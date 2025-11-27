Constructorii auto europeni speră la o relaxare a interdicţiei din 2035 privind motoarele cu combustie
News.ro, 27 noiembrie 2025 06:50
Industria auto europeană, aflată sub presiune, speră la un compromis în pachetul de măsuri pe care Bruxelles-ul îl va prezenta luna viitoare şi care ar putea tempera interdicţia programată pentru 2035 asupra vânzării de vehicule noi cu motoare termice, transmite Reuters.
Acum 5 minute
07:10
Micii retaileri americani se confruntă cu haos în aprovizionare înainte de sezonul de sărbători, din cauza tarifelor impuse de Trump # News.ro
Pentru Matt Hassett, fondatorul brandului newyorkez Loftie, sezonul aglomeraţiei de final de an a fost întotdeauna intens. Anul acesta însă, situaţia a devenit haotică, după ce tarifele impuse importurilor din China, de unde Loftie îşi aduce lămpile sunrise, care simulează răsăritul soarelui, şi ceasurile inteligente care nu necesită conectarea la un smrtphone, au perturbat lanţul de aprovizionare, relatează Reuters.
Acum 15 minute
07:00
Papa Leon al XIV-lea va pleca joi într-o vizită de patru zile în Turcia, unde va fi primit de preşedintele islamo-conservator Recep Tayyip Erdogan, un debut în străinătate foarte aşteptat într-un context regional tensionat, potrivit AFP.
Acum 30 minute
06:50
Acum o oră
06:40
Unsprezece persoane au murit şi alte două au fost rănite joi dimineaţă în sud-vestul Chinei, atunci când un tren a intrat în coliziune cu un grup de muncitori, au informat autorităţile feroviare.
06:30
Preşedintele american Donald Trump i-a recomandat prim-ministrului japonez Sanae Takaichi să nu provoace China în ceea ce priveşte suveranitatea Taiwanului, a afirmat joi The Wall Street Journal, după o dispută diplomatică între Tokyo şi Beijing.
Acum 2 ore
06:10
Concursul de frumuseţe Miss Universe se află din nou în centrul atenţiei, coproprietarul său mexican fiind acuzat de trafic de droguri şi arme, în timp ce coproprietara thailandeză face obiectul unui mandat de arestare pentru fraudă.
06:10
Apple va depăşi Samsung la livrările de smartphone-uri în 2025, pentru prima dată în 14 ani, potrivit unui raport Counterpoint # News.ro
Apple este pe cale să livreze în 2025 mai multe iPhone-uri decât smartphone-uri va livra Samsung, o premieră după 14 ani în care gigantul sud-coreean a dominat piaţa globală, arată o analiză Counterpoint Research publicată miercuri, relatează CNBC.
06:00
Trump a confirmat că suspectul în cazul împuşcăturilor din Washington a venit din Afganistan în 2021 şi a denunţat un „act de terorism” # News.ro
Donald Trump a confirmat, miercuri, că bărbatul suspectat că a tras asupra a doi militari în apropierea Casei Albe din Washington venise din Afganistan în septembrie 2021. Preşedintele american a denunţat un „act de terorism”.
05:50
05:40
AliExpress interzice un vânzător chinez de păpuşi sexualizate cu aspect de copii, după o investigaţie Reuters # News.ro
AliExpress, platforma de comerţ online a Alibaba, a interzis un vânzător din China specializat în păpuşi sexualizate cu aspect de copii, după ce o investigaţie a Reuters a ridicat întrebări privind legalitatea acestor produse în Uniunea Europeană şi Statele Unite.
Acum 4 ore
05:10
Acţiunile europene au închis miercuri în creştere, pe fondul aşteptărilor privind o reducere a dobânzii Fed; Bugetul Marii Britanii, în centrul atenţiei # News.ro
Bursele europene au încheiat sesiunea de miercuri în teritoriu pozitiv, impulsionate de aşteptările tot mai puternice că Rezerva Federală a SUA va reduce dobânda de referinţă la întâlnirea din 9–10 decembrie, relatează CNBC.
Acum 8 ore
01:10
Fostul preşedinte peruan Martin Vizcarra a fost condamnat la 14 ani închisoare pentru corupţie # News.ro
Un tribunal din Peru l-a condamnat miercuri pe fostul preşedinte Martin Vizcarra la 14 ani de închisoare, după ce l-a găsit vinovat de luare de mită cu ani înainte de a prelua funcţia, adăugându-l astfel pe lista foştilor lideri închişi pentru corupţie, relatează Reuters.
