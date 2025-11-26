Hidroelectrica, cea mai profitabilă companie de stat, reia de la zero selecţia pentru postul de CEO după eşuarea procedurii actuale
Ziarul Financiar, 26 noiembrie 2025 22:30
Hidroelectrica, cea mai profitabilă companie de stat, reia de la zero selecţia pentru postul de CEO după eşuarea procedurii actuale
Tot mai multe oraşe din America testează supermarketuri finanţate de guvern în zone ocolite de companii din cauza riscurilor, cu diferite grade de succes # Ziarul Financiar
Când Azalea Fresh Market s-a deschis în Atlanta în această vară, acesta a devenit singurul supermarket care operează în centrul oraşului american în ultimele decenii. Pentru a face acest lucru posibil, oraşul a contribuit cu 8 milioane de dolari, scrie The Wall Street Journal.
Lituanianul Tadas Evaltas, directorul general al hotelului The Marmorosch: Ne concentrăm pe corporate business. Până la final de an ne vom apropia şi chiar vom depăşi venituri de 15 mil.euro. Pentru anul viitor estimăm o creştere cu 10% a businessului. Dacă situaţia geopolitică va fi stabilă, ne vom atinge ţinta de creştere # Ziarul Financiar
Lituanianul Tadas Evaltas, care a preluat în septembrie conducerea hotelului de cinci stele The Marmorosch, spune că toamna aceasta a fost plină de evenimente de business iar gradul de ocupare pe octombrie s-a ridicat la 95%, iar în noiembrie va fi de 90% în medie.
Unilever: Dezvoltăm producţia locală, am suplimentat bugetul pentru 2025. Avem încredere că România are un potenţial important de atragere a investiţiilor # Ziarul Financiar
Grupul anglo-olandez Unilever, unul dintre cei mai puternici actori din industria bunurilor de larg consum, anunţă că va investi în continuare în producţia din România, având în derulare o investiţie de 5 mil. euro în fabrica de la Ploieşti, unde realiează condimente. Unilever a extins această unitate între 2021 şi 2023, de la 6.000 la 17.000 mp, investind aici 48 mil. euro, potrivit datelor comunicate anterior.
Via Transilvanica va avea şi propriile cazări. Asociaţia Tăşuleasa, care a iniţiat traseul, lansează un modul de găzduire pentru călători. În 2026, circa 15 cazări vor fi instalate pe traseu. „Fiecare modul pus într-o gospodărie înseamnă o şansă în plus pentru comunităţile prin care trece traseul” # Ziarul Financiar
Agricola din Bacău a investit 250 mil. euro de la înfiinţare până astăzi şi a ajuns în top cinci jucători din piaţa cărnii, după ce a traversat mai multe crize # Ziarul Financiar
Grupul Agricola din Bacău, unul dintre cei mai mari producători de carne de pui, mezeluri şi produse ready-meal din România, a investit 250 de milioane de euro de la înfiinţare, în 1992, până astăzi şi a ajuns în top cinci jucători din piaţa cărnii, cu o cifră de afaceri anuală de circa 250 de milioane de euro, după ce a traversat şi a depăşit mai multe crize.
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri că, „la prima vedere”, majorarea TVA de la 19% la 21% pare să fi fost o greşeală, în contextul în care încasările bugetare nu ar reflecta creşterea cotei fiscale.
Probleme în inima industriei germane: Volkswagen se confruntă cu o încetinire dramatică a ritmului în care angajaţii acceptă să îşi părăsească voluntar locurile de muncă în uzinele din Germania, o lovitură serioasă pentru planul constructorului auto de a reduce masiv costurile. Volkswagen trebuie să dea afară 35.000 de angajaţi # Ziarul Financiar
Dosarul Euroins iese din nou la suprafaţă. După 2 ani de la faliment, Procurorii încep percheziţiile în dosarul Euroins. Asiguratorul ar fi respins fără motiv peste 5.800 dosare de daună, cu prejudicii de peste 60 mil. lei. Cum arată schema de devalizare a companiei, prin care s-au deturnat peste 1,5 mld. lei din capitalul societăţii # Ziarul Financiar
Matej Rigelnik, CEO Equinox, fond de investiţii sloven care a preluat controlul Fondului Proprietatea, este noul preşedinte al Comitetului Reprezentanţilor. Noua conducere cere americanilor de la Franklin Templeton să clarifice intenţiile cu privire la viitoarea administrare a Fondului # Ziarul Financiar
Matej Rigelnik, CEO Equinox, fond de investiţii sloven care a intrat recent în acţionariatul Fondului Proprietatea, este noul preşedinte al Comitetului Reprezentanţilor. Forul de conducere al FP cere Franklin Templeton să clarifice intenţiile cu privire la viitoarea administrare a Fondului # Ziarul Financiar
