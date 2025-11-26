Incendiu teribil în Hong Kong. 36 de morţi şi 279 de persoane dispărute, după ce mai mulţi zgârie-nori de 32 de etaje au luat foc

Ziarul Financiar, 26 noiembrie 2025

Incendiu teribil în Hong Kong. 36 de morţi şi 279 de persoane dispărute, după ce mai mulţi zgârie-nori de 32 de etaje au luat foc

Ediţia 27 noiembrie 2025 epaper
Hidroelectrica, cea mai profitabilă companie de stat, reia de la zero selecţia pentru postul de CEO după eşuarea procedurii actuale
ZF DESCHIDEREA DE ASTĂZI. Cum va merge bursa. Urmăriţi joi, 27 noiembrie 2025, ora 09.30 o discuţie cu Alexandru Dobre, Deputy CEO, Tradeville
Tot mai multe oraşe din America testează supermarketuri finanţate de guvern în zone ocolite de companii din cauza riscurilor, cu diferite grade de succes
Când Azalea Fresh Market s-a deschis în Atlanta în această vară, acesta a devenit singurul supermar­ket care operează în centrul oraşului american în ultimele decenii. Pentru a face acest lucru posibil, oraşul a contribuit cu 8 milioane de dolari, scrie The Wall Street Journal.
Mai are industria petrochimică un viitor în Europa de Est? Ungaria crede că da, dacă investiţiile sunt pe termen lung. Industria chimică din Polonia are circa 341.000 de angajaţi, potrivit CEFIC, fiind astfel una dintre cele mai mari din Europa
Proinvest Group din Iaşi a vândut divizia de panouri termoizolante către Lattonedil, unul dintre cei mai mari jucători europeni din acest segment
SeedBlink: Cu 2,5 milioane de euro, fondul de investiţii catalyst romania este principalul investitor. Voxa este evaluată la 30 de milioane de euro
Miliardarul Rinat Ahmetov a primit acordul Comisiei Europene să cumpere Arcelor Mittal Tubular Products din Iaşi
Ce carte îţi recomandă Adelina Badea, CEO al Mobexpert, cel mai cunoscut brand din industria mobilei din România
Lituanianul Tadas Evaltas, directorul general al hotelului The Marmorosch: Ne concentrăm pe corporate business. Până la final de an ne vom apropia şi chiar vom depăşi venituri de 15 mil.euro. Pentru anul viitor estimăm o creştere cu 10% a businessului. Dacă situaţia geopolitică va fi stabilă, ne vom atinge ţinta de creştere
Lituanianul Tadas Evaltas, care a preluat în septembrie condu­cerea hotelului de cinci stele The Marmorosch, spune că toamna aceasta a fost plină de evenimente de business iar gradul de ocupare pe octombrie s-a ridicat la 95%, iar în noiembrie va fi de 90% în medie.
Oxygen, una dintre cele mai mari agenţii independente de comunicare româneşti, îşi deschide un birou la Atena. „Noul birou va deservi clienţii existenţi din portofoliu, dar va funcţiona şi ca un hub pentru companiile româneşti care îşi doresc să se extindă în regiune"
​Cazarea de sub 10 euro a ajuns în România şi nu este la cort. Pe Via Transilvanica vor fi instalate mici cazări disponibile pentru călători
Arta de a spune „nu": Skillul de wellbeing care valorează cât o mărire de salariu. Cum îi spui nu angajatorului într-o cultură profesională în care disponibilitatea permanentă a devenit normă, iar calendarul se umple singur?
