfântului Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop # Basilica.ro
Peste 15.000 de oameni sunt așteptați, în perioada 27-28 noiembrie, la manifestările prilejuite de proclamarea locală a canonizării Sfântului Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop, au anunțat autoritățile din județul Hunedoara. În acest sens, măsurile legate de ordinea publică sunt asigurate de efective ale Jandarmeriei, Poliției și Inspectoratului pentru Situații de Urgență. Pentru a se…
11:10
PS Teofil Trotușanul: Inelul Sf. Ecaterina, simbolul legământului sfânt pe care îl încheiem cu Dumnezeu la Botez # Basilica.ro
„Inelul Sfintei Ecaterina este simbolul legământului sfânt pe care îl încheiem cu Dumnezeu la botez”, a spus Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul marți, când a slujit la hramul Parohiei din Sfântu Ilie, comuna Șcheia, județul Suceava. „Ne oferim inima și viața Domnului, devenind fii după har și moștenitori ai Împărăției Cerurilor. Pe parcursul vieții întâlnim ispite…
10:10
PS Ignatie: Un egoist, centrat doar pe sine, pe propriile lui nevoi, nu are răbdare cu cei din jurul său # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, a vorbit duminică la Boușori, județul Vaslui, despre Pilda bogatului căruia i-a rodit țarina, afirmând că ne este pus în față comportamentul unei persoane egoiste, care idolatriza bunurile materiale. Preasfinția Sa a explicat că un astfel de om nu poate fi sensibil la nevoile celor din jur și cu atât…
09:10
Ai un minut? Atât îți ia să parcurgi 5 știri esențiale publicate marți pe Basilica.ro. Programul liturgic al Sfintelor Slujbe care vor fi săvârșite la Catedrala Națională în zilele de 30 noiembrie și 1 decembrie 2025 În ziua de 30 noiembrie 2025, începând cu ora 7.00 și până la ora 10.00 vor avea loc slujbele…
Acum 24 ore
00:10
Calendar Ortodox, 26 noiembrie Sfântul Alipie Stâlpnicul Alipie, sluga lui Hristos, îşi avea patria în cetatea Adrianopole, ce este în părţile Paflagoniei. Domnul l-a ales chiar din pântecele maicii sale, fiindcă maică-sa când era îngreuiată cu dânsul şi aproape de naştere, a văzut într-o noapte o vedenie ca aceasta. I se părea că ţine în…
Ieri
20:00
Zilele Șaguniene: Documentarul despre Sfântul Dumitru Stăniloae a fost prezentat la Sibiu # Basilica.ro
Documentarul despre Sfântul Preot Dumitru Stăniloae, realizat de Trinitas TV, a fost proiectat luni seară la Sibiu, în cadrul Zilelor Șaguniene 2025. Prezent la eveniment, regizorul documentarului, pr. George Adrian Aniculoaie, a vorbit despre ajutorul pe care la primit din partea sfântului în producerea filmului. „De fiecare dată Sfântul Dumitru Stăniloae m-a îndrumat, pentru că…
19:20
Maestrul Eugen Doga a fost evocat la Atena printr-o seară muzicală organizată de Uniunea Moldo-Elenă „Alexandros Ipsilantis”. Banii strânși în cadrul evenimentului au fost redirecționați către Centrul Maternal „În Brațele Mamei” al Misiunii Sociale „Diaconia”. Maestrul Eugen Doga a fost un compozitor din Republica Moldova, care a scris muzică pentru peste 200 de filme. La…
18:30
Grupul Psaltic Tronos aduce cântări patriotice în Sudul Basarabiei cu prilejul Zilei Naționale # Basilica.ro
Grupul Psaltic „Tronos” al Patriarhiei Române va susține vineri un concert de cântări patriotice la Palatul de Cultură „Nicolae Botgros” din Cahul, Republica Moldova, cu prilejul Zilei Naționale a României. Concertul își propune să aducă mai aproape comunitățile românești din sudul Basarabiei printr-un moment artistic dedicat limbii, credinței și tradițiilor care definesc identitatea românească de…
18:20
Arhiepiscopia Romanului și Bacăului își propune să ajute peste 10.000 de oameni de sărbători: Cum te poți implica # Basilica.ro