00:50
Trei bărbaţi au fost arestaţi pentru „neglijenţă gravă” în cazul incendiului din Hong Kong, soldat cu cel puţin 40 de morţi # News.ro
Poliţia din Hong Kong a arestat trei bărbaţi sub suspiciunea de omor prin imprudenţă în legătură cu incendiul de la complexul de apartamente din Tai Po, care a ucis cel puţin 40 de persoane, potrivit celui mai recent bilanţ, în timp ce aproape 300 sunt date dispărute, relatează CNN.
00:20
Republica Dominicană autorizează Statele Unite să-i utilizeze aeroporturile în lupta împotriva traficului de droguri # News.ro
Republica Dominicană a autorizat Statele Unite să-i utilizeze aeroportul internaţional din Santo Domingo şi o bază aeriană în cadrul operaţiunilor sale antidrog din Caraibe şi Pacific, a anunţat miercuri preşedintele Luis Abinader, alături de secretarul american de război, Pete Hegseth, relatează AFP.
00:10
Liga Campionilor: Interul lui Chivu a pierdut in extremis meciul cu Atletico / Victorie clară pentru PSV şi Man în confruntarea cu Liverpool / PSG, 5-3 cu Tottenham / Patru goluri marcate de Mbappe # News.ro
Formaţia Internazionale Milano, antrenată de Cristian Chivu, a fost învinsă, miercuri, în deplasare, cu scorul de 2-1, de echipa Atletico Madrid, în etapa a cincea a fazei principale a Ligii Campionilor, meci în care gazdele au reuşit să înscrie pe final, în minutul 90+3.
00:00
Donald Trump exclude Africa de Sud de la summitul G20 de la Miami din 2026: „A arătat lumii că este o ţară demnă să fie membră a nimic” # News.ro
Preşedintele american Donald Trump a anunţat miercuri că Africa de Sud nu va fi invitată la summitul G20 de anul viitor pe care îl va găzdui la Miami, trecând la un nou nivel în ofensiva sa diplomatică împotriva acestei ţări, relatează AFP şi Reuters.
26 noiembrie 2025
23:40
UPDATE - Doi militari, membri ai Gărzii Naţionale, au fost împuşcaţi mortal în apropierea Casei Albe. Un suspect a fost arestat # News.ro
Doi membri ai Gărzii Naţionale au fost împuşcaţi mortal miercuri, în Washington, în apropierea Casei Albe, ceea ce a declanşat o reacţie masivă a forţelor de ordine în zonă, în timp ce Preşedinţia americană a fost plasată în stare de alertă, chiar dacă preşedintele Donald Trump se afla în Florida, relatează Reuters.
23:40
23:20
23:20
Lovitură de stat militară în Guineea-Bissau. Preşedintele a fost arestat, iar alegerile au fost suspendate cu o zi înainte de anunţarea rezultatelor # News.ro
Militarii din Guineea-Bissau au anunţat miercuri că au preluat „controlul total al ţării”, l-au arestat pe preşedintele în exerciţiu şi au suspendat procesul electoral, în timp ce ţara aştepta rezultatele alegerilor prezidenţiale şi parlamentare foarte disputate, relatează AFP.
23:20
Medicul Diana Loreta Păun: Nodulii tiroidieni nu dor. Ei pot să crească câteodată fără să îi bagi în seamă pentru că nu supără decât când ajung la dimensiuni semnificative # News.ro
Prof. univ. dr. Diana Loreta Păun, medic primar endocrinolog, şeful Secţiei de Endocrinologie de la Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti, a explicat că nodulii tiroidieni nu dor şi de multe ori sunt băgaţi în seamă atunci când ajung la anumite dimensiuni. De aceea, sunt pacienţi care ajung la medic în stadii avansate de boală.
Acum 12 ore
23:10
22:50
Diana Buzoianu, despre Programul Rabla în anul 2026: Decizia va fi luată în următoarea lună, când vom negocia bugetul. Dacă nu vor mai exista bani din bugetul AFM, din păcate nu se va mai finanţa proiectul # News.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, susţine că o decizie în cazul Programului Rabla pentru 2026 va fi luată în următoarea lună, când se va stabili bugetul Administraţiei Fondului pentru Mediu.
22:50
Arbitrajul românesc bifează încă un moment de referinţă pe scena fotbalului european. UEFA a anunţat oficial delegările pentru prima manşă a finalei UEFA Women’s Nations League, Germania – Spania. Partida programată vineri, de la 21:30, pe Fritz-Walter-Stadion din Kaiserslautern, o va avea la centru pe Iuliana Demetrescu.