SeedBlink: Catalyst Romania este investitorul principal în runda de finanţare a Voxa, platformă românească de streaming pentru audiobooks şi e-books
România cumpără rachete antiaeriene din Franţa. Contractul, aprobat în 2022, depăşeşte 625 de milioane de euro
Vedeta de astăzi a Bursei de Valori: Cris-Tim, ale cărei acţiuni au închis în creştere cu 5,8% într-o şedinţă în care BET a pierdut 0,4%. Tranzacţii peste "veteranii" Banca Transilvania, Petrom, Romgaz, Hidroelectrica
Investiţie de peste 9 mil. lei pentru modernizarea compartimentului de terapie intensivă neonatală din cadrul Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău
Primăria Sibiu a accesat un proiect european de 121,8 mil. lei pentru achiziţia a 16 autobuze electrice
Unilever: Dezvoltăm producţia locală, am suplimentat bugetul pentru 2025. Avem încredere că România are un potenţial important de atragere a investiţiilor
Grupul anglo-olandez Unilever, unul dintre cei mai puternici actori din industria bunurilor de larg consum, anunţă că va investi în continuare în producţia din România, având în derulare o investiţie de 5 mil. euro în fabrica de la Ploieşti, unde realiează condimente. Unilever a extins această unitate între 2021 şi 2023, de la 6.000 la 17.000 mp, investind aici 48 mil. euro, potrivit datelor comunicate anterior.
​Via Transilvanica va avea şi propriile cazări. Asociaţia Tăşuleasa, care a iniţiat traseul, lansează un modul de găzduire pentru călători. În 2026, circa 15 cazări vor fi instalate pe traseu. „Fiecare modul pus într-o gospodărie înseamnă o şansă în plus pentru comunităţile prin care trece traseul"
Ce carte îţi recomandă Adelina Badea, CEO al Mobexpert, unul dintre principalii jucători din industria de mobilier din România
Scenaristul şi regizorul Serge Ioan Celebidachi şi Laura Mihăilă, Raiffeisen Bank România: Programul MoonShotX este o scalare a minţilor, o construcţie de conexiuni şi punţi care prind contur
Producătorul de panouri termoizolante Proinvest Group din Paşcani intră în portofoliul unui gigant italian
Cum vrea Arabia Saudită să atragă mai mulţi turişti? Ţara cu două dintre cele mai sfinte locuri ale islamului va permite mai multe magazine de alcool
Guvernul României pregăteşte terenul pentru a putea „supraveghea" compania Lukoil. Ministerul de Externe a publicat astăzi un proiect de ordonanţă de urgenţă
Agricola din Bacău a investit 250 mil. euro de la înfiinţare până astăzi şi a ajuns în top cinci jucători din piaţa cărnii, după ce a traversat mai multe crize
Grupul Agricola din Bacău, unul dintre cei mai mari producători de carne de pui, mezeluri şi produse ready-meal din România, a investit 250 de milioane de euro de la înfiinţare, în 1992, până astăzi şi a ajuns în top cinci jucători din piaţa cărnii, cu o cifră de afaceri anuală de circa 250 de milioane de euro, după ce a traversat şi a depăşit mai multe crize.
Scenaristul şi regizorul Serge Ioan Celibidachi şi Laura Mihăilă, Raiffeisen Bank România: Programul MoonShotX este o scalare a minţilor, o construcţie de conexiuni şi punţi care prind contur
Sorin Grindeanu: La prima vedere, majorarea TVA a fost o greşeală
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri că, „la prima vedere”, majorarea TVA de la 19% la 21% pare să fi fost o greşeală, în contextul în care încasările bugetare nu ar reflecta creşterea cotei fiscale.
Curios să descoperi misterele străzii Mântuleasa sau Cotroceniul romantic? Questo te invită să iei la pas oraşele şi să rezolvi piesele unui puzzle real. Plăteşti ca să te joci, eşti plătit ca să creezi jocul. Poţi câtiga şi 10.000 de euro pe an din crearea de jocuri
Fondurile de investiţii intră în 2026 cu un bazin record de investitori şi cu oportunităţi concentrate în banking şi energie. În 2025 „bursa a sfidat gravitaţia". Ce acţiuni vor fi câştigătoare în 2026
Probleme în inima industriei germane: Volkswagen se confruntă cu o încetinire dramatică a ritmului în care angajaţii acceptă să îşi părăsească voluntar locurile de muncă în uzinele din Germania, o lovitură serioasă pentru planul constructorului auto de a reduce masiv costurile. Volkswagen trebuie să dea afară 35.000 de angajaţi
Prăbuşirea pieţei crypto, un nou episod: A început exodul investitorilor şi fondurilor de investiţii din piaţa cripto după ce Bitcoin a scăzut sub 90.000 de dolari. Aproape 1.000 mld. dolari s-au şters din piaţă în numai câteva zile
Marea Britanie creşte salariul minim cu 4,1%, până la 12,71 lire sterline pe oră, adică 73,6 lei/ oră. În România, salariul minim brut orar este de 23 lei
Nicuşor Dan a prezentat în Parlament Strategia Naţională de Apărare: Rusia desfăşoară un război hibrid împotriva României şi împotriva multor ţări europene. Vedem atacuri cibernetice, campanii coordonate de dezinformare
Prăbuşirea Bitcoin sub 90.000 USD zguduie pieţele: ETF-uri şi giganţi cripto în retrageri record, trezorierii corporativi sub presiune, iar stablecoin-urile atrag atenţia băncilor centrale
Forvis Mazars: România este una dintre cele mai dinamice, dar şi structural în transformare, pieţe de asigurări din Europa Centrală şi de Est. În pofida unei creşteri a valorii daunelor, disciplina de subscriere s-a consolidat semnificativ
Dacă ai sub 16 ani, ţi s-ar putea interzice să foloseşti TikTok sau Instagram. Parlamentul European cere o vârstă minimă de 16 ani pentru accesul la reţelele sociale
Nusco primeşte autorizaţia de construire pentru faza a 3-a proiectului Nusco City din nordul Capitalei. Investiţia depăşeşte 150 mil. euro şi marchează începutul dezvoltării primului hotel Hyatt şi a primului spital din reţeaua turcă Medicana în România
Alarmă în inima industriei germane: Mega-planul VW de tăiere a 35.000 de joburi întâmpină rezistenţă, ameninţând redresarea constructorului într-o eră dominată de tarife, pierderi şi războaie tehnologice
Ministerul Finanţelor a împrumutat miercuri de la bănci suma de 1 miliard de lei de la bănci, prin două licitaţii cu titluri de stat, la dobânzi de 6,92% şi 6,14% pe an
Dosarul Euroins iese din nou la suprafaţă. După 2 ani de la faliment, Procurorii încep percheziţiile în dosarul
Matej Rigelnik, CEO Equinox, fond de investiţii sloven care a preluat controlul Fondului Proprietatea, este noul preşedinte al Comitetului Reprezentanţilor. Noua conducere cere americanilor de la Franklin Templeton să clarifice intenţiile cu privire la viitoarea administrare a Fondului Ziarul Financiar
Începe ediţia a 13-a a studiului CONFIDEX. Andrei Cionca, CEO Impetum Group: Vom afla cum se pregătesc liderii pentru 2026 şi unde se află potenţialul noului ciclu economic Ziarul Financiar
Hotel Furnica, aflat în vecinătatea Castelului Peleş din Sinaia, a fost scos la vânzare de Casa Regală a României, la preţul de 3,7 milioane de euro Ziarul Financiar
Jean-Philippe Guillaume, deputy CEO al BRD, despre creditul sindicalizat acordat Autonom: Această tranzacţie reflectă angajamentul nostru de a sprijini clienţii prin soluţii financiare personalizate şi inovatoar Ziarul Financiar
După 2 ani de la faliment, Ministerul Public începe percheziţiile în dosarul Euroins. Asiguratorul ar fi respins fără motiv peste 5.800 dosare de daună, cu prejudicii de peste 60 mil. lei. Cum arată schema de devalizare a companiei, prin care s-au deturnat peste 1,5 mld. lei din capitalul societăţii Ziarul Financiar
​Târgurile de Crăciun, la mare căutare pentru vacanţele de sfârşit de an. Viena, Bruxelles, Praga, Nuremberg şi Frankfurt sunt printre cele mai căutate destinaţii de români în această perioadă Ziarul Financiar
Matej Rigelnik, CEO Equinox, fond de investiţii sloven care a intrat recent în acţionariatul Fondului Proprietatea, este noul preşedinte al Comitetului Reprezentanţilor. Forul de conducere al FP cere Franklin Templeton să clarifice intenţiile cu privire la viitoarea administrare a Fondului Ziarul Financiar
ANAF verifică 103 persoane care au obţinut venituri nedeclarate de 64 mil.lei pe platformele pentru adulţi OnlyFans şi LiveJasmine. Există cel puţin un caz în care venitul individual ajunge la 3,15 mil. lei Ziarul Financiar