Arhiepiscopia Romanului și Bacăului a lansat luni ediția a VI-a a programului social „Vrei să fii bun de Crăciun?”, prin care peste 8.000 de copii și 2.000 de vârstnici din comunități vulnerabile vor primi sprijin în perioada sărbătorilor. Programul coordonat de Sectorul Social-Filantropic și Misionar, urmărește mobilizarea parohiilor, a voluntarilor, a ONG-urilor eparhiale, dar și…
17:40
Arhim. Veniamin Micle a fost înmormântat la Mănăstirea Bistrița: Viața lui a reprezentat o slujire continuă # Basilica.ro
Arhimandritul Veniamin Micle a fost înmormântat vinerea trecută la Mănăstirea Bistrița din județul Vâlcea. „Viața lui a reprezentat o slujire continuă a lui Dumnezeu și a semenilor”, a subliniat Arhiepiscopul Râmnicului. Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie a oficiat slujba de înmormântare a părintelui Veniamin, duhovnicul mănăstirii, care a trecut la viața veșnică la vârsta de 86 de…
16:30
Elevii Seminarului Teologic „Sfântul Andrei” din Galați au participat luni la o acțiune de donare de sânge organizată în colaborare cu Centrul Regional de Transfuzie Sanguină, pentru a sprijini bolnavii care depind de transfuzii. Alături de elevi au donat preoți și credincioși din oraș, selectați atent în funcție de criteriile medicale necesare pentru a putea…
16:30
Consilierul pentru Relații cu Minoritățile al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, desemnat Omul Anului la Cernăuți # Basilica.ro
Părintele Mihai Cobziuc, consilier la Biroul pentru Relații cu Minoritățile al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, a primit, la finele săptămânii trecute, distincția onorifică „Omul anului” acordată de Centrul Bucovinean de Artă pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Românești din Cernăuți. Părintele consilier eparhial a fost distins pentru activitatea desfășurată în sprijinul comunității istorice românești din…
16:10
Moaștele Sfântului Serafim cel Răbdător au fost aduse spre închinare la Catedrala Mitropolitană din Sibiu # Basilica.ro
Moaștele Sfântului Cuvios Serafim cel Răbdător de la Sâmbăta de Sus au fost aduse luni la Catedrala Mitropolitană din Sibiu, unde vor rămâne spre închinare pe tot parcursul săptămânii premergătoare sărbătorii Sfântului Ierarh Andrei Șaguna. Racla cu sfintele moaște a fost întâmpinată printr-o slujbă de mulțumire oficiată de un sobor de preoți. La slujbă au…
16:00
Bucurie duhovnicească la Vadu Negrilesei: Se va celebra primul hram închinat Sfinților Paisie și Cleopa # Basilica.ro
Mănăstirea Vadu Negrilesei va celebra, marți 2 decembrie, primul hram dedicat Sfinților Paisie Olaru și Cleopa Ilie, a anunțat așezământul pe pagina sa de Facebook. Sfânta Liturghie va fi oficiată de către Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, alături de un sobor de preoți și diaconi. La sfârșitul slujbei va…
15:30
Nu violenței! Mesaj ferm al Episcopului Benedict de ziua pentru eliminarea violenței împotriva femeilor # Basilica.ro
Episcopul Benedict al Sălajului a transmis marți un mesaj ferm cu ocazia Zilei Internaționale pentru eliminarea violenței împotriva femeilor: „Afirmăm răspicat: Nu violenței!”. Preasfinția Sa a subliniat că „Biserica este atentă la suferința lumii și, în mod deosebit, la suferința tăcută și ascunsă a multor femei, în familii sau în alte diverse situații dificile, în…
15:20
Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților va construi două centre multifuncționale pentru copii # Basilica.ro
Fundația „Dosoftei Mitropolitul” a Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților a prezentat luni două proiecte prin care își propune să sprijine copiii din medii vulnerabile social: va construi două centre socio-culturale, unul în mediul rural și celălalt în municipiul Suceava. În total, peste 520 de copii din județul Suceava vor beneficia, la aceste centre, de activități educaționale,…
15:10
Predarea Religiei ortodoxe în școlile germane, tema întâlnirii preoților români din Bavaria de Sud # Basilica.ro