22:40
22:30
Diana Buzoianu respinge teoriile conspiraţiei care circulă pe tema golirii lacurilor Vidraru şi Paltinu: Lucrările sunt controlate şi nu reprezintă niciun fel de pericol pentru comunităţile din aval # News.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat, miercuri seară, că lacurile Vidraru şi Paltinu sunt golite controlat în cadrul unor lucrări desfăşurate de Apele Române împreună cu Hidroelectrica, ea respingând teoriile conspiraţiei care circulă pe acest subiect.
22:20
22:20
Remiză pentru Vlad Dragomir în Liga Campionilor: Pafos – AS Monaco, scor 2-2 / Performanţa lui David Luiz # News.ro
Formaţia Pafos, la care joacă Vlad Dragomir, a remizat, miercuri seară, pe teren propriu, scor 2-2, cu AS Monaco, în etapa a cincea a fazei principale a Ligii Campionilor.
22:10
22:10
22:00
Secretarul american al transporturilor declară război... papucilor şi pijamalelor în aeroporturi # News.ro
O dată cu apropierea marii aglomeraţii de Ziua Recunoştinţei, secretarul de stat american al transporturilor, Sean Duffy, s-a lansat într-o cruciadă neaşteptată: readucerea ordinii şi eleganţei în aeroporturile ţării. Obiectivul declarat: interzicerea papucilor şi pijamalelor în terminale şi restabilirea unei forme de „curtoazie” în aer. Este o iniţiativă care, de câteva zile, stârneşte sarcasm şi critici, scrie „Le Figaro”.
21:50
Cadavrul unui cioban, găsit în apropierea unei ferme din Constanţa / Principalul suspect, un bărbat de 79 de ani, găsit într-un microbuz / El avea asupra sa un cuţit despre care anchetatorii cred că a fost folosit la comiterea faptei # News.ro
Cadavrul unui cioban a fost găsit, miercuri, în apropierea unei ferme din judeţul Constanţa. Poliţiştii au stabilit că principalul suspect este un bărbat de 79 de ani, coleg de muncă cu victima. Acesta a fost prins într-un microbuz şi avea asupra sa un cuţit despre care există indicii că a fost folosit la comiterea faptei. Bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore.
21:40
Iulian Chiriţa va lupta, alături de partenera galeză Anna Hursey, pentru titlul suprem al probei de U19 dublu mixt la Campionatul Mondial de Juniori 2025, la Cluj-Napoca. Cei doi s-au calificat miercuri în finală.
21:30
În primul său an la senioare, după patru medalii de aur la ”europenele” de junioare şi tineret, Amalia Niţă a urcat, miercuri, şi pe podiumul Campionatului European de Senioare U23.
21:20
21:20
Handbal masculin: Industria Kielce – Dinamo Bucureşti, scor 34-32, în grupa A din Liga Campionilor # News.ro
Campioana Dinamo Bucureşti a fost învinsă miercuri, în deplasare, de formaţia Industria Kielce, scor 34-32 (21-19), în etapa a IX-a din grupa A a Ligii Campionilor.
21:10
Puternic incendiu în judeţul Timiş – Au fost afectate două case / Pompierii au reuşit să limiteze extinderea la alte două locuinţe / Cisternă de mare capacitate cerută de la Timişoara # News.ro
Două case din localitatea Remetea Mare de lângă Timişoara au fost curpinse, marţi seară, de un incendiu puternic. A existat pericolul extinderii focului la alte două locuinţe din vecinătate. Peste 20 de pompieri au intervenit pentru stingerea focului.
21:00
Preşedintele Donald Trump a atacat miercuri cotidianul „The New York Times”, pe care l-a calificat drept „duşman al poporului”, şi pe o jurnalistă a cotidianului, pe care a jignit-o luându-se de aspectul său fizic, după ce ziarul a publicat un articol despre vârsta sa.
20:50
Naţionala feminină U19 a Irlandei, nevoită să cânte imnul a cappella la meciul cu Suedia, după o gafă a organizatorilor - VIDEO # News.ro
Echipa feminină Under-19 a Irlandei a intonat o versiune a cappella a imnului naţional înaintea unui meci de calificare la Campionatul European, în Bulgaria, miercuri, după ce organizatorii au pus din greşeală imnul britanic „God Save the King” la difuzoare.
20:40
Handbal feminin: Germania şi Spania, victorii în meciurile de deschidere la CM2025; România debutează joi, cu Croaţia # News.ro
Naţionalele Germaniei şi Spaniei au obţinut victorii, miercuri, în meciurile de deschidere ale Campionatului Mondial, în grupele C, respectiv D. Reprezentativa României va debuta joi, în grupa A, la Rotterdam, cu Croaţia.
