Primăria lui Fritz duce „Big Brother” la un alt nivel. Filmează și numără participanții la trafic cu inteligența artificială

Timișoara va deveni un „câmp tactic” unde monitorizarea cetățenilor se va face cu ajutorul inteligenței artificiale. Primăria condusă de Dominic Fritz a scos la mezat un contract prin care vrea să filmeze și să numere în timp real atât cetățenii care circulă cu mijloacele de transport în comun, cât și participanții la traficul rutier. Este vorba despre mașini, camioane, autobuze, biciclete sau trotinete. Afacerea este parte a unui proiect comun cu localitatea ungară Szeget, însă, la vecinii noștri, proiectul pune accentul pe gestionarea mobilității. În Timișoara, însă, proiectul pune accentul doar pe ecologie și va fi folosit, așa cum rezultă din caietul de sarcini aprobat chiar de Fritz, pe „promovarea mijloacelor de transport ecologice”. Vor fi montate camere cu senzori care vor număra în timp real călătorii care se îmbarcă sau coboară din transportul public și vor fi constituite „puncte de măsurare” în spațiul public, pentru filarea fiecărui participant la trafic, inclusiv a numerelor de înmatriculare ale vehiculelor folosite.

