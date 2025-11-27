Chivu, după eşecul cu Atletico Madrid: Planul pe care l-am avut nu a funcţionat

20:00

Procurorul din Georgia care a preluat dosarul de interferenţă în alegerile din 2020 după ce procurorul iniţial, Fani Willis, a fost descalificată, a anunţat miercuri că renunţă la acuzaţiile împotriva preşedintelui Donald Trump şi a co-inculpaţilor săi, închizând astfel ultimul capitol al unei acţiuni legale considerate cândva o ameninţare gravă la adresa viitorului politic al lui Donald Trump, informează NBC News şi CNN.