VINERI 28 noiembrie este ReBoxed CRASH FRIDAY 2025, ziua cu cele mai mari reduceri din an! (FOTO)

Un pasager a reclamat la Aeroportul Oradea și la Consiliul Județean Bihor, dar a sesizat și BIHOREANUL despre experiența cu totul neplăcută pe care a avut-o cu angajații aerogării locale, mai cu seamă cu una dintre agentele de handling, Camelia Filimon, despre care nemulțumitul a aflat că este chiar soția viceprimarului Oradiei, Teofil Filimon. Deși trebuia să-și primească acasă un bagaj rătăcit de compania LOT, bărbatul a fost chemat să-l ridice el însuși de la aeroport, iar când a ajuns acolo, a fost pus în stand-by...