Preoții din Protopopiatul Bavariei de Sud s-au reunit sâmbătă la München, unde s-a discutat pe larg despre introducerea și consolidarea predării Religiei ortodoxe în școlile din Germania. Întâlnirea a avut loc la Parohia „Buna Vestire” din München și a fost prezidată de părintele protopop Alexandru Nan. Evenimentul a fost structurat în două părți: o conferință…
14:50
Hram la Paraclisul Facultății de Teologie din București: Studenții și profesorii au cinstit-o pe Sfânta Ecaterina # Basilica.ro
Studenții și profesorii Facultății de Teologie „Iustinian Patriarhul” din București au sărbătorit marți hramul paraclisului universitar închinat Sfintei Mari Mucenițe Ecaterina. Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal și delegatul Preafericitului Părinte Patriarhul Daniel. Din sobor au făcut parte preoții profesori ai Facultății de Teologie. Mărturia Sfintei Ecaterina În…
14:50
Sfântul Apostol Andrei, sărbătorit la Galați și în Arhiepiscopia Dunării de Jos. Programul liturgic # Basilica.ro
Sfântul Apostol Andrei, ocrotitorul Galațiului și al Arhiepiscopiei Dunării de Jos, va fi sărbătorit în orașul de pe Dunăre, începând cu 27 noiembrie. Astfel, prăznuirea ocrotitorului spiritual al Galațiului va debuta joi, de la ora 16:00, cu o procesiune cu moaștele Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica pe strada Domnească, de la Universitatea „Dunărea de…
14:10
Clerici din România și Serbia s-au reunit pentru rugăciune și cateheză la o veche parohie românească din Banatul Sârbesc # Basilica.ro
Un sobor de preoți din Episcopia Daciei Felix și Episcopia Caransebeșului a oficiat duminică seară Taina Sf. Maslu la parohia românească Alibunar din Regiunea Autonomă Voivodina, Serbia. Rugăciunea, la care au participat numeroși credincioși, a fost urmată de o cateheză susținută de părintele Mihai Ciucur, Directorul Departamentului pentru Misiune și Tineret al Episcopiei Caransebeșului. Preotul…
14:10
Protosinghelul Daniel Pantazi, pomenit la Schitul Măgureanu la cinci ani de la trecerea în veșnicie # Basilica.ro
Protosinghelul Daniel Pantazi a fost pomenit sâmbătă la Schitul Măgureanu din Capitală, la cinci ani de la trecerea în veșnicie. Părintele Daniel s-a născut în data de 11 octombrie 1938 în comuna Cernătești, județul Buzău, din părinții Neagu și Rada, primind numele la Botez de Dumitru. După parcurgerea studiilor teologice în București, a fost cântăreț…
13:50
IPS Nifon, la Centenarul Monumentului Eroilor de la Mănăstirea Dealu: Semn al legăturii dintre credință, educație și națiune # Basilica.ro
Înaltpreasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și Exarh patriarhal a transmis, luni, un mesaj cu o ocazia împlinirii a 100 de ani de la inaugurarea Monumentului Eroilor de la Mănăstirea Dealu. Cu acest prilej, IPS Nifon a subliniat că acest monument „reprezintă un moment de rememorare a rolului important pe care această instituție a…
13:50
1700 de ani de la Sinodul I Ecumenic marcați la Roma: Conferință cu doi preoți români, unul ortodox și celălalt catolic # Basilica.ro
Conferința „Hristos, mărturia noastră” a reunit la Roma, la finele săptămânii trecute, aproximativ 500 de români din Italia și din țară. Publicul multiconfesional i-a ascultat pe preotul ortodox Constantin Necula și pe preotul romano-catolic Francisc Doboș. Evenimentul a fost organizat, cu sprijinul Secretariatului de Stat pentru Culte, de Ambasada României pe lângă Sfântul Scaun și…
13:00
Studenții Facultății de Teologie Ortodoxă din București și-au sărbătorit ocrotitoarea | FOTO # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop-vicar Patriarhal, a oficiat marți, 25 noiembrie 2025, Sfânta Liturghie la paraclisul Facultății de Teologie din București, cu prilejul hramului „Sfânta Mare Muceniță Ecaterina”. Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu
