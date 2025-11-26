Incendiu teribil în Hong Kong. 36 de morţi şi 279 de persoane dispărute, după ce mai mulţi zgârie-nori de 32 de etaje au luat foc

17:15

Grupul Agricola din Bacău, unul dintre cei mai mari producători de carne de pui, mezeluri şi produse ready-meal din România, a investit 250 de milioane de euro de la înfiinţare, în 1992, până astăzi şi a ajuns în top cinci jucători din piaţa cărnii, cu o cifră de afaceri anuală de circa 250 de milioane de euro, după ce a traversat şi a depăşit mai multe crize.