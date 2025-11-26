Documentarul Trinitas TV despre Sfântul Arsenie de la Prislop, proiectat în premieră la Sibiu cu sala plină

13:50

Înaltpreasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și Exarh patriarhal a transmis, luni, un mesaj cu o ocazia împlinirii a 100 de ani de la inaugurarea Monumentului Eroilor de la Mănăstirea Dealu. Cu acest prilej, IPS Nifon a subliniat că acest monument „reprezintă un moment de rememorare a rolului important pe care această instituție a…