20:30
Polonia alege compania suedeză Saab pentru a-i furniza trei submarine, într-un contract de ordinul miliardelor de dolari # News.ro
Polonia a anunţat miercuri că a selectat compania suedeză Saab pentru achiziţia a trei submarine, într-un contract de ordinul miliardelor de dolari, considerat esenţial pentru consolidarea apărării ţării în Marea Baltică, transmite Reuters.
20:20
Liceenii pot aplica, până în 18 decembrie, pentru Programul FLEX / Vor petrece un an în SUA şi vor studia la un liceu de acolo / Condiţii care trebuie îndeplinite cumulativ # News.ro
Liceenii români născuţi în perioada 1 ianuarie 2009 – 31 decembrie 2010 pot aplica, până în 18 decembrie, pentru Programul FLEX, dacă îndeplinesc cumulativ mai multe cerinţe, anunţă, miercuri, Ambasada SUA la Bucureşti. Elevii vor petrece un an în SUA şi vor studia la un liceu de acolo.
20:00
Procurorul din Georgia care a preluat dosarul de interferenţă în alegerile din 2020 renunţă la acuzaţiile împotriva lui Trump şi a altor persoane # News.ro
Procurorul din Georgia care a preluat dosarul de interferenţă în alegerile din 2020 după ce procurorul iniţial, Fani Willis, a fost descalificată, a anunţat miercuri că renunţă la acuzaţiile împotriva preşedintelui Donald Trump şi a co-inculpaţilor săi, închizând astfel ultimul capitol al unei acţiuni legale considerate cândva o ameninţare gravă la adresa viitorului politic al lui Donald Trump, informează NBC News şi CNN.
20:00
Argeş: Medic stomatolog, reţinut pentru agresiune sexuală / Este acuzat că agresat o tânără pe care a pretins că vrea să o angajeze / Este plasat sub control judiciar pentru ameninţare şi distrugere în alt dosar # News.ro
Un medic stomatolog din judeţul Argeş, care ar fi agresat sexual o tânără de 24 de ani, pe care a pretins că vrea să o angajeze, a fost reţinut. Bărbatul este plasat sub control judiciar în alt dosar, unde este acuzat de ameninţare şi distrugere.
19:50
Ministrul Muncii: Peste 680.000 de familii şi persoane singure au primit pentru luna octombrie o nouă tranşă de tichete de energie # News.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, anunţă că peste 680.000 de familii şi persoane singure au primit pentru luna octombrie o nouă tranşă de tichete de energie.
19:10
Iulian Chiriţa şi-a asigurat a doua medalie la Campionatul Mondial de Juniori 2025 la tenis de masă, la Cluj-Napoca, de această dată la U19 dublu masculin.
19:00
Deputat USR: Preşedintele Nicuşor Dan i-a spus lui Cătălin Drulă, la Parlament, că şi-ar dori să îi vadă pe toţi trei candidaţii la Primăria Capitalei într-o dezbatere electorală # News.ro
Deputatul USR Ştefan-Iulian Lőrincz a declarat, miercuri, că preşedintele Nicuşor Dan i-a transmis lui Cătălin Drulă, în scurta discuţie pe care au avut-o în plenul Parlamentului, după prezentarea Strategiei naţionale de Apărare a Ţării, că şi-ar dori să îi vadă pe toţi trei candidaţii la alegerile pentru Primăria Capitalei, într-o dezbatere electorală.
19:00
Ungaria va spori livrările de petrol către Serbia, după ce sancţiunile SUA au întrerupt aprovizionarea rafinăriei NIS # News.ro
Compania ungară MOL va creşte livrările de ţiţei şi combustibili către Serbia, după ce aprovizionarea rafinăriei NIS, controlată de Rusia, a fost blocată ca urmare a sancţiunilor americane, a anunţat miercuri ministrul de externe Peter Szijjarto, relatează Reuters.
19:00
FC Dinamo a anunţat, miercuri, prelungirea contractului jucătorului Maxime Sivis.
19:00
Daniel David: Vom fi atenţi ca în zona educaţiei cumulul pensie-salariu să nu afecteze cadrele didactice / În foarte multe situaţii profesorii pensionaţi sunt cei care ne ajută să ne acoperim orele # News.ro
Ministrul Educaţiei, Daniel David, a afirmat, miercuri, că se va acorda o atenţie deosebită sectorului educaţiei, atunci când se vor aplica regulile interdicţiei cumulului pensie-salariu, astfel încât să nu fie afectate cadrele didactice. El a explicat că, în multe situaţii, profesorii ieşiţi la pensie sunt cei care ajută la acoperirea orelor. El a mai anunţat că nu se discută de o nouă mărire a normei didactice.
