Mai multe evenimente restricționează traficul rutier, în weekend

Primarul Sectorului 3 propune o nouă modificare a regulamentului de parcare, după valul de critici la adresa noului regulament de parcare. Tariful de 5 lei pe oră care s-ar fi aplicat pentru parcarea pe locurile nominale va fi eliminat complet, potrivit unui proiect de hotărâre aflat pe masa Consiliului Local al Sectorului 3. Propunerea vine […]