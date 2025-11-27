Ungaria: salariul minim ar putea creşte cu 10-11% în 2026

00:15

„Atitudinea tinerilor faţă de mutarea din casa pă­rin­tească variază în UE. În unele părţi ale UE, este obişnuit să se locuiască mai mult timp cu părinţii, ceea ce creşte probabilitatea de supraa­glo­merare. În alte părţi ale Uniunii Europene (UE), tinerii preferă să se mute mai devreme şi se confruntă cu o povară semnificativă în ceea ce priveşte gestionarea costurilor de locuire. Mai mulţi factori pot influenţa această decizie: faptul de a fi într-o relaţie, situaţia de pe piaţa muncii, obiceiurile culturale şi aspectele financiare legate de costurile locuinţei şi de costul vieţii în general“, se arată pe site-ul Eurostat.