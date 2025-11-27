Trei linii STB vor fi deviate pentru „Târgul de Crăciun București”

07:40

Procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov au extins cercetările în investigația tragediei din Otopeni, unde o femeie a murit în propria casă lovită de resturile unui acoperiș smuls de vânt. Reprezentanții instituției au confirmat oficial pentru Buletin de București că ancheta vizează nu doar uciderea din culpă, ci și încălcarea legislației privind […]